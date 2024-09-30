Esenyurt'ta Dil ve Ötekileştirme Tartışıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Dil ve Ötekileştirme Tartışıldı

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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Küçükçekmece Kitap Günleri kapsamında düzenlenen "Ötekileştirme, Yok Sayma ve Dil" konulu söyleşide yaptığı konuşmada, "Bir dili yasaklamak aslında insanı yasaklamak demektir. Ötekileştirmenin odak noktası da burada yatıyor. Çünkü günümüzde en önemli reddiyeler, ötekileştirmeler ve yok saymalar dil yoluyla yapılıyor" dedi. Kitaplarını imzalayan Özer, kitap satışlarından elde edilen gelirle SMA hastası çocuklara destek olacağını belirtti.

30.09.2024 17:07  Güncelleme: 17:12
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Küçükçekmece Kitap Günleri kapsamında düzenlenen "Ötekileştirme, Yok Sayma ve Dil" konulu söyleşide yaptığı konuşmada, "Bir dili yasaklamak aslında insanı yasaklamak demektir. Ötekileştirmenin odak noktası da burada yatıyor. Çünkü günümüzde en önemli reddiyeler, ötekileştirmeler ve yok saymalar dil yoluyla yapılıyor" dedi. Kitaplarını imzalayan Özer, kitap satışlarından elde edilen gelirle SMA hastası çocuklara destek olacağını belirtti.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Küçükçekmece Kitap Günleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Ötekileştirme, Yok Sayma ve Dil" konulu söyleşiye katılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer, yaptığı konuşmada, dillerin, kültürler için önemli olduğunu belirtti. Bir dili yasaklamanın aslında insanı yasaklamak anlamına geldiğini söyleyen Özer, şöyle devam etti:

"Ötekileştirmenin odak noktası da burada yatıyor çünkü günümüzde en önemli reddiyeler, ötekileştirmeler ve yok saymalar dil yoluyla yapılıyor. Birçok kültür dünyadaki dillerin yok olmasını önlemeye çalışırken, bazıları dilden korkuyor, dili zapturapt altına almaya çalışıyor ve bu yolla insanları ötekileştiriyor ya da yok sayıyor. Aslında yasaklanan insanın kendisidir. İnsanı yasaklamak nasıl bir şey olabilir? Bana göre, insanı yasaklamak suçların en büyüğü olmalıdır. Bir insanı yasaklamak affedilmeyecek bir eylemdir. İşte bizim üzerinde asıl durmamız gereken nokta budur. Örneğin ben 40 tane kitap yazdım. Kürtçe kitap yazmak istemiştim çünkü ana dilim Kürtçe. Ancak, ilkokuldan itibaren Kürtçe konuşmanın yasak olduğu bir ortamda büyüdüm ve bu yüzden kendi ana dilimi geliştiremedim. Daha sonra Kazakistan'a gittiğimde, orada herkes kendi ana dilini konuşuyordu; Kürtlerin de okulları vardı. Kazakistan'la ilgili yazdığım kitabı, oradaki 200 bin Kürtçe konuşan insanın okuması için Kürtçe yazmak zorunda kaldım. Kendi ülkemde yazamadım ama başka bir ülke için bu yapabildim. Bu durum dille ilgili yaşanan sorunları ve yasakları gözler önüne seriyor. İşte asıl ötekileştirme budur"

"Eğitime ihtiyacımız var"

Ötekileştirme ile ırkçılık arasında önemli bir ilişki olduğunu söyleyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irkçılık, kişinin ötekileştirdiği kimseler hakkında aşağılayıcı, incitici ve şiddet içeren yaklaşımlar ortaya koyar. Bunun sonucunda dünya kan revan içinde kalıyor. Okuduğumuz kitaplarda ve izlediğimiz filmlerde öldürmelerin nasıl gerçekleştiğini görüyoruz. En iyi öldürme sahneleri olan filmler daha revaçta oluyor. Savaşlar da buna dahil; adeta ölümü kutsuyoruz. Sonra biraz aklıselim düşündüğümüzde bu durumu eleştiriyoruz. Ancak, bize sunulan ile yapılan arasında derin bir uçurum var. Bu uçurumu ortadan kaldırmak için sürecin başından itibaren kendimizi gözden geçirmeye ve eğitmeye ihtiyacımız var."

"Esenyurt'ta 80 dil konuşuluyor"

Farklılıkları zenginlik olarak gördüğünü kaydeden Esenyurt Belediye Başkanı Özer, şunları söyledi:

"Kendini ayrıcalıklı ve üstün gören hakim ideolojiler, çok kültürlü, çok dinli, çok etnisiteli yapıları göz ardı eder ve farklılıkları teke indirmeye çalışır. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta Kardeş Kültürler Festivali'ni başlattık. Esenyurt'ta 81 ilden göç var, 101 ülkeden insan yaşıyor ve 80 dil konuşuluyor. Ben bunu zenginlik olarak değerlendiriyorum. Çünkü göç, yetenekli belediye başkanları için bir nimetken, yeteneksizler için bir külfettir. Bu zenginliği bilince çıkarmak amacıyla bir festival düzenledik. Nitekim Yaşar Kemal'in bu konuda çok önemli bir sözü var, 'Dünya tek çiçekli bir bahçe olsaydı, o bahçe ne işe yarardı? Binbir çiçekli bir bahçe daha güzel, daha zengin değil midir?' O halde, farklı olanı ayrık otu sayıp kökünden koparmanın kimseye bir faydası yok. Bu tür eylemler, ülkeyi fakirleştirir ve zenginliği ortadan kaldırır."

'Dilin ölümü, düşüncenin ölümüdür'

Dilin ölümünün düşüncenin ölümü olduğunu ifade eden Başkan Özer, şöyle konuştu:

"Örneğin, Nobel Edebiyat Ödülleri, ölmekte olan dilleri kurtarmaya çalışan yazarlara verilmektedir. Bu durum, her ötekileştirmenin her yasaklamanın ve her asimilasyonun sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Bize dayatılan her şeyin doğrucu olmadığını görmemiz lazım. Bununla birlikte, egemenlerin ve iktidarların sürdürdükleri politikalar sonucu birçok toplumsal kesim de ötekileştiriliyor. Örneğin, cinsiyetçi bakış açısıyla kadınlar ötekileştiriliyor. 'Kadınlar başımızın tacıdır' gibi sözlerin, gerçekte dolu bir anlam taşıması gerekiyor. Her gün onlarca kadın cinayeti işleniyor; bu cinayetler, bir sonuçtur ve onun ortaya çıktığı ortam unutuluyor. Yetkililer, gereğini yapmadıkça bu durum devam ediyor. Bu hastalıklı düşüncelerden kurtulmanın bir yolu var mı? Var. İnsanlığın ilacı bellidir, reçetesi şudur; öteki yerine empati, önyargı yerine hoşgörü, kin yerine sevgi, tekçilik yerine çoğulculuk. Bu anlamda, insanın dünyayla teması doğumla başladığı için ana dilde konuşmak her insanın ana sütü gibi bir haktır ve bu hak farklıdır. Dil, varlık olmamızın ilk aşamasıdır. Kavramsal düşünmeyi sağlayan dil, kültürün taşıyıcısıdır. Bir kültür, dilde varlık bulabilir ve dil ile yaşayabilir. Dil, düşünme ve dünyayı kavrama aracıdır; bilincin kraliçesidir. Tabii, yazıya dökülmeyen dil kısıtlanır, konuşulmayan dil ise ölür. Dilin ölümü, düşüncenin ölümü demektir."

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve yazar Şeyhmus Diken'in de konuşmacı olarak katıldığı söyleşiyi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve çok sayıda kitapsever izledi. Söyleşinin ardından Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kendi kitaplarının sergilendiği stantta okurlarıyla buluştu ve satışlarından elde edilecek gelirleri SMA hastası çocuklara bağışladığı kitaplarını imzaladı.

Esenyurt\'ta Dil ve Ötekileştirme Tartışıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Dil ve Ötekileştirme Tartışıldı - Son Dakika

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