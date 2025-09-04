Cami tuvaletinde bıçaklı kavga! Hastanede yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
Cami tuvaletinde bıçaklı kavga! Hastanede yaşam savaşı veriyor

Cami tuvaletinde bıçaklı kavga! Hastanede yaşam savaşı veriyor
04.09.2025 16:01
Cami tuvaletinde bıçaklı kavga! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kayseri'de cami tuvaletinde iki kişi arasında çıkan kavgada 38 yaşındaki F.P. bıçaklanarak ağır yaralandı. Bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalışıp taksi durağının önünde yere yığılan F.P. hastanede yaşam savaşı veriyor. Polis ekipleri ise kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Sevim Kumlu Camisi'nin tuvaletinde dehşet yaşandı.

Cami tuvaletinde bıçaklı kavga! Yaşam savaşı veriyor

CAMİ TUVALETİNDE BIÇAKLANDI

F.P. (38) ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. F.P., kavgada bıçakla ağır yaralandı.

Cami tuvaletinde bıçaklı kavga! Yaşam savaşı veriyor

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalışıp, bir taksi durağının önünde yere yığılan F.P., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cami tuvaletinde bıçaklı kavga! Yaşam savaşı veriyor

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

