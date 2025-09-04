Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Sevim Kumlu Camisi'nin tuvaletinde dehşet yaşandı.
F.P. (38) ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. F.P., kavgada bıçakla ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalışıp, bir taksi durağının önünde yere yığılan F.P., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Cami tuvaletinde bıçaklı kavga! Hastanede yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?