KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının izolasyon altında yaşamaya devam ettiğini, uluslararası toplumdan temel insan haklarına yönelik bu engellemelerin sona erdirilmesi için gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.

Tatar, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde konuştu.

Zirveye katılmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan'a teşekkür etti.

Tatar, Zirve'nin kardeş ülke can Azerbaycan'ın tarihi ve kadim şehri Hankendi'de yapılmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek, "5 yıllık kısa bir sürede, bu vatan topraklarının, Karabağ Fatihi Sayın Aliyev liderliğinde eşsiz bir halk dayanışmasıyla yeniden inşa ediliyor olması bizleri de gururlandırmaktadır. Karabağ Azerbaycan, Azerbaycan Karabağ'dır." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin EİT'in vizyon 2035 hedeflerine tamamen bağlı olduğunu bildiren Tatar, örgütün faaliyet ve etkinliklerine 1992'den beri katıldıklarını, gözlemci statüsünü kazandıkları 2012'den itibaren de teşkilatın çalışmalarına aktif katkı sunduklarını kaydetti.

Tatar, KKTC'nin sürdürülebilir kalkınma ve iklime uyumlu ekonomik işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki eşsiz konumu, yılda 10 milyondan fazla yolcu kapasitesine sahip tam teşekküllü yeni Ercan Havalimanı, deniz limanları ve bölgedeki lojistik üs imkanlarıyla EİT'in potansiyelini artırabileceğine işaret etti.

Türkiye'den KKTC'ye su hattı çekildiğini ve bu sayede stratejik tarım ürünleri geliştirdiklerini aktaran Tatar, KKTC'de düzenlenen Teknofest'ten bahsederek, bilişim adası olmak için çalıştıklarını anlattı.

"Kıbrıs meselesinin ana nedeni, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verilen sanal statüdür"

Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesi ve yürütülen müzakerelere dikkati çeken Tatar, şöyle devam etti:

"62. yılını dolduran Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türk tarafı olarak 2004 Birleşmiş Milletler (BM) Annan Planı dahil tüm müzakere süreçlerinde iyi niyet ve yapıcı bir duruş sergilememize rağmen hiçbir sonuca varılamamıştır. Kıbrıs meselesinin ana nedeni, uluslararası camia tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yıllardır otoritesini, egemenliğini ve gücünü aşarak verilen sanal statüdür. Bu durum, Kıbrıs meselesinin esas gardiyanıdır ve düzeltilmediği sürece Ada'da adil ve sürdürülebilir bir çözüm mümkün değildir. Dünyada ve bölgemizde, barış, huzur ve istikrara en çok ihtiyaç duyduğumuz bu kaotik dönemde, Ada'da yaşayan iki halkın da faydasına olacak, kazan-kazan ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı işbirliği önerilerini Rum tarafına iletmiş bulunmaktayım."

Tatar, önerileri arasında Avrupa Birliği (AB) enterkonnekte sistemine Türkiye üzerinden bağlanma, güneş enerjisinin etkin kullanılmasıyla yeşil enerjiye geçiş projeleri ve su kaynaklarının ortak kullanımı gibi, çevre dostu ve iklime uyarlı ekonomik işbirliklerinin bulunduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Türk tarafının, sorunları diyalog ve diplomasi aracılığıyla çözme arzusunda olduğunu ve bugünü geleceğe bağlayacak işbirliği önerilerini bir kez daha sözde değil, pratikte de ortaya koyduğunu vurgulayan Tatar, şunları dile getirdi:

"Ne yazık ki, kendini Ada'nın tek hakimi gören Rum Yönetimi tüm bu işbirliği çağrılarımızı yanıtsız bırakmaktadır. Son zamanlarda Rum tarafının özellikle mülk konusunda uluslararası hukuk normlarını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını açıkça hiçe sayarak ortaya koyduğu saldırgan tutum da bu tarihsel saplantının devamı niteliğindedir."

"Onurlu mücadelemize büyük kararlılıkla devam ediyoruz"

Tatar, "Kıbrıs Türk Halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için onurlu mücadelemize büyük kararlılıkla devam ediyoruz." diyerek, kendilerine her platformda destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) da gözlemci üye kabul edildiğini hatırlatan Tatar, "KKTC'nin TDT'ye kabulü ile tüm dünyaya Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığı mesajı verilmiştir. Ayrıca, 2005 yılından itibaren gözlemci üye olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı da ülkemizin aşama aşama uluslararası camiadan kabul gördüğünü göstermektedir." diye konuştu.

Tatar, Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Rum halkının 51 yıldır Ada'da yan yana, barış, huzur ve güven içinde yaşadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun, geçmişte sonuç alınamayan, tek işlevi statükonun sürdürülmesi olan tüketilmiş federasyon formülünün gerçekçi bir zemin oluşturmadığını kabul etmesinin ve sonuç alınması için adadaki iki taraf arasındaki eşitsizliğin giderilmesi gerektiğini görmesinin vakti çoktan gelmiştir. Bizim mücadelemiz özden gelen haklarımızın yeniden tesis edilmesidir. Bu kararlı duruşumuzu, 16-17 Temmuz'da New York'ta düzenlenecek BM Genişletilmiş Gayriresmi Toplantısı'nda da sürdüreceğiz."

KKTC, EİT ülkelerinden destek için somut adımlar bekliyor

Kıbrıs Türk halkının izolasyon altında yaşamaya devam ettiğini belirten Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu izolasyon doğrudan temasların, ticaretin, kültürel ve sportif faaliyetlerin önünü keserken, gençlerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın temel fırsatlara erişimini de engellemektedir. Bu uygulamalar siyasi ayrımcılığın ötesine geçerek artık insanlık vicdanında sessiz bir insanlık suçu olarak kabul edilmektedir. Uluslararası toplumdan beklentimiz, temel insan haklarımıza yönelik bu engellemelerin sona erdirilmesi için gerekli adımları atmasıdır. Bu anlamsız izolasyonu, dayanışmayla aşabileceğimize gönülden inanıyorum. Yaşadığımız iletişim çağında, 30 yılı aşkın süredir üyesi olduğumuz EİT ülkelerinden KKTC'ye destek olmaları için somut adımlar beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Gazze'de sivillere karşı devam etmekte olan şiddet ve insanlık dramının, benzer acıları yaşamış bir halkın cumhurbaşkanı olarak bir an önce durmasını ümit ediyorum. Filistin halkının güvenliğini sağlayacak mekanizmaların bir an önce sağlanması en büyük temennimizdir. İran ve İsrail arasındaki talihsiz hadisenin de bir an önce ateşkesle durması ve diplomatik yollarla çözüme kavuşmasını temenni ediyorum."