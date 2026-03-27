Kundakçı cinayetinde kritik tanık konuştu! İşte araçtaki prodüktörün ifadesi
Kundakçı cinayetinde kritik tanık konuştu! İşte araçtaki prodüktörün ifadesi

Kundakçı cinayetinde kritik tanık konuştu! İşte araçtaki prodüktörün ifadesi
27.03.2026 11:49
27.03.2026 11:49
Kundakçı cinayetinde kritik tanık konuştu! İşte araçtaki prodüktörün ifadesi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde araç içinde bulunan prodüktör Yalçınay Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı. Yıldız, Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ilişkisini temizlikçiden öğrenip kendisini ağlayarak aradığını söyledi. Yıldız, "Aleyna'ya 'Kadayıfçıoğlu ile sevgili misin?' diye sordum. O da bana 'Saçmalama onu tanımıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Ümraniye'de Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, en kritik tanıklardan biri olarak gösterilen prodüktör Yalçınay Yıldız’ın ifadesi ortaya çıktı. Olay anında Vahap Canbay ve Kubilay Kundakçı ile aynı araçta bulunan Yıldız, taraflar arasındaki ilişki ve olay öncesine dair dikkat çeken detaylar paylaştı.

VAHAP VE ALEYNA İLE AYNI EVDE YAŞIYORMUŞ

Yıldız, ifadesinde Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski arkadaşı olduğunu, Vahap Canbay ve Kubilay Kundakçı ile ise yaklaşık 3-4 yıldır arkadaşlık yaptıklarını belirtti. Ayrıca Canbay ve Kalaycıoğlu ile aynı evde kaldıklarını söyledi. 

OLAY ÖNCESİ YAŞANAN GERİLİMİ ANLATTI

Tanık Yıldız, olaydan bir gün önce yaşanan gelişmelere de ifadesinde yer verdi. Kalaycıoğlu’nun başka biriyle ilişki yaşadığı iddiasının gündeme gelmesiyle Vahap Canbay’ın duygusal bir reaksiyon gösterdiğini aktardı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın edindiği bilgilere göre; Yıldız’ın ifadesi şöyle:

"18 Mart günü stüdyoda Aleyna'nın müzik kaydını almak için sözleştik. 19 Mart'ta Canbay temizlikçiden Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu duymuş, bunun üzerine ağladı.

"ALEYNA'YA SORDUM, 'KADAYIFÇIOĞLU'NU TANIMIYORUM' DEDİ"

Ben de ikisi ortak arkadaşım olduğu için Aleyna'yı aradım. Aleyna'ya 'Sen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgili mi oldun?' diye sordum. O da bana 'Saçmalama, onu tanımıyorum' dedi. Bunun üzerine ben Aleyna'nın ses kaydını alacağım için Vahap'a 'Sen de gel, gururunu kır, Aleyna ile konuş' dedim. Bu sırada yanımızda Kubilay da vardı. Kendisi 'Ben de sizinle geleyim, hem Aleyna abla ile konuşurum' dedi."

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN İFADESİ

Öte yandan, şüphelilerin emniyette alınan ifadelerine de ulaşıldı.

Silahla ateş ederek Kundakçı'nın ölümüne neden olduğu belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ifadesinde, eşyalarını ve köpeklerini almak için 2 araçla Aleyna Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun bulunduğu sokağa giriş yaptıklarında park halindeki bir araçta 3-4 kişinin olduğunu gördüklerini ve durumdan tedirgin olduklarını iddia etti.

Kadayıfçıoğlu, konuşmak için aracın yanına giderek camına yüzüğüyle tıklattığını, araçtaki kişinin kapıyı üzerine doğru sert bir şekilde açtığını, kendisinin de kapıyı iterek kapattığını öne sürdü.

Araçtan inemeyen kişinin camı açtığını, önde oturan kişinin de iki eliyle kendisine vurmaya çalıştığını iddia eden Kadayıfçıoğlu, kendini savunmak için üzerindeki ruhsatlı tabancasını istemsizce doğrulttuğunu ve boğuşma esnasında silahın patladığını savundu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİ

Şüpheli Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde şunları anlattı:

"Alaattin cama vurdu. Camı açan Vahap'la konuşmaya başladı. 'Kızı rahat bırak.' dedi. Tartışma çıkınca Alaattin camdan silahı uzattı. Vahap elini tutunca silah patladı. Sonra Alaattin araca geri geldi. Ben şok geçirdim. Panik oldum, ağlamaya başladım. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra beni yol üzerinde araçtan indirdiler. Ben de taksiyle uzaklaştım."

Kalaycıoğlu, eski erkek arkadaşı Vahap Canbay aracılığıyla tanıdığı Kundakçı'nın bazen Canbay'ın şoförlüğünü yaptığını kaydetti.

Canbay'ın Bağcılar'da müzik stüdyosu olduğunu ve stüdyonun bir çete tarafından tarandığını, bunun üzerine ailesinin Kundakçı'yı uzun bir süre Canbay'la görüştürmediğini anlatan Kalaycıoğlu, "Bildiğim kadarıyla Kubilay'ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur." ifadelerini kullandı.

Kalaycıoğlu, Canbay'dan 2 hafta önce ayrıldığını, annesi aracılığıyla o dönemde Kadayıfçıoğlu ile tanıştığını ve ilişkilerinin başladığını belirtti.

İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİ

Şüphelilerden şarkıcı İzzet Yıldızhan ise emniyette alınan ifadesinde, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile dost olduklarını anlattı.

Şüpheli M.K'nin kendisini arayarak Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun silahlı kavgaya karıştığını söylediğini ancak herhangi bir detay vermediğini öne süren Yıldızhan, şunları kaydetti:

"Gün içinde B.K. ile yaptığım telefon görüşmesinde, İngiltere'de olduğunu, bir şeyler duyduğunu ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara'dan çıkarak İstanbul'a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra B.K. Türkiye'ye gelince telefonlaşarak buluştuk. Konuşmamızda B.K. oğlu Alaattin'i bir an önce bulup polislere teslim edeceğini söyledi. Ben de kendisine aynı yönde telkinlerde bulundum."

Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı olduğunu kaydeden Yıldızhan, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olayda ölen çocuğa da çok çok üzüldüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Olayın bir an önce aydınlanıp gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
11 yaşındaki kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüre anne suçsuz bulundu 11 yaşındaki kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüre anne suçsuz bulundu
İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Demet Akalın’ın “Sen bir eve gel lan“ dediği eşi podyuma çıktı Demet Akalın'ın "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
Suriyeli vatandaşın milyonluk altını çöpten çıktı Suriyeli vatandaşın milyonluk altını çöpten çıktı
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Herkes Zelenski’yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı Herkes Zelenski'yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı
Uğurcan Çakır’a protesto hazırlığı Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:15
Tartışma yaratan görüntü Kullanıcılar ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:58
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
10:28
Galatasaray’dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
Galatasaray'dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
10:24
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte “ters ilişki“ cinayetinde kadının savunması
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
10:17
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
10:16
Yediği gollere tepki yağıyor Ederson’a milli maçta büyük şok
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
10:00
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
09:54
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu Çuvalla para verecek
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu! Çuvalla para verecek
09:24
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı Ehliyete el konulacak
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
08:30
Ortalık yangın yeri Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
08:04
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
04:42
İsrail ordusunda kaos Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
