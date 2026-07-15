Keçiören'de 15 Temmuz anması: 'Birlik ve beraberlik vurgusu'

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında, şehitler dualarla anıldı. Programa katılan isimler, 15 Temmuz'un unutulmaması ve birlik beraberlik ruhunun yaşatılması mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda çok sayıda gazi, şehit ailesi ve vatandaş bir araya gelirken; 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı. Anma töreninin ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, önceki dönem Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, Büyük Birlik Partisi Keçiören İlçe Başkanı Halit Siyemoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören Şube Başkanı Kaan Şimşek, TÜGVA Keçiören İlçe Temsilcisi Baran Can Morkoç, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Av. Merve Biberoğlu Erdoğan, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Özarslan, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca vatanına ve değerlerine sahip çıktığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"ŞEHİTLER BAŞIMIZIN TACIDIR"

"Bizler yüce Türk milletinin imanlı, asil evlatlarıyız. Bu asaletimizi Resulullah'ın emaneti olan sancaktarlıktan alırız. Bu emaneti, birileri bu ülkeyi İngiltere'ye, Malta'ya ve diğer ülkelere terk ederken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yanı başındaki silah arkadaşlarıyla bu aziz vatanı bizlere bırakan evlad-ı fatihanın, Kafkas ellerinin yiğit insanlarından alırız. Oğuz Türkmen boyunun imanlı insanlarıyız. Biz böyle bir milletiz. Bizim milletimiz iman doludur. Her zaman insana hizmet eden ve 'Dava, insanlık davasıdır!' diyen ecdadın evlatlarıyız. Elhamdülillah, bize ceddimizden emanet olan Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere emanet edilen tek bir davamız vardır. Nizam-ı Alem, İ'la-yıKelimetullah davasıdır ve her zaman da öyle kalacaktır. Bizler bu imanla hareket eden bir milletken, bazıları ülkemizde kendilerine göre tuzaklar kurmuş olabilir. Yine nasıl bu vatan coğrafyasını terk edenlerin karşısında Gazi Mustafa Kemaller, yiğit Türk evlatları o dönemde olmuşsa, bugün de dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan elif gibi dimdik durarak bu ülkeyi 15 Temmuz karanlığından kurtarmıştır. ve yanı başında duran kıymetli genel başkanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Yüce Mevla bu milletin birliğini ve beraberliğini daim eylesin. Bizler insanlığa hizmet için geldik. Kimsenin başına baş olmaya değil, herkese hizmetkar olmaya geldik. Elhamdülillah bizler Müslüman Türk evladıyız, öyle olmaya devam edeceğiz. Onun için şehitler bizim başımızın tacıdır. Şehit yakınları da gaziler de başımızın üstündedir. Yüce Allah bir daha bu vatana, bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Yüce Mevla'm bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, milletin iradesiyle yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"15 TEMMUZ RUHUNU MİLLİ BELLEĞİMİZE İŞLEMELİYİZ"

"15 Temmuz'da meydanlarda iradesine sahip çıkan, tanklara ve kurşunlara karşı göğsünü siper eden kahramanlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. 15 Temmuz'u yalnızca şanlı tarihimizin sayfalarından biri olarak göremeyiz. Çünkü şüphe yoktur ki 15 Temmuz başlı başına bir kahramanlık destanıdır. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline, milletimizin geleceğine göz koyanlar, örtülü emeller besleyen karanlık odaklar o gece bir şeyi hesaba katmadı. Bu toprakları vatan kılanlar bize direnişi ve yeniden dirilişi miras bıraktı. Onlar, bedeli ne olursa olsun Anadolu'ya yön tayin etmeye çalışan mihraklar karşısında bir adım dahi geri durmadı. Aradan geçen 10 yıl, o geceyi unutturmadı. O günden bugüne milletimiz feraseti ve dirayetiyle 15 Temmuz ruhunu hep yaşattı. Bu ruhun ardında vatan uğruna kendilerini feda eden 253 şehidimizin cesareti vardı. Gazilik mertebesine erişen 2 bin 737 kahramanımızın çetin mücadelesi vardı. Meydanlara akın eden milletimizin iradesi vardı. Onların hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur. Çünkü onlar yalnızca bir destan yazmadı; bağımsızlık irademize, demokrasi tarihimize ve Türkiye'mizin geleceğine sahip çıktı. İşte bu nedenle 15 Temmuz ruhunu milli belleğimize işlemeli, çocuklarımızın gönlüne nakşetmeli ve bu ruhla yarınlara ilerlemeliyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, FETÖ'nün kurduğu tuzak, 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla ve kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gözlerini bile kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum."

15 Temmuz'da milletin, güvenlik güçlerinin ve devletin ortak duruşuyla darbe girişiminin engellendiğini söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise şöyle konuştu:

"DARBE KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞISINDAYIZ"

"Öncelikle bu vatan için, bu ay yıldızlı al bayrak için, minarelerimizden inşallah dünya var oldukça okunmaya devam edecek ezanlarımız için şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, özlemle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türkiye bundan 10 yıl önce büyük bir darbe girişimiyle, aslında bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı. Uzun yıllar bizden görünen, ülkemize, milletimize ve dinimize hizmet eder gibi takiye yapan, ancak daha sonra net bir şekilde anlaşılmıştır ki emperyalistlerin maşası, başka devletlerin istihbarat örgütlerinin aparatı olan bir örgüt tarafından ülkemiz işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ama aziz milletimiz buna müsaade etmedi. Milletimizin kahramanca duruşu ve o necip Türk milleti içinden özellikle şehadet şerbetini içen 253 kardeşimiz ile binlerce gazimiz, Türkiye'yi bu işgal girişiminden ve FETÖ darbe girişiminden korudu. Tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve feraseti başroldeydi. En büyük pay, ellerinde rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrakla ölüme kucak açarak darbeye karşı duran, tankların üstüne çıkan, bombalara meydan okuyan bu asil ve necip Türk milletinin kahraman evlatları sizler oldunuz. Allah sizlerden bin kere razı olsun. 15 Temmuz gecesi biz de aynı anlayışla hareket ettik ve sizlerle birlikte meydanlara çıkarak darbeye karşı duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bizim ilkemiz bellidir: Darbe kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın biz her türlü darbenin karşısındayız."

15 Temmuz'da milletin ve güvenlik güçlerinin omuz omuza vererek darbe girişimini bertaraf ettiğini belirterek birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, şunları dile getirdi:

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

"Bu coğrafyayı bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, özellikle 15 Temmuz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 10 yıl önce Cumhuriyet'imize, devletimize, demokrasimize ve namusumuza el atmak isteyen hainlerin kalkışması,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletimizin büyük feraseti, kahramanlığı, kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Özel Harekatımız, jandarmamız ve tüm güvenlik güçlerimizle birlikte bir ve beraber olarak bertaraf edilmiştir. Allah bir daha bize böyle hain bir darbe girişimi yaşatmasın. Biz ilçe kaymakamlığı olarak da her zaman mesai arkadaşlarımızla birlikte şehit ailelerimizin ve gazilerimizin emrinde olduk. Gazilerimize Allah sağlık ve sıhhat versin. Allah silahlı kuvvetlerimizi, güvenlik güçlerimizi ve aziz milletimizi her türlü saldırıya karşı korusun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

"TÜRK MİLLETİ O GECE BÜYÜK BİR MANEVİ BİRLİKTELİK GÖSTERDİ"

15 Temmuz'un Türk milletinin birlik, beraberlik ve manevi dayanışmasının en güçlü şekilde ortaya çıktığı gece olduğunu söyleyen AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, "Tek başına hain bir darbe girişimine karşı şerefli bir duruş gösteren millet olmanın da ötesinde, o geceye dair üzerinde durmamız gereken ve hepimizin her yıl hatırlaması gerektiğine inandığım bazı hususlar var. Bunların başında Türk milletinin o hain darbe girişimine karşı göstermiş olduğu vahdet, birliktelik ve büyük bir manevi tekamül söz konusudur. O gece bir millet olarak başka bir manevi aleme sokaklarda geçildiğine bu kardeşiniz şahit oldu. Hain darbe girişiminde şehadete erişen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasında şehit aileleri ve gazilerin fedakarlıklarına dikkati çeken Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, şunları söyledi:

"BU MİLLET ESARETİ HİÇBİR ZAMAN KABUL ETMEDİ"

"Bu millet tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmedi. Malazgirt'te etmedi, Çanakkale'de etmedi, Sakarya'da, Dumlupınar'da etmedi. 15 Temmuz gecesi de bu millet esareti kabul etmedi ve etmeyecekti. Çünkü bu milletin mayasında yiğitlik var. Bu milletin ruhunda bağımsızlık var. O gece milyonlarca insanın elinde silah yoktu ama yüreğinde iman vardı. Tankın önüne yatan da aynı milletti, kurşunun üzerine yürüyen de. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak Kore gazilerimizi, Kıbrıs gazilerimizi, terörle mücadele gazilerimizi, 15 Temmuz gazilerimizi, güvenlik korucularımızı ve aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini aynı çatı altında buluşturan, birlik ve dayanışmayı esas alan güçlü bir çatı kuruluş olmayı hedefledik. Bugün gururla ifade ediyoruz ki bu hedefimizi büyük ölçüde hayata geçirerek tüm şehit aileleri ve gazilerimizin ortak sesi, ortak yuvası ve ortak gücü olmayı başardık. Vakfımız, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin evidir, otağıdır."

"BİZ VATAN VERMEYİZ"

Şehitlerin vatan uğruna canlarını feda ettiğini belirterek Türkiye'nin bölünmesine asla izin vermeyeceklerini dile getiren 15 Temmuz şehidi Fırat Bulut'un annesi Rahime Bulut, "Şehit Fırat Bulut'un son sözü, 'Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz' oldu. Erzurumlu Nene Hatun'u herkes bilir. Kaç metre karın üstünde ayakları çıplak, elinde sopası, sırtında yavrusunun kundağıyla cepheye mermi taşıyor. Diyor ki, 'Benim evladım anasız büyür ama vatansız büyümez.' Şimdi de ben diyorum ki; şehit Fırat'ım, anan evlatsız yaşar, acı çeker ama vatansız yaşayamaz. Vatan hainleri bilsin ki bu cennet vatanımızı, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bölmeye sizin gücünüz yetmez. Bu topraklarda bizim kahraman şehitlerimizin kanı var. Biz koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayraksız, ezansız, şehitsiz olmaz. Biz şehit veririz, evlat veririz, gözümüzün nurunu veririz, canımızdan can veririz ama biz vatan vermeyiz" ifadelerini kullandı.