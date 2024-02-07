Kars\'ta Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları erken cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanıyor

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Kars ve çevre illerde yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları, erken cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanmak için kentte sandık başına gitti.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu'nda kurulan 1 sandıkta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Azerbaycan'da, Ermeni güçlerin işgalinden kurtarılan Karabağ'da yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıkların kurulması dolayısıyla "zafer seçimi" olarak nitelendirilen seçimler için Kars'ta da oy kullanma işlemi saat 19.00'a kadar sürecek.

Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin, Adıyaman, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tuncel ve Van'daki Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları Kars'a gelerek oylarını kullanıyor.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğunun Türkiye'deki 28 ilde hizmet verdiğini ifade ederek, "Türkiye'deki 28 vilayettedeki Azerbaycan vatandaşı buraya gelerek oy kullanmaktadırlar. İlk defa ülkemizin işgalden azat olunmuş bütün topraklarında seçimler yapılmaktadır, bizim için büyük bir bayramdır." dedi.

Erzurum'dan gelen Ofelya Babayeva seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün gerçekleştirilen seçim Azerbaycan ve bizim için önemlidir. Bir vatandaş ve bir öğrenci olarak burada seçime katıldığım için çok sevinçliyim. Kanunlarımıza uygun, şeffaf olarak gerçekleştirilen bu seçimde, ben de kendi seçimimi geçekleştirdim. İnşallah her şey hayırlısıyla güzel olacak." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören Gulsevar Anavarova da Azerbaycan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kars'ta oyları kullandıklarını ifade ederek, seçimleri hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde, 7 aday, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetmek için yarışıyor.

Türkiye'deki Azerbaycan vatandaşları, Kars'ın yanı sıra Ankara ve İstanbul'da kurulan sandıklarda da oylarını kullanabiliyor.