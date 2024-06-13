İstanbul ve Kocaeli'de yapılan 'Sibergöz-44' operasyonunda 107 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Kocaeli'de yapılan 'Sibergöz-44' operasyonunda 107 şüpheli yakalandı

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İstanbul ve Kocaeli merkezli yapılan 'Sibergöz-44' operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 68'i adliyeye sevk edildi. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

13.06.2024 11:51
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Kocaeli merkezli yapılan 'Sibergöz-44' operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Yakalanan şüphelilerden 68'i adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir olmak üzere 14 ilde 'Sibergöz-44' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda toplan 107 kişi gözaltına alındı. Dün emniyette işlemleri biten 28 kişi adliyeye sevk edilmiş, 20'si tutuklanmış 8'i ise serbest bırakılmıştı. Bugün gözaltına alınanlardan 68'i daha İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından polis nezaretinde Küçükçekmece Adalet Sarayına getirildi. Adliye önüne gelen bir grup vatandaş ise gözaltına alınan yakınlarını görmeye çalıştı.

İstanbul ve Kocaeli\'de yapılan \'Sibergöz-44\' operasyonunda 107 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Kocaeli'de yapılan 'Sibergöz-44' operasyonunda 107 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Kocaeli'de yapılan 'Sibergöz-44' operasyonunda 107 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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