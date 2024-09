Kurtulmuş: Rusya-Ukrayna için barış çağrısı

Güncel

- TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Rusya- Ukrayna arasındaki gerilimde bir an evvel adil ve kalıcı bir barışın olması için elimizden gelen her türlü arabuluculuğu ortaya koymaya çalışıyoruz"

MOSKOVA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak bütün bölgelerdeki gerilimlerde olduğu gibi Rusya-Ukrayna arasındaki bu gerilimde de bir an evvel adil ve kalıcı bir barışın olması için elimizden gelen her türlü arabuluculuğu ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in ev sahipliğinde Rus- Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Türkiye-Rusya arasında stratejik ortaklık seviyesinde önemli bir ilişki seviyesinin oluştuğunu dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye-Rusya ilişkileri, bütün bu dönemsel ve yapısal bazı zorluklara rağmen iyi bir şekilde seyretmektedir, sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Tarihi ve kültürel olarak da Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler" dedi.

"Türkiye'nin önümüzdeki döneme ilişkin en temel bakış açılarından birisi, barışı ve istikrarı sağlamak"

Kurtulmuş, dünyanın yeni bir döneme girdiği sürecin başlangıcında olunduğuna işaret ederek, bu yeni yeni dönemin başında çok kutuplu bir dünyanın kurulmakta oluşunun yer aldığını söyledi. Dünyada küresel ve bölgesel ölçekte çok sayıda yeni işbirliklerinin, yeni oluşumların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye olarak önümüzdeki dönemi, bu çok kutupluluğun gerektirdiği dirayetle yeniden kurmak, kendi milli menfaatlerimizi önceleyerek dünyanın birçok yerindeki ülkelerle kazan kazan prensibi içerisinde hareket etmek gibi bir stratejiyi izliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin önümüzdeki döneme ilişkin en temel bakış açılarından birisi, barışı ve istikrarı sağlamak; barış ve istikrar yoluyla da kalkınmayı sağlamaktır. Bu çerçevede hem bölgesel hem de küresel ölçekte barışı sağlayacak adımlar bakımından Türkiye, ciddi bir şekilde hareket etmektedir" dedi.

Bunun en somut örneğinin Rusya-Ukrayna arasında devam etmekte olan çatışmanın başından itibaren her iki ülkeyle de görüşebilen ve her iki ülkeyle de müzakere masasında karşılıklı fikir alışverişlerini mümkün kılan neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Şunu da söylemek gerekirse Dolmabahçe'deki görüşmelerde iki ülke arasındaki barış, neredeyse bir imzaya kalmıştı. Fakat bazı ülkeler savaşın bitmesini istemedikleri için ne yazık ki bugün bu çatışma, gerilim, kriz, adına ne derseniz deyin devam etmektedir. Öyle görünüyor ki bir müddet daha devam edecektir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak bütün bölgelerdeki gerilimlerde olduğu gibi Rusya-Ukrayna arasındaki bu gerilimde de bir an evvel adil ve kalıcı bir barışın olması için elimizden gelen her türlü arabuluculuğu ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

"Dünyada karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, dünya sisteminin her alanda yetersizliği"

Kurtulmuş, dünyada karşılaşılan en önemli sorunlardan birisinin "dünya sisteminin her alanda yetersizliği, çaresizliği ve fonksiyonsuzluğu" olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü saldırılara da işaret eden Kurtulmuş, Netanyahu ve çetesinin soykırım boyutlarını çoktan aşmış olan insanlık suçlarının dünyada yeni bir dönemin bir an evvel inşa edilmesini zorlayan en temel etmenlerden birisi olduğunu vurguladı.

"Yakın bir zamanda yeni bir küresel finansal-ekonomik sistem ortaya konulmaya başlanacak"

Rusya-Ukrayna krizi dolayısıyla Rusya ve kurumlarına karşı yürütülmekte olan tek taraflı ambargonun ve birtakım yaptırım girişimlerinin aslında uluslararası finans sistemini yapısal olarak bazı zorluklarla karşı karşıya bıraktığını belirten Kurtulmuş, "Bu bile bize gösteriyor ki şu anda dünyada var olan küresel finansal sistemin de bu şekliyle devam etmesi mümkün değildir. Dünyada yakın bir zamanda yeni bir küresel finansal-ekonomik sistemin arayışlarıyla ilgili çabalar çok daha net bir şekilde ortaya konulmaya, bu konuyla ilgili siyasi ve hatta ilmi tartışmalar da çok daha derinleştirilmeye başlanacaktır" dedi.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin köklü, tarihi ve her alanda fiilen var olan bir ilişki olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Rusya ile her alanda sürdürülebilir, geliştirilebilir ilişkilerin bulunduğunu vurguladı. Kurtulmuş, konuşmasının ardından iş adamlarıyla bir süre sohbet etti.

Programda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.