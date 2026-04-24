Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışmalarıyla Kentte Sosyal Destek Ağı Büyüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir destek ağı oluşturuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bugüne kadar evde sağlık hizmetinden yatağa bağımlı hastalara, yaş almış yurttaşlardan onkoloji hastalarına, ambulans hizmetinden özel gereksinimli bireylere kadar, "erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet" anlayışıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ev temizliği hizmetinden 7 bin 843 kişi yararlandı

Büyükşehir'in ev temizliği hizmetinden 7 bin 843 kişi yararlanırken, toplam 88 bin 110 hizmet sunuldu. Kişisel bakım alanında ise 6 bin 987 kişiye ulaşılırken, 143 bin 240 hizmet gerçekleştirildi. Engelli hakları ve erişilebilirlik konularında 10 bine yakın kişiye danışmanlık hizmeti verilirken, erişilebilirlik tespit ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında 199 farklı hizmet gerçekleştirildi. İşaret diliyle görüntülü destek hattı sayesinde bin 236 kişiye ulaşılırken, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden bin 644 kişi faydalandı.

Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı bünyesinde açılan kurslarda toplam 68 bini aşkın seansa ulaşırken, sosyo-kültürel etkinliklere katılan engelli birey ve yakınlarının sayısı 25 bin 943 oldu. Sportif eğitimler, fitness hizmetleri ve koordinasyon çalışmalarıyla da özel gereksinimli bireylere binlerce seanslık destekler sağlandı.

Sağlık alanında ise evde sağlık hizmetleri önemli bir yer tutarken; genel sağlık hizmetlerinde 9 bin 202 kişiye ulaşıldı, toplam 198 bin 437 kez hizmet verildi. Fizik tedavi hizmetlerinden 4 bin 639 kişi yararlanırken, 63 bin 708 seans gerçekleştirildi.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında ise 427 kişiye bin 341 hizmet sunuldu. Medikal destekler kapsamında da 148 binin üzerinde hasta bezi paketi dağıtılırken, 2 bini aşkın farklı medikal malzeme desteği sağlandı.

Ayrıca bakım-onarım hizmetleri ve danışmanlık faaliyetleriyle binlerce yurttaşa destek verildi. Özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik transfer aracı hizmeti ise 76 bin 96 kişiye ulaşarak önemli bir ihtiyacı karşıladı. Bunun yanı sıra akülü araç şarj istasyonları, sosyal projeler ve danışmanlık hizmetleriyle kent genelinde erişilebilirlik artırıldı.

Destekler hayatın her alanında

Büyükşehir'in Mersin'de yaşayan dar gelirli ailelere destek sağladığı "Halk Kart" projesinden, 2019'dan bu yana 64 bin 648 hane yararlandı ve aktif olarak da yaklaşık 8 bin hane yararlanıyor.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursları'ndan ise toplam 37 bin 986 öğrenci yararlandı. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 8 bin 462 öğrenci yararlanmaya devam ediyor. Büyükşehir tarafından ayrıca ailesinin ekonomik durumunun yetersiz olması nedeniyle üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlanmak amacıyla ücretli kurs desteği alamayan başarılı lise son sınıf ve 8'inci sınıf öğrencilerine ücretsiz kurs desteği veriliyor.

Öğrenim yardımı desteği ile de 14 bin 726 ön lisans; 39 bin 991 lisans öğrencisi olmak üzere toplam 54 bin 717 öğrenci desteklendi. 2025–2026 eğitim ve öğretim yılında da bu destekten 8 bin 685 öğrenci yararlanıyor. Mersin genelinde dezavantajlı mahallelerde bulunan okullarda eğitim gören ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerine içerisinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı "İlk Çantam Projesi" kapsamında ise toplam 91 bin 550 okul çantası dağıtımı gerçekleştirildi. Çamaşır Kafe hizmeti ile 9 bin 458 öğrenciye ulaşıldı ve toplam 29 bin 35 yıkama ve kurutma hizmeti sunuldu. Bunun yanı sıra ücretsiz nakliye desteği, yurt hizmetleri ve öğrenim yardımlarıyla gençlerin eğitim hayatı destekleniyor.

Sosyal belediyeciliğin güçlü örnekleri Mersin'de hayat buluyor

Emeklilere yönelik hizmetler kapsamında faaliyet gösteren Emekli Evleri, 5 bin 760 üyeye ulaştı. Altı farklı noktada hizmet veren merkezlerde emekliler; kurslar, eğitimler, sağlık taramaları ve sosyal etkinliklerle aktif bir yaşam sürdürme imkanı buluyor.

Sosyal destek projeleri arasında yer alan Mobil Kuaför hizmeti, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlara ulaşarak 32 bin 993 kişiye hizmet verdi. Emek Evi ve Refakatçi Evi gibi projeler ise yurttaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırırken; Emek Evi'nden 14 bin 126 kişi, Refakatçi Evi'nden ise 5 bin 360 kişiye destek sağlandı.

Büyükşehir'in hizmet ağı arasında kadınlara yönelik çalışmalar da önemli bir yer tutarken; Hanım Evleri aracılığıyla 5 bin 863 kadın dinlenme ve sosyalleşme imkanı buldu. Kıyafet Evleri sayesinde de 24 bin 981 aileye çocukları için kıyafet desteği sağlandı.

Toplumsal dayanışmayı güçlendiren hizmetler kapsamında Taziye Evleri 410 aileye destek olurken, 7 bin 225 aileye de taziye yemeği ulaştırıldı. Barınma Evi hizmetiyle evsiz yurttaşlara destek verilirken, afet yardımları kapsamında yüzlerce haneye eşya ve tadilat desteği sağlandı.

Kadın ve çocuklara yönelik hizmetler yaygınlaşıyor

Büyükşehir, kadınlara yönelik desteklerinin yanı sıra çocukların gelişimine katkı sunan projeleriyle de sosyal belediyecilik çalışmalarını güçlendiriyor. Sunulan hizmetler sayesinde kadınların üretime katılımını destekleyen projelerle birlikte çocuklara yönelik eğitim, gelişim ve sosyal etkinlik alanları da genişletiliyor. Bu kapsamda kurulan kadın üretici stantlarından bugüne kadar 7 bin 108 kadın yararlanarak üretimlerini doğrudan satışa sunma imkanı buldu.

Kadın Danışma Merkezi'nde 6 bin 396 kişiye destek sağlanırken, Danışma Merkezi hizmetlerinden 6 bin 174 kadın faydalandı. Kadın Konukevi ise 2 bin 356 kadına güvenli barınma imkanı sundu. Kadınların mesleki gelişimlerini destekleyen atölye çalışmaları da yoğun ilgi görürken; Evimiz Atölye Projesi'nden bugüne kadar 6 bin 856, Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi'nden bin 857 ve Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nden 5 bin 150 kişi yararlandı. Gençlik Kampı faaliyetleri kapsamında ise 57 bin 475 kişi çeşitli etkinliklere katılım sağladı.

Çocuklara yönelik hizmetlerde ise kent genelinde birçok merkez aktif olarak hizmet veriyor. Mezitli Çocuk Kampüsü'nden 43 bin 684, Silifke Çocuk Kampüsü'nden 4 bin 246, Toroslar Çocuk Kampüsü'nden 12 bin 876 ve Huzurkent Çocuk Kampüsü'nden 2 bin 76 çocuk faydalanırken; Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi'nden 37 bin 185 kişi, Silifke Atakent Çocuk Hobi Atölyesi'nden de 462 çocuk yararlanıyor.

Büyükşehir'in Çocuk Gelişim Merkezleri'nde de yüzlerce çocuğa hizmet sunuluyor. Çocuklar; çocuk gelişim merkezlerinde de uzman kadro eşliğinde bilişsel, sosyal, öz bakım ve duyuşsal alanlarda desteklenip, erken yaşta kaliteli bir eğitim programıyla tanışma fırsatı buluyor. Bunun yanı sıra Çocuk Meclisi çalışmalarıyla 231 çocuğun sosyal hayata aktif katılımının teşvik edildiği çalışmaların yanı sıra Trafik Park ve Tarsus Gençlik Kampı'nda sunulan hizmetlerle çocukların gelişimine katkıda bulunuluyor.

Büyükşehir'in kadın ve çocuk odaklı bu projeleri, toplumsal gelişimi destekleyen önemli adımlar arasında yer alırken; hem kadınların güçlenmesine hem de çocukların sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Gıda destekleri geniş kitlelere ulaştı

Ramazan aylarında 1 milyon 260 binin üzerinde iftar yemeği dağıtılırken, 970 bin 534 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca "Bir Ekmek Bir Çorba" projesi ile 61 noktada yurttaşlara sıcak çorba ikramı yapılırken, mahalle mutfakları uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmaya devam ediyor.

Evde Yemek Hizmeti'nden ise günlük olarak 3 bin 8 haneye 3 bin 303 adet yemek götürüldü. Çocuklara ve ailelere yönelik projeler de öne çıkarken; "Süt Senin Gurur Mersin'in" projesi kapsamında 5,5 milyonun üzerinde süt dağıtılırken, yüz binlerce kuruyemiş paketi öğrencilere ulaştırıldı.

Hamile Bakım Sütü kapsamında toplam 1 milyon 146 bin 134 paket süt, Yenidoğan Destek Paketi kapsamında toplam 14 bin 646 paket, El Bebek Gül Bebek Destek Paketi kapsamında 55 bin 84 paket teslimi yapıldı. Büyükşehir ayrıca onkoloji tedavisi gören çocuklara yönelik de özel destek paketleri dağıtımı yaptı.

Büyükşehir ayrıca çölyak ve fenülketonuri hastalarına da destek vermeye devam ederken, çölyak hastalarına verilen hizmetten 935 hane, fenülketonuri hastalarına verilen destekten de 26 hane yararlanıyor. Eğitim ve kişisel gelişim alanında ise MERCİ danışmanlık merkezleri, MERCEK mesleki eğitim kursları ve "Hello Mersin" gibi projelerle 10 binlerce kişiye ulaşıldı.

Ayrıca Aratos Matematik Evi, öğrencilerin matematiğe olan bakış açısını değiştiren yenilikçi bir eğitim ortamı sunuyor. Toplumsal birlikteliği artıran etkinlikler de yıl boyunca devam ediyor. "Vahap Amca ile Tatlı Günler" projesi kapsamında yüz binlerce ürün çocuklara ulaştırılırken, kandil, aşure ve kaynar dağıtımlarıyla geleneksel dayanışma kültürü yaşatılıyor.