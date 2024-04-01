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KOCAELİ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:07  Güncelleme: 01:08
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.721
Toplam Seçmen : 1.533.306
Açılan Sandık : 4.237
Açılan Sandık Oranı : % 89,75
Kullanılan Oy : 1.051.498
Geçerli Oy : 1.015.478
Katılım Oranı : % 76,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR BÜYÜKAKIN% 45,55462.558
CHPATASOY BİLGİN% 28,72291.657
YENİDEN REFAHDOĞAN AYDAL% 7,0871.851
İYİ PARTİGENÇAY YILDIZTEKİN% 4,848.789
DEM PARTİHASAN ÖZGÜNEŞ% 2,9529.999
DİĞER% 2,9529.946
ZAFER PARTİSİNERMİN TOL% 2,8829.228
SAADETNURETTİN ÇELİK% 1,818.290
TİPMAHMUT HAKAN KOÇAK% 1,0310.428
DEVA PARTİSİİSMAİL ENSAR BATURMAN% 0,292.916
MEMLEKETÜNAL KARASAĞIZ% 0,262.637
BTPMUHARREM CAN% 0,252.525
TKPAYDANER AKTAŞ% 0,171.722
HÜDA PARMEHMET EŞİN% 0,161.609
ANAPMURAT DURAN% 0,161.593
DPMEHMET ŞAMİL DEVRİM% 0,121.180
EMEPARZU ERKAN% 0,111.119
DSPSERAP BİLMEZ% 0,09967
SOL PARTİİLKAY DENİZ TORUN YÜCE% 0,09934
YTPORHAN KAÇDI% 0,09930
VATAN PARTİSİORHAN KADIOĞLU% 0,09907
HKPTUNYA KIZILTAŞ% 0,08828
HAK-PARBEHÇET ÖGET% 0,08775
BAĞIMSIZİSMAİL TUNAHAN% 0,05528
MİLLİ YOLASLAN ERARSLAN% 0,04430
MİLLETATAKAN DAŞDAN% 0,04419
TKHTAMER ERİK% 0,04364
BAĞIMSIZFEVZİ KEMAL TORUN% 0,03349
BAŞİSKELE

Açılan Sandık Oranı : % 99,24
Katılım Oranı : % 79,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YASİN ÖZLÜ% 41,3226.799
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYAZ% 19,6112.716
SAADETZAFER MUTLU% 15,029.737
CHPOSMAN ANIL ACURMAN% 14,149.170
YENİDEN REFAHUĞUR YÜKSEL% 4,32.790
ZAFER PARTİSİALPER GÜLEBAŞ% 2,571.668
BTPŞABAN ÖRÇEN% 1,15748
DEM PARTİBERFİN TUNÇ% 0,67434
DEVA PARTİSİMEHMET FATİH YAŞAR% 0,34221
DİĞER% 0,3197
HÜDA PARSAİM BAMİDİCİ% 0,2126
TKPMEHMETCAN ERGÜNÖZ% 0,1596
DPSELMA DİRİM SUCU% 0,1278
DSPBERKAY PELİN% 0,0640
HKPZEYNEP KURT% 0,0532
ÇAYIROVA

Açılan Sandık Oranı : % 88,40
Katılım Oranı : % 72,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBÜNYAMİN ÇİFTÇİ% 36,6724.537
İYİ PARTİŞEVKİ DEMİRCİ% 33,1622.190
CHPMUHARREM GÖKÇE% 21,3714.300
YENİDEN REFAHHAMZA EKŞİ% 4,092.735
ZAFER PARTİSİHACI FİLİK% 1,551.039
DİĞER% 1,23824
TİPORHAN MORDOĞAN% 0,5336
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÇAMKERTEN% 0,27177
YTPAHMET KORKMAZ% 0,24159
HÜDA PARTURAN SAK% 0,2132
TKPRÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR% 0,16106
BAĞIMSIZYUSUF EMRE CÜRE% 0,16106
BTPMEHMET KOÇ% 0,1495
DSPHAKAN ERCAN% 0,0962
DPAHMET ALBAYRAK% 0,0852
BAĞIMSIZERÇİN ERDOĞAN% 0,0531
HKPALİ ERDOĞDU% 0,0428
DARICA

Açılan Sandık Oranı : % 92,90
Katılım Oranı : % 74,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUZAFFER BIYIK% 39,3743.256
CHPSAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN% 30,8933.946
YENİDEN REFAHFATMA KURTULUŞ% 10,7311.791
DEM PARTİERKAN ŞİK% 6,957.640
ZAFER PARTİSİÖZGÜR KALEÖZÜ% 3,193.503
DİĞER% 2,652.911
İYİ PARTİÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK% 2,012.209
SAADETSELİM ÇETİNKAYA% 1,611.775
BAĞIMSIZKADİR GEDİKLİ% 1,141.249
BTPCEVAT DEMİRCAN% 0,4442
DEVA PARTİSİMUHAMMET ALİ ÜNSÜR% 0,37404
TKPMURAT SELAMCI% 0,29316
HÜDA PARMURAT YILDIRIM% 0,19210
DSPDEMET ÖZDEMİR ÇAKAL% 0,13139
DPSELİM AKGÖZ% 0,0887
DERİNCE

Açılan Sandık Oranı : % 82,79
Katılım Oranı : % 77,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERTİF GÖKÇE% 47,2832.753
AK PARTİİBRAHİM ŞİRİN% 39,0327.039
YENİDEN REFAHGÖKHAN AÇIK% 5,093.524
DİĞER% 3,162.189
ZAFER PARTİSİSELMAN GÜRPINAR% 1,691.171
İYİ PARTİHÜSEYİN SÜER% 1,27880
SAADETCUMA AYVAZ% 1,17814
MEMLEKETYAŞAR AKA% 0,22149
BAĞIMSIZSEFA MOLLAOĞLU% 0,21146
BTPRAİF SOLMAZ% 0,16108
HÜDA PARMUSTAFA NAZLI% 0,14100
DEVA PARTİSİZEKERİYA ÇILDIR% 0,1497
DPHÜLYA ULUZMAN% 0,1281
YTPYEKTA ŞİYAR YILDIRIM% 0,1178
TKPOSMAN İLHAN% 0,172
DSPSERKAN ÇAKAL% 0,0751
GELECEK PARTİSİİRFAN ÖZYOLCU% 0,0429
DİLOVASI

Açılan Sandık Oranı : % 80,18
Katılım Oranı : % 78,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAMAZAN ÖMEROĞLU% 32,977.076
DEM PARTİMUSTAFA AVCİ% 25,515.476
İYİ PARTİEMİN YILMAZ% 18,794.033
YENİDEN REFAHERCAN OĞUZ% 8,621.849
CHPYAKUP TÖRK% 7,391.587
SAADETHASAN İNCİ% 2,44524
DİĞER% 1,66357
ZAFER PARTİSİHACI KADİR% 0,79170
DEVA PARTİSİALİ ÇELİK% 0,76163
HÜDA PARAYDIN AKICI% 0,3678
MEMLEKETGÖKALP ERENOĞLU% 0,2451
BTPTUNAY YILDIRIM% 0,1634
TKPNAİM SEVİNÇ% 0,0919
YTPOZAN YILMAZ% 0,0715
DSPBİRKAN KARAYEL% 0,0714
HKPKEMAL KURT% 0,049
DPRAMAZAN TEKİN% 0,048
GEBZE

Açılan Sandık Oranı : % 80,71
Katılım Oranı : % 72,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZİNNUR BÜYÜKGÖZ% 37,4360.871
İYİ PARTİSADIK GÜVENÇ% 19,8432.257
TİPERKAN BAŞ% 19,6731.991
YENİDEN REFAHKAMİL ERGÜN% 10,917.724
ZAFER PARTİSİKORAY TOPÇU% 3,956.423
SAADETMUSTAFA TUREL% 3,054.961
TKPMEHMET KILIÇ% 0,881.436
DEVA PARTİSİMÜKAİL İZGİ% 0,861.394
MEMLEKETMUSA ERTÜRK% 0,631.017
DİĞER% 0,58942
DSPÇETİN TÖNGEL% 0,44723
BTPFATİH ÖZTÜRK% 0,36588
DPMURAT ÖNGELEN% 0,33535
HÜDA PARAYDIN YAPICI% 0,31496
EMEPSİNAN KARATAŞ% 0,24387
VATAN PARTİSİÖZKAN ÇAKMAK% 0,16259
HKPBURAK GÖL% 0,13219
BAĞIMSIZMUHAMMET TULUK% 0,1157
YTPTAHSİN MURAT ERGUN% 0,09149
BAĞIMSIZEROL BOZKIR% 0,0587
GÖLCÜK

Açılan Sandık Oranı : % 80,25
Katılım Oranı : % 74,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ YILDIRIM SEZER% 44,2633.817
CHPÖZGÜR YILMAZ% 33,9825.963
YENİDEN REFAHAHMET EREN% 8,046.144
İYİ PARTİİSMAİL AYNACI% 4,973.795
ZAFER PARTİSİABDULLAH SERDAR ÖNÜR% 3,272.501
SAADETMEHMET EMİN ÖZÇELİK% 2,211.690
DEM PARTİHASAN NAS% 1,21928
BTPABDÜLKADİR ÜSTÜNER% 0,36273
MEMLEKETMEHMET BALİ% 0,35267
HÜDA PARALİ ÇİFTÇİOĞLU% 0,31235
DEVA PARTİSİFIRAT GÜLAĞIZ% 0,28210
TİPBERAY TOPÇU% 0,22165
DİĞER% 0,14109
BAĞIMSIZSERKAN GARİPOĞLU% 0,1294
DSPGÜLSILA ÇOŞKUN% 0,177
TKPYAŞARGÜL OYMAK% 0,177
DPAHMET KAAN SUR% 0,0864
İZMİT

Açılan Sandık Oranı : % 84,68
Katılım Oranı : % 82,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATMA KAPLAN HÜRRİYET% 45,0585.514
AK PARTİMUHARREM TUTUŞ% 36,6969.644
DİĞER% 8,5416.217
YENİDEN REFAHMUSTAFA ŞAHİN% 3,767.135
ZAFER PARTİSİRECEP YAZICI% 1,623.065
İYİ PARTİMEHMET KAMİL ŞİRİN% 1,372.593
SAADETSİNAN YOLCU% 0,941.781
DEM PARTİGENCER DEMİRKAYA% 0,851.603
BTPCAHİT BARUTÇU% 0,29556
TİPÇİĞDEM KANDEMİR% 0,18341
MEMLEKETTİMUR DUMAN% 0,14267
DEVA PARTİSİERCAN AKTAN% 0,14265
HÜDA PARMUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN% 0,12233
DSPSEMİH ÖNAL% 0,09179
TKPVİLDAN ZEYNEP SAYINER% 0,08150
ANAPERGÜN TÜRK% 0,0597
BAĞIMSIZMUSTAFA CAN% 0,0588
MİLLETMEHMET KARAYEL% 0,0483
KANDIRA

Açılan Sandık Oranı : % 90,50
Katılım Oranı : % 85,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEROL ÖLMEZ% 33,969.540
BAĞIMSIZCENGİZ KAN% 31,278.784
CHPSERKAN AÇIKGÖZ% 10,572.970
YENİDEN REFAHLEVENT GÖDEK% 10,342.904
İYİ PARTİSEMİH SARIÇAY% 8,472.378
SAADETÜNAL KIZILAĞIL% 1,76494
BTPYILMAZ ÇOŞĞUN% 1,05296
ZAFER PARTİSİTUGAY KAZAK% 0,64181
DİĞER% 0,58162
DEVA PARTİSİKADİR ÖZDEMİR% 0,36100
DPHALİL İBRAHİM NAZLIGÜL% 0,2981
MEMLEKETOĞUZ USLU% 0,2159
DSPDAVUT UZCAN% 0,1645
HÜDA PARMEHMET LATİF EKİNCİ% 0,1541
HKPYASEMİN KUZUBAŞ% 0,127
TKPYUSUF BAŞ% 0,0926
KARAMÜRSEL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÇALIK% 46,9215.507
AK PARTİMESUT ÇETİNKAYA% 39,8513.171
SAADETMURAT AKBABA% 4,831.597
YENİDEN REFAHALİ OSMAN AYDIN% 3,671.213
İYİ PARTİMEHMET BAŞ% 1,9628
ZAFER PARTİSİİDRİS KILIÇASLAN% 1,01334
DEVA PARTİSİYUNUS KATI% 0,4131
DEM PARTİYILMAZ TUNÇ% 0,38125
BAĞIMSIZHASAN ÖZBAŞ% 0,2791
BTPMETİN YILMAZLAR% 0,265
DİĞER% 0,1756
HÜDA PARCİHAN GÖK% 0,1755
DPAYNUR KURT% 0,0828
TKPSUAT UNGAN% 0,0518
DSPŞEVVAL POLAT% 0,0516
HKPMURAT KIZILTAŞ% 0,0515
KARTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 97,49
Katılım Oranı : % 78,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN% 46,134.824
CHPNİLAY MERTTÜRK% 32,2624.369
YENİDEN REFAHBERAT KANSU% 11,318.544
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ERDEM% 2,662.012
DEM PARTİİBRAHİM ERGİN% 2,311.744
İYİ PARTİHALUK TAMYÜKSEL% 2,241.695
SAADETİBRAHİM ETHEM AKBUĞA% 1,41.056
HÜDA PARAHMET POLAT% 0,38284
DEVA PARTİSİYUSUF NUHOĞLU% 0,37281
DİĞER% 0,29223
BTPGÖKHAN AVCI% 0,26195
TKPSALİH ÇALIŞGAN% 0,19140
DPAHMET CENGİZ% 0,0970
DSPFEHMİ TOY% 0,0862
HKPMUAMMER KUZUBAŞ% 0,0642
KÖRFEZ

Açılan Sandık Oranı : % 97,49
Katılım Oranı : % 75,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENER SÖĞÜT% 36,4333.328
CHPTAYFUN BALIKÇI% 3532.026
YENİDEN REFAHHACI LATİF İŞCEN% 9,358.559
DEM PARTİSERACETTİN BAŞBOĞA% 5,595.114
İYİ PARTİAZMİ CİHAT HATİPOĞLU% 4,333.958
ZAFER PARTİSİABDULKADİR ERBAĞCI% 2,842.602
SAADETERKAN KÜÇÜKEMİRLER% 2,442.233
DİĞER% 2,041.867
BTPGÜLSÜM DEMİR% 0,45414
DEVA PARTİSİORHAN BOZKURT% 0,43393
HÜDA PARMEHMET KAZAK% 0,29261
DPİBRAHİM İNAN% 0,27251
BAĞIMSIZZEKİ KARAKAYA% 0,23206
TKPMEHMET ELDEMİR% 0,14124
BAĞIMSIZMEHMET AYDIN MUTLU% 0,11103
DSPSELAHATTİN SAL% 0,0655

Kaynak: AA

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