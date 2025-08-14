Kaçak Göçmen Kadın İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
Kaçak Göçmen Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Kaçak Göçmen Kadın İntihar Girişiminde Bulundu
14.08.2025 10:16
Fas uyruklu kadın, Avcılar'da çatı katında ağlarken kurtarıldı ve sınırdışı edildi.

AVCILAR'da kaldığı 4 katlı binanın çatı katında ağladığı farkedilen kadını görenler, intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çatıya çıkarak kadına ulaşan ekipler, kaçak göçmen olduğunu öğrendi. Fas uyruklu olduğu ve kimliğinin olmadığı öğrenilen kadın işlemlerinin ardından sınırdışı edildi.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 4 katlı binanın çatı katındaki dairede bulunan bir kadının ağladığını fark etti. Çatı katının kenarına kadar gelen kadının yaşamına son vermek istediğini düşünen mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Fas uyruklu olduğu öğrenilen kadın, kendisine seslenen ve atlamaktan vazgeçmesi telkininde bulunanlara, yabancı dilde ne dediklerini anlamadığını söyledi.

FAS UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce dairenin kapısını çaldı. Kapı defalarca çalınmasına rağmen açılmayınca sepetli itfaiye merdiveniyle çatı katına ulaşıldı. Polis ve 1 itfaiye eri dördüncü kattaki daireye ulaştıktan sonra, kadının dışında dairede 1 erkek bulunduğunu da tespit etti. Ekipler, kadının yaşamına son vere düşüncesi olmadığını belirledi. Kimlik tespitinin ardından kadının yurda kaçak yollardan girdiği ve kimliksiz olduğu tespit edildi. Evde bulunan erkeğin ifadesi alınırken, yabancı uyruklu kadın polis merkezine götürüldü. Fas uyruklu kadının sınır dışı edildiği öğrenildi.Dairede bulunan erkek ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

