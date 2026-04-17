Kahramanmaraş\'taki okul saldırısında yaşamını yitiren Ayla öğretmenin oğulları annelerini anlattı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 11:50  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan Matematik öğretmeni Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara: - "Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir. Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu annem" - Ayla Kara'nın diğer oğlu Ertuğrul Kara: - "Annem derslerimle yakından ilgilenirdi, diğer öğrencileriyle de aynı şekilde ilgilenirdi. Onun sayesinde Türkiye 345'incisi oldum, ona minnettarım"

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatı pahasına öğrencilerine siper olan Matematik öğretmeni Ayla Kara'nın oğulları Furkan ve Ertuğrul Kara, annelerinin fedakarlığını ve cesaretini anlattı.

Ayser Çalık Ortaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğrencisiyle birlikte hayatını kaybeden 55 yaşındaki Ayla Kara'nın çocukları, Onikişubat ilçesindeki Binevler Taziye Evi'nde taziyeleri kabul ediyor.

Kara'nın avukat oğlu Furkan Kara, AA muhabirine, 14 Nisan'da Siverek'teki okula saldırı yapılması nedeniyle 15 Nisan'da okullarda grev olacağını bildiğini, annesinin de babasıyla okula gidip gitmeme konusunu görüştüğünü ve okula gitme kararı aldığını anlattı.

Annesinin okula gitmesinden kısa bir süre sonra silahlı saldırının düzenlendiğini anlatan Kara, "Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci 8. sınıftaydı. Aralarında hiçbir husumet yoktu, annem onun dersine bile girmemişti diye biliyorum. Bu üzücü olayın yaşanması gerçekten hepimizi, ülkece çok derinden etkiledi." dedi.

"Bir evlat, annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir"

Furkan Kara, annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, onun gösterdiği fedakarlıkla da onur duyduklarını belirterek "Annemin vefatına, şehitliğine üzüldüğüm kadar bir taraftan da çok gurur duyuyorum. Yani aldığım tepkiler olsun, gelen mesajlar olsun gerçekten bizi çok gururlandırıyor. Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir. Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu annem. Bununla ne kadar gurur duysam azdır. Bizi şu an ayakta tutan gerçekten imanımız. İmanımız olmasa ayakta durulacak veya dayanılacak bir acı değil. Yani bir insan için annesini kaybetmesinden daha büyük acı ne olur bilemiyorum, çok üzüntülüyüz." diye konuştu.

"'Gücüm yettiği kadar öğrencilerime destek olayım' düşüncesinde bir insandı"

Annesinin öğrencilerine siper olduğunu hatırlatan Kara, "Tek tesellimiz, annemin siper olduğu öğrencilerden birinin hayatta kalması. O şekilde şehadet makamına erdiği söylendi. O kardeşim adına çok sevindim. Yüzümüzü güldüren tek olay diyebilirim. Temennimiz, başka annelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin böyle acılar yaşamaması." dedi.

Furkan Kara, annesinin okula büyük bir sevgiyle gittiğini, öğrencileriyle birlikte olmanın ona enerji verdiğini ifade ederek şunları anlattı:

"Canı sıkkın olduğu zamanlar bile 'okula gideyim, mutluluğum, huzurum yerine gelsin' diye düşünürdü. Emeklilik yaşı gelmesine rağmen okuldan hiç kopmak istemedi. 'Yaşım yettiği kadar, gücüm yettiği kadar öğrencilerime destek olayım' düşüncesinde bir insandı. Emek verdiği yolda da hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Oğlu olarak gurur duyuyorum. Benim annem bir kahraman. Ben buna inanıyorum. Şehit çocuğu olduğum için bu konuda çok mutluyum. Allah bu makamı anneme nasip etmiş. Allah'ıma hamdolsun." diye konuştu.

"Okul başarımda annemin katkısı çok büyük, bu yüzden ona minnettarım"

Ertuğrul Kara da annesinin hem kendisinin hem de öğrencilerinin hayatındaki yeri anlattı.

Öğrencileri tarafından çok sevilen annesinin 6'ncı sınıfa giderken dersine girdiğini ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Annem derslerimle yakından ilgilenirdi, diğer öğrencileriyle de aynı şekilde ilgilenirdi. Annemin sayesinde Türkiye 345'incisi oldum ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyorum. Bu başarıda annemin katkısı çok büyük, bu yüzden ona minnettarım. Annemle gurur duyuyorum. Evet, çok üzgünüz ama öğrencileri için çok büyük bir fedakarlık yaptı. Bu yüzden onunla ne kadar gurur duysam az. Dersine girdiği bütün öğrenciler çok üzüldü. Onu çok severlerdi."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:54:57. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.