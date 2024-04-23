İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak\'ta 23 Nisan törenleri düzenlendi

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İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir'deki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yahşi, yaptığı konuşmada "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan TBMM'nin açılışının 104'üncü yılında olmanın gururu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram armağan etmesinin tesadüf olmadığını dile getiren Yahşi, "Biliyoruz ki çocukların mutlu olmadığı bir dünyada yanlış giden bir şeyler var demektir. Çocukların şen kahkahalarının çınlamadığı bir dünya, yarımdır, eksiktir. Bugün Gazze'den Doğu Türkistan'a zulme maruz kalan her bir çocuk dünyanın vicdan yarasıdır. Onların çıkaramadığı ses olmak, uğradıkları haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmek insanlık ödevidir." dedi.

Törende Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, öğrencileri selamladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajının okunduğu törende farklı okullardan öğrenciler gösteriler sundu, halk oyunları oynadı, Konak Kemal Atatürk Ortaokulu öğrencileri "Türk diyor ki" ve "23 Nisan" adlı şiirleri okudu.

Vali ve belediye başkanları makamlarını çocuklara bıraktı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Konak Güzelyalı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Eda Arabacı'ya devretti.

Arabacı, yaptığı konuşmada kendilerine emanet edilen cumhuriyeti geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, tüm okullarda robotik kodlama dersinin olmasını, parkların yakınlarına havuz ve voleybol sahası yapılmasını istedi.

Arabacı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü telefonla arayarak, "Merhaba ben İzmir Valisiyim. Ben okulumuzun yanına spor imkanları sağlayacak halı saha, voleybol sahası yapılmasını istiyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu ilkokul 4. sınıf öğrencisi Alya Ada Nizamoğlu'na bıraktı. Uluslararası alanda Türkiye'yi solist olarak temsil etmeyi düşlediğini belirten 10 yaşındaki Nizamoğlu, "Paylaştıkça Her Şey Güzel" isimli şarkısını seslendirdi.

Denizli

Denizli'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında Dr. Necdet Durmuş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeynep Ekin Kalkan, Vali Ömer Faruk Coşkun'un makamına oturdu. Ziya Tıkıroğlu Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlama programında ise öğrenciler gösteri yaptı.

Öğrencilerin TBMM'nin açılışını canlandırdığı törende İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, bir konuşma yaptı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Tamer Karayay ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de katıldı.

Aydın

Aydın'daki tören valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Mimar Sinan Salonu'nda devam eden programda farklı okullardan öğrenciler gösteri yaptı.

Vali Yakup Canbolat, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programa Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de katıldı.

Manisa

Manisa'da da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uğurelli konuşma yaptı, öğrenciler halk oyunları ve cimnastik gösterileri sundu.

Törene Vali Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Özkan Yalım, alandaki çocukların bayramını kutladı, vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, dans ve halk oyunu gösterileri yapıldı.

???????Gül İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Fatma Yücel, İstiklal Marşı'nın tamamını seslendirdiği törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Adalet Komisyonu Başkanı Kayhan Yıldırım, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.