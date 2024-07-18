İzmir'deki Orman Yangını Nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nda Seferlerde Aksama - Son Dakika
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İzmir'deki Orman Yangını Nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nda Seferlerde Aksama

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki seferlerde bazı aksaklıklar yaşanıyor. Yangın, Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Olayın ardından Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak yangının havalimanına yakın olması ve yükselen duman nedeniyle bazı uçak seferleri ertelenirken, bazı uçaklar da çevre havalimanlarına yönlendiriliyor. Ayrıca, yangın nedeniyle bölgedeki arı kovanları ve küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor.

18.07.2024 15:13
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki seferlerde bazı seferler düzenlenemiyor.

Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor.

Ekipler, Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik Alanına yaklaşan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Orman Yangını Nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nda Seferlerde Aksama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki Orman Yangını Nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nda Seferlerde Aksama - Son Dakika
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