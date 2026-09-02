Kaya aile planlamasında ASM'lerde kadınların ücretsiz yönteme ulaşamadığını söyledi - Son Dakika
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Kaya aile planlamasında ASM'lerde kadınların ücretsiz yönteme ulaşamadığını söyledi

Kaya aile planlamasında ASM\'lerde kadınların ücretsiz yönteme ulaşamadığını söyledi
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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile planlaması yöntemlerine erişim sorununa dikkat çekti. Rapora göre ASM'lerin yüzde 89,7'sine RİA tedarik edilmediğini belirten Kaya, ücretsiz hizmetlerin yurttaşlar için güvence altına alınmasını istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadınların ücretsiz aile planlaması yöntemlerine erişiminde yaşanan sorunlara dikkati çekerek, "Kadınların ve çocukların sağlığını korumak, hastalandıktan sonra tedavi etmekten çok daha değerlidir. Devletin görevi bu hizmetleri yurttaşın cebine bırakmak değil, herkes için erişilebilir ve ücretsiz hale getirmektir" dedi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadınların ücretsiz aile planlaması yöntemlerine erişiminde yaşanan sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası tarafından 245 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanının katılımıyla hazırlanan "Birinci Basamakta Üreme Sağlığı Hizmetleri Durum Raporu"nun, Türkiye'de aile planlaması hizmetlerinde yaşanan sorunları ortaya koyduğunu belirten Kaya, rapora göre ASM çalışanlarının yüzde 81,6'sının, merkezlere başvuran kişilerin ücretsiz korunma yöntemi sağlanmadığında korunamayacak durumda olduğunu belirttiğini söyledi.

ASM'lerin yüzde 89,7'sine son bir yıl içinde RİA (rahim içi araç) tedarik edilmediğini, merkezlerin yüzde 96,7'sinde ise son bir yılda hiç RİA uygulanmadığının bildirildiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Burada kadınların kendi bedenleri ve gelecekleri hakkında karar verebilme hakkından söz ediyoruz. Kadın, Aile Sağlığı Merkezine başvuruyor, danışmanlık alıyor ama ihtiyacı olan korunma yöntemine ulaşamıyorsa ortada ciddi bir kamu hizmeti sorunu vardır"

"KADINLARA 'KORUNUN' DEMEK YETMEZ"

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlık politikalarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Kaya, aile planlamasının da bu hizmetlerin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirtti. Raporda RİA'nın yanı sıra aylık enjeksiyon ve doğum kontrol haplarının temininde de ciddi aksaklıklar yaşandığının ortaya çıktığını ifade eden Kaya, personel ve fiziki altyapı eksikliklerine dikkati çekti.

Kaya, "Bir yandan malzeme yok, diğer yandan uygulamayı yapacak sertifikalı sağlık çalışanı yok, bazı merkezlerde de uygun fiziki koşullar sağlanamamış. Sonuçta aile planlaması hizmeti yalnızca danışmanlık düzeyine sıkıştırılmaya çalışılıyor. Kadınlara 'korunun' demek yetmez, korunabilecekleri yöntemleri ücretsiz, güvenli ve erişilebilir biçimde sunmak gerekir" dedi.

"ÜCRETSİZ YÖNTEME ULAŞAMAYAN KADIN ÖZEL SEKTÖRE MAHKUM EDİLİYOR"

Ücretsiz aile planlaması hizmetlerinin özellikle düşük ve orta gelir grubundaki yurttaşlar açısından önem taşıdığını belirten Kaya, kamu hizmetinin aksamasının kadınları özel sektöre yönlendirdiğini söyledi.

"Ekonomik gücü olmayan kadın ne yapacak?" diye soran Kaya, "İşte burada çok ciddi bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Korunmak bir gelir meselesine dönüşemez, bu lüks bir ihtiyaç değildir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan Kaya, aile planlaması yöntemlerinin ASM'lere düzenli ve yeterli miktarda ulaştırılmasını istedi. RİA uygulaması için gerekli personel ve fiziki koşulların sağlanması gerektiğini dile getiren Kaya, ücretsiz üreme sağlığı hizmetlerinin tüm yurttaşlar için güvence altına alınmasını talep etti.

"HPV AŞISI DA KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİDİR"

Kaya, kadınların koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi konusunda HPV aşısının da önemli bir başlık olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sunduğunu hatırlattı.

HPV'nin, rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 99'undan fazlasıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çeken Kaya, Türkiye'de her yıl 2 bin 300'den fazla kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulduğunu ve yaklaşık bin 500 kadının bu nedenle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

HPV aşısının 140'tan fazla ülkede ulusal aşı programlarına dahil edildiğini aktaran Kaya, Türkiye'de aşının ücretsiz olmamasının ciddi bir sağlık eşitsizliği yarattığını ifade etti.

Kaya, "Aile planlaması yöntemleri de HPV aşısı da lüks değil, koruyucu sağlık hizmetidir. Kadınların ve çocukların sağlığını korumak, hastalandıktan sonra tedavi etmekten çok daha değerlidir. Devletin görevi bu hizmetleri yurttaşın cebine bırakmak değil, herkes için erişilebilir ve ücretsiz hale getirmektir" dedi.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Yeni Parti, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaya aile planlamasında ASM'lerde kadınların ücretsiz yönteme ulaşamadığını söyledi - Son Dakika

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