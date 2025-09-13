Kadıköy\'de Su Borusu Patladı, Otopark Taşmış

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Taşköprü Caddesi üzerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait bir şantiyede yürütülen kazı çalışması sırasında ana isale hattındaki boru patladı.
Tazyikli şekilde etrafa yayılan su, şantiyenin yanındaki alışveriş merkezinin otoparkına giden yol üzerinden akarak, otoparka yöneldi.
Göle dönen otoparkta bulunan sürücüler, hızla yükselen su nedeniyle araçlarını otoparktan çıkarmakta güçlük çekti. Bazılarının ise araçlarını kurtarmayı başardığı görüldü.
Olay yerine yönlendirilen İSKİ ekipleri, çalışmaların ardından suyun akışını kesti. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Su borusunun patlaması sonrasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
