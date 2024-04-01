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MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:06
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.031
Toplam Seçmen : 555.072
Açılan Sandık : 1.898
Açılan Sandık Oranı : % 93,45
Kullanılan Oy : 377.286
Geçerli Oy : 353.689
Katılım Oranı : % 72,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET TÜRK% 55,96197.920
AK PARTİABDULLAH ERİN% 28,67101.416
YENİDEN REFAHİBRAHİM ATMACA% 4,6616.469
HÜDA PARİSMAİL ÇEVİK% 2,9510.429
CHPÖMER DURAK% 2,518.872
DPABDULKADİR TURAN% 1,716.041
İYİ PARTİSÜLEYMAN AKAR% 0,642.249
DEVA PARTİSİABDULKADİR KERİMOĞLU% 0,622.193
ZAFER PARTİSİKADİR GÖKÇEN% 0,551.942
SAADETMEHMET ALİ KILIÇ% 0,421.476
DİĞER% 0,381.340
BTPARZEN ARAS GÜLER% 0,18655
HAK-PARSELMAN DENİZ% 0,18648
BAĞIMSIZABDURRAHMAN UNCU% 0,14491
DSPHASAN ERÇELEBİ% 0,11383
TKHHAKAN KAZAN% 0,07265
HKPMEHRALİ YÜCEDAĞ% 0,07256
VATAN PARTİSİZEYNETTİN BOZAN% 0,06217
YTPYASİN ÖZDEMİR% 0,05186
MİLLETAHMET KARA% 0,04134
MİLLİ YOLMEHMET FİDAN% 0,03107
ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 98,28
Katılım Oranı : % 73,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALİ AMAK% 42,8534.273
AK PARTİMEHMET TATLIDEDE% 33,5526.838
YENİDEN REFAHMEHMET BEŞİR AYANOĞLU% 8,156.518
CHPABDÜLKERİM ADAM% 5,434.348
HÜDA PARABDURRAHİM DENGİZ% 4,813.846
BAĞIMSIZHALİL BOZ% 1,371.093
DEVA PARTİSİADNAN ULUSOY% 1,261.006
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PEKİZ% 1,07856
İYİ PARTİALİ GÜNEŞ% 0,98786
BTPKADİR OSMAN BAŞKARA% 0,37296
HKPGÖKAN ÖZDEMİR% 0,16128
DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİASYA GEZER% 49,066.559
AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 43,65.828
HÜDA PARABDURRAHMAN SEYHAN% 4,41590
CHPMUSTAFA BULUT% 0,79106
İYİ PARTİSALİH KORKMAZ% 0,680
YENİDEN REFAHMEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY% 0,5776
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AKTAŞ% 0,453
HKPAYTEN ÖZAY% 0,2432
SAADETİDRİS YÜCEL% 0,2331
BTPNURİ YUSUF ÖZEKİNCİ% 0,113
DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 77,33
Katılım Oranı : % 75,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSONGÜL ÖZBAHÇECİ% 61,1512.603
AK PARTİFARUK NECİMOĞLU% 28,935.963
HÜDA PARSABRİ DİNÇ% 3,28676
YENİDEN REFAHREMZİ EKTİREN% 1,59327
CHPALİCAN IŞIK% 1,56322
BAĞIMSIZALİ TUNÇ% 1,44297
DEVA PARTİSİİZEDDİN RUTAN% 1,06218
BTPFADİME TAŞKIRAN% 0,3571
DİĞER% 0,362
SAADETMUSTAFA İKBAL TOZAN% 0,1428
HAK-PARMEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN% 0,1123
VATAN PARTİSİAZİZ SIĞINÇ% 0,0919
KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 93,14
Katılım Oranı : % 71,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİZEYNİ İPEK% 70,4473.149
AK PARTİALİ ERTAŞ% 14,5615.123
YENİDEN REFAHÜMİT AYDIN% 4,724.903
HÜDA PARABDULLAH KAVAN% 3,053.173
CHPALİ KALKAN% 2,72.802
DİĞER% 1,271.320
SAADETİBRAHİM GÜNEŞ% 0,78808
DEVA PARTİSİSERVET UYĞUR% 0,68702
İYİ PARTİMEHMET FAİK ÇEÇEN% 0,51525
BTPHAYDAR AKKUŞ% 0,45464
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 0,37388
DPBERŞAN AKAY% 0,24248
HAK-PARRAMAZAN İLHAN% 0,23241
MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKUDRET UÇUK% 51,198.694
AK PARTİİLHAMEDDİN BELEK% 36,696.231
HÜDA PARABDULAZİZ ÖNEN% 5,85993
CHPADEM DENLİ% 2,24380
GELECEK PARTİSİİSMET ÇAVLI% 1,08183
İYİ PARTİABDURRAHMAN BİLEN% 0,94160
YENİDEN REFAHTURAN CAN% 0,67113
BAĞIMSIZBARAN BAZ% 0,585
DEVA PARTİSİMECİT AKTAŞ% 0,4882
BTPÖMER SEFA KARAMAN% 0,3661
MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 30,4315.963
DEM PARTİHİKMET DUMAN% 24,5912.895
DPŞEHMUS NASIROĞLU% 24,0912.635
YENİDEN REFAHSEYFEDDİN ALPSOY% 16,318.553
HÜDA PARADNAN BOZKURT% 3,621.900
SAADETMAHMUT SAMİ KOLLU% 0,56294
BTPHÜSEYİN KARAKAŞ% 0,2106
HKPEMİNE ŞAHBAZ% 0,2104
NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 83,58
Katılım Oranı : % 69,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN% 73,3130.106
AK PARTİMEHMET ÇELİK% 14,766.062
HÜDA PARHALİL TALAYHAN% 2,611.072
CHPMEHMET DOĞAN% 2,32952
BAĞIMSIZMEHMET MAHSUM IŞIK% 2,24920
YENİDEN REFAHMUCİP KARDAŞ% 1,55636
DEVA PARTİSİMEHMET YILDIRIM% 0,8329
GELECEK PARTİSİHAKİM DOĞAN% 0,65269
BTPHÜSEYİN TARGİT% 0,55228
DPFUAT KIZMAZ% 0,41168
BÜYÜK BİRLİKHALİT GÖK% 0,29119
HAK-PARMEHMET KURŞUN% 0,281
SAADETHASAN ÇAKAR% 0,1666
DİĞER% 0,0936
VATAN PARTİSİVEDAT TOKAY% 0,0625
ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 98,33
Katılım Oranı : % 84,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 41,392.934
YENİDEN REFAHSERVET CEMİLOĞLU% 31,052.201
DEM PARTİNECLA FİGAN ALTINDAĞ% 25,931.838
SAADETOSMAN GÖKÇEPINAR% 0,7150
HÜDA PARABDURRAHİM BEDİR% 0,6546
BTPAYŞE DÜLGER% 0,2719
SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 83,56
Katılım Oranı : % 74,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN UĞUR HAMİDİ% 56,265.430
DEM PARTİHATİCE ÖNCÜ% 36,443.517
CHPİSMAİL OKTAY% 2,01194
HÜDA PARCEMAL ACAR% 1,62156
YENİDEN REFAHÖMER FARUK AFADLE% 1,43138
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 1,05101
DEVA PARTİSİEMİNE KERİMOĞLU% 0,5553
BTPNURCAN KAZANCİ% 0,4846
SAADETSİNAN GÜLNAR% 0,1616
YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 53,173.372
DEM PARTİSAMİ İLDEM% 23,511.491
YENİDEN REFAHÇAĞDAŞ ARAZ% 16,971.076
HÜDA PARLOKMAN KOÇ% 2,97188
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AYHANCİ% 1,2177
SAADETBİLAL GÜMÜŞ% 1,2177
CHPHALİL ÇOKAN% 0,8252
BTPŞADUMAN EROL% 0,149

Kaynak: AA

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