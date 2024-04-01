81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KONYA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

KONYA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:13  Güncelleme: 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.374
Toplam Seçmen : 1.649.557
Açılan Sandık : 5.262
Açılan Sandık Oranı : % 97,92
Kullanılan Oy : 1.222.955
Geçerli Oy : 1.160.429
Katılım Oranı : % 75,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 49,42573.531
YENİDEN REFAHMEHMET KÖSEOĞLU% 23,29270.286
CHPİSMAİL SONKAYA% 12,77148.167
ZAFER PARTİSİAYHAN MİLCİ% 3,4239.704
SAADETABDULKADİR KARADUMAN% 3,3739.101
İYİ PARTİABDULLAH YILDIRIM% 2,9634.360
DEM PARTİBÜLENT KILIÇ% 1,7920.812
DEVA PARTİSİSEYİT KARACA% 0,526.061
DPMUSTAFA NAZMİ BAŞ% 0,445.074
HÜDA PARÇETİN ACU% 0,293.394
BTPHASAN ÖZTÜRK% 0,283.262
DİĞER% 0,172.008
ANAPERKAN ESKİLER% 0,151.699
DSPALİYE CANSU% 0,151.693
TİPBİLAL ORTAKALAYCI% 0,121.400
TKPDAMLA NUR ÇARMIZOL% 0,121.395
MİLLETMEHMET ÇANKAYA% 0,111.295
VATAN PARTİSİMEHMET ALİ ÖZTÜRK% 0,11.201
MİLLİ YOLADNAN BAŞKÖSE% 0,091.013
AB PARTİHALİS ÇEÇEN% 0,08940
HKPNURGÜL KUŞÇU% 0,07760
BAĞIMSIZSELAHATTİN CİZRELİOĞLU% 0,07753
BAĞIMSIZYAKUP YAŞAR% 0,06686
HAK-PAROSMAN SARITAŞ% 0,06675
APHASAN İGEÖZ% 0,06653
TKHMUHAMMED ALİ COPLAN% 0,04506
AHIRLI

Açılan Sandık Oranı : % 95,24
Katılım Oranı : % 88,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİALİ ÜZLÜK% 49,651.468
AK PARTİİSA AKGÜL% 43,731.293
YENİDEN REFAHYAVUZ SELİM DEMİREL% 4,46132
DEVA PARTİSİHÜSEYİN GEÇER% 0,7121
SAADETHALİL AKYÜZ% 0,5717
HÜDA PARMEHMET RIZA ÖZCAN% 0,3410
ZAFER PARTİSİERDAL KIRLI% 0,175
BTPABDULKADİR ÇİLOĞLU% 0,175
DPŞEVKİ YILDIRIR% 0,13
MİLLETMEHMET ÜNAL% 0,13
AKÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL ARSLAN% 34,771.309
YENİDEN REFAHRAMAZAN SOYCAK% 34,021.281
BÜYÜK BİRLİKEKREM TULUKCU% 25,31953
İYİ PARTİALİYE ÇAMLI% 3,03114
ZAFER PARTİSİMUSTAFA AKIN% 1,8871
SAADETHASAN KESER% 0,5621
MİLLETMETİN ŞAHAP% 0,166
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YILDIRIM% 0,135
BTPİBRAHİM ÜNVEREN% 0,083
GELECEK PARTİSİMUHAMMET ERCENGİZ% 0,031
HÜDA PARMUSTAFA ÖZELÇİ% 0,031
AKŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET NURİ KÖKSAL% 42,6522.738
AK PARTİYUSUF KAHRAMAN% 31,6116.851
İYİ PARTİİSMAİL AFŞAR% 18,169.681
YENİDEN REFAHCANER ÖZDEMİR% 5,172.755
SAADETMUHAMMED CANDAN% 0,51271
ZAFER PARTİSİNURCAN TAŞCI% 0,47253
BÜYÜK BİRLİKSÜLEYMAN MUTLU% 0,26141
YTPİMRAN LASTİK% 0,22115
DİĞER% 0,1370
DEM PARTİOSMAN ERDAL% 0,1367
DPEFE YENER YÜKSEL% 0,1367
DEVA PARTİSİLEVENT CANCA% 0,1160
GELECEK PARTİSİFATİH KÖLE% 0,153
BTPNURİ KARADENİZ% 0,152
HÜDA PARMETİN ÖZARAS% 0,0951
HKPÖZKAN KILIÇASLAN% 0,0632
MİLLETKEMAL KALE% 0,0527
TKPÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA% 0,0526
ALTINEKİN

Açılan Sandık Oranı : % 97,96
Katılım Oranı : % 94,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHFATİH ORHAN% 48,054.556
AK PARTİAĞAH YILMAZ% 47,254.480
SAADETAHMET DEVELİ% 1,64155
GELECEK PARTİSİİRFAN NORAS% 0,7975
ZAFER PARTİSİHAKAN OĞUZ% 0,6562
İYİ PARTİATİLLA SAYIN% 0,4543
CHPMEHMET MUTLU% 0,4139
BÜYÜK BİRLİKYUSUF SADE% 0,3634
DEVA PARTİSİDURSUN YEŞİLKAŞ% 0,1514
BTPNECİP TAHA KESKİN% 0,1110
HÜDA PARDAVUT ÖDEMİŞ% 0,19
DPMAHMUT HORASAN% 0,033
MİLLETMUHİTTİN ESER% 0,011
BEYŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 97,56
Katılım Oranı : % 80,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADİL BAYINDIR% 44,0219.265
YENİDEN REFAHHÜSEYİN MUŞMAL% 40,2617.620
CHPRIDVAN ŞENYURT% 8,193.584
İYİ PARTİİZZET TAŞCI% 3,471.517
SAADETMUHAMMED ALİ CAN% 1,95852
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KARAKAYA% 1,08473
DEVA PARTİSİALİ İHSAN KARATAŞ% 0,32139
BTPMERTCAN GÜÇLÜ% 0,2194
HÜDA PARMEHMET NURİ YILMAZ% 0,1565
BAĞIMSIZKEMAL KİRİŞ% 0,1358
DPADEM DİNLAZ% 0,1150
HKPBİROL ALP% 0,0627
MİLLETORHAN POLAT% 0,0524
BOZKIR

Açılan Sandık Oranı : % 98,89
Katılım Oranı : % 84,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKNAZİF KARABULUT% 45,366.765
AK PARTİSADETTİN SAYGI% 34,795.189
YENİDEN REFAHYAVUZ DEMİRÖRS% 11,271.681
SAADETALİ TOKAT% 4,36650
İYİ PARTİABDÜLKADİR KISSAL% 1,21181
ZAFER PARTİSİABDULLAH AY% 1,17174
BTPMUHAMMET EMİN YALAZ% 0,68102
DEVA PARTİSİEMRE ÖZDİNÇ% 0,3958
HKPHÜSEYİN YILMAZ% 0,2334
DPYUSUF KÖSE% 0,1928
HÜDA PARAHMET TUNÇ% 0,1522
MİLLETŞAKİR TONBALAK% 0,0914
BAĞIMSIZDİLEK KÜMÜK% 0,0812
DİĞER% 0,035
CİHANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFIRAT KIZILKAYA% 46,3312.374
AK PARTİMEHMET KALE% 38,7410.348
DEM PARTİEYLÜL YAYLACI% 11,763.142
ZAFER PARTİSİTEVFİK ERDOĞAN% 1,25335
DEVA PARTİSİMULLA SARI% 0,88236
BTPFATİH YETGİN% 0,57153
HÜDA PARADNAN ÖZARAS% 0,2771
HKPDURAN KIRKGÖZ% 0,1436
MİLLETFAHRETTİN KAPÇI% 0,0616
ÇELTİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MEŞE% 49,63.319
YENİDEN REFAHAHMET HULİSİ ALTUNKALEM% 48,013.213
İYİ PARTİALİ AY% 0,8859
SAADETMUSTAFA ÖZESKİCİ% 0,8859
ZAFER PARTİSİÜVEYS CAN CAN% 0,2517
DEVA PARTİSİSONER DURMAZ% 0,2114
DİĞER% 0,085
BTPCELALEDDİN ÖZTÜRK% 0,032
HÜDA PARAHMET ÇOLAK% 0,032
MİLLETMUSTAFA KOYUNCU% 0,032
ÇUMRA

Açılan Sandık Oranı : % 93,45
Katılım Oranı : % 85,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AYDIN% 43,2816.173
MHPFATİH DEMİRCİ% 39,4714.749
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖKSÜZ% 9,243.454
SAADETSERVET ŞAHİN% 4,341.620
BAĞIMSIZMEHMET YETİŞ% 0,94353
ZAFER PARTİSİAYSEN BEKDİK% 0,83309
BTPYAKUP KUZAY% 0,46170
DEVA PARTİSİEBUBEKİR DEMİÇ% 0,32121
DEM PARTİİSMAİL ALTUN% 0,28103
MİLLETHİLMİ MUŞTU% 0,2387
DPALİ SÜTCÜ% 0,1866
HKPLEVENT CEYLAN% 0,1660
DİĞER% 0,1556
HÜDA PARRIFAT YILMAZ% 0,1243
DERBENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AYTEN% 59,841.718
CHPHÜSEYİN KARAÇAM% 24,14693
YENİDEN REFAHYILMAZ TAŞLIBEL% 7,63219
BAĞIMSIZHAMDİ ACAR% 7,14205
DİĞER% 1,0530
SAADETYASER CEYHAN% 0,13
ZAFER PARTİSİFATİH ERDEMİR% 0,072
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK% 0,031
DEREBUCAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KISA% 45,581.564
BAĞIMSIZTALİP TURGUT% 43,751.501
DİĞER% 6,03207
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÖZÇELİK% 3,41117
BTPÖMER FARUK AKSU% 0,6422
SAADETENES BÜYÜKİSKİLİP% 0,4415
ZAFER PARTİSİALPEREN HATEMOĞLU% 0,155
DOĞANHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 93,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ ÖZTOKLU% 42,914.093
MHPSAVAŞ ÖZDEMİR% 36,33.463
DİĞER% 16,451.569
SAADETCELAL DEMİR% 1,18113
İYİ PARTİALİ HAKAN YORGANCILAR% 1,17112
DEVA PARTİSİHASAN AKSOY% 0,7572
ZAFER PARTİSİMEHMET EYMEN ERDOĞAN% 0,3432
DPİBRAHİM UÇAR% 0,2524
HKPRAMAZAN BAĞCI% 0,1918
HÜDA PARAHMET KAYA% 0,1312
MİLLETFURKAN YAKIN% 0,1312
GELECEK PARTİSİSERDAR SELÇUK% 0,1211
BTPHÜSEYİN BEKTAŞ% 0,044
BAĞIMSIZŞABAN MUT% 0,044
EMİRGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 76
Katılım Oranı : % 93,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT MERTCAN% 53,622.075
MHPNURİŞEN KOÇAK% 42,451.643
CHPÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR% 1,2749
SAADETUBEYDE AKTULUM% 1,2749
İYİ PARTİAHMET EMİR CİNGÖZ% 0,5421
ZAFER PARTİSİALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK% 0,187
BTPNAİM CAN% 0,166
DPFETTAH KARAKUŞ% 0,156
MİLLETMUSTAFA KORKMAZ% 0,156
DEVA PARTİSİUĞUR KARTAL% 0,135
HÜDA PARMUSTAFA DEMİREL% 0,083
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,97
Katılım Oranı : % 80,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT AKPINAR% 42,4233.096
MHPHÜSEYİN OPRUKÇU% 33,2625.949
YENİDEN REFAHÖZKAN ÖZGÜVEN% 14,0110.932
İYİ PARTİUFUK DEMİRBAŞ% 3,252.533
ZAFER PARTİSİÖMER ÖZDEMİR% 1,571.227
SAADETASIM DURMUŞ% 1,22950
BAĞIMSIZZEKİ DUMLU% 1,01785
DEM PARTİEROL GÜL% 0,71553
MİLLETHAMDİ ERDEM% 0,43338
HÜDA PARYAKUP AKBAY% 0,4310
DPABDULLAH AKYÜZ% 0,33255
BTPSEBAHATTİN AYTAÇ% 0,28219
DEVA PARTİSİFATİH KIYMET% 0,28217
MEMLEKETMAHMUT ELİHAYRAT% 0,26202
BAĞIMSIZHASAN ŞABAN SERT% 0,19148
DSPİLKER MEHMET AYDOĞAN% 0,15117
HKPEBRU KEÇECİ% 0,1293
TKPCENK SAMET ER% 0,0867
DİĞER% 0,0324
GÜNEYSINIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DEMİR% 35,752.128
YENİDEN REFAHALİ YILMAZ% 34,222.037
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH KAYA% 27,631.645
SAADETMEHMET KARAOĞLU% 1,1870
İYİ PARTİHASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI% 0,4527
ZAFER PARTİSİÜMİT CAN DEMİRCİ% 0,2716
DİĞER% 0,2515
BTPHASAN BÜYÜKGÜLER% 0,159
HÜDA PARHANZEL ZEREY% 0,053
MİLLETMUSTAFA TOYDEMİR% 0,032
DPOSMAN SAY% 0,021
HADİM

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇETİNER% 46,263.610
CHPMÜRSEL AYRANCI% 43,183.369
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖZDEMİR% 6,63517
YENİDEN REFAHSİNAN DİNLER% 2,38186
BÜYÜK BİRLİKNECİP TAHA BAL% 0,5341
ZAFER PARTİSİAHMET ONUR TEKİN% 0,4132
DEVA PARTİSİAYNUR TOKGÖZ KAYMAZ% 0,2419
HÜDA PARBAYRAM CANDAN% 0,1512
BTPHALİME KESKİN% 0,129
MİLLETDURSUN IŞIK% 0,065
DPAHMET KARAKUŞ% 0,043
HALKAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VARDAR% 52,831.528
MHPMEHMET BAKKAL% 37,91.096
YENİDEN REFAHRAMAZAN KOÇAK% 4,74137
SAADETEMİN DEMİR% 1,6247
BAĞIMSIZCAFER AKÇETİN% 1,0430
BTPEMİN YENTÜRK% 0,7622
ZAFER PARTİSİHASAN BAŞLAMİŞLİ% 0,4513
MİLLETRAMAZAN SEVİNDİK% 0,288
DEVA PARTİSİSEMA YEŞİLER% 0,288
HÜDA PARADEM ARTAĞAN% 0,13
HÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 95,83
Katılım Oranı : % 85,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZSADIK SEFER% 53,685.212
AK PARTİMEHMET ÇİĞDEM% 35,853.481
ZAFER PARTİSİMUSTAFA YILDIZ% 4,09397
YENİDEN REFAHMEHMET SARICAN% 2,1204
SAADETAHMET ŞAMİL UYAR% 1,9184
BTPRUKİYE KÜÇÜKASLAN% 1,47143
BÜYÜK BİRLİKOSMAN YILMAZ% 0,4544
MİLLETRAHİM AKTAŞ% 0,219
DPMUHSİN EKMEKCİ% 0,1515
HÜDA PARRAMAZAN CİHAN% 0,1111
ILGIN

Açılan Sandık Oranı : % 96,62
Katılım Oranı : % 83,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER APİL% 35,6311.465
YENİDEN REFAHMEHMET İLBAY% 23,387.523
CHPMERVE BEKTAŞ% 20,796.689
İYİ PARTİHASAN HÜSEYİN AKINCI% 9,983.211
SAADETHALİL İBRAHİM ORAL% 6,952.236
DEVA PARTİSİSEYİT ALİ NADAROĞLU% 1,27410
BÜYÜK BİRLİKİLYAS KILINÇ% 0,58186
ZAFER PARTİSİSAVAŞ TURAN% 0,49159
MİLLİ YOLYUSUF SAĞLAM% 0,45144
BTPYUNUS YAZGI% 0,1240
HÜDA PAREMRULLAH ÖZCAN% 0,1136
DPMUHİTTİN CERİT% 0,0928
HKPRAMAZAN KÖK% 0,0826
MİLLETMUHARREM YAKIN% 0,0825
KADINHANI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİRFAN KARACA% 39,557.692
İYİ PARTİHULUSİ ÇÖKGEL% 27,155.281
YENİDEN REFAHSALİH SUNAY% 15,493.012
GELECEK PARTİSİYAHYA AKBAŞ% 8,11.576
MİLLİ YOLSUAT ASLAN% 3,99776
SAADETREFİK CANCAN% 3,65710
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİREL% 1,1213
MİLLETSALİH KARA% 0,359
DEVA PARTİSİSEDA İBRAHİMOĞLU% 0,2753
BTPGAZİ TAYFUR% 0,2243
HÜDA PARERŞAN ERMAN% 0,119
DPUĞUR AYVAZ% 0,0816
KARAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 99,22
Katılım Oranı : % 86,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ÖNAL% 44,1213.358
CHPGÖNÜL KARABACAK% 42,612.896
YENİDEN REFAHMUHAMMET TOY% 8,762.653
İYİ PARTİVEYSEL SARIÇİÇEK% 1,53463
SAADETKEMAL KOR% 0,86261
ZAFER PARTİSİSÖZGE ÖZBEK% 0,7212
MEMLEKETİBRAHİM ŞİMŞEKER% 0,35106
BÜYÜK BİRLİKABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN% 0,389
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖĞÜT% 0,2575
DEVA PARTİSİKEMAL BESTİL% 0,1338
DİĞER% 0,1134
HÜDA PARÖMER YAYCI% 0,130
HKPMEHMET SÜTİÇEN% 0,0927
BTPHALİM CAN% 0,0825
MİLLETMİRAY ÇAĞLAR% 0,027
KARATAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN KILCA% 54,4493.140
YENİDEN REFAHİSA GÖKHAN DUYSAK% 24,9342.654
CHPMUSTAFA ÜSTÜNDAĞ% 5,799.904
SAADETMUHAMMED CİHAD GÜZEL% 3,355.723
ZAFER PARTİSİMUHSİN CİVCİK% 3,315.668
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM MENEKŞE% 2,283.896
DEM PARTİMEHMET SALİH DAMAR% 23.428
İYİ PARTİSÜLEYMAN ÖZDEMİR% 1,42.389
HÜDA PARABDURRAHMAN DAL% 0,671.148
DEVA PARTİSİMEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU% 0,42710
MEMLEKETADEM DEMİR% 0,31534
BTPTUĞBA ATÇEKEN% 0,18312
DİĞER% 0,15264
DPALİ KEMAL HORASAN% 0,15260
TKPMEHMET DEMİRAYAK% 0,12203
DSPOĞUZHAN SARICA% 0,1170
TİPMETİN ÖRS% 0,08145
ANAPMUSTAFA ÇETİN% 0,08138
APALİ AYBATTI% 0,07123
MİLLETAHMET ŞAHAP% 0,07116
HKPMUSTAFA ŞAHBAZ% 0,0697
MİLLİ YOLMEHMET İĞDELİ% 0,0463
KULU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 63,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDURRAHİM SERTDEMİR% 45,3710.149
DEM PARTİBEKİR KARAKURT% 26,125.842
YENİDEN REFAHORHAN YÜKSEL% 17,563.929
CHPÖZLEM DEMİR% 4,661.043
SAADETSEMİH SARAÇ% 2,61584
İYİ PARTİCEBRAİL UYGUR% 1,34300
DEVA PARTİSİSAMİ BİLİCİ% 1,03230
ZAFER PARTİSİŞAHİN GÜNKAYA% 0,54120
HÜDA PARERHAN SEVMİŞ% 0,4397
BTPHACER DİDEM ERDOĞDU% 0,1533
HKPMUSTAFA SUNUCU% 0,1432
MİLLETMEHMET UÇUCU% 0,0510
MERAM

Açılan Sandık Oranı : % 99,18
Katılım Oranı : % 73,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KAVUŞ% 50,1583.397
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖZERDEM% 26,5444.124
CHPBAHAR ALTAY ÇAÇIK% 8,1313.516
ZAFER PARTİSİEMİNE BİNNUR BULGAN% 4,297.129
SAADETMUSA BİZİM% 3,25.325
BÜYÜK BİRLİKKEVSER TOPAL% 3,065.093
İYİ PARTİİBRAHİM ADNAN UYARARSLAN% 1,772.935
DEM PARTİHIDIR GÜMÜŞ% 0,55909
DEVA PARTİSİCANAN CEYLAN TEZCAN% 0,5825
MEMLEKETHAMDİ AK% 0,38630
HÜDA PARFIRAT YÜZKAN% 0,29484
BTPTAHİR ARIÇ% 0,19318
DİĞER% 0,19310
DPZELİHA TENİKECİER% 0,13219
DSPBARIŞ UĞUZ% 0,12206
TKPLÜTFİ DİLEK% 0,11185
TİPZÜLEYHA TÜRKSEVER% 0,1169
MİLLETYAKUP ALTINTOP% 0,08135
BAĞIMSIZMEHMET ERİKOĞLU% 0,08130
ANAPMUSTAFA MALAS% 0,06107
HKPFADİME ÖZER% 0,0470
MİLLİ YOLTUĞBA TÜMENTÜMÜR% 0,0470
SARAYÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 77,92
Katılım Oranı : % 87,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNAFİZ SOLAK% 32,374.318
YENİDEN REFAHNECATİ KOÇ% 29,823.978
BAĞIMSIZHASAN KOÇAŞ% 28,053.741
SAADETSALİH ÜLKER% 4,88651
DEVA PARTİSİMAHPEYKER FERYAL KARÇA% 1,93258
BTPNİYAZİ TAYFUR% 1,38184
ZAFER PARTİSİGÜLLALE KÖZ% 0,84112
DEM PARTİSÜLEYMAN ÇORUM% 0,2939
HÜDA PARSALİH CİHAN% 0,1824
DPALİ AYVAZ% 0,1520
MİLLETBAYRAM TUTAR% 0,1114
SELÇUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET PEKYATIRMACI% 45,38146.055
YENİDEN REFAHALİ KEMAL KARA% 26,7586.098
CHPAHMET ZİYA GÜNEŞ% 9,8231.608
ZAFER PARTİSİAHMET DİKİCİ% 5,7318.447
SAADETMUSTAFA İSEN% 3,4711.177
İYİ PARTİMEHMET UĞUR% 2,628.426
BÜYÜK BİRLİKHAKAN ER% 2,146.866
DEM PARTİAHMET NERGİZ% 1,595.116
DEVA PARTİSİMEHMET SUMAK% 0,632.038
MEMLEKETMEHMET KOÇER% 0,461.490
HÜDA PARHASAN YILMAZ% 0,28894
BTPSÜRREYYA BAŞARAN% 0,27864
TİPADEN BABİR% 0,18588
TKPREFİKA POLAT% 0,16524
ANAPHULİSİ GÜNGÖR% 0,15470
DPTUNCER YILDIRIM% 0,14448
MİLLETMUSTAFA İNCE% 0,11357
HKPGÖKHAN KUŞÇU% 0,06184
MİLLİ YOLAHMET MİTAT SİPER% 0,06178
DİĞER% 05
SEYDİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN USTAOĞLU% 35,0914.035
AK PARTİABDULMUTTALİP DEMİREL% 30,6312.251
DPABDULKADİR ÇAT% 25,7110.284
YENİDEN REFAHMEVLÜT ÇENESİZ% 4,561.823
SAADETHARUN ERKAN% 1,68671
İYİ PARTİMEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ% 0,8322
ZAFER PARTİSİGONCA AKGÜNGÖR% 0,38151
DEM PARTİFATMA GÜRLEK% 0,2496
HÜDA PARAYHAN KILIÇ% 0,279
BTPZERRİN KARADEMİR% 0,1978
MİLLETHÜSEYİN ABDULLAHOĞLU% 0,1560
DEVA PARTİSİALİ GEÇER% 0,1456
DİĞER% 0,1351
TKPZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK% 0,139
TAŞKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ACAR% 52,412.229
BÜYÜK BİRLİKHASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ% 36,051.533
GELECEK PARTİSİEMİN TEZCAN% 8,58365
YENİDEN REFAHFATİH KARABAY% 1,668
ZAFER PARTİSİHÜRKAN BAYRAM% 0,417
DEVA PARTİSİDİLEK BESTİL% 0,2611
BAĞIMSIZMEHMET KOÇAK% 0,2310
DİĞER% 0,198
BTPNUREDDİN ÜNVEREN% 0,146
HÜDA PARÖZCAN SAYAN% 0,073
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,073
TUZLUKÇU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURETTİN AKBUĞA% 54,282.363
AK PARTİNEVZAT KOLAŞ% 43,071.875
YENİDEN REFAHÜMİT DEMİR% 1,6170
SAADETTAHA YASİN YAZICI% 0,4118
ZAFER PARTİSİFURKAN DURAN% 0,219
BTPÖMER KÜÇÜKİBİŞ% 0,188
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,125
MİLLETİLKER YALÇIN% 0,125
YALIHÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ YILMAZ% 59,51779
AK PARTİHASAN KOÇER% 36,59479
SAADETSERKAN KARAGÖZ% 1,9926
İYİ PARTİŞİNASİ BERKAY OLGUN% 0,8411
ZAFER PARTİSİFURKAN TEMİZ% 0,385
HÜDA PARBİLAL TUNÇ% 0,233
DEVA PARTİSİAHMET KARAASLAN% 0,233
BTPYUNUS ERÖZLÜ% 0,152
DPNERMİN VARLISENET% 0,081
YUNAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,6

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUBHAN GÜNALTAY% 38,554.548
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH EMRE DEMİRHAN% 33,813.989
YENİDEN REFAHALİ SEVER% 14,871.754
CHPŞEVKET TUROĞLU% 8,27976
MİLLİ YOLABDULLAH ÇAMLICA% 1,97232
DEM PARTİMEHMET NECATİ DURSUN% 0,6476
SAADETTALHA APA% 0,4553
ZAFER PARTİSİALİ OSMAN BULGUR% 0,3440
DEVA PARTİSİMUSTAFA YAYLA% 0,3440
MEMLEKETALİ ÖZKARA% 0,3238
BTPTURAN UZUN% 0,1922
MİLLETMUSTAFA YAKIN% 0,1720
HÜDA PARMUHAMMED ÖZELÇİ% 0,089

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONYA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bayburt ve Gümüşhane'de Seçim Sonuçları Sonrası Kutlama
    03:05 Bayburt ve Gümüşhane'de Seçim Sonuçları Sonrası Kutlama

    Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'li Mete Memiş, partililerle bir araya gelerek Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer ise vatandaşlara teşekkür ederek, Gümüşhane için çalışacaklarını söyledi.

  • Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür
    03:00 Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür

    Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.

  • MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı
    02:59 MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı

    Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.

  • AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı
    02:57 AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

    AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.

  • Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz
    02:53 Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.

  • Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti
    02:51 Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.

  • AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'
    02:51 AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'

    AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    02:50 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

  • Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
    02:48 Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu:
    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.

  • Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
02:23 Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com’da yerel seçim sonuçlarını yorumladı Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com'da yerel seçim sonuçlarını yorumladı
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 03:06:50. #1.13#
SON DAKİKA: KONYA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement