Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Gaziantep-Birecik Otoyolu, Ankara-Kırıkkale yolunda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Çanakkale-Çan yolunda, Didim ayrımı-Milas yolunda, Zonguldak-Devrek yolunda, Elazığ-Malatya yolunda, Hopa-Borçka-Artvin yolunda ve Iğdır-Aralık-Dilucu yolunda da kontrollü ulaşım sağlanıyor.

13.02.2024 08:17  Güncelleme: 08:19
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 31-40. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe- Urla kavşakları 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşıma 2'şer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 15-18, Didim ayrımı-Milas yolunun 42-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 16 Şubat'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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