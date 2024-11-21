İZMİR AK Parti Genel başkan Yardımcısı Yılmaz: Milletimize hizmet için çalışıyoruz

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Mlletimize hizmet için çalışıyoruz. Hiçbirimizin makam ve mevki derdi yok. Partimiz her kademesi gecesini gündüzüne katarak çalışıyor" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, son yerel seçim sonuçlarının partisi açısından değerlendirilmesi ve güncel konulara ilişkin partinin İzmir İl Başkanlığı'nda toplantı düzenledi. Toplantıya, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, MKYK üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Safa Narlı, AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Sabah Ankara, öğlen Muğla'da bir siyasi çalışmayla bölgedeydik. Muğla'da da buraya benzer bir çalışma yaptık ve hemen İzmir'imize geldik. 31 Mart seçimlerinde Muğla'da da ama daha da önemlisi İzmir'de de olduğu gibi teşkilatımız büyük bir gayret ortaya koydu. Arzu ettiğimiz sonucu alamadık ama alamayışımız arkadaşlarımıza elinize sağlık dememizi engellemiyor. Elinize sağlık demekten de öte onlara müteşekkiriz. Gecelerini gündüzlerine kattılar, Ramazan ayında oruç ağızlarıyla, onlar bir aracın arkasında bir şişe su ile oruç açtıkları bir kampanya yürüttüler. Neden beklediğimiz sonucu alamadık? Gerekçelerini milletimiz sandıkta söyledi. Biz milletimizin sandıkta söylediğini en iyi okuyan, mazeret yapmaksızın 'Milletimizin dediği doğrudur' dedik. Demek ki daha çalışmamız gerektiği daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini anladık. 31 Mart'ı takip eden birkaç gün içinde de sanki yeniden seçim varmış gibi yine yollara düştük. Bugün 70'inci ilimi ziyaret ediyorum. Bütün illerimizi ziyaret ediyorum ve bu duygu düşüncelerimi anlatıyorum. Kongre hazırlıkları içerisindeler. Ben de bir durum değerlendirmesi yapmak, önümüzdeki siyaset stratejisini istişare etmek istedim" dedi.

'PARTİMİZ HER KADEMEDE GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATARAK ÇALIŞIYOR'

Seçimin üzerinden 7 ayı aşkın bir süre geçtiğini hatırlatan Yılmaz, "Gecemiz, gündüzümüz yok. Milletimize hizmet için koşuyoruz. Hiçbirimizin makam ve mevki derdi yok. Partimiz her kademesi gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Muhalefet ne yapıyor? Mecliste ne yaptıklarını gördünüz. Ülkemizin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanımıza, meclis girişindeki davranışı gördük. Niyeti hizmet olmayanlar bunu yapar. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Bunların memlekete hizmet gibi bir derdi yok. Onlar bol bol tezahürat yapıyorlar, laf yapıyorlar. Dünyanın bu kadar sıcak çatışmaların olduğu ortamda, başka konular konuşmamız gerekirken, ülkemizin birliğini beraberliğini sağlama konusunda sinerji ortaya koymamız gereken bir ortamda dün yapılan yapılır mı? Bizim ortaya koyduğumuz çaba gayretler ile karşı tarafın içinde olduğu durumu görüyoruz. Komedinin büyüğü yerel yönetimlerde. Eş dost belediyeye yerleştirmeler, ekmeğinin peşinde olan temizlik işçisinin işine son vermeler. 69 milyon lira bir konsere para harcanır mı? 'Sahneye verildi' deniyor. Biz kültür faaliyetlerine karşı değiliz ama kültür bunun neresinde? 49 milyona sahne kurulmuş, o paraya sahne kurulur mu? Bu paraya örneği tanesi 7 milyon olan 7 tane raylı sistem vagon alınabilir" diye konuştu.

'HİZMET ETMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da konuşmasında "Yusuf Ziya başkanımızın yanında genel merkez yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak, 4 ilin koordinatörü olarak sabahtan Muğla'yı ziyaret ettik. Yaz boyunca hem ilin vekili hem de genel merkez yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak sahada yaptığımız çalışmaları genel merkezimize aktardık. Amacımız vatandaşın ne istediği ve yerel yönetimlerin ne verdiğiydi. Seçim sonrası İzmir yine hak ettiği hizmeti alamadı ama biz AK Parti İzmir olarak, inşallah önümüzdeki dönemde güçlü bir teşkilatlandırma yapısı ile İzmir'imizin sorunlarını Ankara'ya taşıyacağız. Buradaki problemler her gün Ankara ve Türkiye gündeminde, çok ciddi gündemler oluşturan sorunlarla manşet oluyor. İzmirli olarak bu durum bizi çok üzüyor. Ankara'daki hem bürokrasi hem bakanlıklarda her gün bir İzmir konusu vardı. Çünkü İzmir'de yapılmayan bir hizmetle karşı karşıyayız. Bizler hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera Gökhan KILIÇ/ İZMİR,