MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.031
|Toplam Seçmen
|:
|555.072
|Açılan Sandık
|:
|1.898
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,45
|Kullanılan Oy
|:
|377.286
|Geçerli Oy
|:
|353.689
|Katılım Oranı
|:
|% 72,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET TÜRK
|% 55,96
|197.920
|AK PARTİ
|ABDULLAH ERİN
|% 28,67
|101.416
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ATMACA
|% 4,66
|16.469
|HÜDA PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 2,95
|10.429
|CHP
|ÖMER DURAK
|% 2,51
|8.872
|DP
|ABDULKADİR TURAN
|% 1,71
|6.041
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN AKAR
|% 0,64
|2.249
|DEVA PARTİSİ
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|% 0,62
|2.193
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR GÖKÇEN
|% 0,55
|1.942
|SAADET
|MEHMET ALİ KILIÇ
|% 0,42
|1.476
|DİĞER
|% 0,38
|1.340
|BTP
|ARZEN ARAS GÜLER
|% 0,18
|655
|HAK-PAR
|SELMAN DENİZ
|% 0,18
|648
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN UNCU
|% 0,14
|491
|DSP
|HASAN ERÇELEBİ
|% 0,11
|383
|TKH
|HAKAN KAZAN
|% 0,07
|265
|HKP
|MEHRALİ YÜCEDAĞ
|% 0,07
|256
|VATAN PARTİSİ
|ZEYNETTİN BOZAN
|% 0,06
|217
|YTP
|YASİN ÖZDEMİR
|% 0,05
|186
|MİLLET
|AHMET KARA
|% 0,04
|134
|MİLLİ YOL
|MEHMET FİDAN
|% 0,03
|107
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,28
|Katılım Oranı
|:
|% 73,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ AMAK
|% 42,85
|34.273
|AK PARTİ
|MEHMET TATLIDEDE
|% 33,55
|26.838
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BEŞİR AYANOĞLU
|% 8,15
|6.518
|CHP
|ABDÜLKERİM ADAM
|% 5,43
|4.348
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM DENGİZ
|% 4,81
|3.846
|BAĞIMSIZ
|HALİL BOZ
|% 1,37
|1.093
|DEVA PARTİSİ
|ADNAN ULUSOY
|% 1,26
|1.006
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PEKİZ
|% 1,07
|856
|İYİ PARTİ
|ALİ GÜNEŞ
|% 0,98
|786
|BTP
|KADİR OSMAN BAŞKARA
|% 0,37
|296
|HKP
|GÖKAN ÖZDEMİR
|% 0,16
|128
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ASYA GEZER
|% 49,06
|6.559
|AK PARTİ
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|% 43,6
|5.828
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN SEYHAN
|% 4,41
|590
|CHP
|MUSTAFA BULUT
|% 0,79
|106
|İYİ PARTİ
|SALİH KORKMAZ
|% 0,6
|80
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY
|% 0,57
|76
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AKTAŞ
|% 0,4
|53
|HKP
|AYTEN ÖZAY
|% 0,24
|32
|SAADET
|İDRİS YÜCEL
|% 0,23
|31
|BTP
|NURİ YUSUF ÖZEKİNCİ
|% 0,1
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,33
|Katılım Oranı
|:
|% 75,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|% 61,15
|12.603
|AK PARTİ
|FARUK NECİMOĞLU
|% 28,93
|5.963
|HÜDA PAR
|SABRİ DİNÇ
|% 3,28
|676
|YENİDEN REFAH
|REMZİ EKTİREN
|% 1,59
|327
|CHP
|ALİCAN IŞIK
|% 1,56
|322
|BAĞIMSIZ
|ALİ TUNÇ
|% 1,44
|297
|DEVA PARTİSİ
|İZEDDİN RUTAN
|% 1,06
|218
|BTP
|FADİME TAŞKIRAN
|% 0,35
|71
|DİĞER
|% 0,3
|62
|SAADET
|MUSTAFA İKBAL TOZAN
|% 0,14
|28
|HAK-PAR
|MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN
|% 0,11
|23
|VATAN PARTİSİ
|AZİZ SIĞINÇ
|% 0,09
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,14
|Katılım Oranı
|:
|% 71,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ZEYNİ İPEK
|% 70,44
|73.149
|AK PARTİ
|ALİ ERTAŞ
|% 14,56
|15.123
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT AYDIN
|% 4,72
|4.903
|HÜDA PAR
|ABDULLAH KAVAN
|% 3,05
|3.173
|CHP
|ALİ KALKAN
|% 2,7
|2.802
|DİĞER
|% 1,27
|1.320
|SAADET
|İBRAHİM GÜNEŞ
|% 0,78
|808
|DEVA PARTİSİ
|SERVET UYĞUR
|% 0,68
|702
|İYİ PARTİ
|MEHMET FAİK ÇEÇEN
|% 0,51
|525
|BTP
|HAYDAR AKKUŞ
|% 0,45
|464
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 0,37
|388
|DP
|BERŞAN AKAY
|% 0,24
|248
|HAK-PAR
|RAMAZAN İLHAN
|% 0,23
|241
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|KUDRET UÇUK
|% 51,19
|8.694
|AK PARTİ
|İLHAMEDDİN BELEK
|% 36,69
|6.231
|HÜDA PAR
|ABDULAZİZ ÖNEN
|% 5,85
|993
|CHP
|ADEM DENLİ
|% 2,24
|380
|GELECEK PARTİSİ
|İSMET ÇAVLI
|% 1,08
|183
|İYİ PARTİ
|ABDURRAHMAN BİLEN
|% 0,94
|160
|YENİDEN REFAH
|TURAN CAN
|% 0,67
|113
|BAĞIMSIZ
|BARAN BAZ
|% 0,5
|85
|DEVA PARTİSİ
|MECİT AKTAŞ
|% 0,48
|82
|BTP
|ÖMER SEFA KARAMAN
|% 0,36
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSİ ŞAHİN
|% 30,43
|15.963
|DEM PARTİ
|HİKMET DUMAN
|% 24,59
|12.895
|DP
|ŞEHMUS NASIROĞLU
|% 24,09
|12.635
|YENİDEN REFAH
|SEYFEDDİN ALPSOY
|% 16,31
|8.553
|HÜDA PAR
|ADNAN BOZKURT
|% 3,62
|1.900
|SAADET
|MAHMUT SAMİ KOLLU
|% 0,56
|294
|BTP
|HÜSEYİN KARAKAŞ
|% 0,2
|106
|HKP
|EMİNE ŞAHBAZ
|% 0,2
|104
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,58
|Katılım Oranı
|:
|% 69,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|% 73,31
|30.106
|AK PARTİ
|MEHMET ÇELİK
|% 14,76
|6.062
|HÜDA PAR
|HALİL TALAYHAN
|% 2,61
|1.072
|CHP
|MEHMET DOĞAN
|% 2,32
|952
|BAĞIMSIZ
|MEHMET MAHSUM IŞIK
|% 2,24
|920
|YENİDEN REFAH
|MUCİP KARDAŞ
|% 1,55
|636
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YILDIRIM
|% 0,8
|329
|GELECEK PARTİSİ
|HAKİM DOĞAN
|% 0,65
|269
|BTP
|HÜSEYİN TARGİT
|% 0,55
|228
|DP
|FUAT KIZMAZ
|% 0,41
|168
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT GÖK
|% 0,29
|119
|HAK-PAR
|MEHMET KURŞUN
|% 0,2
|81
|SAADET
|HASAN ÇAKAR
|% 0,16
|66
|DİĞER
|% 0,09
|36
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT TOKAY
|% 0,06
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,33
|Katılım Oranı
|:
|% 84,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|% 41,39
|2.934
|YENİDEN REFAH
|SERVET CEMİLOĞLU
|% 31,05
|2.201
|DEM PARTİ
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|% 25,93
|1.838
|SAADET
|OSMAN GÖKÇEPINAR
|% 0,71
|50
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM BEDİR
|% 0,65
|46
|BTP
|AYŞE DÜLGER
|% 0,27
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,56
|Katılım Oranı
|:
|% 74,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|% 56,26
|5.430
|DEM PARTİ
|HATİCE ÖNCÜ
|% 36,44
|3.517
|CHP
|İSMAİL OKTAY
|% 2,01
|194
|HÜDA PAR
|CEMAL ACAR
|% 1,62
|156
|YENİDEN REFAH
|ÖMER FARUK AFADLE
|% 1,43
|138
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 1,05
|101
|DEVA PARTİSİ
|EMİNE KERİMOĞLU
|% 0,55
|53
|BTP
|NURCAN KAZANCİ
|% 0,48
|46
|SAADET
|SİNAN GÜLNAR
|% 0,16
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN DEMİR
|% 53,17
|3.372
|DEM PARTİ
|SAMİ İLDEM
|% 23,51
|1.491
|YENİDEN REFAH
|ÇAĞDAŞ ARAZ
|% 16,97
|1.076
|HÜDA PAR
|LOKMAN KOÇ
|% 2,97
|188
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AYHANCİ
|% 1,21
|77
|SAADET
|BİLAL GÜMÜŞ
|% 1,21
|77
|CHP
|HALİL ÇOKAN
|% 0,82
|52
|BTP
|ŞADUMAN EROL
|% 0,14
|9
Son Dakika › Güncel › MARDİN SON - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarıyla seçimi tamamladılar.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezi önünde toplanan CHP'lilere hitap etti. Özel, tüm belediye başkanlarının memnuniyet sağlamak ve kimseyi üzmemek için arı gibi çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, seçim sürecinde milliyetçi, muhafazakar ve Kürt demokratlardan destek istediklerini ifade etti ve Türkiye ittifakının gücünü milletten aldığını vurguladı. Özel, CHP olarak yeni bir adım atacaklarını ve hatalarını telafi etmek için çalışacaklarını söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yüzde 37.13 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
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