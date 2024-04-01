KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.653
|Toplam Seçmen
|:
|783.019
|Açılan Sandık
|:
|2.459
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,69
|Kullanılan Oy
|:
|571.583
|Geçerli Oy
|:
|540.900
|Katılım Oranı
|:
|% 78,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT GÖRGEL
|% 42,08
|227.590
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED AYDOĞAR
|% 33,63
|181.913
|CHP
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|% 15,11
|81.723
|İYİ PARTİ
|MESUT DEDEOĞLU
|% 3,51
|18.960
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN CANLI
|% 1,47
|7.926
|DEVA PARTİSİ
|TANER BARIŞIK
|% 0,59
|3.170
|DEM PARTİ
|ALİ ARDIÇ
|% 0,51
|2.778
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,38
|2.057
|MEMLEKET
|CUMA AKPINAR
|% 0,36
|1.959
|DİĞER
|% 0,35
|1.883
|DSP
|AHMET ARSLAN
|% 0,28
|1.509
|MİLLİ YOL
|RAMAZAN DAĞCI
|% 0,21
|1.163
|HÜDA PAR
|ADEM KILINÇ
|% 0,2
|1.080
|BAĞIMSIZ
|ERHAN ERSAVAŞ
|% 0,2
|1.079
|BAĞIMSIZ
|NUSRET GÜLOĞLU
|% 0,18
|955
|YTP
|HAVA ÇİÇEK
|% 0,13
|720
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|% 0,11
|619
|DP
|AHMET GEBEL
|% 0,11
|616
|MİLLET
|MEHMET ÇETİNER
|% 0,09
|475
|TKP
|EREN LADİKLİ
|% 0,08
|433
|BAĞIMSIZ
|ALİ AKKURT
|% 0,08
|422
|AB PARTİ
|ÖMER KAYA
|% 0,07
|396
|HKP
|DİLAVER ORUNCAK
|% 0,07
|389
|HAK-PAR
|ARİF SEVİNÇ
|% 0,07
|380
|BAĞIMSIZ
|NURİ AVGIN
|% 0,04
|207
|TKH
|TİLBE SU ASLANPAY
|% 0,04
|197
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KAYA
|% 0,03
|171
|BAĞIMSIZ
|ÖMER SOLAK
|% 0,02
|130
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,37
|Katılım Oranı
|:
|% 81,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KIRAÇ
|% 42,92
|16.426
|YENİDEN REFAH
|ADEM YILDIZ
|% 38,52
|14.742
|İYİ PARTİ
|MEHMET ALİ TAŞKALE
|% 6,3
|2.411
|CHP
|MURAT BOZKURT
|% 5,13
|1.963
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YILDIRIM
|% 2,43
|932
|DİĞER
|% 1,7
|652
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞATAY YURTSEVER
|% 1,48
|567
|BAĞIMSIZ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,39
|148
|MİLLİ YOL
|ERDAL ACER
|% 0,27
|105
|DEM PARTİ
|YASİN TAŞKIN
|% 0,24
|93
|HÜDA PAR
|SİNAN KALAY
|% 0,18
|69
|MEMLEKET
|MEHMET CEREN
|% 0,18
|68
|HKP
|ALİ HOROZ
|% 0,13
|51
|BTP
|TAHSİN BENLİ
|% 0,13
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,92
|Katılım Oranı
|:
|% 85,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN GÖKŞEN
|% 50,53
|9.236
|CHP
|TURAN TEKATLI
|% 16,88
|3.085
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 16,65
|3.044
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ TEMİZ
|% 11,4
|2.083
|MEMLEKET
|DURMUŞ KARAKAŞ
|% 2,42
|443
|ZAFER PARTİSİ
|NAZİR ÇUHADAR
|% 1,03
|188
|MİLLİ YOL
|ALİ KURT
|% 0,53
|96
|BTP
|AHMET KAR
|% 0,31
|57
|HÜDA PAR
|FATİH DAMLIBAĞ
|% 0,17
|31
|DİĞER
|% 0,08
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|YEMLİHA GÖKTAŞ
|% 37,31
|5.043
|MHP
|HASAN ONARAN
|% 33,2
|4.487
|YENİDEN REFAH
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|% 24,09
|3.255
|CHP
|AHMET TEKEL
|% 4,43
|599
|DEM PARTİ
|ADNAN KORKMAZ
|% 0,32
|43
|BTP
|DERYA KAZANCI
|% 0,29
|39
|HÜDA PAR
|HACI KAHRAMAN
|% 0,24
|33
|MİLLET
|YUNUS EKİNCİ
|% 0,12
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,05
|Katılım Oranı
|:
|% 78,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKPINAR
|% 46,38
|46.325
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 36,52
|36.476
|BÜYÜK BİRLİK
|BEKİR ERYILMAZ
|% 4,12
|4.113
|İYİ PARTİ
|SELAHADDİN CAN
|% 3,99
|3.986
|SAADET
|MURAT KOZALAK
|% 3,3
|3.302
|ZAFER PARTİSİ
|YAHYA KEMAL AKKURT
|% 1,65
|1.645
|DEM PARTİ
|ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU
|% 1,5
|1.502
|BTP
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|% 0,57
|571
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,55
|547
|MEMLEKET
|ERDAL ÇİFTCİ
|% 0,53
|531
|HÜDA PAR
|DAVUT TEKER
|% 0,3
|299
|MİLLET
|MEHMET EMİN KURTULAN
|% 0,21
|207
|HKP
|DURAK BENK
|% 0,16
|162
|DİĞER
|% 0,13
|128
|BAĞIMSIZ
|FERHAT TORUN
|% 0,09
|92
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,75
|Katılım Oranı
|:
|% 88,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HARUN VİCDAN
|% 42,23
|2.569
|MHP
|HARUN ŞAHİN
|% 38,41
|2.337
|BÜYÜK BİRLİK
|RAHMİ TORAMAN
|% 13,41
|816
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ARICI
|% 4,06
|247
|İYİ PARTİ
|BİLAL KAPLAN
|% 0,72
|44
|BTP
|MEHMET ÇENBER
|% 0,51
|31
|DEM PARTİ
|ELMAST TOLMAÇ
|% 0,44
|27
|MİLLİ YOL
|RECEP DEMİRCİ
|% 0,12
|7
|HÜDA PAR
|İLYAS KAÇAR
|% 0,1
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,60
|Katılım Oranı
|:
|% 71,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERKAN GÜRBÜZ
|% 37,47
|22.329
|AK PARTİ
|MURAT MERCAN
|% 34,45
|20.530
|BAĞIMSIZ
|MUSA DEMİR
|% 11,07
|6.596
|YENİDEN REFAH
|EYYUP CERAN
|% 9,86
|5.877
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
|% 1,62
|962
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 1,17
|694
|SAADET
|ŞABAN ÖZGİŞİ
|% 0,91
|540
|ZAFER PARTİSİ
|HATİCE KAHRAMAN
|% 0,67
|401
|HÜDA PAR
|CUMA TÜRKAN
|% 0,44
|260
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ŞAHİN
|% 0,4
|236
|MİLLİ YOL
|ALİ ALAGÖZ
|% 0,38
|229
|DİĞER
|% 0,37
|223
|DEM PARTİ
|DİLAN ÇETİN
|% 0,36
|216
|BAĞIMSIZ
|SALİH HORUZ
|% 0,34
|203
|MEMLEKET
|NURSEL PEKCAN
|% 0,26
|155
|HKP
|MEHMET UĞUR
|% 0,12
|74
|TİP
|EROL KAL
|% 0,11
|64
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SELİM CÜCE
|% 56,82
|16.430
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 33,32
|9.635
|SAADET
|İSHAK KÖROĞLU
|% 2,89
|837
|İYİ PARTİ
|METİN DEĞİRMENCİ
|% 2,48
|716
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ARSLAN
|% 2,01
|580
|ZAFER PARTİSİ
|SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN
|% 0,66
|192
|DEM PARTİ
|BERFİN HASBAY
|% 0,57
|166
|DİĞER
|% 0,45
|129
|DSP
|MEHMET AKİF KÜÇÜK
|% 0,35
|101
|BTP
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|% 0,23
|66
|HÜDA PAR
|YUSUF ÖRER
|% 0,14
|41
|MİLLİ YOL
|AHMET DATLI
|% 0,08
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 53,74
|3.653
|MHP
|İSMET GÖKSU
|% 25,09
|1.705
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN TANK
|% 14,67
|997
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KURT
|% 5,31
|361
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET AKÇİÇEK
|% 0,44
|30
|İYİ PARTİ
|SELİN DOĞAN
|% 0,35
|24
|BTP
|FURKAN YAŞAR YÜKSEK
|% 0,27
|18
|HÜDA PAR
|AKİF BERTİZ
|% 0,13
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,51
|Katılım Oranı
|:
|% 77,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANİFİ TOPTAŞ
|% 40,62
|84.197
|YENİDEN REFAH
|FATİH MEHMET CEYHAN
|% 38,35
|79.499
|CHP
|OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
|% 9,78
|20.280
|İYİ PARTİ
|MEHMET SABANCI
|% 4,33
|8.980
|ZAFER PARTİSİ
|KAMBER HARMANKAYA
|% 2,17
|4.505
|BÜYÜK BİRLİK
|GÖKHAN ÜNLÜ
|% 1,58
|3.267
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ÖZGÜL
|% 0,79
|1.632
|BTP
|NECMEDDİN KAZANCI
|% 0,5
|1.033
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM KURUÇAY
|% 0,41
|846
|DEM PARTİ
|ADİLE ERKAN
|% 0,31
|654
|GELECEK PARTİSİ
|MUHARREM ÇEVİK
|% 0,3
|622
|HÜDA PAR
|MEHMET KAYIŞLI
|% 0,18
|367
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA BAŞGÖZLÜ
|% 0,17
|359
|BAĞIMSIZ
|REŞİT FİŞEKCİ
|% 0,16
|329
|DİĞER
|% 0,15
|314
|MİLLET
|AHMET DAĞ
|% 0,11
|237
|HKP
|MEHMET ADIYAMAN
|% 0,09
|179
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,34
|Katılım Oranı
|:
|% 77,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 45,39
|13.549
|AK PARTİ
|MURAT CEYHAN
|% 39,58
|11.817
|YENİDEN REFAH
|BİLALOĞUZ BALLI
|% 11,87
|3.544
|İYİ PARTİ
|SERDAL KURTOĞLU
|% 0,8
|238
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ GÖKÇAM
|% 0,58
|174
|BAĞIMSIZ
|TALİH YARBOYNU
|% 0,57
|171
|BTP
|VELİ ATA YARAŞIR
|% 0,37
|109
|BAĞIMSIZ
|NURULLAH CAN
|% 0,29
|86
|DİĞER
|% 0,23
|68
|HÜDA PAR
|RAMAZAN MADENKUYU
|% 0,2
|61
|MİLLET
|AHMET YONTUCU
|% 0,1
|30
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖZÜDOK
|% 0,02
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,07
|Katılım Oranı
|:
|% 87,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KARACA
|% 51,77
|18.632
|AK PARTİ
|FEYZETTİN OKUMUŞ
|% 41,26
|14.851
|SAADET
|MUHAMMET KILIÇ
|% 1,78
|639
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 1,62
|582
|DİĞER
|% 1
|359
|MEMLEKET
|ALİ ERPAYLAŞTIRAN
|% 0,86
|309
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ADA DOĞAN
|% 0,44
|160
|DEM PARTİ
|FIRAT DUYMAK
|% 0,42
|152
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN SAYICI
|% 0,31
|111
|HÜDA PAR
|NİYAZİ AY
|% 0,2
|72
|BTP
|SÜLEYMAN KÖSE
|% 0,14
|52
|HKP
|KADİR AVCU
|% 0,12
|43
|MİLLET
|YAVUZ ALAŞ
|% 0,08
|29
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.
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