Cumhurbaşkanı adayı yapacaklar mı? Yeni Parti'den Mansur Yavaş açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı adayı yapacaklar mı? Yeni Parti'den Mansur Yavaş açıklaması

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendiren Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yavaş'ın siyasi aklıyla hareket ettiğini belirterek, "Yavaş kazanabileceği bir yerden girmeyi tercih eder. Yarın cumhurbaşkanı adayı olacaksa küçük partiler yerine doğal olarak iktidar namzeti olan Yeni Parti'den aday olacaktır" dedi.

Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bulut, Yavaş’ın sadece aday olmak için yola çıkmayacağını vurgulayarak "Yarın cumhurbaşkanı adayı olacaksa, yüzde ikilik, üçlük bir parti yerine doğal olarak Yeni Parti gibi iktidar namzeti bir partiden aday olacaktır" dedi. Bulut, mevcut adaylarının ise Ekrem İmamoğlu olduğunu yineledi.

"YAVAŞ, SADECE ADAY OLMAK İÇİN ADAY OLMAZ"

Gazeteci Şule Aydın'ın OnlarTv’deki programına katılan Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken; Burhanettin Bulut'a, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen ve hâlâ CHP'de bulunan Mansur Yavaş sorusu yöneltildi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan ve 91 milletvekili ile Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e destek verdiği bilinen Yavaş'ın, Yeni Parti'den aday olmaması hâlinde desteklenip desteklenmeyeceği sorusuna Bulut, şu yanıtı verdi: "Ben Mansur Yavaş'ın Yeni Parti olmadan aday olacağı kanaatinde değilim. Çok yakın tanımıyorum ama siyasetçilerin konuşmalarında nasıl bir kişilik sergilediğini de az buçuk tahmin edebiliyoruz. Bunca senedir bu işin içerisinde olmanın verdiği durum itibarıyla şöyle bakıyor: Ben sadece aday olmak için aday olmam. Aday olacaksam da kazanabileceğim bir yerden aday olmak isterim. Bunun örneği de 31 Mart seçimleridir, ondan öncesidir.”

"ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU, ÖN SEÇİMDEN ÇIKAN BİR İSİM"

Mansur Yavaş'ın daha önce de belediye başkanlığı adaylık süreçlerini CHP çatısı altında yürütmeyi tercih ettiğine dikkat çeken Burhanettin Bulut, cumhurbaşkanlığı seçiminde de benzer bir yaklaşım sergileyeceğini belirterek ve şu ifadeleri kullandı: "Her seferinde 'Belediye başkanlığı adaylığımı ben Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yaparım' demişti. Çünkü asıl kitle orada. Yarın da cumhurbaşkanı adayı olacaksa, yüzde ikilik, üçlük bir parti yerine doğal olarak Yeni Parti gibi iktidar namzeti bir partiden aday olacaktır. Siyasi aklı, duygusal aklının ötesinde bir siyasetçi olarak görüyorum ben Mansur Yavaş'ı.

Bizim adayımız var zaten. Adayımız Ekrem İmamoğlu. Sadece bizim adayımız da değil. Ön seçimden çıkan bir aday. O döneme geldiğinde Ekrem İmamoğlu'nun durumuna elbette bakılır. Ama bugün mesele, genel başkanımızın söylediği gibi, yol cümleden değerlidir. İnanın kişilerle ilgili hiçbir şeyin kıymeti harbiyesi kalmadı. Bunun içerisinde genel başkan da dâhil olmak üzere. Şimdi birçok arkadaşımız cezaevinde. Yarın keza aynı şekilde diğer arkadaşlarımızın da cezaevine atılma ihtimalleri görünüyor.

Karşımızda öyle bir güç var ki devletin tüm olanaklarını bize karşı kullanıyor. O vesileyle ben kalkıp da yine aynı hikâyeye dönecek, 'Şu aday olsun, şu önde olsun, şunu istiyoruz' gibi bir şey söylemek lüks. Bu, arkadaşlarımız adına büyük bir hakaret. Bizim yapmamız gereken iktidar olmamız. Seçime giderken de kim daha çok oy alıyorsa, kimi vatandaş tercih ediyorsa onunla çıkarız. Bunun kim olduğunun inanın kıymetiharbiyesi yok."

"KİM ADAY OLURSA OLSUN YANINDA OLACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu'nun toplumdan güçlü bir destek aldığını, adaylığının engellenmesi halinde ise başka bir ismin yarışacağını ifade eden Yeni Parti Milletvekili Bulut, bu koşullarda muhalefetin birlikte hareket edeceğini belirterek, şöyle devam etti: "Çünkü kimi söylesen ona dair bir operasyon gerçekleştiriliyor, düşmanlaştırılıyor. 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı cezaevine atılmazdı' gibi... Böyle bir şey olabilir mi? Bunun konuşulması bile ne kadar demokrasiden uzak olunduğunu gösteriyor. 

Siyaset bir iddia işidir. Geldiğinizde daha iyisini talep edersiniz. Yoksa 'Ben burada kalayım' diyemezsiniz. Siyaset bir meslek değil. O vesileyle yaptığınız işte daha iyisini ve daha yukarı hedefleri tutmanız gerekiyor. Ekrem İmamoğlu böyle bir hedef koymuştur, toplumda da yer edinmiştir. Her girdiği seçimde Tayyip Erdoğan'ı geçmiştir. Doğal olarak da ön seçimde insanların teveccühüyle adayımız olmuştur.

O tarihte adaylığı engellenirse bir başka arkadaşımız aday olacaktır. Ancak kim aday olursa olsun, yanında Ekrem İmamoğlu, yanında Mansur Yavaş yanında Özgür Özel olacaktır. Bunların hepsinin bir bütün hâlinde adaylığı çok kıymetli. Diğer türlü ayrışarak bir adaylığı topluma izah etme şansımız olmaz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Burhanettin Bulut, Milletvekili, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı adayı yapacaklar mı? Yeni Parti'den Mansur Yavaş açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • aykut koçak aykut koçak:
    ya bu adamın kazanacağına inanıyolar ya böyle canı gönülden ben deli çıkacam harbiden... 8 2 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Allah aşkına şu şaklabanın siyaset yapması ne zaman yasaklanacak 5 1 Yanıtla
  • Mahmut Cengiz Mahmut Cengiz:
    Özgür özel kendi neden aday olmuyır? 3 0 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Mansur başkan yüzde 70 le kazanmazsa ben birşey bilmiyorum, inşaallah bu iş olacak. 0 2 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Ne adayları ne kendileri umut vadetmiyor.. Miyondolarlar harcanan Anka park ne oldu .Sadece hizmet odakli . bir şehri yönetemeyen bir adam ülkeyi ne hale getirir..Gerisini düşünün 0 0 Yanıtla
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