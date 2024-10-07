Keşir: İsrail'in Soykırımı Şiddetle Lanetlenmeli - Son Dakika
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Keşir: İsrail'in Soykırımı Şiddetle Lanetlenmeli

Keşir: İsrail\'in Soykırımı Şiddetle Lanetlenmeli

Ayşe Keşir, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayarak, Filistinlilerin yanında olduklarını vurguladı.

07.10.2024 13:46
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Türkiye Cumhuriyeti ve AK Parti olarak Filistinlilerin yanında yer aldıklarını belirterek, " İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı en açık ve şiddetli şekilde lanetliyoruz." dedi.

Keşir, parti genel merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle düzenlediği basın açıklamasında, 365 gündür zulme maruz kalan insanların sorumluluğunun herkesin üzerinde olduğunu kaydetti.

Zulüm her neredeyse tam karşısında olduklarını vurgulayan Keşir, İsrail'in bir yıldır düzenlediği katliamlarda 17 bini çocuk, 11 bini kadın olmak üzere 41 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 96 binden fazla yaralının bulunduğunu söyledi.

Ayşe Keşir, 986 sağlık çalışanı, 396 gazeteci, 85 sivil savunma görevlisinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Bunlar sadece bazı rakamlar. Fakat canlar rakam değildir. Her bir can bizim için son derece kıymetli. Bu her bir canla birlikte İsrail tüm insanlığa da aynı zamanda kıyıyor. Halen enkazın altında binlerce kişi olduğu biliniyor. Halkın sığındığı hastane, eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor." diye konuştu.

Sivillerin hedef alındığı saldırıları haklı gösterecek tek bir neden dahi olamayacağını belirten Keşir, son açıklamalara göre saldırılarda 25 binden fazla çocuğun ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybettiğini, çoğu çocuğun fiziki ve ruhsal yaralarla boğuştuğunu aktardı.

İsrail'in saldırılarına dünyada her düzeyde tepkiler yağdığını dile getiren Keşir, "Adeta küresel vicdan ayağa kalktı. Gazze soykırımının etkileri, nesiller boyunca ne yazık ki silinmeyecek. Katil İsrail, yaralar açmaya daha ne kadar devam edecek?" değerlendirmesinde bulundu.

"Bir yıldır akan kanın durması için bu davanın takipçileriyiz"

İsrail'in uzun yıllardır sistemli şekilde nüfus artış politikası izlediğine dikkati çeken Keşir, "Filistinlilere yapılan tüm saldırıların temel hedefinin kadın ve çocuklar olması da bunun apaçık bir soykırım olduğunun bir göstergesi. Türkiye Cumhuriyeti ve AK Parti olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte Filistinlilerin yanında yer alıyoruz, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı en açık ve şiddetli şekilde lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Her fırsatta İsrail'in işlediği bu insanlık suçuna karşı tepkilerini dile getirmeye ve kalıcı barışın tesisi için her türden çabayı göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Keşir, "Bugün anne ve çocuklar için buradayız. Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim diyoruz. Ama ne yazık ki evladını kaybedene verecek isim bulamıyoruz. Bir yıldır akan kanın durması için bu davanın takipçileriyiz." sözlerini sarf etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir ve partililer, açıklamanın ardından, "Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl" adıyla oluşturulan panonun bulunduğu alanda katledilen canları andı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşir: İsrail'in Soykırımı Şiddetle Lanetlenmeli - Son Dakika

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