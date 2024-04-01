KASTAMONU SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|270
|Toplam Seçmen
|:
|88.110
|Açılan Sandık
|:
|246
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,11
|Kullanılan Oy
|:
|62.172
|Geçerli Oy
|:
|58.917
|Katılım Oranı
|:
|% 77,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HASAN BALTACI
|% 48,48
|28.560
|AK PARTİ
|TAHSİN BABAŞ
|% 36,56
|21.539
|MHP
|YÜKSEL AYDIN
|% 7,08
|4.174
|YENİDEN REFAH
|METİN TOPALOĞLU
|% 2,93
|1.729
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA BOSTANCI
|% 1,02
|602
|DİĞER
|% 0,97
|571
|İYİ PARTİ
|KADİR YALÇIN
|% 0,83
|488
|BAĞIMSIZ
|BORA ÇAPRAZ
|% 0,51
|301
|SAADET
|HULUSİ ÖZBEK
|% 0,44
|258
|TKH
|MUHAMMED CEMİL BALTA
|% 0,28
|165
|BTP
|MURAT GÜLEN
|% 0,22
|127
|MEMLEKET
|AYTEN URGANİOĞLU
|% 0,12
|71
|DEM PARTİ
|YAKUP AKYOL
|% 0,12
|70
|DSP
|SELAHATTİN BULANIKOĞLU
|% 0,11
|67
|HÜDA PAR
|ZAHİR KELEŞ
|% 0,11
|64
|AP
|MUAMMER KÖKSAL
|% 0,06
|38
|HKP
|SELİM YÜCEL
|% 0,05
|28
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DUMAN
|% 0,03
|19
|HAK-PAR
|HASAN ŞEŞEOĞULLARI
|% 0,03
|18
|MİLLET
|YUSUF ZAİM
|% 0,03
|18
|BAĞIMSIZ
|ERKAN GÜVENCİ
|% 0,01
|7
|BAĞIMSIZ
|MEFTUN KUTLU
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,31
|Katılım Oranı
|:
|% 82,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEDA OYAR
|% 37,91
|803
|MHP
|HASAN ÖZLÜ
|% 30,83
|653
|CHP
|ERFAİN TEKİN
|% 30,59
|648
|YENİDEN REFAH
|ERDEM ÖZMEN
|% 0,24
|5
|SAADET
|MUSTAFA DÖNMEZ
|% 0,24
|5
|BTP
|MUSTAFA EZER
|% 0,14
|3
|ZAFER PARTİSİ
|SERDAR CAN TÜRKMEN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BÜLENT ERGİN
|% 55,51
|973
|MHP
|ŞAHİN ÇOLAK
|% 40,79
|715
|CHP
|NERMİN GÜNEY
|% 2,4
|42
|ZAFER PARTİSİ
|MERT KAĞAN ÇAM
|% 0,51
|9
|YENİDEN REFAH
|ERAY SEZER
|% 0,34
|6
|SAADET
|HASİP YAZICIOĞLU
|% 0,34
|6
|BTP
|AHMET SÜRÜCÜ
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN YAZKAN
|% 49,99
|1.880
|CHP
|SATILMIŞ SARIKAYA
|% 43,93
|1.652
|YENİDEN REFAH
|AZİZ MADEN
|% 2,02
|76
|MHP
|MUSTAFA YAZAN
|% 1,94
|73
|BTP
|NİHAT KARAGÖZ
|% 1,09
|41
|SAADET
|İRFAN BARLAS
|% 0,45
|17
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT KORKMAZ
|% 0,32
|12
|HKP
|ELİF CEREN ÇINĞI OLKUN
|% 0,21
|8
|BAĞIMSIZ
|NEJLA ARICA
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEVAT TAŞKAN
|% 55,56
|1.094
|AK PARTİ
|OSMAN NURİ CİVELEK
|% 27,98
|551
|CHP
|MURAT KARABURUK
|% 15,03
|296
|DSP
|FATİH YILMAZ
|% 0,41
|8
|YENİDEN REFAH
|HAKKI ERASLAN
|% 0,41
|8
|SAADET
|MEHMET KAŞ
|% 0,41
|8
|BTP
|NİHAT GÜLER
|% 0,2
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER YANIK
|% 40,67
|1.417
|MHP
|ABDULLAH BOZKURT EKEŞ
|% 30,34
|1.057
|AK PARTİ
|EKREM ACAR
|% 19,32
|673
|DİĞER
|% 4,28
|149
|İYİ PARTİ
|ERSEL GÜNAYDIN
|% 2,41
|84
|BAĞIMSIZ
|NEDİM BAŞARAN
|% 2,15
|75
|BTP
|MEHMET HAYDAR GÜLEN
|% 0,57
|20
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÖNEY
|% 0,26
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEJDET DEMİR
|% 46,77
|3.201
|CHP
|MEHMET EŞREF MUTLU
|% 30,67
|2.099
|AK PARTİ
|SADULLAH SERDAR KETENCİ
|% 18,5
|1.266
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 2,7
|185
|DİĞER
|% 0,42
|29
|YENİDEN REFAH
|AYŞE AKBIYIK
|% 0,28
|19
|SAADET
|HASAN SOYUBELLİ
|% 0,25
|17
|ZAFER PARTİSİ
|ERHAN BAĞLAN
|% 0,22
|15
|BTP
|MUSA COŞGUN
|% 0,12
|8
|MEMLEKET
|SELAHATTİN BAYGIN
|% 0,07
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET DEMİR
|% 40,41
|750
|AK PARTİ
|MUSA İHSAN UĞUZ
|% 33,84
|628
|CHP
|FURKAN KILIÇ
|% 24,84
|461
|ZAFER PARTİSİ
|DERYA KARAKUŞ
|% 0,32
|6
|YENİDEN REFAH
|EFE BARAN YÜKSEK
|% 0,22
|4
|BTP
|HAKAN KAYACAN
|% 0,16
|3
|SAADET
|AKİF YALÇIN
|% 0,16
|3
|DİĞER
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN YANIK
|% 36,65
|700
|AK PARTİ
|MEHMET APAYDIN
|% 33,19
|634
|DİĞER
|% 16,02
|306
|MHP
|NECMETTİN PİRCİ
|% 12,78
|244
|YENİDEN REFAH
|ERCAN DEMİR
|% 0,47
|9
|BTP
|EDA ELİF SÜRÜCÜ
|% 0,37
|7
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL YAPAN
|% 0,31
|6
|HKP
|UMUT DEVRİM GÜLDEMİR
|% 0,11
|2
|SAADET
|MUSTAFA MERT YILDIZ
|% 0,1
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN ALTIKULAÇ
|% 48,9
|1.623
|MHP
|KENAN ÖZ
|% 44,35
|1.472
|YENİDEN REFAH
|MESUT AÇAR
|% 3,32
|110
|CHP
|ARİFE TÜRKMEN
|% 2,56
|85
|BTP
|PERİHAN KIRIŞTIOĞLU
|% 0,45
|15
|SAADET
|YAKUP TOKAN
|% 0,33
|11
|HKP
|HİDAYET ARSLAN
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET KAYA
|% 37,43
|277
|BÜYÜK BİRLİK
|EMRAH KAYIRAN
|% 21,89
|162
|YENİDEN REFAH
|BEYAZIT SARUL
|% 20,41
|151
|CHP
|YAKUP ŞENTÜRK
|% 13,78
|102
|MHP
|ŞERAFETTİN ORTAÇ
|% 5,68
|42
|BTP
|EMİN ZORALİOĞLU
|% 0,54
|4
|SAADET
|DURMUŞ ERDİL
|% 0,27
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|METİN YAMALI
|% 37,64
|536
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN ÇOBAN
|% 30,2
|430
|AK PARTİ
|SERKAN UÇAR
|% 19,94
|284
|DİĞER
|% 5,76
|82
|CHP
|ALİ ÖZKAN
|% 4,07
|58
|DP
|ŞÜKRÜ ÖZÜN
|% 1,69
|24
|SAADET
|RAHMİ YAZICIOĞLU
|% 0,35
|5
|İYİ PARTİ
|ERKAN ARIKAN
|% 0,28
|4
|BTP
|İSMAİL YIĞ
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,31
|Katılım Oranı
|:
|% 84,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HAYATİ SAĞLIK
|% 40,21
|694
|BAĞIMSIZ
|ZÜHTÜ DANACI
|% 26,3
|454
|AK PARTİ
|UFUK AYVACI
|% 21,9
|378
|CHP
|EROL SAĞLIK
|% 5,91
|102
|BAĞIMSIZ
|NECMİ ALADAĞ
|% 3,65
|63
|DİĞER
|% 0,81
|14
|BTP
|MERYEM YAMANCAN
|% 0,58
|10
|SAADET
|HASAN BAKAR
|% 0,46
|8
|YENİDEN REFAH
|EVREN ÜLKER
|% 0,18
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,86
|Katılım Oranı
|:
|% 80,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ENGİN UZUNER
|% 44,39
|2.363
|AK PARTİ
|MUSTAFA HUNER ÖZAY
|% 42,81
|2.279
|CHP
|CEMAL İLYASOĞLU
|% 9,79
|521
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ZEYBEK
|% 1,86
|99
|ZAFER PARTİSİ
|SERVET ESE
|% 0,38
|20
|YENİDEN REFAH
|BURHAN KARAMADEN
|% 0,34
|18
|SAADET
|NİZAM KUVVET
|% 0,28
|15
|DSP
|HİKMET ERSOY
|% 0,08
|4
|BTP
|YASİN KUMRU
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SALİH TURAN
|% 33,12
|517
|MHP
|MUSTAFA CANBAZ
|% 31,58
|493
|CHP
|ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ
|% 27,61
|431
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÇAĞIR
|% 7,05
|110
|SAADET
|SAİM ÖZ
|% 0,39
|6
|ZAFER PARTİSİ
|ÜNSAL BIYIKLI
|% 0,19
|3
|BTP
|TAYYİBE KÜÇÜKHASAN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 98,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN ARI
|% 26,17
|460
|BAĞIMSIZ
|ŞENOL YAŞAR
|% 25,03
|440
|MHP
|LÜTFÜ İPEK
|% 24,17
|425
|DİĞER
|% 22,13
|389
|CHP
|KUBİLAY ÇETİNKAYA
|% 1,25
|22
|BTP
|FERİDE NAMLIER
|% 0,74
|13
|SAADET
|RAMAZAN ALAMEHMET
|% 0,34
|6
|DSP
|CEMAL ÇALIŞKAN
|% 0,11
|2
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET YILMAZ
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ERDOĞAN
|% 63,76
|1.376
|AK PARTİ
|VURAL ARSLAN
|% 31,61
|682
|CHP
|FATMA GÜNEY
|% 3,52
|76
|SAADET
|YÜKSEL CANPULAT
|% 0,42
|9
|YENİDEN REFAH
|KENAN DEMİR
|% 0,37
|8
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN SİMSAR
|% 0,23
|5
|BTP
|MUSA ÇOBAN
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEM ÇINAR
|% 37,01
|429
|BAĞIMSIZ
|SEBAHATTİN BAĞ
|% 32,7
|379
|MHP
|SUAT SAYGIN
|% 16,83
|195
|CHP
|HATİCE AYDOĞAN
|% 6,13
|71
|BTP
|KENAN BEKTAŞ
|% 2,93
|34
|İYİ PARTİ
|AYHAN IŞIK
|% 2,07
|24
|SAADET
|FAHRİ GÜLENÇ
|% 1,47
|17
|YENİDEN REFAH
|BARIŞ SARUL
|% 0,86
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,5
|Katılım Oranı
|:
|% 81,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 48,03
|4.430
|MHP
|YILDIRAN YÜKSEL
|% 37,48
|3.457
|CHP
|UFUK CAR
|% 9,41
|868
|İYİ PARTİ
|VEDAT GÜNER
|% 2,28
|210
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ALİ TOPCU
|% 1,57
|145
|BÜYÜK BİRLİK
|ESAT DEMİR
|% 0,51
|47
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU
|% 0,43
|39
|BTP
|GÜLER ÖZDEMİR
|% 0,15
|14
|GELECEK PARTİSİ
|HARUN ACAR
|% 0,14
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,37
|Katılım Oranı
|:
|% 85,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|VOLKAN KAVAKLIGİL
|% 43,29
|7.572
|AK PARTİ
|KAZIM ŞAHİN
|% 35,11
|6.141
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM DEMİR
|% 12,04
|2.106
|CHP
|TUĞÇE KEFELİ
|% 7,57
|1.325
|SAADET
|MUZAFFER KARAKOÇ
|% 1,13
|198
|ZAFER PARTİSİ
|HİLAL AĞA
|% 0,41
|72
|DİĞER
|% 0,34
|60
|BTP
|İLKER AYDIN
|% 0,11
|19
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarıyla seçimi tamamladılar.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezi önünde toplanan CHP'lilere hitap etti. Özel, tüm belediye başkanlarının memnuniyet sağlamak ve kimseyi üzmemek için arı gibi çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, seçim sürecinde milliyetçi, muhafazakar ve Kürt demokratlardan destek istediklerini ifade etti ve Türkiye ittifakının gücünü milletten aldığını vurguladı. Özel, CHP olarak yeni bir adım atacaklarını ve hatalarını telafi etmek için çalışacaklarını söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yüzde 37.13 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
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