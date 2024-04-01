BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|5.374
|Toplam Seçmen
|:
|1.649.557
|Açılan Sandık
|:
|5.217
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,08
|Kullanılan Oy
|:
|1.210.934
|Geçerli Oy
|:
|1.149.589
|Katılım Oranı
|:
|% 75,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|UĞUR İBRAHİM ALTAY
|% 49,49
|568.972
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KÖSEOĞLU
|% 23,33
|268.260
|CHP
|İSMAİL SONKAYA
|% 12,7
|145.961
|ZAFER PARTİSİ
|AYHAN MİLCİ
|% 3,44
|39.499
|SAADET
|ABDULKADİR KARADUMAN
|% 3,36
|38.636
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 2,96
|34.047
|DEM PARTİ
|BÜLENT KILIÇ
|% 1,78
|20.465
|DEVA PARTİSİ
|SEYİT KARACA
|% 0,52
|5.928
|DP
|MUSTAFA NAZMİ BAŞ
|% 0,43
|4.980
|HÜDA PAR
|ÇETİN ACU
|% 0,29
|3.354
|BTP
|HASAN ÖZTÜRK
|% 0,28
|3.205
|DİĞER
|% 0,17
|1.944
|ANAP
|ERKAN ESKİLER
|% 0,14
|1.632
|DSP
|ALİYE CANSU
|% 0,14
|1.624
|TİP
|BİLAL ORTAKALAYCI
|% 0,12
|1.376
|TKP
|DAMLA NUR ÇARMIZOL
|% 0,12
|1.357
|MİLLET
|MEHMET ÇANKAYA
|% 0,11
|1.279
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET ALİ ÖZTÜRK
|% 0,1
|1.185
|MİLLİ YOL
|ADNAN BAŞKÖSE
|% 0,09
|1.002
|AB PARTİ
|HALİS ÇEÇEN
|% 0,08
|922
|HKP
|NURGÜL KUŞÇU
|% 0,07
|780
|BAĞIMSIZ
|SELAHATTİN CİZRELİOĞLU
|% 0,06
|718
|HAK-PAR
|OSMAN SARITAŞ
|% 0,06
|663
|AP
|HASAN İGEÖZ
|% 0,06
|649
|BAĞIMSIZ
|YAKUP YAŞAR
|% 0,06
|647
|TKH
|MUHAMMED ALİ COPLAN
|% 0,04
|504
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,24
|Katılım Oranı
|:
|% 88,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ALİ ÜZLÜK
|% 49,65
|1.468
|AK PARTİ
|İSA AKGÜL
|% 43,73
|1.293
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ SELİM DEMİREL
|% 4,46
|132
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN GEÇER
|% 0,71
|21
|SAADET
|HALİL AKYÜZ
|% 0,57
|17
|HÜDA PAR
|MEHMET RIZA ÖZCAN
|% 0,34
|10
|ZAFER PARTİSİ
|ERDAL KIRLI
|% 0,17
|5
|BTP
|ABDULKADİR ÇİLOĞLU
|% 0,17
|5
|DP
|ŞEVKİ YILDIRIR
|% 0,1
|3
|MİLLET
|MEHMET ÜNAL
|% 0,1
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL ARSLAN
|% 34,8
|1.309
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN SOYCAK
|% 34,06
|1.281
|BÜYÜK BİRLİK
|EKREM TULUKCU
|% 25,34
|953
|İYİ PARTİ
|ALİYE ÇAMLI
|% 3,03
|114
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA AKIN
|% 1,86
|70
|SAADET
|HASAN KESER
|% 0,53
|20
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK YILDIRIM
|% 0,13
|5
|MİLLET
|METİN ŞAHAP
|% 0,11
|4
|BTP
|İBRAHİM ÜNVEREN
|% 0,08
|3
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMET ERCENGİZ
|% 0,03
|1
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÖZELÇİ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET NURİ KÖKSAL
|% 42,66
|22.738
|AK PARTİ
|YUSUF KAHRAMAN
|% 31,62
|16.851
|İYİ PARTİ
|İSMAİL AFŞAR
|% 18,17
|9.681
|YENİDEN REFAH
|CANER ÖZDEMİR
|% 5,15
|2.746
|SAADET
|MUHAMMED CANDAN
|% 0,49
|260
|ZAFER PARTİSİ
|NURCAN TAŞCI
|% 0,47
|248
|BÜYÜK BİRLİK
|SÜLEYMAN MUTLU
|% 0,26
|141
|YTP
|İMRAN LASTİK
|% 0,21
|113
|DİĞER
|% 0,16
|87
|DEM PARTİ
|OSMAN ERDAL
|% 0,15
|78
|DP
|EFE YENER YÜKSEL
|% 0,12
|66
|DEVA PARTİSİ
|LEVENT CANCA
|% 0,11
|56
|GELECEK PARTİSİ
|FATİH KÖLE
|% 0,09
|50
|BTP
|NURİ KARADENİZ
|% 0,09
|49
|HÜDA PAR
|METİN ÖZARAS
|% 0,09
|48
|HKP
|ÖZKAN KILIÇASLAN
|% 0,06
|31
|TKP
|ÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA
|% 0,05
|26
|MİLLET
|KEMAL KALE
|% 0,05
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,88
|Katılım Oranı
|:
|% 93,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|FATİH ORHAN
|% 48,06
|4.267
|AK PARTİ
|AĞAH YILMAZ
|% 47,16
|4.187
|SAADET
|AHMET DEVELİ
|% 1,64
|145
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN NORAS
|% 0,82
|73
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN OĞUZ
|% 0,64
|57
|İYİ PARTİ
|ATİLLA SAYIN
|% 0,46
|41
|CHP
|MEHMET MUTLU
|% 0,44
|39
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF SADE
|% 0,36
|32
|DEVA PARTİSİ
|DURSUN YEŞİLKAŞ
|% 0,16
|14
|BTP
|NECİP TAHA KESKİN
|% 0,11
|10
|HÜDA PAR
|DAVUT ÖDEMİŞ
|% 0,1
|9
|DP
|MAHMUT HORASAN
|% 0,04
|3
|MİLLET
|MUHİTTİN ESER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,10
|Katılım Oranı
|:
|% 80,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADİL BAYINDIR
|% 43,94
|18.841
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN MUŞMAL
|% 40,34
|17.298
|CHP
|RIDVAN ŞENYURT
|% 8,17
|3.504
|İYİ PARTİ
|İZZET TAŞCI
|% 3,45
|1.481
|SAADET
|MUHAMMED ALİ CAN
|% 1,96
|841
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KARAKAYA
|% 1,08
|463
|DEVA PARTİSİ
|ALİ İHSAN KARATAŞ
|% 0,32
|137
|BTP
|MERTCAN GÜÇLÜ
|% 0,22
|95
|HÜDA PAR
|MEHMET NURİ YILMAZ
|% 0,15
|63
|BAĞIMSIZ
|KEMAL KİRİŞ
|% 0,14
|58
|DP
|ADEM DİNLAZ
|% 0,12
|50
|HKP
|BİROL ALP
|% 0,06
|27
|MİLLET
|ORHAN POLAT
|% 0,05
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,78
|Katılım Oranı
|:
|% 84,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|NAZİF KARABULUT
|% 45,87
|6.730
|AK PARTİ
|SADETTİN SAYGI
|% 34,56
|5.071
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ DEMİRÖRS
|% 10,88
|1.596
|SAADET
|ALİ TOKAT
|% 4,39
|644
|İYİ PARTİ
|ABDÜLKADİR KISSAL
|% 1,23
|181
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH AY
|% 1,19
|174
|BTP
|MUHAMMET EMİN YALAZ
|% 0,7
|102
|DEVA PARTİSİ
|EMRE ÖZDİNÇ
|% 0,41
|60
|HKP
|HÜSEYİN YILMAZ
|% 0,22
|33
|DP
|YUSUF KÖSE
|% 0,19
|28
|HÜDA PAR
|AHMET TUNÇ
|% 0,15
|22
|MİLLET
|ŞAKİR TONBALAK
|% 0,1
|14
|BAĞIMSIZ
|DİLEK KÜMÜK
|% 0,08
|12
|DİĞER
|% 0,03
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FIRAT KIZILKAYA
|% 46,7
|12.435
|AK PARTİ
|MEHMET KALE
|% 38,27
|10.189
|DEM PARTİ
|EYLÜL YAYLACI
|% 11,86
|3.159
|ZAFER PARTİSİ
|TEVFİK ERDOĞAN
|% 1,25
|333
|DEVA PARTİSİ
|MULLA SARI
|% 0,89
|237
|BTP
|FATİH YETGİN
|% 0,57
|152
|HÜDA PAR
|ADNAN ÖZARAS
|% 0,27
|71
|HKP
|DURAN KIRKGÖZ
|% 0,13
|35
|MİLLET
|FAHRETTİN KAPÇI
|% 0,06
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MEŞE
|% 49,6
|3.319
|YENİDEN REFAH
|AHMET HULİSİ ALTUNKALEM
|% 48,01
|3.213
|İYİ PARTİ
|ALİ AY
|% 0,88
|59
|SAADET
|MUSTAFA ÖZESKİCİ
|% 0,88
|59
|ZAFER PARTİSİ
|ÜVEYS CAN CAN
|% 0,25
|17
|DEVA PARTİSİ
|SONER DURMAZ
|% 0,21
|14
|DİĞER
|% 0,08
|5
|BTP
|CELALEDDİN ÖZTÜRK
|% 0,03
|2
|HÜDA PAR
|AHMET ÇOLAK
|% 0,03
|2
|MİLLET
|MUSTAFA KOYUNCU
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,45
|Katılım Oranı
|:
|% 85,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AYDIN
|% 43,28
|16.173
|MHP
|FATİH DEMİRCİ
|% 39,47
|14.749
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH ÖKSÜZ
|% 9,24
|3.454
|SAADET
|SERVET ŞAHİN
|% 4,34
|1.620
|BAĞIMSIZ
|MEHMET YETİŞ
|% 0,94
|353
|ZAFER PARTİSİ
|AYSEN BEKDİK
|% 0,83
|309
|BTP
|YAKUP KUZAY
|% 0,46
|170
|DEVA PARTİSİ
|EBUBEKİR DEMİÇ
|% 0,32
|121
|DEM PARTİ
|İSMAİL ALTUN
|% 0,28
|103
|MİLLET
|HİLMİ MUŞTU
|% 0,23
|87
|DP
|ALİ SÜTCÜ
|% 0,18
|66
|HKP
|LEVENT CEYLAN
|% 0,16
|60
|DİĞER
|% 0,15
|56
|HÜDA PAR
|RIFAT YILMAZ
|% 0,12
|43
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AYTEN
|% 59,84
|1.718
|CHP
|HÜSEYİN KARAÇAM
|% 24,14
|693
|YENİDEN REFAH
|YILMAZ TAŞLIBEL
|% 7,63
|219
|BAĞIMSIZ
|HAMDİ ACAR
|% 7,14
|205
|DİĞER
|% 1,05
|30
|SAADET
|YASER CEYHAN
|% 0,1
|3
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ERDEMİR
|% 0,07
|2
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET KISA
|% 45,58
|1.564
|BAĞIMSIZ
|TALİP TURGUT
|% 43,75
|1.501
|DİĞER
|% 6,03
|207
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKİF ÖZÇELİK
|% 3,41
|117
|BTP
|ÖMER FARUK AKSU
|% 0,64
|22
|SAADET
|ENES BÜYÜKİSKİLİP
|% 0,44
|15
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN HATEMOĞLU
|% 0,15
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,25
|Katılım Oranı
|:
|% 93,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ALİ ÖZTOKLU
|% 43,16
|3.999
|MHP
|SAVAŞ ÖZDEMİR
|% 36,16
|3.351
|DİĞER
|% 16,88
|1.564
|SAADET
|CELAL DEMİR
|% 1,09
|101
|İYİ PARTİ
|ALİ HAKAN YORGANCILAR
|% 0,99
|92
|DEVA PARTİSİ
|HASAN AKSOY
|% 0,65
|60
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EYMEN ERDOĞAN
|% 0,32
|30
|DP
|İBRAHİM UÇAR
|% 0,22
|20
|HKP
|RAMAZAN BAĞCI
|% 0,13
|12
|HÜDA PAR
|AHMET KAYA
|% 0,11
|10
|MİLLET
|FURKAN YAKIN
|% 0,11
|10
|GELECEK PARTİSİ
|SERDAR SELÇUK
|% 0,1
|9
|BTP
|HÜSEYİN BEKTAŞ
|% 0,04
|4
|BAĞIMSIZ
|ŞABAN MUT
|% 0,04
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76
|Katılım Oranı
|:
|% 93,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MESUT MERTCAN
|% 53,62
|2.075
|MHP
|NURİŞEN KOÇAK
|% 42,45
|1.643
|CHP
|ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR
|% 1,27
|49
|SAADET
|UBEYDE AKTULUM
|% 1,27
|49
|İYİ PARTİ
|AHMET EMİR CİNGÖZ
|% 0,54
|21
|ZAFER PARTİSİ
|ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK
|% 0,18
|7
|BTP
|NAİM CAN
|% 0,16
|6
|DP
|FETTAH KARAKUŞ
|% 0,15
|6
|MİLLET
|MUSTAFA KORKMAZ
|% 0,15
|6
|DEVA PARTİSİ
|UĞUR KARTAL
|% 0,13
|5
|HÜDA PAR
|MUSTAFA DEMİREL
|% 0,08
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,59
|Katılım Oranı
|:
|% 80,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT AKPINAR
|% 42,65
|31.627
|MHP
|HÜSEYİN OPRUKÇU
|% 33,45
|24.801
|YENİDEN REFAH
|ÖZKAN ÖZGÜVEN
|% 13,93
|10.332
|İYİ PARTİ
|UFUK DEMİRBAŞ
|% 3,26
|2.415
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER ÖZDEMİR
|% 1,6
|1.188
|SAADET
|ASIM DURMUŞ
|% 1,2
|892
|BAĞIMSIZ
|ZEKİ DUMLU
|% 0,83
|615
|DEM PARTİ
|EROL GÜL
|% 0,6
|444
|MİLLET
|HAMDİ ERDEM
|% 0,44
|327
|HÜDA PAR
|YAKUP AKBAY
|% 0,4
|297
|BTP
|SEBAHATTİN AYTAÇ
|% 0,29
|211
|DP
|ABDULLAH AKYÜZ
|% 0,28
|210
|DEVA PARTİSİ
|FATİH KIYMET
|% 0,26
|196
|MEMLEKET
|MAHMUT ELİHAYRAT
|% 0,26
|192
|BAĞIMSIZ
|HASAN ŞABAN SERT
|% 0,16
|121
|DSP
|İLKER MEHMET AYDOĞAN
|% 0,15
|113
|HKP
|EBRU KEÇECİ
|% 0,12
|85
|TKP
|CENK SAMET ER
|% 0,08
|58
|DİĞER
|% 0,04
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DEMİR
|% 35,75
|2.128
|YENİDEN REFAH
|ALİ YILMAZ
|% 34,22
|2.037
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULLAH KAYA
|% 27,63
|1.645
|SAADET
|MEHMET KARAOĞLU
|% 1,18
|70
|İYİ PARTİ
|HASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI
|% 0,45
|27
|ZAFER PARTİSİ
|ÜMİT CAN DEMİRCİ
|% 0,27
|16
|DİĞER
|% 0,25
|15
|BTP
|HASAN BÜYÜKGÜLER
|% 0,15
|9
|HÜDA PAR
|HANZEL ZEREY
|% 0,05
|3
|MİLLET
|MUSTAFA TOYDEMİR
|% 0,03
|2
|DP
|OSMAN SAY
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,87
|Katılım Oranı
|:
|% 89,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÇETİNER
|% 46,38
|3.577
|CHP
|MÜRSEL AYRANCI
|% 43,1
|3.324
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 6,61
|510
|YENİDEN REFAH
|SİNAN DİNLER
|% 2,33
|180
|BÜYÜK BİRLİK
|NECİP TAHA BAL
|% 0,53
|41
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ONUR TEKİN
|% 0,42
|32
|DEVA PARTİSİ
|AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ
|% 0,25
|19
|HÜDA PAR
|BAYRAM CANDAN
|% 0,16
|12
|BTP
|HALİME KESKİN
|% 0,12
|9
|MİLLET
|DURSUN IŞIK
|% 0,06
|5
|DP
|AHMET KARAKUŞ
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET VARDAR
|% 52,83
|1.528
|MHP
|MEHMET BAKKAL
|% 37,9
|1.096
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN KOÇAK
|% 4,74
|137
|SAADET
|EMİN DEMİR
|% 1,62
|47
|BAĞIMSIZ
|CAFER AKÇETİN
|% 1,04
|30
|BTP
|EMİN YENTÜRK
|% 0,76
|22
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN BAŞLAMİŞLİ
|% 0,45
|13
|MİLLET
|RAMAZAN SEVİNDİK
|% 0,28
|8
|DEVA PARTİSİ
|SEMA YEŞİLER
|% 0,28
|8
|HÜDA PAR
|ADEM ARTAĞAN
|% 0,1
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,83
|Katılım Oranı
|:
|% 85,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|SADIK SEFER
|% 53,68
|5.212
|AK PARTİ
|MEHMET ÇİĞDEM
|% 35,85
|3.481
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA YILDIZ
|% 4,09
|397
|YENİDEN REFAH
|MEHMET SARICAN
|% 2,1
|204
|SAADET
|AHMET ŞAMİL UYAR
|% 1,9
|184
|BTP
|RUKİYE KÜÇÜKASLAN
|% 1,47
|143
|BÜYÜK BİRLİK
|OSMAN YILMAZ
|% 0,45
|44
|MİLLET
|RAHİM AKTAŞ
|% 0,2
|19
|DP
|MUHSİN EKMEKCİ
|% 0,15
|15
|HÜDA PAR
|RAMAZAN CİHAN
|% 0,11
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,57
|Katılım Oranı
|:
|% 83,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER APİL
|% 35,84
|11.029
|YENİDEN REFAH
|MEHMET İLBAY
|% 23,96
|7.372
|CHP
|MERVE BEKTAŞ
|% 19,95
|6.139
|İYİ PARTİ
|HASAN HÜSEYİN AKINCI
|% 10,25
|3.154
|SAADET
|HALİL İBRAHİM ORAL
|% 6,73
|2.071
|DEVA PARTİSİ
|SEYİT ALİ NADAROĞLU
|% 1,28
|393
|BÜYÜK BİRLİK
|İLYAS KILINÇ
|% 0,59
|182
|ZAFER PARTİSİ
|SAVAŞ TURAN
|% 0,52
|159
|MİLLİ YOL
|YUSUF SAĞLAM
|% 0,44
|137
|BTP
|YUNUS YAZGI
|% 0,12
|37
|HÜDA PAR
|EMRULLAH ÖZCAN
|% 0,1
|31
|DP
|MUHİTTİN CERİT
|% 0,08
|24
|HKP
|RAMAZAN KÖK
|% 0,07
|23
|MİLLET
|MUHARREM YAKIN
|% 0,07
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İRFAN KARACA
|% 39,55
|7.692
|İYİ PARTİ
|HULUSİ ÇÖKGEL
|% 27,15
|5.281
|YENİDEN REFAH
|SALİH SUNAY
|% 15,49
|3.012
|GELECEK PARTİSİ
|YAHYA AKBAŞ
|% 8,1
|1.576
|MİLLİ YOL
|SUAT ASLAN
|% 3,99
|776
|SAADET
|REFİK CANCAN
|% 3,65
|710
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET DEMİREL
|% 1,1
|213
|MİLLET
|SALİH KARA
|% 0,3
|59
|DEVA PARTİSİ
|SEDA İBRAHİMOĞLU
|% 0,27
|53
|BTP
|GAZİ TAYFUR
|% 0,22
|43
|HÜDA PAR
|ERŞAN ERMAN
|% 0,1
|19
|DP
|UĞUR AYVAZ
|% 0,08
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,66
|Katılım Oranı
|:
|% 86,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ÖNAL
|% 44,06
|13.125
|CHP
|GÖNÜL KARABACAK
|% 42,7
|12.721
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET TOY
|% 8,71
|2.596
|İYİ PARTİ
|VEYSEL SARIÇİÇEK
|% 1,53
|455
|SAADET
|KEMAL KOR
|% 0,87
|258
|ZAFER PARTİSİ
|SÖZGE ÖZBEK
|% 0,71
|211
|MEMLEKET
|İBRAHİM ŞİMŞEKER
|% 0,36
|106
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN
|% 0,3
|88
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET ÖĞÜT
|% 0,24
|73
|DEVA PARTİSİ
|KEMAL BESTİL
|% 0,12
|36
|DİĞER
|% 0,11
|34
|HÜDA PAR
|ÖMER YAYCI
|% 0,1
|30
|HKP
|MEHMET SÜTİÇEN
|% 0,09
|27
|BTP
|HALİM CAN
|% 0,08
|25
|MİLLET
|MİRAY ÇAĞLAR
|% 0,02
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN KILCA
|% 54,47
|93.173
|YENİDEN REFAH
|İSA GÖKHAN DUYSAK
|% 24,91
|42.610
|CHP
|MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
|% 5,78
|9.881
|SAADET
|MUHAMMED CİHAD GÜZEL
|% 3,34
|5.720
|ZAFER PARTİSİ
|MUHSİN CİVCİK
|% 3,31
|5.655
|BÜYÜK BİRLİK
|İBRAHİM MENEKŞE
|% 2,28
|3.900
|DEM PARTİ
|MEHMET SALİH DAMAR
|% 2
|3.423
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN ÖZDEMİR
|% 1,4
|2.396
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN DAL
|% 0,67
|1.149
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU
|% 0,41
|698
|MEMLEKET
|ADEM DEMİR
|% 0,31
|535
|DİĞER
|% 0,19
|322
|BTP
|TUĞBA ATÇEKEN
|% 0,17
|294
|DP
|ALİ KEMAL HORASAN
|% 0,15
|257
|TKP
|MEHMET DEMİRAYAK
|% 0,12
|203
|DSP
|OĞUZHAN SARICA
|% 0,1
|170
|TİP
|METİN ÖRS
|% 0,08
|145
|ANAP
|MUSTAFA ÇETİN
|% 0,08
|138
|MİLLET
|AHMET ŞAHAP
|% 0,07
|126
|AP
|ALİ AYBATTI
|% 0,07
|123
|HKP
|MUSTAFA ŞAHBAZ
|% 0,05
|88
|MİLLİ YOL
|MEHMET İĞDELİ
|% 0,04
|62
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,48
|Katılım Oranı
|:
|% 62,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDURRAHİM SERTDEMİR
|% 45,52
|10.010
|DEM PARTİ
|BEKİR KARAKURT
|% 25,85
|5.686
|YENİDEN REFAH
|ORHAN YÜKSEL
|% 17,54
|3.858
|CHP
|ÖZLEM DEMİR
|% 4,71
|1.036
|SAADET
|SEMİH SARAÇ
|% 2,62
|576
|İYİ PARTİ
|CEBRAİL UYGUR
|% 1,33
|292
|DEVA PARTİSİ
|SAMİ BİLİCİ
|% 1
|220
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAHİN GÜNKAYA
|% 0,54
|119
|HÜDA PAR
|ERHAN SEVMİŞ
|% 0,4
|88
|DİĞER
|% 0,17
|37
|BTP
|HACER DİDEM ERDOĞDU
|% 0,15
|32
|HKP
|MUSTAFA SUNUCU
|% 0,13
|29
|MİLLET
|MEHMET UÇUCU
|% 0,04
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,18
|Katılım Oranı
|:
|% 73,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA KAVUŞ
|% 50,15
|83.397
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÖZERDEM
|% 26,54
|44.124
|CHP
|BAHAR ALTAY ÇAÇIK
|% 8,13
|13.516
|ZAFER PARTİSİ
|EMİNE BİNNUR BULGAN
|% 4,29
|7.129
|SAADET
|MUSA BİZİM
|% 3,2
|5.325
|BÜYÜK BİRLİK
|KEVSER TOPAL
|% 3,06
|5.093
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ADNAN UYARARSLAN
|% 1,77
|2.935
|DEM PARTİ
|HIDIR GÜMÜŞ
|% 0,55
|909
|DEVA PARTİSİ
|CANAN CEYLAN TEZCAN
|% 0,5
|825
|MEMLEKET
|HAMDİ AK
|% 0,38
|630
|HÜDA PAR
|FIRAT YÜZKAN
|% 0,29
|484
|BTP
|TAHİR ARIÇ
|% 0,19
|318
|DİĞER
|% 0,19
|310
|DP
|ZELİHA TENİKECİER
|% 0,13
|219
|DSP
|BARIŞ UĞUZ
|% 0,12
|206
|TKP
|LÜTFİ DİLEK
|% 0,11
|185
|TİP
|ZÜLEYHA TÜRKSEVER
|% 0,1
|169
|MİLLET
|YAKUP ALTINTOP
|% 0,08
|135
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ERİKOĞLU
|% 0,08
|130
|ANAP
|MUSTAFA MALAS
|% 0,06
|107
|HKP
|FADİME ÖZER
|% 0,04
|70
|MİLLİ YOL
|TUĞBA TÜMENTÜMÜR
|% 0,04
|70
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,03
|Katılım Oranı
|:
|% 87,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NAFİZ SOLAK
|% 32,42
|4.081
|YENİDEN REFAH
|NECATİ KOÇ
|% 30,16
|3.796
|BAĞIMSIZ
|HASAN KOÇAŞ
|% 27,63
|3.477
|SAADET
|SALİH ÜLKER
|% 4,88
|614
|DEVA PARTİSİ
|MAHPEYKER FERYAL KARÇA
|% 2,03
|255
|BTP
|NİYAZİ TAYFUR
|% 1,34
|169
|ZAFER PARTİSİ
|GÜLLALE KÖZ
|% 0,81
|102
|DEM PARTİ
|SÜLEYMAN ÇORUM
|% 0,31
|39
|HÜDA PAR
|SALİH CİHAN
|% 0,17
|22
|DP
|ALİ AYVAZ
|% 0,15
|19
|MİLLET
|BAYRAM TUTAR
|% 0,1
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET PEKYATIRMACI
|% 45,38
|146.055
|YENİDEN REFAH
|ALİ KEMAL KARA
|% 26,75
|86.098
|CHP
|AHMET ZİYA GÜNEŞ
|% 9,82
|31.608
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DİKİCİ
|% 5,73
|18.447
|SAADET
|MUSTAFA İSEN
|% 3,47
|11.177
|İYİ PARTİ
|MEHMET UĞUR
|% 2,62
|8.426
|BÜYÜK BİRLİK
|HAKAN ER
|% 2,13
|6.866
|DEM PARTİ
|AHMET NERGİZ
|% 1,59
|5.116
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SUMAK
|% 0,63
|2.038
|MEMLEKET
|MEHMET KOÇER
|% 0,46
|1.490
|HÜDA PAR
|HASAN YILMAZ
|% 0,28
|894
|BTP
|SÜRREYYA BAŞARAN
|% 0,27
|864
|TİP
|ADEN BABİR
|% 0,18
|587
|TKP
|REFİKA POLAT
|% 0,16
|524
|ANAP
|HULİSİ GÜNGÖR
|% 0,15
|469
|DP
|TUNCER YILDIRIM
|% 0,14
|448
|MİLLET
|MUSTAFA İNCE
|% 0,11
|357
|HKP
|GÖKHAN KUŞÇU
|% 0,06
|184
|MİLLİ YOL
|AHMET MİTAT SİPER
|% 0,06
|178
|DİĞER
|% 0,01
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,44
|Katılım Oranı
|:
|% 84,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HASAN USTAOĞLU
|% 35,03
|13.942
|AK PARTİ
|ABDULMUTTALİP DEMİREL
|% 30,64
|12.192
|DP
|ABDULKADİR ÇAT
|% 25,73
|10.239
|YENİDEN REFAH
|MEVLÜT ÇENESİZ
|% 4,39
|1.749
|SAADET
|HARUN ERKAN
|% 1,64
|651
|İYİ PARTİ
|MEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ
|% 0,79
|315
|DİĞER
|% 0,43
|170
|ZAFER PARTİSİ
|GONCA AKGÜNGÖR
|% 0,36
|142
|DEM PARTİ
|FATMA GÜRLEK
|% 0,22
|87
|BTP
|ZERRİN KARADEMİR
|% 0,2
|79
|HÜDA PAR
|AYHAN KILIÇ
|% 0,19
|77
|MİLLET
|HÜSEYİN ABDULLAHOĞLU
|% 0,15
|59
|DEVA PARTİSİ
|ALİ GEÇER
|% 0,13
|52
|TKP
|ZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK
|% 0,1
|41
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ACAR
|% 52,41
|2.229
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ
|% 36,05
|1.533
|GELECEK PARTİSİ
|EMİN TEZCAN
|% 8,58
|365
|YENİDEN REFAH
|FATİH KARABAY
|% 1,6
|68
|ZAFER PARTİSİ
|HÜRKAN BAYRAM
|% 0,4
|17
|DEVA PARTİSİ
|DİLEK BESTİL
|% 0,26
|11
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KOÇAK
|% 0,23
|10
|DİĞER
|% 0,19
|8
|BTP
|NUREDDİN ÜNVEREN
|% 0,14
|6
|HÜDA PAR
|ÖZCAN SAYAN
|% 0,07
|3
|MİLLET
|MUSTAFA YILDIZ
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NURETTİN AKBUĞA
|% 54,28
|2.363
|AK PARTİ
|NEVZAT KOLAŞ
|% 43,07
|1.875
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT DEMİR
|% 1,61
|70
|SAADET
|TAHA YASİN YAZICI
|% 0,41
|18
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN DURAN
|% 0,21
|9
|BTP
|ÖMER KÜÇÜKİBİŞ
|% 0,18
|8
|HÜDA PAR
|BİLAL ŞİMŞEK
|% 0,12
|5
|MİLLET
|İLKER YALÇIN
|% 0,12
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ALİ YILMAZ
|% 59,51
|779
|AK PARTİ
|HASAN KOÇER
|% 36,59
|479
|SAADET
|SERKAN KARAGÖZ
|% 1,99
|26
|İYİ PARTİ
|ŞİNASİ BERKAY OLGUN
|% 0,84
|11
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN TEMİZ
|% 0,38
|5
|HÜDA PAR
|BİLAL TUNÇ
|% 0,23
|3
|DEVA PARTİSİ
|AHMET KARAASLAN
|% 0,23
|3
|BTP
|YUNUS ERÖZLÜ
|% 0,15
|2
|DP
|NERMİN VARLISENET
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SUBHAN GÜNALTAY
|% 38,6
|4.548
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
|% 33,86
|3.989
|YENİDEN REFAH
|ALİ SEVER
|% 14,89
|1.754
|CHP
|ŞEVKET TUROĞLU
|% 8,19
|965
|MİLLİ YOL
|ABDULLAH ÇAMLICA
|% 1,94
|229
|DEM PARTİ
|MEHMET NECATİ DURSUN
|% 0,64
|76
|SAADET
|TALHA APA
|% 0,45
|53
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA YAYLA
|% 0,34
|40
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ OSMAN BULGUR
|% 0,33
|39
|MEMLEKET
|ALİ ÖZKARA
|% 0,32
|38
|BTP
|TURAN UZUN
|% 0,19
|22
|MİLLET
|MUSTAFA YAKIN
|% 0,17
|20
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ÖZELÇİ
|% 0,08
|9
Son Dakika › Güncel › KONYA SON - Son Dakika
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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