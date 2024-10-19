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Maket Sergisi Beşiktaş'ta Açıldı

Maket Sergisi Beşiktaş\'ta Açıldı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin tarihini yansıtan maket sergisi, Beşiktaş Deniz Müzesi'nde açıldı.

19.10.2024 22:18
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TÜRK Deniz Kuvvetleri'nin geçmişten günümüze yolculuğunu anlatan ve Türk gemi tipolojisini yansıtan 'Maket Sergisi'nin açılışı, Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda yapıldı. Sergi, 2 ay boyunca ziyaretçilere ağırlayacak.

Geçmişten günümüze, Türklerin denizciliğe olan ilgisini anlatan, Türk gemi tipolojisini yansıtan gemi model koleksiyonu seçkilerinden oluşan 'Maket Sergisi'nin açılışı İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi Komutanlığı'nda yapıldı. Sergide, Osmanlı döneminden 11 ve Cumhuriyet dönemine ait 31 olmak üzere farklı tipolojide 42 maket, ziyaretçilerle buluştu.

Beşiktaş Deniz Müzesi Deniz Tarih Araştırma Şube Müdürü Öğretmen Albay İbrahim Halil Ertürk, "Bu serginin amacı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin geçmişten günümüze olan yolculuğunun hiç de küçümsenmeyecek bir süreç aldığını, tarihte donanmanın her zaman Türkler tarafından çok iyi algılandığını, Türklerin denizle olan ilgi ve alakalarının kısa süre önce oluşmadığını, çok önceden yani Osmanlı Devleti öncesinde de Türklerin denizle alakası olduğunu kamuoyuna duyurmak" dedi.

'BU SERGİLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Denizle ilgili yapılan her şeyin deniz gücünün bir parçası olduğunu ifade eden Albay Ertürk, "Türk halkının burada sergide göreceği objeleri belli bir denizcilik sevgisi ile birleştirerek, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak. Aslında deniz gücü, denizle ilgili yapılan her şeydir. Bir resim bile deniz gücünün simgesi. Denizle ilgili balıkçılıktan tutun, olta yapımına kadar her şey deniz gücünün bir parçası. Maket de öyle. Maketler de yaşayan sergiler aslında. Bu sergiler bizim için çok önemli. Biz ne kadar iyi anlatırsak denizciliği ve deniz sevgisini Türklerin denizle ilgi ve alakasının da o derece artacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Maket Sergisi Beşiktaş'ta Açıldı - Son Dakika

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