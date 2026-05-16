Jandarma'dan Siber Suç Uyarısı

JANDARMANIN 'siber devriyeleri' suç ve suçlularla etkin mücadele için dijital mecralarda aktif rol üstlenirken, jandarma personeli de sahaya çıkarak vatandaşları bilgilendiriyor. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde açılan stantlarda verdikleri bilgilerle öğrencileri uyardı. Özellikle 'oltalama' yöntemiyle yapılan dijital dolandırıcılığa dikkat çekildi. Bu tuzağa en çok yaşlı ve teknolojiden uzak kişiler ile oyun oynayan çocukların düştüğünü belirten İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Teğmen Doğukan Günay, şüphelenilen linklere tıklanmaması gerektiği ve iki adımlı doğrulamanın önemine dikkat çekti.

Teknolojik gelişmeler, günlük yaşamı kolaylaştırmanın yanı sıra yeni dolandırıcılık yöntemlerine de kapı araladı. Dijital mecra, internet ve elektronik ortamlarda sahte e-postalar, siteler veya mesajlar aracılığıyla vatandaşların şifre, kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalıp, oltalama yöntemiyle dolandıran şüphelilerin sayısı her geçen gün artarken; dijital mecralardaki suç ve suçlu takibinde jandarma 'siber devriye' ile aktif rol alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği, ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek, sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. Siber ortamda işlenen suçlarla ilgili araştırmalarda bulunan merkez, suç işleyen kişilerin kimlik bilgilerini tespit ederek, suçun aydınlatılabilmesi için bilişim sistemlerinde arama, dijital kopya alma, inceleme, veri kurtarma ve raporlama işlemlerini gerçekleştirirken, jandarma personeli de sahada aktif rol alarak vatandaşları siber suçlara karşı uyarıyor.

'OLTALAMA' TUZAĞINA DÜŞMEMELERİ İÇİN UYARDILAR

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) stant açan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de iki gün boyunca öğrencileri bilgilendirerek, kullandıkları ekipmanları uygulamalı tanıttı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Teğmen Doğukan Günay, "Şubemizin stantlarını ziyaret eden öğrencilere; siber suçun ne olduğu, 'oltalama' tekniğinin ne olduğu ve nasıl korunulması gerektiği, oltalama tuzağına en çok kimlerin düştüğünü, bu tuzağa düşen kişilerin izlemesi gereken yolları, dolandırıcılık konularında vatandaşların dikkat etmesi gereken konuları, internetten alışveriş yaparken dolandırıcılıktan korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği, sosyal medyada devlet büyükleri ve tanınmış kişilerin sesleri, fotoğrafları ve videoları kullanılarak gerçekleştirilen siber olayların ne olduğu ve sosyal medya hesaplarını kullanırken nelere dikkat etmenin gerektiği konular hakkında bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

SİBER SUÇU TANIMLADI

Siber suçu; yasa dışı örgütsel suçları mümkün kılmak için kendini gizlemek suretiyle bilgi sistemleri aracılığıyla bilgisayarların veya diğer elektronik cihazların kullanılması olarak tanımlayan Teğmen Doğukan Günay, siber destekli suçların ise teknolojik cihazların suç faaliyetlerini kolaylaştırmak için bir araç olarak kullanıldığı durumları anlattığını söyledi. Teğmen Günay, özel hayatın gizliliği, eziyet, intihara yönlendirme gibi önceden var olan bir suçun dijital olarak işlenmesi halinde bu kategoriye gireceğinin de altını çizdi.

'ŞÜPHELİ LİNKLERE TIKLAMAYIN' UYARISI

Oltalamanın suç işleme niyetinde olan kişilerin sahte e-posta, mesaj veya web siteleri aracılığıyla kullanıcıların şifre ve kişisel bilgilerini çalmaya çalıştığı bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu da söyleyen Teğmen Günay, bu tuzağa en çok yaşlı ve teknolojiden uzak kişiler ile oyun oynayan çocukların düştüğünü belirterek, şüphelenilen linklere tıklanmaması gerektiği ve iki adımlı doğrulama konularında da uyarılarında bulundu.

JANDARMA, 5 AYRI STANTLA FUARDA YER ALDI

MARMARAKAF kapsamında jandarma tarafından açılan 5 ayrı stantta dijital dolandırıcılığın yanı sıra KADES uygulaması, terörle mücadele, olay yeri inceleme, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi de öğrencilere tanıtıldı.

'KADES UYGULAMASI CEP TELEFONLARINA YÜKLENMELİ'

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Teğmen Eminenur Temel de standı ziyaret eden öğrencilere kadına karşı şiddetle mücadele, şiddete maruz kalan bir kişinin ne yapması gerektiği, Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) nasıl kullanılacağı, teknik yöntemlerle takip sistemlerinin ne olduğu hakkında bilgi verdi. Şiddete maruz kalındığında, şiddete uğrama ihtimali olduğunda, şiddet mağduru görüldüğünde veya duyulduğunda zaman kaybetmeksizin en yakın Jandarma Karakol Komutanlığına müracaatta bulunulması gerektiğini söyleyen Teğmen Eminenur Temel, "Ülkemizin her yerinden ücretsiz olarak aranabilen 112 Acil Çağrı Merkezi ya da KADES uygulaması aracılığıyla şiddet ihbarını bildirdiğiniz takdirde, jandarma en kısa sürede gerekli destek ve yardımı yaparak önlem alacak ve yasal prosedürleri uygulayacaktır. Şu an bizi dinleyen tüm akıllı telefon kullanıcısı kadınların KADES uygulamasını cep telefonlarına yüklemelerini, çevrelerindeki kadınlara da yüklemeleri konusunda tavsiyede bulunmalarını rica ederim" diye konuştu.

PATLAYICI İMHA SÜRECİ VE KULLANILAN EKİPMANLAR TANITILDI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi Komutanı Astsubay Üstçavuş Mehmet Akar ise terörle mücadele faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Patlayıcı madde imha timlerinin, yurt içi ve sınır ötesinden mayın, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddeler kullanılarak gerçekleştirilebilecek terör veya asayiş olaylarında meydana gelebilecek kayıpları önlemek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan özel donanımlı timler olduğunu söyleyen Akar, kullanılan ekipmanlarla ilgili de bilgi vererek, "Bu timler her türlü el yapımı patlayıcı madde, şüpheli cisim, mayın ve patlamamış mühimmatların imhası ile arama görevlerini, standart envanterlerinde bulunan teknik malzemeleri kullanarak gerçekleştirmektedir. Patlayıcı madde imha timlerinin envanterinde bulunan bomba imha robotu, şüpheli cisim ve paket olaylarında, paketin yanına gidilmeden keşif ve müdahale yapılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Bomba imha robotu üzerinde bulunan su topu, az miktarda suyu yüksek hızla fırlatma prensibiyle çalışır. Su jeti etkisiyle şüpheli paketler patlamadan parçalanarak etkisiz hale getirilir. Paket içerisindeki elektronik devreler de yine su jeti sayesinde parçalanarak patlama riski ortadan kaldırılır" dedi.

OLAY YERİ İNCELEME SÜRECİ ANLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Cahit Aydemir de birimin görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgi verdi. Aydemir, olay yeri incelemenin amacı, hangi tür olaylar da yapıldığı, kullanılan cihaz ve malzemeleri, bulunan bulgular ve inceleme süreçleri ile süresini öğrencilere anlattığını söyledi. Olay yerinde karşı karşıya kaldıkları sorunlara da dikkat çeken Aydemir, "Olay yerinin orijinal hali ile korunması, bulguların bozulmaması ve olayın aydınlatılması açısından büyük önem arz etmektedir. Olayın tarafları veya meraklı vatandaşlar bilinçli veya bilinçsiz olarak olay yerine girebilmekte, rastgele hareket edip, bulgu olabilecek malzemelere temas edebilmekte veya yerini değiştirebilmektedir. Hiçbir şeyin yerinin değişmemesi, temas edilmemesi önemlidir. Özellikle meraklı vatandaşların emniyet şeridi ile çevrili olay yeri içerisine girmemesi, olay yerinden bir şey almaması veya bir şey bırakmaması önem arz etmektedir" diye konuştu.