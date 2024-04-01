KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:52  Güncelleme: 00:55
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 2.961
Açılan Sandık Oranı : % 86,73
Kullanılan Oy : 701.703
Geçerli Oy : 671.532
Katılım Oranı : % 77,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,59259.128
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 19,5130.935
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 14,2695.773
CHPMURAT MOLU% 14,0794.454
SAADETMAHMUT ARIKAN% 5,5337.154
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 3,5323.739
DİĞER% 1,489.942
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,483.212
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,372.475
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,291.980
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,291.940
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,161.092
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,161.086
TİPSAMİ KİRİK% 0,151.004
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,14944
YTPFERDİ KARABACAK% 0,12837
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,12776
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,11716
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,1689
DSPDAVUT OCAK% 0,1674
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,1643
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,07449
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,06407
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,06402
HKPNUH YAVUZ% 0,06398
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,04241
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,03223
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,03219
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 54,55
Katılım Oranı : % 90,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 46,331.079
CHPMUSTAFA DURSUN% 44,71.041
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 6,35148
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 1,4233
ZAFER PARTİSİERKAN ÇELİK% 0,5212
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,5112
BTPNACİ DEMİR% 0,174
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 83,53
Katılım Oranı : % 85,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 44,816.098
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 29,94.070
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 12,611.716
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 7,811.063
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 2,37322
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 1,18161
ZAFER PARTİSİMAVUŞ YALÇIN% 0,6285
DİĞER% 0,4257
BTPTURGAY KAYA% 0,2838
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 36,1814.488
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 30,2412.111
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 12,85.128
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 10,164.067
CHPFARUK KÜRKCÜ% 5,082.036
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 3,021.211
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,96783
BTPÖZAY SUSAM% 0,35139
HÜDA PARFATİH GÜLTEKİN% 0,1143
HKPCEREN YAĞMUR TÖRÜN% 0,141
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 79,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 51,941.805
AK PARTİVURAL COŞKUN% 41,871.455
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 1,9969
DİĞER% 1,5855
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,3547
SAADETEMİN GÖNEN% 0,4616
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,3813
BTPAHMET ÇAKIBEY% 0,269
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,176
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 39,043.226
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 33,932.804
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 8,83730
SAADETOSMAN PALAZ% 6,37526
CHPKADİR ADANIR% 4,22349
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 2,57212
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 1,99164
BTPMEHMET SARIALP% 1,1192
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,0385
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,3831
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,325
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,2117
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,022
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 93,67
Katılım Oranı : % 84,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 46,247.751
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 37,216.238
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 10,871.822
CHPAYŞE KENDİR% 3,15528
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 1,52255
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,5795
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,1728
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,1119
MİLLİ YOLFERUDUN ÖZCAN% 0,116
DİĞER% 0,0610
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 89,59
Katılım Oranı : % 75,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 35,5166.178
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 22,7142.326
CHPMUSTAFA YILDIZ% 15,3828.662
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 11,521.426
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 3,947.343
SAADETRECEP GÜNGÖR% 3,877.206
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 3,215.979
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,951.766
DİĞER% 0,81.492
DEVA PARTİSİKADİR TÜRKMEN% 0,581.083
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,33606
HÜDA PARHÜSEYİN YAZĞAN% 0,2378
GELECEK PARTİSİYUNUS KIRBOĞA% 0,19345
TİPEREN GÜRPINAR% 0,18333
MİLLETMESUT TAŞPINAR% 0,17318
TKPZEHRA BETÜL ATMACA% 0,15288
VATAN PARTİSİASIM BULUR% 0,11200
BAĞIMSIZHAYRETTİN DAĞ% 0,1194
HKPENES EROĞLU% 0,06117
MİLLİ YOLEBUBEKİR BİLGİ% 0,06114
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 81,19
Katılım Oranı : % 76,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 37,0990.884
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 19,5647.939
CHPÖZGÜR ALÇI% 14,3935.247
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,2534.921
SAADETBAKİ COŞKUN% 4,2810.486
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 49.797
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 2,56.126
DİĞER% 1,734.235
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 0,431.048
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,38935
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,25602
HÜDA PARMUSTAFA YALÇINKAYA% 0,19464
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,16379
DSPEFEKAN ULU% 0,13326
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,11272
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,1255
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,1248
BAĞIMSIZYUSUF ALİ YEŞİLYURT% 0,1247
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,1246
HKPSAADET GÜRTAN% 0,09230
MİLLİ YOLYASİN BOZKAYA% 0,06151
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 70,32.010
CHPİRFANİYE ALMAZ% 9,02258
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 8,99257
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 4,69134
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 4,37125
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,6619
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,5215
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 0,4914
DİĞER% 0,329
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,257
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,257
BTPHACI ELMA% 0,144
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 65,96
Katılım Oranı : % 80,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDENİZ YAĞAN% 36,973.368
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 28,552.601
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 11,481.046
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 10,84988
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 3,77343
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 3,4310
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,39309
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,6963
SAADETYASİN ŞAHAN% 0,655
BTPEMREHAN METİN% 0,2825
DİĞER% 0,033
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 88,24
Katılım Oranı : % 84,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 37,063.099
CHPMURAT ÖZCAN% 30,652.563
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 15,531.299
SAADETFATMA YILDIZ% 9,64806
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 3,08258
DİĞER% 1,97165
BTPHASAN UĞUR% 1,1899
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,6655
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,2319
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 46,123.589
MHPBAKİ BAYRAK% 38,893.026
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 13,031.014
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,647
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,4434
ZAFER PARTİSİTOLGA DAŞKIN% 0,3729
DEM PARTİERDEM ÇELEBİ% 0,3527
BTPMUSTAFA KURT% 0,1713
DİĞER% 0,032
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 73,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 33,2725.790
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 25,4519.731
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 17,3613.456
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 11,959.260
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 4,833.743
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 2,391.855
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 2,281.764
DİĞER% 0,78602
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,46355
BTPKADİR TORCU% 0,4311
TİPSERDAR ALTUNER% 0,36278
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,23181
TKPSEVDA ÇİÇEK% 0,18141
HKPÖNDER KARA% 0,0649
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 86,75
Katılım Oranı : % 85,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 54,486.405
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 38,14.480
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 3,43403
SAADETSELÇUK ONAT% 3,27385
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,5666
BTPADEM KORKMAZ% 0,089
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,089
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 98,99
Katılım Oranı : % 84,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 44,19.656
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 40,178.795
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 9,642.111
CHPMEHMET ACARBAŞ% 2,45535
SAADETNUH TOSUN% 2,39522
ZAFER PARTİSİTAYFUR ÖZÇINAR% 0,7154
DİĞER% 0,2351
BTPHÜSEYİN SEMİH SİNER% 0,1737
HÜDA PARMUSTAFA DEMİRALP% 0,1533
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 95,92
Katılım Oranı : % 84,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 42,494.074
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 42,314.057
CHPDENİZ ONAÇ% 11,441.097
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 2,37227
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,6966
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,3332
DEVA PARTİSİMUSTAFA TEPE% 0,2120
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,1212
MİLLİ YOLBAYRAM ÖZKAN% 0,044

Kaynak: AA

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