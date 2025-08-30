Hain planında çocukları kullanan vicdansız hayvanları zehirleyerek öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hain planında çocukları kullanan vicdansız hayvanları zehirleyerek öldürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Hain planında çocukları kullanan vicdansız hayvanları zehirleyerek öldürdü
30.08.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hain planında çocukları kullanan vicdansız hayvanları zehirleyerek öldürdü
Haber Videosu

İzmir'de 3 çocuğun eline zehirli tavuk eti vererek 10 köpek ve 5 kediyi öldüren 53 yaşındaki şüpheli yakalandı. Şüpheli ifadesinde, birkaç gün önce köpek saldırısına uğradığını ve ısırıldığını ileri sürerek bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı kırsal Belevi Mahallesi'nde önceki gün vicdanları parçalayan bir olay yaşandı. Hayvanların öldüğünü görenler, durumu jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, hayvanların tavuk etiyle zehirlenip öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlattı.

10 KÖPEK VE 5 KEDİ ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Ekiplerin çalışmasında, 10 köpek ile 5 kedinin öldüğü tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

Hain planında çocukları kullanan vicdansız hayvanları zehirleyerek öldürdü
A.S'nin hayvanları zehirlediği tavuk

ZANLIYI ÇOCUKLAR İFŞA ETTİ

Jandarma, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde 3 çocuğun sokak hayvanlarına tavuk eti bıraktığı belirlendi. İfadesine başvurulan çocuklar, aynı mahallede yaşayan A.S.'nin (54) kendilerine tavuk etlerini vererek dağıtmalarını istediğini, etlerin zehirli olduğunu bilmediklerini söyledi. Çocukların ifadeleri üzerine şüphelinin kimliği tespit edildi. A.S., jandarma ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İFADESİ "PES" DEDİRTTİ

A.S., ifadesinde, birkaç gün önce bir köpeğin saldırısına uğradığını ve ısırıldığını ileri sürüp, bu nedenle çocuklara zehirli et vererek dağıtmalarını istediğini söyledi.

Hain planında çocukları kullanan vicdansız hayvanları zehirleyerek öldürdü

MAHALLE MUHTARI: ÇİRKİN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUM

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez ise "Hayvanlarımıza yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyorum ve bu saatten sonra mahallemde ve bulunduğum ilçede can dostlarımıza saldırılarda bulunulmaması için gayret içerisinde olacağım. Bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.

Kaynak: DHA

Köpek Saldırısı, Köpek Saldırısı, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Selçuk, Güncel, İzmir, Yaşam, kedi, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hain planında çocukları kullanan vicdansız hayvanları zehirleyerek öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden alacağı sonuçları tahmin etti Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Yine cebini doldurdu İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
Formunu spora borçlu 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu
Randevu talep etti Ali Koç, takımın başına Mourinho’dan daha ünlüsünü getiriyor Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
Gelsin yeni tazminat Mourinho’nun yeni takımı belli gibi Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
Paylaşım rekoru kırıyor Ümit Özat’ı zora sokacak ’’Mourinho’’ videosu Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak ''Mourinho'' videosu
Tramvayda kadınların görüntülerini çeken sapığa linç girişimi Tramvayda kadınların görüntülerini çeken sapığa linç girişimi
Poligonda başından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti Poligonda başından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti
Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı
“Casperlar“ suç örgütü lideri İsmail Atız serbest bırakıldı "Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız serbest bırakıldı
Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti
Muhtarın kullandığı sürat teknesi yaşlı kadına çarptı, kemiği kırılıp dışarı çıktı Muhtarın kullandığı sürat teknesi yaşlı kadına çarptı, kemiği kırılıp dışarı çıktı
Gerginlik TBMM oturumuna yansıdı Bahçeli’yi görmezden geldi Gerginlik TBMM oturumuna yansıdı! Bahçeli'yi görmezden geldi
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu’ndan MHP’lileri kızdıran sözler Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler
Bulgaristan’ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu Bulgaristan'ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu

14:41
Anıtkabir’de atılan slogan CHP’li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?
14:01
CHP lideri Özel’den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
13:51
Görüşmeler başladı Fenerbahçe’ye Alman antrenör
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye Alman antrenör
13:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu İlk maç deplasmanda
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç deplasmanda
13:21
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı
13:10
Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı Sorguda kan donduran itiraflar
Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı! Sorguda kan donduran itiraflar
12:59
500 lira yüzünden kiracısını döverek ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı
500 lira yüzünden kiracısını döverek ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı
12:20
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
11:52
Yine boş geçmediler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir’e yürüdüğü esnada atılan slogan
Yine boş geçmediler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan
11:29
Donald Trump’a ne oldu 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı
Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı
11:20
Beşiktaş’ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
11:14
Muhabir baltayı taşa vurdu Görme engelli vatandaşla diyaloğu şaşkınlık yarattı
Muhabir baltayı taşa vurdu! Görme engelli vatandaşla diyaloğu şaşkınlık yarattı
11:11
Devletin zirvesi Anıtkabir’de Erdoğan’dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar
Devletin zirvesi Anıtkabir'de! Erdoğan'dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar
10:36
Türkiye, Gazze’ye neden havadan yardım götürmüyor CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı
Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı
10:07
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2025 14:57:51. #7.12#
SON DAKİKA: Hain planında çocukları kullanan vicdansız hayvanları zehirleyerek öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.