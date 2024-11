İzmir'de Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeş TBMM Gündeminde... Sezai Temelli: "Sizin İhmalinizden Bu Ülkede Çocuklar Ölüyor"

Güncel

Kaza yapan genç sürücü, araçta sıkışan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

5 kardeşin can verdiği faciada kahreden detay

(TBMM) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İzmir'de 5 çocuğun elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetmesine ilişkin; "Sizin ihmalinizden bu ülkede çocuklar ölüyor. O çocuklara bir öğün yemeği gören çok gören zihniyet, sermayeye 3 trilyon lirayı peşkeş çekebiliyor, bunu kabul etmiyoruz. Bu ihmalin sorumlusu bu iktidardır. Bu iktidarın ekonomi politikalarıdır, yaratmış olduğu zulümdür. Savaştan, şiddetten beslene beslene bu yangını yaydınız. Bu yangının içinde de çocuklarımızı kaybetmeye devam ediyoruz" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin aileye daha önce çocukların koruma altına alınmasını teklif ettiğini ancak ailenin bunu reddettiğini söyledi. Zengin ayrıca, "Eğer aileler buna müsaade etmiyorsa bunun karşısında devletin elini güçlendiren bir düzenleme yapmamız gerekiyor" dedi.

İzmir Selçuk'ta elektrikli sobadan çıkan yangında annelerinin evin kapısını üzerine kitlediği 5 kardeş, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurul'da 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangına ilişkin konuştu. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde çocuklara özgü bir bütçenin tahsis edilmesi gerektiğini söyleyen Biçer Karaca, açlıkla ve derin yoksullukla mücadele eden yurttaşların yaşam, beslenme ve barınma hakkının bu bütçeyle mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Biçer Karaca şunları söyledi:

"Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında meydana gelen bu vahim olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. Çocukların yaşam hakkı, beslenme hakkı, barınma hakkı en temel insan haklarından bazılarıdır. O nedenle, görüşmelerine devam edilmekte olan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde çocuklara özgü bir bütçenin tahsis edilmesi ve açlıkla, derin yoksullukla mücadele eden yurttaşlarımızın ve çocukların yaşam hakkı, beslenme hakkı ve barınma hakkının bu bütçeyle mutlaka sağlanması gerektiğini bir kez daha ifade ediyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı olarak, kaybettiğimiz, yaşamdan koparılan 5 çocuğumuz için Allah'tan rahmet, acılı tüm aileye de bu kürsüden başsağlığı diliyoruz."

Şahin: 5 yavrumuzun bu şekilde can vermesi hepimizin utancı olmalıdır

Gelecek-Saadet Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de İzmir'de yaşanan yangının sadece bir kaza değil, son dönemde toplumda ortaya çıkan bazı yapısal sorunların da bir yansıması olduğunu söyledi. Şahin, "Birçok anne-baba geçim sıkıntısı nedeniyle geceleri çalışmak, ek iş yapmak zorunda kalıyor. 5 yavrusunu 5 yaşındaki ablalarına emanet edip dışarı çıkmak aklı yerinde bir insanın yapacağı bir şey değil ama evlatlarının geçimini sağlama konusu olunca maalesef oluyor. Bizim insanımızın kaderi bu olmamalı. Belediye başkanlarının kişisel hesapları için yüz milyonları harcadığı, devletin koca koca şirketlerin milyarlarca liralık vergisini sildiği bir zaman diliminde bir annenin yavrularına bakmak için çöp toplamak zorunda kalması ve 5 yavrumuzun bu şekilde can vermesi hepimizin utancı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kavuncu: Kaybettiğimiz çocukların canından sorumlusunuz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, yangında hayatını kaybeden 5 kardeş başta olmak üzere yoksulluk nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşların ölümlerinden iktidarın sorumlu olduğuna dikkat çekerek, "İzmir'deki yangın hepimizin vicdanını yaraladı. Anneleri hurda toplamaya gitmiş, kapıyı da kilitlemek durumunda kalıyor. 2024'ün Türkiyesinde yaşanıyor, bunlar sizin iktidarınızda yaşanıyor. Kaybettiğimiz çocukların canından sorumlusunuz. Saç kurutma makinesiyle çocuklarını ısıtmak zorunda kaldığı için intihar eden Emine Akçay'dan da siz sorumlusunuz. Bakanınızın cebine sıkıştırmaya çalıştığı parayı, 'Ben dilenci değilim' diye reddeden kanser hastası Dilek Özçelik'ten de siz sorumlusunuz. Atanamadığı için intihar eden, cebinden 6 lira çıkan öğretmen İbrahim Yeşilbağ'dan da siz sorumlusunuz" diye konuştu.

Temelli: Savaştan, şiddetten beslene beslene bu yangını yaydınız

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yangında ihmal olduğunu ve ihmalin sorumlusunun iktidar olduğunu söyledi. Temelli, açıklaması kısaca şöyle:

"İzmir yangınında 5 kardeş yaşamını yitirdi. Anne gözaltında, ihmalden ama siz o evi gördünüz mü? Esas ihmalde bulunan sizlersiniz. Keşke fırsat olsa da sizi ihmalden gözaltına alsak. İhmalinizin belgesi bütçe komisyonunda görüşülüyor. Bütçeden o çocuklara para ayırmak yerine kaynakları silaha ayırdığınız için, yoksullukla mücadele etmek yerine o kaynakları sermayeye ayırdığınız için o çocuklar yanarak can verdi. Sermayenin 3 trilyon lira vergi borcunu siliyorsunuz, sonra da anne gözaltında. 'Annenin ihmalinden çocuklar öldü.' Hayır, sizin ihmalinizden bu ülkede çocuklar ölüyor. O çocuklara bir öğün yemeği gören çok gören zihniyet, sermayeye 3 trilyon lirayı peşkeş çekebiliyor, bunu kabul etmiyoruz. Bu ihmalin sorumlusu bu iktidardır. Bu iktidarın ekonomi politikalarıdır, yaratmış olduğu zulümdür. Savaştan, şiddetten beslene beslene bu yangını yaydınız. Bu yangının içinde de çocuklarımızı kaybetmeye devam ediyoruz."

Emir: Derinleşen yoksulluğun giderilmesi için katkı vermeye hazırız

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de sorumluluğun her bir milletvekiline düştüğünü, ülkede derinleşen yoksulluğun giderilmesi için neler yapılması gerekiyorsa katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti. Emir, "Her birimizin sorumluluğu ve yapabileceği bir şeyler olduğunu, hele hele bu Meclis'te görev yapan her bir milletvekiline görev düştüğünü bilmek zorundayız. Mutlaka yapılması gerekenler var, eksik yapıldığı çok belli ama bugün burada bir tartışmayı büyütmek yerine şu resim karşısında elimizi uzatıp gerçekten ne yapılması gerekiyorsa yapalım dememiz gerekiyor. Bütçe çalışması yaptığımız bu süreçte bu tip ailelere mutlaka sosyal yardımların ulaştırılması, bu çocukların mutlaka koruma altına alınması ve ülkemizdeki derinleşen yoksulluğun giderilmesi için neler yapılması gerekiyorsa tek tek yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve katkı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Zengin: Bakanlık çocukların hepsini korumaya almayı önermiş fakat aile bunu reddetmiş

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in açıklamalarına katıldığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ailenin daha önce Bakanlık yetkilileri tarafından ziyaret edildiğini ve düzenli olarak destek verildiğini belirtti. Ailenin Bakanlık tarafından yapılan çocukların korunmaya alınması teklifini reddettiğini belirten Zengin, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Zengin'in açıklamaları şöyle:

"Evde tek başına olmaları tahammül edilebilir ve anlaşılabilir bir mevzu değil. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Hanım'ın bir açıklaması var: 'Hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Bu olay karşısında her birimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu felaketi önlemek için hep beraber bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor.' Kendisinin söylediği şeye katılıyorum. Bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalara baktığımız zaman şunu görüyoruz, ailenin babası 8 yıl hapis cezası almış, annenin maalesef pek çok suç kaydı var. Aile Bakanlığı, Kaymakamlık üzerinden bu konudan haberdar olmuş, bu çocukların özenle bakılmadığını görmüş. Yakın bir tarihte Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bu çocuklarla ilgili olarak hem sağlık konusunda hem de ailenin genel olarak bir danışmanlık alması üzerine karar çıkmış. Bu vesileyle Aile Bakanlığı aileyi 18 defa ziyaret edilmiş ve aileye çeşitli destekler verilmiş. Aile Bakanlığı çocukların hepsini korumaya almayı önermiş fakat aile bunu reddetmiş. Eğer aileler buna müsaade etmiyorsa bunun karşısında devletin elini güçlendiren bir düzenleme yapmamız gerekiyor."