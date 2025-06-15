LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor

Haberin Videosunu İzleyin
LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
15.06.2025 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
Haber Videosu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınavın ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor

İLK OTURUM BAŞLADI

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek.

LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ BAŞVURDU

1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştiriliyor. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Özel durumları dolayısıyla 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan tanındı.

LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor

İKİ OTURUM ARASINDA ÖĞRENCİLER İHTİYAÇLARINI GİDEREBİLECEK

Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor

Matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor

VELİLER ÇOCUKLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan, Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor

Gündem, Eğitim, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol Çolak:
    Rabbım yar ve yardımcınız olsun inşallah torunumda sınavda 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti

09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:00
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü 19 kişi yaralandı
Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü 19 kişi yaralandı
07:56
İran’dan savaşta bir ilk Hayfa’yı hipersonik füzelerle vurdular
İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
09:10
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
09:04
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
09:04
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
08:53
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 10:25:15. #7.11#
SON DAKİKA: LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.