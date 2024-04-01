KAHRAMANMARAŞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:17  Güncelleme: 01:19
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 2.459
Açılan Sandık Oranı : % 92,69
Kullanılan Oy : 571.583
Geçerli Oy : 540.900
Katılım Oranı : % 78,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 42,08227.590
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 33,63181.913
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 15,1181.723
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 3,5118.960
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,477.926
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,593.170
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,512.778
BTPALİ TÜRK% 0,382.057
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,361.959
DİĞER% 0,351.883
DSPAHMET ARSLAN% 0,281.509
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,211.163
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,21.080
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,21.079
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,18955
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,13720
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,11619
DPAHMET GEBEL% 0,11616
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,09475
TKPEREN LADİKLİ% 0,08433
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,08422
AB PARTİÖMER KAYA% 0,07396
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,07389
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,07380
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,04207
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,04197
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,03171
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,02130
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 91,37
Katılım Oranı : % 81,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 42,9216.426
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 38,5214.742
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 6,32.411
CHPMURAT BOZKURT% 5,131.963
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 2,43932
DİĞER% 1,7652
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,48567
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,39148
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,27105
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,2493
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,1869
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,1868
HKPALİ HOROZ% 0,1351
BTPTAHSİN BENLİ% 0,1348
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 86,92
Katılım Oranı : % 85,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 50,539.236
CHPTURAN TEKATLI% 16,883.085
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 16,653.044
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 11,42.083
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 2,42443
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 1,03188
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,5396
BTPAHMET KAR% 0,3157
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,1731
DİĞER% 0,0814
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 37,315.043
MHPHASAN ONARAN% 33,24.487
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 24,093.255
CHPAHMET TEKEL% 4,43599
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,3243
BTPDERYA KAZANCI% 0,2939
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,2433
MİLLETYUNUS EKİNCİ% 0,1216
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 92,05
Katılım Oranı : % 78,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 46,3846.325
AK PARTİNECATİ OKAY% 36,5236.476
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 4,124.113
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 3,993.986
SAADETMURAT KOZALAK% 3,33.302
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,651.645
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,51.502
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,57571
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,55547
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,53531
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,3299
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,21207
HKPDURAK BENK% 0,16162
DİĞER% 0,13128
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,0992
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 88,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHARUN VİCDAN% 42,232.569
MHPHARUN ŞAHİN% 38,412.337
BÜYÜK BİRLİKRAHMİ TORAMAN% 13,41816
YENİDEN REFAHMUHAMMET ARICI% 4,06247
İYİ PARTİBİLAL KAPLAN% 0,7244
BTPMEHMET ÇENBER% 0,5131
DEM PARTİELMAST TOLMAÇ% 0,4427
MİLLİ YOLRECEP DEMİRCİ% 0,127
HÜDA PARİLYAS KAÇAR% 0,16
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 96,60
Katılım Oranı : % 71,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 37,4722.329
AK PARTİMURAT MERCAN% 34,4520.530
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 11,076.596
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 9,865.877
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,62962
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 1,17694
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,91540
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,67401
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,44260
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,4236
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,38229
DİĞER% 0,37223
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,36216
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,34203
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,26155
HKPMEHMET UĞUR% 0,1274
TİPEROL KAL% 0,1164
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 56,8216.430
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 33,329.635
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 2,89837
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,48716
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 2,01580
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,66192
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,57166
DİĞER% 0,45129
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,35101
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,2366
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,1441
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,0823
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 53,743.653
MHPİSMET GÖKSU% 25,091.705
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 14,67997
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 5,31361
ZAFER PARTİSİMEHMET AKÇİÇEK% 0,4430
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 0,3524
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,2718
HÜDA PARAKİF BERTİZ% 0,139
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 95,51
Katılım Oranı : % 77,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 40,6284.197
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 38,3579.499
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 9,7820.280
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,338.980
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,174.505
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,583.267
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,791.632
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,51.033
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,41846
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,31654
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,3622
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,18367
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,17359
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,16329
DİĞER% 0,15314
MİLLETAHMET DAĞ% 0,11237
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,09179
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 86,34
Katılım Oranı : % 77,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 45,3913.549
AK PARTİMURAT CEYHAN% 39,5811.817
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 11,873.544
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,8238
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,58174
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,57171
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 0,37109
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,2986
DİĞER% 0,2368
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,261
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,130
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,026
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 88,07
Katılım Oranı : % 87,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 51,7718.632
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 41,2614.851
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 1,78639
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 1,62582
DİĞER% 1359
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,86309
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,44160
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,42152
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,31111
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,272
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,1452
HKPKADİR AVCU% 0,1243
MİLLETYAVUZ ALAŞ% 0,0829

Kaynak: AA

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