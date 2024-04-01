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KASTAMONU SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:02
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MERKEZ

Toplam Sandık : 270
Toplam Seçmen : 88.110
Açılan Sandık : 246
Açılan Sandık Oranı : % 91,11
Kullanılan Oy : 62.172
Geçerli Oy : 58.917
Katılım Oranı : % 77,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN BALTACI% 48,4828.560
AK PARTİTAHSİN BABAŞ% 36,5621.539
MHPYÜKSEL AYDIN% 7,084.174
YENİDEN REFAHMETİN TOPALOĞLU% 2,931.729
ZAFER PARTİSİMUSTAFA BOSTANCI% 1,02602
DİĞER% 0,97571
İYİ PARTİKADİR YALÇIN% 0,83488
BAĞIMSIZBORA ÇAPRAZ% 0,51301
SAADETHULUSİ ÖZBEK% 0,44258
TKHMUHAMMED CEMİL BALTA% 0,28165
BTPMURAT GÜLEN% 0,22127
MEMLEKETAYTEN URGANİOĞLU% 0,1271
DEM PARTİYAKUP AKYOL% 0,1270
DSPSELAHATTİN BULANIKOĞLU% 0,1167
HÜDA PARZAHİR KELEŞ% 0,1164
APMUAMMER KÖKSAL% 0,0638
HKPSELİM YÜCEL% 0,0528
BAĞIMSIZMUSTAFA DUMAN% 0,0319
HAK-PARHASAN ŞEŞEOĞULLARI% 0,0318
MİLLETYUSUF ZAİM% 0,0318
BAĞIMSIZERKAN GÜVENCİ% 0,017
BAĞIMSIZMEFTUN KUTLU% 0,013
ABANA

Açılan Sandık Oranı : % 92,31
Katılım Oranı : % 82,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEDA OYAR% 37,91803
MHPHASAN ÖZLÜ% 30,83653
CHPERFAİN TEKİN% 30,59648
YENİDEN REFAHERDEM ÖZMEN% 0,245
SAADETMUSTAFA DÖNMEZ% 0,245
BTPMUSTAFA EZER% 0,143
ZAFER PARTİSİSERDAR CAN TÜRKMEN% 0,051
AĞLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBÜLENT ERGİN% 55,51973
MHPŞAHİN ÇOLAK% 40,79715
CHPNERMİN GÜNEY% 2,442
ZAFER PARTİSİMERT KAĞAN ÇAM% 0,519
YENİDEN REFAHERAY SEZER% 0,346
SAADETHASİP YAZICIOĞLU% 0,346
BTPAHMET SÜRÜCÜ% 0,112
ARAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN YAZKAN% 49,991.880
CHPSATILMIŞ SARIKAYA% 43,931.652
YENİDEN REFAHAZİZ MADEN% 2,0276
MHPMUSTAFA YAZAN% 1,9473
BTPNİHAT KARAGÖZ% 1,0941
SAADETİRFAN BARLAS% 0,4517
ZAFER PARTİSİMURAT KORKMAZ% 0,3212
HKPELİF CEREN ÇINĞI OLKUN% 0,218
BAĞIMSIZNEJLA ARICA% 0,052
AZDAVAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEVAT TAŞKAN% 55,561.094
AK PARTİOSMAN NURİ CİVELEK% 27,98551
CHPMURAT KARABURUK% 15,03296
DSPFATİH YILMAZ% 0,418
YENİDEN REFAHHAKKI ERASLAN% 0,418
SAADETMEHMET KAŞ% 0,418
BTPNİHAT GÜLER% 0,24
BOZKURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZMUAMMER YANIK% 40,671.417
MHPABDULLAH BOZKURT EKEŞ% 30,341.057
AK PARTİEKREM ACAR% 19,32673
DİĞER% 4,28149
İYİ PARTİERSEL GÜNAYDIN% 2,4184
BAĞIMSIZNEDİM BAŞARAN% 2,1575
BTPMEHMET HAYDAR GÜLEN% 0,5720
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖNEY% 0,269
CİDE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEJDET DEMİR% 46,773.201
CHPMEHMET EŞREF MUTLU% 30,672.099
AK PARTİSADULLAH SERDAR KETENCİ% 18,51.266
İYİ PARTİMUSTAFA ÇETİNKAYA% 2,7185
DİĞER% 0,4229
YENİDEN REFAHAYŞE AKBIYIK% 0,2819
SAADETHASAN SOYUBELLİ% 0,2517
ZAFER PARTİSİERHAN BAĞLAN% 0,2215
BTPMUSA COŞGUN% 0,128
MEMLEKETSELAHATTİN BAYGIN% 0,075
ÇATALZEYTİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET DEMİR% 40,41750
AK PARTİMUSA İHSAN UĞUZ% 33,84628
CHPFURKAN KILIÇ% 24,84461
ZAFER PARTİSİDERYA KARAKUŞ% 0,326
YENİDEN REFAHEFE BARAN YÜKSEK% 0,224
BTPHAKAN KAYACAN% 0,163
SAADETAKİF YALÇIN% 0,163
DİĞER% 0,051
DADAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN YANIK% 36,65700
AK PARTİMEHMET APAYDIN% 33,19634
DİĞER% 16,02306
MHPNECMETTİN PİRCİ% 12,78244
YENİDEN REFAHERCAN DEMİR% 0,479
BTPEDA ELİF SÜRÜCÜ% 0,377
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL YAPAN% 0,316
HKPUMUT DEVRİM GÜLDEMİR% 0,112
SAADETMUSTAFA MERT YILDIZ% 0,12
DEVREKANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN ALTIKULAÇ% 48,91.623
MHPKENAN ÖZ% 44,351.472
YENİDEN REFAHMESUT AÇAR% 3,32110
CHPARİFE TÜRKMEN% 2,5685
BTPPERİHAN KIRIŞTIOĞLU% 0,4515
SAADETYAKUP TOKAN% 0,3311
HKPHİDAYET ARSLAN% 0,093
DOĞANYURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KAYA% 37,43277
BÜYÜK BİRLİKEMRAH KAYIRAN% 21,89162
YENİDEN REFAHBEYAZIT SARUL% 20,41151
CHPYAKUP ŞENTÜRK% 13,78102
MHPŞERAFETTİN ORTAÇ% 5,6842
BTPEMİN ZORALİOĞLU% 0,544
SAADETDURMUŞ ERDİL% 0,272
HANÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMETİN YAMALI% 37,64536
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ÇOBAN% 30,2430
AK PARTİSERKAN UÇAR% 19,94284
DİĞER% 5,7682
CHPALİ ÖZKAN% 4,0758
DPŞÜKRÜ ÖZÜN% 1,6924
SAADETRAHMİ YAZICIOĞLU% 0,355
İYİ PARTİERKAN ARIKAN% 0,284
BTPİSMAİL YIĞ% 0,071
İHSANGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 92,31
Katılım Oranı : % 84,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAYATİ SAĞLIK% 40,21694
BAĞIMSIZZÜHTÜ DANACI% 26,3454
AK PARTİUFUK AYVACI% 21,9378
CHPEROL SAĞLIK% 5,91102
BAĞIMSIZNECMİ ALADAĞ% 3,6563
DİĞER% 0,8114
BTPMERYEM YAMANCAN% 0,5810
SAADETHASAN BAKAR% 0,468
YENİDEN REFAHEVREN ÜLKER% 0,183
İNEBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 92,86
Katılım Oranı : % 80,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPENGİN UZUNER% 44,392.363
AK PARTİMUSTAFA HUNER ÖZAY% 42,812.279
CHPCEMAL İLYASOĞLU% 9,79521
DEVA PARTİSİMEHMET ZEYBEK% 1,8699
ZAFER PARTİSİSERVET ESE% 0,3820
YENİDEN REFAHBURHAN KARAMADEN% 0,3418
SAADETNİZAM KUVVET% 0,2815
DSPHİKMET ERSOY% 0,084
BTPYASİN KUMRU% 0,074
KÜRE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİH TURAN% 33,12517
MHPMUSTAFA CANBAZ% 31,58493
CHPŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ% 27,61431
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÇAĞIR% 7,05110
SAADETSAİM ÖZ% 0,396
ZAFER PARTİSİÜNSAL BIYIKLI% 0,193
BTPTAYYİBE KÜÇÜKHASAN% 0,061
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 98,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN ARI% 26,17460
BAĞIMSIZŞENOL YAŞAR% 25,03440
MHPLÜTFÜ İPEK% 24,17425
DİĞER% 22,13389
CHPKUBİLAY ÇETİNKAYA% 1,2522
BTPFERİDE NAMLIER% 0,7413
SAADETRAMAZAN ALAMEHMET% 0,346
DSPCEMAL ÇALIŞKAN% 0,112
ZAFER PARTİSİMEHMET YILMAZ% 0,061
SEYDİLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ERDOĞAN% 63,761.376
AK PARTİVURAL ARSLAN% 31,61682
CHPFATMA GÜNEY% 3,5276
SAADETYÜKSEL CANPULAT% 0,429
YENİDEN REFAHKENAN DEMİR% 0,378
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN SİMSAR% 0,235
BTPMUSA ÇOBAN% 0,092
ŞENPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEM ÇINAR% 37,01429
BAĞIMSIZSEBAHATTİN BAĞ% 32,7379
MHPSUAT SAYGIN% 16,83195
CHPHATİCE AYDOĞAN% 6,1371
BTPKENAN BEKTAŞ% 2,9334
İYİ PARTİAYHAN IŞIK% 2,0724
SAADETFAHRİ GÜLENÇ% 1,4717
YENİDEN REFAHBARIŞ SARUL% 0,8610
TAŞKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 97,5
Katılım Oranı : % 81,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN ARSLAN% 48,034.430
MHPYILDIRAN YÜKSEL% 37,483.457
CHPUFUK CAR% 9,41868
İYİ PARTİVEDAT GÜNER% 2,28210
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ TOPCU% 1,57145
BÜYÜK BİRLİKESAT DEMİR% 0,5147
ZAFER PARTİSİOSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU% 0,4339
BTPGÜLER ÖZDEMİR% 0,1514
GELECEK PARTİSİHARUN ACAR% 0,1413
TOSYA

Açılan Sandık Oranı : % 97,37
Katılım Oranı : % 85,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPVOLKAN KAVAKLIGİL% 43,297.572
AK PARTİKAZIM ŞAHİN% 35,116.141
YENİDEN REFAHİBRAHİM DEMİR% 12,042.106
CHPTUĞÇE KEFELİ% 7,571.325
SAADETMUZAFFER KARAKOÇ% 1,13198
ZAFER PARTİSİHİLAL AĞA% 0,4172
DİĞER% 0,3460
BTPİLKER AYDIN% 0,1119

Kaynak: AA

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