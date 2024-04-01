KOCAELİ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.721
|Toplam Seçmen
|:
|1.533.306
|Açılan Sandık
|:
|4.237
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,75
|Kullanılan Oy
|:
|1.051.498
|Geçerli Oy
|:
|1.015.478
|Katılım Oranı
|:
|% 76,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TAHİR BÜYÜKAKIN
|% 45,55
|462.558
|CHP
|ATASOY BİLGİN
|% 28,72
|291.657
|YENİDEN REFAH
|DOĞAN AYDAL
|% 7,08
|71.851
|İYİ PARTİ
|GENÇAY YILDIZTEKİN
|% 4,8
|48.789
|DEM PARTİ
|HASAN ÖZGÜNEŞ
|% 2,95
|29.999
|DİĞER
|% 2,95
|29.946
|ZAFER PARTİSİ
|NERMİN TOL
|% 2,88
|29.228
|SAADET
|NURETTİN ÇELİK
|% 1,8
|18.290
|TİP
|MAHMUT HAKAN KOÇAK
|% 1,03
|10.428
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ENSAR BATURMAN
|% 0,29
|2.916
|MEMLEKET
|ÜNAL KARASAĞIZ
|% 0,26
|2.637
|BTP
|MUHARREM CAN
|% 0,25
|2.525
|TKP
|AYDANER AKTAŞ
|% 0,17
|1.722
|HÜDA PAR
|MEHMET EŞİN
|% 0,16
|1.609
|ANAP
|MURAT DURAN
|% 0,16
|1.593
|DP
|MEHMET ŞAMİL DEVRİM
|% 0,12
|1.180
|EMEP
|ARZU ERKAN
|% 0,11
|1.119
|DSP
|SERAP BİLMEZ
|% 0,09
|967
|SOL PARTİ
|İLKAY DENİZ TORUN YÜCE
|% 0,09
|934
|YTP
|ORHAN KAÇDI
|% 0,09
|930
|VATAN PARTİSİ
|ORHAN KADIOĞLU
|% 0,09
|907
|HKP
|TUNYA KIZILTAŞ
|% 0,08
|828
|HAK-PAR
|BEHÇET ÖGET
|% 0,08
|775
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL TUNAHAN
|% 0,05
|528
|MİLLİ YOL
|ASLAN ERARSLAN
|% 0,04
|430
|MİLLET
|ATAKAN DAŞDAN
|% 0,04
|419
|TKH
|TAMER ERİK
|% 0,04
|364
|BAĞIMSIZ
|FEVZİ KEMAL TORUN
|% 0,03
|349
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,24
|Katılım Oranı
|:
|% 79,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YASİN ÖZLÜ
|% 41,32
|26.799
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYAZ
|% 19,61
|12.716
|SAADET
|ZAFER MUTLU
|% 15,02
|9.737
|CHP
|OSMAN ANIL ACURMAN
|% 14,14
|9.170
|YENİDEN REFAH
|UĞUR YÜKSEL
|% 4,3
|2.790
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER GÜLEBAŞ
|% 2,57
|1.668
|BTP
|ŞABAN ÖRÇEN
|% 1,15
|748
|DEM PARTİ
|BERFİN TUNÇ
|% 0,67
|434
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET FATİH YAŞAR
|% 0,34
|221
|DİĞER
|% 0,3
|197
|HÜDA PAR
|SAİM BAMİDİCİ
|% 0,2
|126
|TKP
|MEHMETCAN ERGÜNÖZ
|% 0,15
|96
|DP
|SELMA DİRİM SUCU
|% 0,12
|78
|DSP
|BERKAY PELİN
|% 0,06
|40
|HKP
|ZEYNEP KURT
|% 0,05
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,40
|Katılım Oranı
|:
|% 72,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BÜNYAMİN ÇİFTÇİ
|% 36,67
|24.537
|İYİ PARTİ
|ŞEVKİ DEMİRCİ
|% 33,16
|22.190
|CHP
|MUHARREM GÖKÇE
|% 21,37
|14.300
|YENİDEN REFAH
|HAMZA EKŞİ
|% 4,09
|2.735
|ZAFER PARTİSİ
|HACI FİLİK
|% 1,55
|1.039
|DİĞER
|% 1,23
|824
|TİP
|ORHAN MORDOĞAN
|% 0,5
|336
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM ÇAMKERTEN
|% 0,27
|177
|YTP
|AHMET KORKMAZ
|% 0,24
|159
|HÜDA PAR
|TURAN SAK
|% 0,2
|132
|TKP
|RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR
|% 0,16
|106
|BAĞIMSIZ
|YUSUF EMRE CÜRE
|% 0,16
|106
|BTP
|MEHMET KOÇ
|% 0,14
|95
|DSP
|HAKAN ERCAN
|% 0,09
|62
|DP
|AHMET ALBAYRAK
|% 0,08
|52
|BAĞIMSIZ
|ERÇİN ERDOĞAN
|% 0,05
|31
|HKP
|ALİ ERDOĞDU
|% 0,04
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,90
|Katılım Oranı
|:
|% 74,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUZAFFER BIYIK
|% 39,37
|43.256
|CHP
|SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN
|% 30,89
|33.946
|YENİDEN REFAH
|FATMA KURTULUŞ
|% 10,73
|11.791
|DEM PARTİ
|ERKAN ŞİK
|% 6,95
|7.640
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜR KALEÖZÜ
|% 3,19
|3.503
|DİĞER
|% 2,65
|2.911
|İYİ PARTİ
|ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
|% 2,01
|2.209
|SAADET
|SELİM ÇETİNKAYA
|% 1,61
|1.775
|BAĞIMSIZ
|KADİR GEDİKLİ
|% 1,14
|1.249
|BTP
|CEVAT DEMİRCAN
|% 0,4
|442
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMET ALİ ÜNSÜR
|% 0,37
|404
|TKP
|MURAT SELAMCI
|% 0,29
|316
|HÜDA PAR
|MURAT YILDIRIM
|% 0,19
|210
|DSP
|DEMET ÖZDEMİR ÇAKAL
|% 0,13
|139
|DP
|SELİM AKGÖZ
|% 0,08
|87
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,79
|Katılım Oranı
|:
|% 77,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERTİF GÖKÇE
|% 47,28
|32.753
|AK PARTİ
|İBRAHİM ŞİRİN
|% 39,03
|27.039
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN AÇIK
|% 5,09
|3.524
|DİĞER
|% 3,16
|2.189
|ZAFER PARTİSİ
|SELMAN GÜRPINAR
|% 1,69
|1.171
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN SÜER
|% 1,27
|880
|SAADET
|CUMA AYVAZ
|% 1,17
|814
|MEMLEKET
|YAŞAR AKA
|% 0,22
|149
|BAĞIMSIZ
|SEFA MOLLAOĞLU
|% 0,21
|146
|BTP
|RAİF SOLMAZ
|% 0,16
|108
|HÜDA PAR
|MUSTAFA NAZLI
|% 0,14
|100
|DEVA PARTİSİ
|ZEKERİYA ÇILDIR
|% 0,14
|97
|DP
|HÜLYA ULUZMAN
|% 0,12
|81
|YTP
|YEKTA ŞİYAR YILDIRIM
|% 0,11
|78
|TKP
|OSMAN İLHAN
|% 0,1
|72
|DSP
|SERKAN ÇAKAL
|% 0,07
|51
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN ÖZYOLCU
|% 0,04
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,18
|Katılım Oranı
|:
|% 78,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAMAZAN ÖMEROĞLU
|% 32,97
|7.076
|DEM PARTİ
|MUSTAFA AVCİ
|% 25,51
|5.476
|İYİ PARTİ
|EMİN YILMAZ
|% 18,79
|4.033
|YENİDEN REFAH
|ERCAN OĞUZ
|% 8,62
|1.849
|CHP
|YAKUP TÖRK
|% 7,39
|1.587
|SAADET
|HASAN İNCİ
|% 2,44
|524
|DİĞER
|% 1,66
|357
|ZAFER PARTİSİ
|HACI KADİR
|% 0,79
|170
|DEVA PARTİSİ
|ALİ ÇELİK
|% 0,76
|163
|HÜDA PAR
|AYDIN AKICI
|% 0,36
|78
|MEMLEKET
|GÖKALP ERENOĞLU
|% 0,24
|51
|BTP
|TUNAY YILDIRIM
|% 0,16
|34
|TKP
|NAİM SEVİNÇ
|% 0,09
|19
|YTP
|OZAN YILMAZ
|% 0,07
|15
|DSP
|BİRKAN KARAYEL
|% 0,07
|14
|HKP
|KEMAL KURT
|% 0,04
|9
|DP
|RAMAZAN TEKİN
|% 0,04
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,71
|Katılım Oranı
|:
|% 72,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZİNNUR BÜYÜKGÖZ
|% 37,43
|60.871
|İYİ PARTİ
|SADIK GÜVENÇ
|% 19,84
|32.257
|TİP
|ERKAN BAŞ
|% 19,67
|31.991
|YENİDEN REFAH
|KAMİL ERGÜN
|% 10,9
|17.724
|ZAFER PARTİSİ
|KORAY TOPÇU
|% 3,95
|6.423
|SAADET
|MUSTAFA TUREL
|% 3,05
|4.961
|TKP
|MEHMET KILIÇ
|% 0,88
|1.436
|DEVA PARTİSİ
|MÜKAİL İZGİ
|% 0,86
|1.394
|MEMLEKET
|MUSA ERTÜRK
|% 0,63
|1.017
|DİĞER
|% 0,58
|942
|DSP
|ÇETİN TÖNGEL
|% 0,44
|723
|BTP
|FATİH ÖZTÜRK
|% 0,36
|588
|DP
|MURAT ÖNGELEN
|% 0,33
|535
|HÜDA PAR
|AYDIN YAPICI
|% 0,31
|496
|EMEP
|SİNAN KARATAŞ
|% 0,24
|387
|VATAN PARTİSİ
|ÖZKAN ÇAKMAK
|% 0,16
|259
|HKP
|BURAK GÖL
|% 0,13
|219
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET TULUK
|% 0,1
|157
|YTP
|TAHSİN MURAT ERGUN
|% 0,09
|149
|BAĞIMSIZ
|EROL BOZKIR
|% 0,05
|87
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,25
|Katılım Oranı
|:
|% 74,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ YILDIRIM SEZER
|% 44,26
|33.817
|CHP
|ÖZGÜR YILMAZ
|% 33,98
|25.963
|YENİDEN REFAH
|AHMET EREN
|% 8,04
|6.144
|İYİ PARTİ
|İSMAİL AYNACI
|% 4,97
|3.795
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH SERDAR ÖNÜR
|% 3,27
|2.501
|SAADET
|MEHMET EMİN ÖZÇELİK
|% 2,21
|1.690
|DEM PARTİ
|HASAN NAS
|% 1,21
|928
|BTP
|ABDÜLKADİR ÜSTÜNER
|% 0,36
|273
|MEMLEKET
|MEHMET BALİ
|% 0,35
|267
|HÜDA PAR
|ALİ ÇİFTÇİOĞLU
|% 0,31
|235
|DEVA PARTİSİ
|FIRAT GÜLAĞIZ
|% 0,28
|210
|TİP
|BERAY TOPÇU
|% 0,22
|165
|DİĞER
|% 0,14
|109
|BAĞIMSIZ
|SERKAN GARİPOĞLU
|% 0,12
|94
|DSP
|GÜLSILA ÇOŞKUN
|% 0,1
|77
|TKP
|YAŞARGÜL OYMAK
|% 0,1
|77
|DP
|AHMET KAAN SUR
|% 0,08
|64
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,68
|Katılım Oranı
|:
|% 82,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FATMA KAPLAN HÜRRİYET
|% 45,05
|85.514
|AK PARTİ
|MUHARREM TUTUŞ
|% 36,69
|69.644
|DİĞER
|% 8,54
|16.217
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ŞAHİN
|% 3,76
|7.135
|ZAFER PARTİSİ
|RECEP YAZICI
|% 1,62
|3.065
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAMİL ŞİRİN
|% 1,37
|2.593
|SAADET
|SİNAN YOLCU
|% 0,94
|1.781
|DEM PARTİ
|GENCER DEMİRKAYA
|% 0,85
|1.603
|BTP
|CAHİT BARUTÇU
|% 0,29
|556
|TİP
|ÇİĞDEM KANDEMİR
|% 0,18
|341
|MEMLEKET
|TİMUR DUMAN
|% 0,14
|267
|DEVA PARTİSİ
|ERCAN AKTAN
|% 0,14
|265
|HÜDA PAR
|MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN
|% 0,12
|233
|DSP
|SEMİH ÖNAL
|% 0,09
|179
|TKP
|VİLDAN ZEYNEP SAYINER
|% 0,08
|150
|ANAP
|ERGÜN TÜRK
|% 0,05
|97
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA CAN
|% 0,05
|88
|MİLLET
|MEHMET KARAYEL
|% 0,04
|83
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,50
|Katılım Oranı
|:
|% 85,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EROL ÖLMEZ
|% 33,96
|9.540
|BAĞIMSIZ
|CENGİZ KAN
|% 31,27
|8.784
|CHP
|SERKAN AÇIKGÖZ
|% 10,57
|2.970
|YENİDEN REFAH
|LEVENT GÖDEK
|% 10,34
|2.904
|İYİ PARTİ
|SEMİH SARIÇAY
|% 8,47
|2.378
|SAADET
|ÜNAL KIZILAĞIL
|% 1,76
|494
|BTP
|YILMAZ ÇOŞĞUN
|% 1,05
|296
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY KAZAK
|% 0,64
|181
|DİĞER
|% 0,58
|162
|DEVA PARTİSİ
|KADİR ÖZDEMİR
|% 0,36
|100
|DP
|HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL
|% 0,29
|81
|MEMLEKET
|OĞUZ USLU
|% 0,21
|59
|DSP
|DAVUT UZCAN
|% 0,16
|45
|HÜDA PAR
|MEHMET LATİF EKİNCİ
|% 0,15
|41
|HKP
|YASEMİN KUZUBAŞ
|% 0,1
|27
|TKP
|YUSUF BAŞ
|% 0,09
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÇALIK
|% 46,92
|15.507
|AK PARTİ
|MESUT ÇETİNKAYA
|% 39,85
|13.171
|SAADET
|MURAT AKBABA
|% 4,83
|1.597
|YENİDEN REFAH
|ALİ OSMAN AYDIN
|% 3,67
|1.213
|İYİ PARTİ
|MEHMET BAŞ
|% 1,9
|628
|ZAFER PARTİSİ
|İDRİS KILIÇASLAN
|% 1,01
|334
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KATI
|% 0,4
|131
|DEM PARTİ
|YILMAZ TUNÇ
|% 0,38
|125
|BAĞIMSIZ
|HASAN ÖZBAŞ
|% 0,27
|91
|BTP
|METİN YILMAZLAR
|% 0,2
|65
|DİĞER
|% 0,17
|56
|HÜDA PAR
|CİHAN GÖK
|% 0,17
|55
|DP
|AYNUR KURT
|% 0,08
|28
|TKP
|SUAT UNGAN
|% 0,05
|18
|DSP
|ŞEVVAL POLAT
|% 0,05
|16
|HKP
|MURAT KIZILTAŞ
|% 0,05
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,49
|Katılım Oranı
|:
|% 78,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN
|% 46,1
|34.824
|CHP
|NİLAY MERTTÜRK
|% 32,26
|24.369
|YENİDEN REFAH
|BERAT KANSU
|% 11,31
|8.544
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ERDEM
|% 2,66
|2.012
|DEM PARTİ
|İBRAHİM ERGİN
|% 2,31
|1.744
|İYİ PARTİ
|HALUK TAMYÜKSEL
|% 2,24
|1.695
|SAADET
|İBRAHİM ETHEM AKBUĞA
|% 1,4
|1.056
|HÜDA PAR
|AHMET POLAT
|% 0,38
|284
|DEVA PARTİSİ
|YUSUF NUHOĞLU
|% 0,37
|281
|DİĞER
|% 0,29
|223
|BTP
|GÖKHAN AVCI
|% 0,26
|195
|TKP
|SALİH ÇALIŞGAN
|% 0,19
|140
|DP
|AHMET CENGİZ
|% 0,09
|70
|DSP
|FEHMİ TOY
|% 0,08
|62
|HKP
|MUAMMER KUZUBAŞ
|% 0,06
|42
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,49
|Katılım Oranı
|:
|% 75,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENER SÖĞÜT
|% 36,43
|33.328
|CHP
|TAYFUN BALIKÇI
|% 35
|32.026
|YENİDEN REFAH
|HACI LATİF İŞCEN
|% 9,35
|8.559
|DEM PARTİ
|SERACETTİN BAŞBOĞA
|% 5,59
|5.114
|İYİ PARTİ
|AZMİ CİHAT HATİPOĞLU
|% 4,33
|3.958
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULKADİR ERBAĞCI
|% 2,84
|2.602
|SAADET
|ERKAN KÜÇÜKEMİRLER
|% 2,44
|2.233
|DİĞER
|% 2,04
|1.867
|BTP
|GÜLSÜM DEMİR
|% 0,45
|414
|DEVA PARTİSİ
|ORHAN BOZKURT
|% 0,43
|393
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZAK
|% 0,29
|261
|DP
|İBRAHİM İNAN
|% 0,27
|251
|BAĞIMSIZ
|ZEKİ KARAKAYA
|% 0,23
|206
|TKP
|MEHMET ELDEMİR
|% 0,14
|124
|BAĞIMSIZ
|MEHMET AYDIN MUTLU
|% 0,11
|103
|DSP
|SELAHATTİN SAL
|% 0,06
|55
Son Dakika › Güncel › KOCAELİ SON - Son Dakika
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel birinci oldu. Görgel, seçimlerdeki başarısıyla Kahramanmaraş'ın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Diğer adayların oy oranları ise şu şekildedir: Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56, Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Arık yüzde 13,1, Büyük Birlik Partisi Adayı Öcal Arslankaya yüzde 0,86.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın ikinci Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Aras gibi Menteşe ilçesinde de ilk kadın Belediye Başkanı olarak Gonca Köksal seçim zaferini Menteşe Kurşunlu Meydanında partililer ile birlikte kutladılar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yüzde 37.13 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?