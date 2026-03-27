Kundakçı cinayetinde kritik tanık konuştu! İşte araçtaki prodüktörün ifadesi

Ümraniye'de Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, en kritik tanıklardan biri olarak gösterilen prodüktör Yalçınay Yıldız’ın ifadesi ortaya çıktı. Olay anında Vahap Canbay ve Kubilay Kundakçı ile aynı araçta bulunan Yıldız, taraflar arasındaki ilişki ve olay öncesine dair dikkat çeken detaylar paylaştı.

VAHAP VE ALEYNA İLE AYNI EVDE YAŞIYORMUŞ

Yıldız, ifadesinde Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski arkadaşı olduğunu, Vahap Canbay ve Kubilay Kundakçı ile ise yaklaşık 3-4 yıldır arkadaşlık yaptıklarını belirtti. Ayrıca Canbay ve Kalaycıoğlu ile aynı evde kaldıklarını söyledi.

OLAY ÖNCESİ YAŞANAN GERİLİMİ ANLATTI

Tanık Yıldız, olaydan bir gün önce yaşanan gelişmelere de ifadesinde yer verdi. Kalaycıoğlu’nun başka biriyle ilişki yaşadığı iddiasının gündeme gelmesiyle Vahap Canbay’ın duygusal bir reaksiyon gösterdiğini aktardı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın edindiği bilgilere göre; Yıldız’ın ifadesi şöyle:

"18 Mart günü stüdyoda Aleyna'nın müzik kaydını almak için sözleştik. 19 Mart'ta Canbay temizlikçiden Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu duymuş, bunun üzerine ağladı.

"ALEYNA'YA SORDUM, 'KADAYIFÇIOĞLU'NU TANIMIYORUM' DEDİ"

Ben de ikisi ortak arkadaşım olduğu için Aleyna'yı aradım. Aleyna'ya 'Sen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgili mi oldun?' diye sordum. O da bana 'Saçmalama, onu tanımıyorum' dedi. Bunun üzerine ben Aleyna'nın ses kaydını alacağım için Vahap'a 'Sen de gel, gururunu kır, Aleyna ile konuş' dedim. Bu sırada yanımızda Kubilay da vardı. Kendisi 'Ben de sizinle geleyim, hem Aleyna abla ile konuşurum' dedi."

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN İFADESİ

Öte yandan, şüphelilerin emniyette alınan ifadelerine de ulaşıldı.

Silahla ateş ederek Kundakçı'nın ölümüne neden olduğu belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ifadesinde, eşyalarını ve köpeklerini almak için 2 araçla Aleyna Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun bulunduğu sokağa giriş yaptıklarında park halindeki bir araçta 3-4 kişinin olduğunu gördüklerini ve durumdan tedirgin olduklarını iddia etti.

Kadayıfçıoğlu, konuşmak için aracın yanına giderek camına yüzüğüyle tıklattığını, araçtaki kişinin kapıyı üzerine doğru sert bir şekilde açtığını, kendisinin de kapıyı iterek kapattığını öne sürdü.

Araçtan inemeyen kişinin camı açtığını, önde oturan kişinin de iki eliyle kendisine vurmaya çalıştığını iddia eden Kadayıfçıoğlu, kendini savunmak için üzerindeki ruhsatlı tabancasını istemsizce doğrulttuğunu ve boğuşma esnasında silahın patladığını savundu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİ

Şüpheli Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde şunları anlattı:

"Alaattin cama vurdu. Camı açan Vahap'la konuşmaya başladı. 'Kızı rahat bırak.' dedi. Tartışma çıkınca Alaattin camdan silahı uzattı. Vahap elini tutunca silah patladı. Sonra Alaattin araca geri geldi. Ben şok geçirdim. Panik oldum, ağlamaya başladım. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra beni yol üzerinde araçtan indirdiler. Ben de taksiyle uzaklaştım."

Kalaycıoğlu, eski erkek arkadaşı Vahap Canbay aracılığıyla tanıdığı Kundakçı'nın bazen Canbay'ın şoförlüğünü yaptığını kaydetti.

Canbay'ın Bağcılar'da müzik stüdyosu olduğunu ve stüdyonun bir çete tarafından tarandığını, bunun üzerine ailesinin Kundakçı'yı uzun bir süre Canbay'la görüştürmediğini anlatan Kalaycıoğlu, "Bildiğim kadarıyla Kubilay'ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur." ifadelerini kullandı.

Kalaycıoğlu, Canbay'dan 2 hafta önce ayrıldığını, annesi aracılığıyla o dönemde Kadayıfçıoğlu ile tanıştığını ve ilişkilerinin başladığını belirtti.

İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİ

Şüphelilerden şarkıcı İzzet Yıldızhan ise emniyette alınan ifadesinde, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile dost olduklarını anlattı.

Şüpheli M.K'nin kendisini arayarak Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun silahlı kavgaya karıştığını söylediğini ancak herhangi bir detay vermediğini öne süren Yıldızhan, şunları kaydetti:

"Gün içinde B.K. ile yaptığım telefon görüşmesinde, İngiltere'de olduğunu, bir şeyler duyduğunu ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara'dan çıkarak İstanbul'a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra B.K. Türkiye'ye gelince telefonlaşarak buluştuk. Konuşmamızda B.K. oğlu Alaattin'i bir an önce bulup polislere teslim edeceğini söyledi. Ben de kendisine aynı yönde telkinlerde bulundum."

Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı olduğunu kaydeden Yıldızhan, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olayda ölen çocuğa da çok çok üzüldüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Olayın bir an önce aydınlanıp gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.