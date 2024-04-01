81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KOCAELİ SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

KOCAELİ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:17  Güncelleme: 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.721
Toplam Seçmen : 1.533.306
Açılan Sandık : 4.322
Açılan Sandık Oranı : % 91,55
Kullanılan Oy : 1.074.189
Geçerli Oy : 1.035.924
Katılım Oranı : % 76,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR BÜYÜKAKIN% 45,55471.866
CHPATASOY BİLGİN% 28,66296.932
YENİDEN REFAHDOĞAN AYDAL% 7,1674.134
İYİ PARTİGENÇAY YILDIZTEKİN% 4,950.758
DEM PARTİHASAN ÖZGÜNEŞ% 2,9930.973
ZAFER PARTİSİNERMİN TOL% 2,9530.610
DİĞER% 2,5726.572
SAADETNURETTİN ÇELİK% 1,8419.077
TİPMAHMUT HAKAN KOÇAK% 1,0510.880
DEVA PARTİSİİSMAİL ENSAR BATURMAN% 0,33.135
MEMLEKETÜNAL KARASAĞIZ% 0,272.841
BTPMUHARREM CAN% 0,262.709
TKPAYDANER AKTAŞ% 0,181.824
HÜDA PARMEHMET EŞİN% 0,161.692
ANAPMURAT DURAN% 0,161.651
DPMEHMET ŞAMİL DEVRİM% 0,121.264
EMEPARZU ERKAN% 0,121.242
DSPSERAP BİLMEZ% 0,11.033
SOL PARTİİLKAY DENİZ TORUN YÜCE% 0,11.003
YTPORHAN KAÇDI% 0,1984
VATAN PARTİSİORHAN KADIOĞLU% 0,09949
HKPTUNYA KIZILTAŞ% 0,09892
HAK-PARBEHÇET ÖGET% 0,06670
BAĞIMSIZİSMAİL TUNAHAN% 0,06576
MİLLİ YOLASLAN ERARSLAN% 0,04458
MİLLETATAKAN DAŞDAN% 0,04447
BAĞIMSIZFEVZİ KEMAL TORUN% 0,04379
TKHTAMER ERİK% 0,04373
BAŞİSKELE

Açılan Sandık Oranı : % 99,62
Katılım Oranı : % 79,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YASİN ÖZLÜ% 41,3326.939
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYAZ% 19,5612.748
SAADETZAFER MUTLU% 14,989.762
CHPOSMAN ANIL ACURMAN% 14,139.210
YENİDEN REFAHUĞUR YÜKSEL% 4,332.820
ZAFER PARTİSİALPER GÜLEBAŞ% 2,641.724
BTPŞABAN ÖRÇEN% 1,19775
DEM PARTİBERFİN TUNÇ% 0,67440
DEVA PARTİSİMEHMET FATİH YAŞAR% 0,33212
DİĞER% 0,25165
HÜDA PARSAİM BAMİDİCİ% 0,21139
TKPMEHMETCAN ERGÜNÖZ% 0,1598
DPSELMA DİRİM SUCU% 0,1279
DSPBERKAY PELİN% 0,0642
HKPZEYNEP KURT% 0,0533
ÇAYIROVA

Açılan Sandık Oranı : % 91,54
Katılım Oranı : % 72,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBÜNYAMİN ÇİFTÇİ% 36,6425.453
İYİ PARTİŞEVKİ DEMİRCİ% 33,2923.124
CHPMUHARREM GÖKÇE% 21,0914.649
YENİDEN REFAHHAMZA EKŞİ% 4,152.880
ZAFER PARTİSİHACI FİLİK% 1,631.133
DİĞER% 1,18821
TİPORHAN MORDOĞAN% 0,53367
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÇAMKERTEN% 0,29202
YTPAHMET KORKMAZ% 0,24166
HÜDA PARTURAN SAK% 0,2141
BAĞIMSIZYUSUF EMRE CÜRE% 0,17117
BTPMEHMET KOÇ% 0,16112
TKPRÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR% 0,16107
DSPHAKAN ERCAN% 0,170
DPAHMET ALBAYRAK% 0,0857
BAĞIMSIZERÇİN ERDOĞAN% 0,0535
HKPALİ ERDOĞDU% 0,0429
DARICA

Açılan Sandık Oranı : % 93,51
Katılım Oranı : % 74,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUZAFFER BIYIK% 39,4343.529
CHPSAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN% 30,9534.171
YENİDEN REFAHFATMA KURTULUŞ% 10,7611.876
DEM PARTİERKAN ŞİK% 77.723
ZAFER PARTİSİÖZGÜR KALEÖZÜ% 3,223.551
DİĞER% 2,352.598
İYİ PARTİÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK% 22.202
SAADETSELİM ÇETİNKAYA% 1,651.825
BAĞIMSIZKADİR GEDİKLİ% 1,171.294
BTPCEVAT DEMİRCAN% 0,42468
DEVA PARTİSİMUHAMMET ALİ ÜNSÜR% 0,38419
TKPMURAT SELAMCI% 0,28314
HÜDA PARMURAT YILDIRIM% 0,2221
DSPDEMET ÖZDEMİR ÇAKAL% 0,11126
DPSELİM AKGÖZ% 0,0888
DERİNCE

Açılan Sandık Oranı : % 85,46
Katılım Oranı : % 78,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERTİF GÖKÇE% 47,1533.668
AK PARTİİBRAHİM ŞİRİN% 39,2127.994
YENİDEN REFAHGÖKHAN AÇIK% 5,113.650
DİĞER% 2,832.021
ZAFER PARTİSİSELMAN GÜRPINAR% 1,761.259
İYİ PARTİHÜSEYİN SÜER% 1,31932
SAADETCUMA AYVAZ% 1,21861
BAĞIMSIZSEFA MOLLAOĞLU% 0,23166
MEMLEKETYAŞAR AKA% 0,23165
BTPRAİF SOLMAZ% 0,17118
DEVA PARTİSİZEKERİYA ÇILDIR% 0,16116
HÜDA PARMUSTAFA NAZLI% 0,15109
DPHÜLYA ULUZMAN% 0,1289
YTPYEKTA ŞİYAR YILDIRIM% 0,1284
TKPOSMAN İLHAN% 0,1179
DSPSERKAN ÇAKAL% 0,0856
GELECEK PARTİSİİRFAN ÖZYOLCU% 0,0533
DİLOVASI

Açılan Sandık Oranı : % 82,88
Katılım Oranı : % 78,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAMAZAN ÖMEROĞLU% 32,747.272
DEM PARTİMUSTAFA AVCİ% 25,55.664
İYİ PARTİEMİN YILMAZ% 19,124.246
YENİDEN REFAHERCAN OĞUZ% 8,651.921
CHPYAKUP TÖRK% 7,281.618
SAADETHASAN İNCİ% 2,48552
DİĞER% 1,57349
DEVA PARTİSİALİ ÇELİK% 0,77172
ZAFER PARTİSİHACI KADİR% 0,77170
HÜDA PARAYDIN AKICI% 0,3884
MEMLEKETGÖKALP ERENOĞLU% 0,2555
BTPTUNAY YILDIRIM% 0,1635
TKPNAİM SEVİNÇ% 0,122
YTPOZAN YILMAZ% 0,0817
DSPBİRKAN KARAYEL% 0,0614
DPRAMAZAN TEKİN% 0,0511
HKPKEMAL KURT% 0,049
GEBZE

Açılan Sandık Oranı : % 84,93
Katılım Oranı : % 72,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZİNNUR BÜYÜKGÖZ% 37,2963.922
İYİ PARTİSADIK GÜVENÇ% 20,0234.312
TİPERKAN BAŞ% 19,7633.867
YENİDEN REFAHKAMİL ERGÜN% 10,8818.656
ZAFER PARTİSİKORAY TOPÇU% 3,976.800
SAADETMUSTAFA TUREL% 3,045.219
TKPMEHMET KILIÇ% 0,91.539
DEVA PARTİSİMÜKAİL İZGİ% 0,881.503
MEMLEKETMUSA ERTÜRK% 0,651.112
DSPÇETİN TÖNGEL% 0,46795
DPMURAT ÖNGELEN% 0,35602
BTPFATİH ÖZTÜRK% 0,34589
DİĞER% 0,34586
HÜDA PARAYDIN YAPICI% 0,32556
EMEPSİNAN KARATAŞ% 0,25421
VATAN PARTİSİÖZKAN ÇAKMAK% 0,16276
HKPBURAK GÖL% 0,13231
BAĞIMSIZMUHAMMET TULUK% 0,11183
YTPTAHSİN MURAT ERGUN% 0,09158
BAĞIMSIZEROL BOZKIR% 0,06101
GÖLCÜK

Açılan Sandık Oranı : % 86,17
Katılım Oranı : % 74,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ YILDIRIM SEZER% 44,3336.582
CHPÖZGÜR YILMAZ% 33,5627.691
YENİDEN REFAHAHMET EREN% 8,126.702
İYİ PARTİİSMAİL AYNACI% 5,024.138
ZAFER PARTİSİABDULLAH SERDAR ÖNÜR% 3,272.700
SAADETMEHMET EMİN ÖZÇELİK% 2,231.839
DEM PARTİHASAN NAS% 1,19978
BTPABDÜLKADİR ÜSTÜNER% 0,43354
MEMLEKETMEHMET BALİ% 0,36299
HÜDA PARALİ ÇİFTÇİOĞLU% 0,3248
DEVA PARTİSİFIRAT GÜLAĞIZ% 0,28230
DİĞER% 0,27223
TİPBERAY TOPÇU% 0,21177
BAĞIMSIZSERKAN GARİPOĞLU% 0,13110
TKPYAŞARGÜL OYMAK% 0,1191
DSPGÜLSILA ÇOŞKUN% 0,180
DPAHMET KAAN SUR% 0,0977
İZMİT

Açılan Sandık Oranı : % 87,10
Katılım Oranı : % 81,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATMA KAPLAN HÜRRİYET% 45,6888.175
AK PARTİMUHARREM TUTUŞ% 36,9971.416
DİĞER% 7,2914.076
YENİDEN REFAHMUSTAFA ŞAHİN% 3,877.463
ZAFER PARTİSİRECEP YAZICI% 1,73.291
İYİ PARTİMEHMET KAMİL ŞİRİN% 1,392.679
SAADETSİNAN YOLCU% 0,981.897
DEM PARTİGENCER DEMİRKAYA% 0,831.611
BTPCAHİT BARUTÇU% 0,31589
TİPÇİĞDEM KANDEMİR% 0,19362
MEMLEKETTİMUR DUMAN% 0,16303
DEVA PARTİSİERCAN AKTAN% 0,15285
HÜDA PARMUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN% 0,13250
DSPSEMİH ÖNAL% 0,1199
TKPVİLDAN ZEYNEP SAYINER% 0,09165
ANAPERGÜN TÜRK% 0,05105
BAĞIMSIZMUSTAFA CAN% 0,05101
MİLLETMEHMET KARAYEL% 0,0478
KANDIRA

Açılan Sandık Oranı : % 91,06
Katılım Oranı : % 86,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEROL ÖLMEZ% 33,729.603
BAĞIMSIZCENGİZ KAN% 31,438.950
CHPSERKAN AÇIKGÖZ% 10,613.022
YENİDEN REFAHLEVENT GÖDEK% 10,262.923
İYİ PARTİSEMİH SARIÇAY% 8,532.430
SAADETÜNAL KIZILAĞIL% 1,75497
BTPYILMAZ ÇOŞĞUN% 1,05300
ZAFER PARTİSİTUGAY KAZAK% 0,67192
DİĞER% 0,57162
DEVA PARTİSİKADİR ÖZDEMİR% 0,36102
DPHALİL İBRAHİM NAZLIGÜL% 0,386
MEMLEKETOĞUZ USLU% 0,2364
DSPDAVUT UZCAN% 0,1850
HÜDA PARMEHMET LATİF EKİNCİ% 0,1543
HKPYASEMİN KUZUBAŞ% 0,127
TKPYUSUF BAŞ% 0,0926
KARAMÜRSEL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÇALIK% 46,8215.507
AK PARTİMESUT ÇETİNKAYA% 39,7513.165
SAADETMURAT AKBABA% 4,881.615
YENİDEN REFAHALİ OSMAN AYDIN% 3,731.237
İYİ PARTİMEHMET BAŞ% 1,93639
ZAFER PARTİSİİDRİS KILIÇASLAN% 1,04345
DEVA PARTİSİYUNUS KATI% 0,41135
DEM PARTİYILMAZ TUNÇ% 0,38127
BAĞIMSIZHASAN ÖZBAŞ% 0,2995
BTPMETİN YILMAZLAR% 0,2273
HÜDA PARCİHAN GÖK% 0,1757
DİĞER% 0,1445
DPAYNUR KURT% 0,0931
TKPSUAT UNGAN% 0,0518
DSPŞEVVAL POLAT% 0,0516
HKPMURAT KIZILTAŞ% 0,0516
KARTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 99,06
Katılım Oranı : % 78,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN% 45,9835.341
CHPNİLAY MERTTÜRK% 32,2124.755
YENİDEN REFAHBERAT KANSU% 11,348.719
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ERDEM% 2,682.062
DEM PARTİİBRAHİM ERGİN% 2,371.823
İYİ PARTİHALUK TAMYÜKSEL% 2,241.724
SAADETİBRAHİM ETHEM AKBUĞA% 1,41.073
HÜDA PARAHMET POLAT% 0,39297
DEVA PARTİSİYUSUF NUHOĞLU% 0,38291
DİĞER% 0,29223
BTPGÖKHAN AVCI% 0,27205
TKPSALİH ÇALIŞGAN% 0,19143
DPAHMET CENGİZ% 0,1294
DSPFEHMİ TOY% 0,0864
HKPMUAMMER KUZUBAŞ% 0,0643
KÖRFEZ

Açılan Sandık Oranı : % 98,75
Katılım Oranı : % 75,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENER SÖĞÜT% 36,4333.762
CHPTAYFUN BALIKÇI% 34,9632.395
YENİDEN REFAHHACI LATİF İŞCEN% 9,448.749
DEM PARTİSERACETTİN BAŞBOĞA% 5,575.162
İYİ PARTİAZMİ CİHAT HATİPOĞLU% 4,354.028
ZAFER PARTİSİABDULKADİR ERBAĞCI% 3,12.876
SAADETERKAN KÜÇÜKEMİRLER% 2,472.286
DİĞER% 1,511.400
BTPGÜLSÜM DEMİR% 0,49455
DEVA PARTİSİORHAN BOZKURT% 0,48442
DPİBRAHİM İNAN% 0,31292
HÜDA PARMEHMET KAZAK% 0,31283
BAĞIMSIZZEKİ KARAKAYA% 0,24223
TKPMEHMET ELDEMİR% 0,15139
BAĞIMSIZMEHMET AYDIN MUTLU% 0,12109
DSPSELAHATTİN SAL% 0,0764

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOCAELİ SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz: 'Bu seçimi biz kazanmadık, bütün Burdur kazandı'
    02:37 Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz: 'Bu seçimi biz kazanmadık, bütün Burdur kazandı'

    CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

  • İBB Başkanı İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi Açıklaması
    02:33 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi Açıklaması

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın tamamı İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.

  • AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı
    02:33 AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

    AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.

  • Vahap Seçer: İkinci dönemde Mersin şahlanacak
    02:32 Vahap Seçer: İkinci dönemde Mersin şahlanacak

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili konuşmasında, ikinci dönemde Mersin'in gelişeceğini ve huzurun devam edeceğini söyledi.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geride tertemiz bir belediye bıraktığını belirtti
    02:31 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geride tertemiz bir belediye bıraktığını belirtti

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, seçimin bittiğini ve demokrasinin tecelli ettiğini, halkın tercihini yaptığını söyledi. Aktaş, Bursa olarak oy kaybı yaşadıklarını ancak geride tertemiz bir belediye bıraktığını ifade etti. Ayrıca, Bursa'ya yaptıkları katkılardan bahseden Aktaş, eksiklerinin olduğunu ancak bilerek ve isteyerek yanlış yapmadıklarını belirtti. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise seçim sonuçlarının açıklanmadan yapılan yalan ve iftira siyasetinin kimseye yakışmadığını dile getirdi.

  • CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı
    02:29 CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, seçim zaferini kutlayarak, çocukları güldürmek ve Bursa'nın sorunlarını çözmek için hemen işe koyulacaklarını söyledi.

  • Erdoğan: Maalesef Yerel Seçim İmtihanından İstediğimiz, Umduğumuz Neticeyi Alamadık. Her Olanda Bir Hayır Vardır
    02:28 Erdoğan: Maalesef Yerel Seçim İmtihanından İstediğimiz, Umduğumuz Neticeyi Alamadık. Her Olanda Bir Hayır Vardır

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık. Başararak geldik. Bundan sonra da yola revan olacağız. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık... Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır” dedi.

  • Mete Memiş 7 bin 346, Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı
    02:27 Mete Memiş 7 bin 346, Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı

    Kesin olmayan sonuçlara göre, Mete Memiş 7 bin 346, MHP adayı Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı.

  • Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazanan CHP adayı Ahmet Önal teşekkür etti
    02:27 Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazanan CHP adayı Ahmet Önal teşekkür etti

    Kırıkkale Belediye Başkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ahmet Önal, destek verenlere teşekkür etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere hitap eden Önal, herkesle birlikte olacağını ve kentin sorunlarının üstesinden geleceklerini belirtti. Konuşmanın ardından partililer, meşale yakıp marş söyledi. Kutlamaya CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer de katıldı.

  • Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Seçimleri Kazandı
    02:27 Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Seçimleri Kazandı

    Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Seçimler oldukça çekişmeli geçti ve yaklaşık 500 bin oy kullanıldı. Güler, oyların yüzde 40'ını alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 02:39:35. #1.11#
SON DAKİKA: KOCAELİ SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement