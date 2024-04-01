KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:24
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 3.316
Açılan Sandık Oranı : % 97,13
Kullanılan Oy : 788.396
Geçerli Oy : 752.249
Katılım Oranı : % 77,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,64290.660
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 19,72148.329
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 14,39108.216
CHPMURAT MOLU% 14,16106.511
SAADETMAHMUT ARIKAN% 5,6742.617
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 3,6927.769
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,544.075
DİĞER% 0,453.386
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,423.171
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,312.362
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,312.354
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,181.376
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,181.333
TİPSAMİ KİRİK% 0,161.190
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,151.127
YTPFERDİ KARABACAK% 0,13977
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,13949
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,11856
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,11841
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,1769
DSPDAVUT OCAK% 0,09672
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,08602
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,07505
HKPNUH YAVUZ% 0,05404
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,04321
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,04298
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,04292
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,04287
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 90,91
Katılım Oranı : % 90,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA DURSUN% 45,461.811
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 44,731.782
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 6,17246
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 2,4397
ZAFER PARTİSİERKAN ÇELİK% 0,5321
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,520
BTPNACİ DEMİR% 0,156
DİĞER% 0,031
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 96,47
Katılım Oranı : % 86,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 44,867.218
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 29,384.727
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 13,12.108
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 7,931.276
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 2,25362
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 1,49239
ZAFER PARTİSİMAVUŞ YALÇIN% 0,69111
BTPTURGAY KAYA% 0,348
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 36,1314.523
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 30,2912.177
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 12,785.139
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 10,134.070
CHPFARUK KÜRKCÜ% 5,032.023
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 3,061.231
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,96786
BTPÖZAY SUSAM% 0,38152
HKPCEREN YAĞMUR TÖRÜN% 0,1248
HÜDA PARFATİH GÜLTEKİN% 0,1247
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 79,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 52,161.813
AK PARTİVURAL COŞKUN% 41,81.453
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 1,9869
DİĞER% 1,5253
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,2744
SAADETEMİN GÖNEN% 0,4315
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,3512
BTPAHMET ÇAKIBEY% 0,3211
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,176
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 39,043.226
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 33,932.804
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 8,83730
SAADETOSMAN PALAZ% 6,37526
CHPKADİR ADANIR% 4,22349
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 2,57212
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 1,99164
BTPMEHMET SARIALP% 1,1192
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,0385
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,3831
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,325
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,2117
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,022
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 98,73
Katılım Oranı : % 88,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 44,998.208
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 35,716.516
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 12,172.220
CHPAYŞE KENDİR% 3,73681
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 2,12386
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,79145
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,237
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,1527
MİLLİ YOLFERUDUN ÖZCAN% 0,1221
DİĞER% 0,024
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 99,55
Katılım Oranı : % 75,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 35,5974.303
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 22,9147.836
CHPMUSTAFA YILDIZ% 15,3532.059
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 11,423.799
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 4,138.614
SAADETRECEP GÜNGÖR% 3,938.197
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 3,266.799
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,921.923
DEVA PARTİSİKADİR TÜRKMEN% 0,611.280
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,35733
DİĞER% 0,34715
HÜDA PARHÜSEYİN YAZĞAN% 0,22458
TİPEREN GÜRPINAR% 0,19391
MİLLETMESUT TAŞPINAR% 0,18370
TKPZEHRA BETÜL ATMACA% 0,14301
GELECEK PARTİSİYUNUS KIRBOĞA% 0,13273
VATAN PARTİSİASIM BULUR% 0,12244
BAĞIMSIZHAYRETTİN DAĞ% 0,12243
MİLLİ YOLEBUBEKİR BİLGİ% 0,06130
HKPENES EROĞLU% 0,05113
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 97,43
Katılım Oranı : % 75,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 37,2108.572
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 19,9258.132
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,5242.393
CHPÖZGÜR ALÇI% 14,5242.370
SAADETBAKİ COŞKUN% 4,3212.623
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 4,1412.098
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 2,67.576
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 0,51.449
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,391.149
DİĞER% 0,391.144
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,29836
HÜDA PARMUSTAFA YALÇINKAYA% 0,21628
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,16478
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,12347
BAĞIMSIZYUSUF ALİ YEŞİLYURT% 0,12344
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,11326
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,11323
DSPEFEKAN ULU% 0,11322
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,1307
HKPSAADET GÜRTAN% 0,1287
MİLLİ YOLYASİN BOZKAYA% 0,07193
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 69,91.997
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 9,21263
CHPİRFANİYE ALMAZ% 9,14261
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 4,69134
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 4,62132
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,8123
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,5917
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 0,4914
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,247
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,216
BTPHACI ELMA% 0,13
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 74,47
Katılım Oranı : % 81,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDENİZ YAĞAN% 35,343.693
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 30,543.191
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 11,121.162
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 10,761.124
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 3,61377
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,5366
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 3,46362
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,7881
SAADETYASİN ŞAHAN% 0,5760
BTPEMREHAN METİN% 0,2930
DİĞER% 0,033
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 96,08
Katılım Oranı : % 84,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 37,433.418
CHPMURAT ÖZCAN% 32,032.925
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 14,541.328
SAADETFATMA YILDIZ% 11,11.014
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 2,91266
BTPHASAN UĞUR% 1,13103
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,6156
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,2523
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 45,933.602
MHPBAKİ BAYRAK% 38,523.021
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 13,071.025
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,8970
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,5342
ZAFER PARTİSİTOLGA DAŞKIN% 0,539
DEM PARTİERDEM ÇELEBİ% 0,3628
BTPMUSTAFA KURT% 0,216
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 33,2927.647
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 25,4821.159
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 17,4614.502
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 11,939.908
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 4,854.025
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 2,381.981
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 2,271.887
DİĞER% 0,62516
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,47388
BTPKADİR TORCU% 0,4330
TİPSERDAR ALTUNER% 0,36300
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,23190
TKPSEVDA ÇİÇEK% 0,2164
HKPÖNDER KARA% 0,0652
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 54,617.491
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 37,415.132
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 3,91536
SAADETSELÇUK ONAT% 3,23443
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,6184
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,1216
BTPADEM KORKMAZ% 0,1115
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 44,229.782
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 40,168.885
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 9,582.120
CHPMEHMET ACARBAŞ% 2,44540
SAADETNUH TOSUN% 2,4532
ZAFER PARTİSİTAYFUR ÖZÇINAR% 0,77170
BTPHÜSEYİN SEMİH SİNER% 0,244
HÜDA PARMUSTAFA DEMİRALP% 0,1839
DİĞER% 0,0511
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 41,914.323
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 41,774.309
CHPDENİZ ONAÇ% 11,611.198
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 2,76285
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,7173
DİĞER% 0,4546
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,4142
DEVA PARTİSİMUSTAFA TEPE% 0,2122
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,1314
MİLLİ YOLBAYRAM ÖZKAN% 0,044

Kaynak: AA

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