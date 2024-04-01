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MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:43  Güncelleme: 01:45
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 3.975
Açılan Sandık Oranı : % 89,51
Kullanılan Oy : 980.278
Geçerli Oy : 942.686
Katılım Oranı : % 78,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,6561.870
MHPSERDAR SOYDAN% 30,42286.779
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,3231.334
DİĞER% 1,1310.665
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 1,0910.295
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 1,019.542
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,65.639
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,575.342
SAADETSONER ÇONTAR% 0,413.858
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,312.925
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,191.779
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,181.714
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,171.582
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,161.529
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,161.477
TKPDERYA DEMİR% 0,151.427
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,111.043
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,11998
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,1910
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,09891
TKHBERKAY ÇELEN% 0,05514
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,04338
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,03235
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 85,33
Katılım Oranı : % 79,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 33,6538.705
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 29,2233.610
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 23,4927.018
DİĞER% 5,256.043
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,431.638
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,391.602
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,31.491
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,8921
BTPCEMİL KARA% 0,62714
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,49567
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,47545
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,4462
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,39453
DPGÖKHAN BENER% 0,32371
TKPHAMİT SAKAR% 0,25284
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,17191
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,09105
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,09101
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,0887
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,0775
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0333
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 75,94
Katılım Oranı : % 86,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 57,818.527
MHPHİDAYET KILINÇ% 36,6111.733
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 1,95626
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,91291
DİĞER% 0,65208
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,39126
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,3198
SAADETALİ BAL% 0,2788
DPALPAY KARAMAN% 0,2787
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,2272
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,265
BTPHAKAN KUZİN% 0,263
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0928
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,0824
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0517
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 62,734.948
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,392.476
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,03318
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,3628
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,324
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,2923
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,2822
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,1613
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,1411
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,119
MİLLETÖMER TEKİN% 0,097
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,086
VATAN PARTİSİHALİL BORA BOZKURT% 0,043
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 94,59
Katılım Oranı : % 85,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 38,046.238
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,335.138
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 28,634.695
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,5895
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,4980
BTPBESİM ATAŞ% 0,2134
TİPOĞUZHAN USTA% 0,2134
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,233
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,1322
MİLLETSADIK EMEN% 0,0914
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,0610
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,035
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 49,23.013
MHPALİ RIZA GENÇ% 45,92.811
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 3,95242
HÜDA PARLATİF AKPINAR% 0,2817
DEVA PARTİSİTORUN CANER ÇAKMAK% 0,2113
YENİDEN REFAHBÜLENT ŞAHİN% 0,1811
SAADETİZVAN NERGİZ% 0,117
HKPAYŞE ÇOLPA% 0,053
ZAFER PARTİSİÖMER SÖKER% 0,032
MİLLETTESLİME BAL% 0,032
BÜYÜK BİRLİKSELAHATTİN UMUT LAĞAP% 0,021
DSPMUSTAFA ERKAN KAYGU% 0,021
BTPERDAL AKSAY% 0,021
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 87,40
Katılım Oranı : % 83,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 42,2233.841
CHPMEHMET MAVİ% 37,1529.775
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 16,2112.990
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,13902
DİĞER% 1,11890
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,72577
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,46369
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,18146
DPHAVVA TEKELİ% 0,17133
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,16130
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,14111
BTPÖMER ŞEN% 0,13101
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0861
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0652
DSPTANER ZEHİR% 0,0540
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0328
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,336.324
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 30,655.486
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 29,985.366
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 2,96530
DİĞER% 0,2544
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,2240
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,1527
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,0916
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,0814
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,0814
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,0712
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,0611
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,059
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,036
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 63,972.973
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 23,7927.164
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 5,816.631
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 2,032.316
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,11.258
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,86984
BTPOSMAN KÖKER% 0,47540
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,31356
SAADETBURAK CANLI% 0,29331
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,28320
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,27310
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,25285
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,21240
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,15175
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,1119
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0780
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0778
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0335
DİĞER% 0,0114
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 84,34
Katılım Oranı : % 87,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 49,5916.995
MHPVOLKAN ŞEKER% 32,4111.107
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 12,754.371
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,151.080
SAADETAHMET KARA% 0,46157
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,44150
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,33115
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,2378
HKPKERİM BALKAN% 0,1550
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,1346
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1241
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1139
DİĞER% 0,0931
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,0413
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 94,86
Katılım Oranı : % 83,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 56,7643.265
MHPSADIK ALTUNOK% 37,528.583
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,351.027
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,23936
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,75575
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,42321
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,33249
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,22166
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,22165
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,2157
DPHASAN KILIÇ% 0,2151
DİĞER% 0,18135
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,17133
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,17127
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,1289
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,178
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0861
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 85,41
Katılım Oranı : % 78,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,4775.183
MHPMAHMUT TAT% 35,3557.190
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 6,029.743
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 5,969.651
HÜDA PARSERVET ASLAN% 1,071.735
YENİDEN REFAHALİ SARI% 1,011.640
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,871.406
SAADETENVER VARLI% 0,641.029
DİĞER% 0,57930
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,45722
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,44705
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,29464
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,27434
TKPUĞUR ÖZER% 0,15248
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,14226
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,11182
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,1171
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,09139
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 84,23
Katılım Oranı : % 74,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,3964.862
MHPALİ ÖZ% 38,7252.990
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,547.584
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,772.424
DİĞER% 1,431.960
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 1,111.520
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,871.192
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,761.040
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,52716
DPTURGAY ÇELİK% 0,35474
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,28381
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,26358
TKPYUSUF ÖZER% 0,23316
MİLLETSERAP UYSAL% 0,2266
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,16221
EMEPİMDAT DAĞ% 0,15210
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,1141
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,1131
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,0685
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 96,95
Katılım Oranı : % 73,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 62,4485.610
AK PARTİKENAN PEKER% 16,8923.154
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 6,799.305
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 3,915.356
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 2,042.797
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,932.642
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,091.499
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,911.253
TİPGENÇER BAYKUL% 0,821.129
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,751.024
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,49671
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,39537
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,31431
TKPZÜHAL KURT% 0,26353
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,26352
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,19257
DİĞER% 0,15204
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,14187
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,11159
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,08113
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0564

Kaynak: AA

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23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
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