Koç Topluluğu'nun 100. yılı Ankara'da kutlandı

(ANKARA) - Koç Topluluğu'nun kuruluşunun 100'üncü yılı Ankara'da törenle kutlandı. Törenin açılışında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, "Bundan sonra da Büyük Atatürk'ün açtığı medeniyet yolunda, laik Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak aynı inanç, aynı çalışma azmi ve aynı memleket sevgisiyle yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

1926 yılında iş insanı Vehbi Koç tarafından temelleri atılan Koç Topluluğu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla Ankara'da ATO Congresium'da tören düzenlendi.

Koç Topluluğu'nun asırlık yolculuğunun kutlandığı programa, topluluk çalışanlarının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törene yoğun ilgi gösterilirken, farklı siyasi partilerden üst düzey temsilciler de törende yer aldı.

Törene, Koç Vakfı Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel katıldı.

Programa ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. ATO Congresium'da gerçekleştirilen törende, Koç Topluluğu'nun kuruluşundan bugüne uzanan 100 yıllık yolculuğunu ve Türkiye ekonomisine katkılarını anlatan sinevizyon gösterimi de yapıldı.

"TOPLULUĞUMUZ, CUMHURİYETMİZİN İKTİSADİ KALKINMA HAMLESİYLE AYNI İSTİKAMETTE GELİŞTİ"

Sinevizyon gösteriminin ardından törenin açılış konuşmasını Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç yaptı. Koç Topluluğu'nun kuruluşu, gelişimi ve büyüme serüvenine değinen Koç, şöyle konuştu:

"Ankara, Milli Mücadele yıllarında milletimizin istiklal kararlılığının simgesi olmuş; Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte kalkınma ve çağdaşlaşma iradesinin de merkezi haline gelmiştir. Bu şartlarda Vehbi Koç, kurduğu teşkilat, çatısı altında bulunduğumuz Ankara Ticaret Odası'na 31 Mayıs 1926 tarihiyle kaydedilmiştir. O teşebbüsün bugün ülkemizin sanayi, üretim ve mühendislik gücünü dünya ölçeğinde temsil eden itibarlı bir müesseseye dönüşmüş olması bize gurur veriyor. Topluluğumuz asırlık hikayesinde Cumhuriyet'imizin iktisadi ve toplumsal kalkınma hamlesiyle aynı istikamette gelişmiştir."

"PEK ÇOK ALANDA ÖNCÜ OLDUK"

Ülkemizde ilk anonim şirketin kurulması, ilk endüstriyel girişimin, ilk uluslararası ortaklığın, ilk halka arzın, ilk holding olmanın ve ilk özel vakfı kurmanın gerçekleştirilmesi gibi pek çok alanda öncü olmuştur. Genç Cumhuriyet'in çalışma azmi, üretim heyecanı ve aydınlık istikbal tasavvurunda filizlenen topluluğumuz; sanayileşmeyi, vatan için üstlendiğimiz çok mühim bir mesuliyet olarak değerlendirmiştir. Vehbi Bey'in 'Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız.' şiarı yalnızca ferdi bir yaklaşımı değil, nesilden nesile taşınan bir vazife anlayışını da ifade etmektedir. Bu anlayışla geride bıraktığımız yüz yıl boyunca attığımız her adımda yatırımı ve istihdamı, müşterek refahın unsurları olarak telakki ettik.

"FORTUNE GLOBAL 500'DE YER ALAN TEK TÜRK ŞİRKET OLMA BAŞARISINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Büyümeyi hiçbir zaman sadece rakamlarla tarif etmedik. Asıl başarıyı memleketimizin sanayi ve mühendislik birikimini güçlendirmekte, beşeri sermayeyi desteklemekte ve Türkiye'nin rekabet gücünü ileriye taşımakta gördük. Kuşaklar boyunca inşa edilen birikim neticesinde 60'ın üzerinde ülkede 120 binden fazla çalışma arkadaşımızla faaliyet gösteren uluslararası bir topluluk haline geldik. Bugün 155 ülkeye ihracat yapıyor, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8'ini gerçekleştiriyoruz. Koç Holding olarak Fortune Global 500'de yer alan tek Türk şirketi olma başarısını sürdürüyoruz. Otomotivden enerjiye, dayanıklı tüketimden finans ve turizme kadar pek çok sektörde katma değer sağlıyor, hizmet veriyor ve mühendislik kapasitemizi geliştiriyoruz.

"CUMHURİYET'İN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Hangi coğrafyada faaliyet gösterirsek gösterelim daima memleketimize karşı duyduğumuz mesuliyetle ve bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmanın gururuyla, hangi alanda çalışırsak çalışalım işimizi daima ülkemize kalıcı değer üretme hedefiyle yürütüyoruz. Sadece iktisadi anlamda değil; eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında da fayda sağlamayı öncelik addediyoruz. İkinci asrımıza adım atarken genç nüfusumuzun girişimcilik kabiliyetinin, sanayi tecrübemizin ve yetişmiş insan kaynağımızın ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağına eminiz. Koç Topluluğu olarak ilk yüzyılımızı büyük bir gayret ve kararlılık duygusuyla geride bıraktık. Bundan sonra da Büyük Atatürk'ün açtığı medeniyet yolunda, laik Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak aynı inanç, aynı çalışma azmi ve aynı memleket sevgisiyle yolumuza devam edeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki elde ettiğimiz başarılar, emekleri ve bağlılıklarıyla topluluğumuza güç veren çalışma arkadaşlarımızın, bayilerimizin ve iş ortaklarımızın sayesinde mümkün oldu. Kendilerine ve ayrıca bize bir asırdır teveccüh gösteren milletimize, desteklerini esirgemeyen devletimize müteşekkiriz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÖRENE MESAJ

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Koç Topluluğunun 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine davetiniz için teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyük sanayi ve hizmet şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarını kıymetli buluyorum. Bir asra ulaşan tarihinde Koç Topluluğunun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı, Türkiye Yüzyılı hedefimizde de katkı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle Koç Topluluğunun 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, etkinliğe katılanları en kalbi duygularımla selamlıyorum"

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: BAĞIMSIZLIK SADECE HUKUKİ BİR KAVRAM DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu. "Koç Topluluğu yüzyılı doldurdu. Nice yüzyıllara diyorum" ifadesini kullanan Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Ankara Ulus'ta başlayan bu yolculuk geçen bir asır boyunca Türkiye'nin üretim, sanayileşme ve kalkınma hamlelerine eşlik eden son derece önemli bir kurumsal başarı hikayesine dönüşmüştür. 2. yüzyılına adım atan Koç Topluluğu'nun gelenekten geleceğe uzanan bu güçlü birikimi yepyeni başarılarla taçlandırmasını temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü var doğrusu. Onu burada ifade etmek istiyorum. 'Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz.' Bu çok önemli bir tespit. Ülkeler Kağıt üstünde, işte 200 civarında dünyada ülke var. Hepsi bağımsız kağıt üstünde. Siyasi olarak bağımsız gözüküyorlar. Ancak şunu gayet iyi biliyoruz ki bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir. Aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz bir üretim altyapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız. Dolayısıyla bu tespit aslında bütün Cumhuriyet'in ekonomik kalkınma mücadelesinin özeti diye ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet'imizin ilk yıllarında ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye, geçen 100 yıl boyunca üretim kapasitesini arttıran, sanayi altyapısını geliştiren ve küresel ekonomideki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşıyan son derece önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu bakımdan Koç Topluluğu'nun hikayesi Cumhuriyet'imizin ekonomik kalkınma serüveni ile kesişen, örtüşen bir hikayedir."

"KOÇ TOPLULUĞU ÖNEMLİ BİR REFERANS NOKTASIDIR"

Ankara'nın köklü ticaret kültürü, ahilik geleneğinden beslenen iş ahlakı ve girişimcilik anlayışı İçi içinde filizlenen bu yolculuk, zamanla ülkemizin en büyük sanayi ve hizmet topluluklarından birine dönüşmüştür. Merhum Vehbi Koç'un henüz genç yaşlarda Ankara'da başladığı ticaret hayatı, çalışkanlık, dürüstlük ve ileri görüşlülük temelinde yükselmiş, ortaya koyduğu vizyon nesiller boyunca taşınan güçlü bir kurumsal yapının temelinin olduğu oluşturmuştur. Topluluğun tarihine bakıldığında Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunun birçok önemli durağında izlerini görmek mümkündür. Koç Topluluğu'nun bir aile şirketinden profesyonel kurumsal yönetime geçişteki başarısı, Türk iş dünyasının kurumsallaşma yolculuğunda önemli bir referans noktasıdır. Bunu ben çok önemli buluyorum doğrusu. Birçok şirketimizde maalesef bunu yaşıyoruz. Başarı hikayeleri oluyor ama bir yere geldikten sonra bir nesil değişiminde özellikle kırılmalar yaşandığını ve firmalarımızın, şirketlerimizin birikimlerinin heba olduğunu görüyoruz. İşte bu kurumsallaşma, birikimi heba etmeme tuğla üstüne tuğla koyarak geleceğe yürüme anlamında son derece kıymetli ve örnek bir başarı. Türk Traktör'den Arçelik'e Ford Otosan'dan Tofaş'a uzanan yatırımlar ülkemizin üretim kapasitesinin gelişmesine, teknoloji birikiminin güçlenmesine ve sanayi kültürünün yerleşmesine önemli katkılar sunmuştur. Türkiye'nin ilk holding yapısının kurulması ve ilk özel sektör AR-GE merkezlerinden birinin hayata geçirilmesi de bu vizyonun yansımaları arasında yer almaktadır.

"CUMHURİYET, TÜM VATANDAŞLARINA FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAYAN REJİMİN ADIDIR"

Geride bırakılan yüzyıla baktığımızda, Koç Topluluğu'nun etkisinin yalnızca ekonomi alanı ile sınırlı kalmadığını görüyoruz. Eğitimden sağlığa, kültür ve sanattan sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar uzanan, geniş bir alanda gerçekleştirilen girişimler ülkemizin beşeri sermayesinin güçlenmesine ve toplumsal gelişimine önemli katkılar sunmuştur. Koç Holding'le Cumhuriyet'in hikayesi örtüşüyor dedik az önce. Cumhuriyet'le ilgili çok farklı tanımlar yapılabilir. Benim en sevdiğim tanım doğrusu şu: Cumhuriyet nerede doğmuş olursanız olun, hangi sosyo ekonomik arka plandan geliyor olursanız olun. Hangi etnik kökenden, mezhepten geliyor olursanız olun. Tüm vatandaşlarına fırsat eşitliği sağlayan bir rejimin adıdır. İşte bu noktada kalkınma kavramını da, insan odaklı kalkınma kavramını da bu şekilde anlamlandırmak gerekir."