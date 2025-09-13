Kadıköy'de Su Borusu Patladı, Otopark Taşmış - Son Dakika
Kadıköy'de Su Borusu Patladı, Otopark Taşmış

Kadıköy\'de Su Borusu Patladı, Otopark Taşmış
13.09.2025 18:44
Kadıköy\'de Su Borusu Patladı, Otopark Taşmış
Kadıköy'de İSKİ'ye ait şantiyede boru patlaması sonucu alışveriş merkezi otoparkı su bastı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Taşköprü Caddesi üzerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait bir şantiyede yürütülen kazı çalışması sırasında ana isale hattındaki boru patladı.

İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SIRASINDA BORU PATLADI, AVM OTOPARKINI SU BASTI

Tazyikli şekilde etrafa yayılan su, şantiyenin yanındaki alışveriş merkezinin otoparkına giden yol üzerinden akarak, otoparka yöneldi.

Kadıköy'de İSKİ Borusu Patladı, Otoparkı Su Bastı

ARAÇLARINI GÜÇLÜKLE KURTARDILAR

Göle dönen otoparkta bulunan sürücüler, hızla yükselen su nedeniyle araçlarını otoparktan çıkarmakta güçlük çekti. Bazılarının ise araçlarını kurtarmayı başardığı görüldü.

Kadıköy'de İSKİ Borusu Patladı, Otoparkı Su Bastı

SUYUN AKIŞI KESİLDİ

Olay yerine yönlendirilen İSKİ ekipleri, çalışmaların ardından suyun akışını kesti. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kadıköy'de İSKİ Borusu Patladı, Otoparkı Su Bastı

YAŞANANLAR KAMERADA

Su borusunun patlaması sonrasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kadıköy'de İSKİ Borusu Patladı, Otoparkı Su Bastı
Kadıköy'de İSKİ Borusu Patladı, Otoparkı Su Bastı
Kadıköy'de İSKİ Borusu Patladı, Otoparkı Su Bastı
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Su Borusu Patladı, Otopark Taşmış - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
