MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.441
|Toplam Seçmen
|:
|1.392.176
|Açılan Sandık
|:
|3.975
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,51
|Kullanılan Oy
|:
|980.278
|Geçerli Oy
|:
|942.686
|Katılım Oranı
|:
|% 78,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP SEÇER
|% 59,6
|561.870
|MHP
|SERDAR SOYDAN
|% 30,42
|286.779
|İYİ PARTİ
|MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
|% 3,32
|31.334
|DİĞER
|% 1,13
|10.665
|YENİDEN REFAH
|İZZEDDİN ALKAN
|% 1,09
|10.295
|ZAFER PARTİSİ
|EMİRCAN ÇATIKKAŞ
|% 1,01
|9.542
|MEMLEKET
|CELALETTİN DENLİ
|% 0,6
|5.639
|HÜDA PAR
|TAHİR UYSAL
|% 0,57
|5.342
|SAADET
|SONER ÇONTAR
|% 0,41
|3.858
|DEVA PARTİSİ
|GÜRAN DİNÇER
|% 0,31
|2.925
|DP
|BÜNYAMİN ÇELİK
|% 0,19
|1.779
|YTP
|CEMALETTİN TONĞA
|% 0,18
|1.714
|MİLLİ YOL
|MELİH ARSLAN
|% 0,17
|1.582
|AB PARTİ
|FEYYAZ AKTAŞ
|% 0,16
|1.529
|BTP
|GARİP CAN COŞKUN
|% 0,16
|1.477
|TKP
|DERYA DEMİR
|% 0,15
|1.427
|HAK-PAR
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,11
|1.043
|DSP
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,11
|998
|MİLLET
|HASAN TAHSİN UYSAL
|% 0,1
|910
|VATAN PARTİSİ
|YALÇIN ÖKTEM
|% 0,09
|891
|TKH
|BERKAY ÇELEN
|% 0,05
|514
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM DOĞRU
|% 0,04
|338
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT GÜLENAY
|% 0,03
|235
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,33
|Katılım Oranı
|:
|% 79,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HOŞYAR SARIYILDIZ
|% 33,65
|38.705
|AK PARTİ
|MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK
|% 29,22
|33.610
|CHP
|NESİBE TEKER HAZİM
|% 23,49
|27.018
|DİĞER
|% 5,25
|6.043
|İYİ PARTİ
|ONUR KÖSEL
|% 1,43
|1.638
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÖZKANER
|% 1,39
|1.602
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA TEKBAŞ
|% 1,3
|1.491
|HÜDA PAR
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|% 0,8
|921
|BTP
|CEMİL KARA
|% 0,62
|714
|DEVA PARTİSİ
|EMRAH ŞİMŞEK
|% 0,49
|567
|MEMLEKET
|CEMİL EVİS
|% 0,47
|545
|SAADET
|MEHMET FARUK SÜZEN
|% 0,4
|462
|BAĞIMSIZ
|MEHMET DİNDAR
|% 0,39
|453
|DP
|GÖKHAN BENER
|% 0,32
|371
|TKP
|HAMİT SAKAR
|% 0,25
|284
|DSP
|MÜRSEL ÇİFTÇİ
|% 0,17
|191
|VATAN PARTİSİ
|FIRAT ARKALI
|% 0,09
|105
|MİLLET
|ALİ NEŞET YAZAR
|% 0,09
|101
|HKP
|AYHAN GEZMİŞOĞLU
|% 0,08
|87
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN ÇALOĞLU
|% 0,07
|75
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM HALİL KARAYILAN
|% 0,03
|33
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,94
|Katılım Oranı
|:
|% 86,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DURMUŞ DENİZ
|% 57,8
|18.527
|MHP
|HİDAYET KILINÇ
|% 36,61
|11.733
|İYİ PARTİ
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|% 1,95
|626
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA KEMAL ASLAN
|% 0,91
|291
|DİĞER
|% 0,65
|208
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞLAR KÖKSEL
|% 0,39
|126
|YENİDEN REFAH
|SEFA ÇAYLAR
|% 0,31
|98
|SAADET
|ALİ BAL
|% 0,27
|88
|DP
|ALPAY KARAMAN
|% 0,27
|87
|MİLLET
|ÖMER FARUK DEDE
|% 0,22
|72
|HÜDA PAR
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|% 0,2
|65
|BTP
|HAKAN KUZİN
|% 0,2
|63
|VATAN PARTİSİ
|AYKUT BABACAN
|% 0,09
|28
|MEMLEKET
|MUSTAFA BOZ
|% 0,08
|24
|DSP
|AHMET CENGİZ KARA
|% 0,05
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN KILIÇARPA
|% 62,73
|4.948
|AK PARTİ
|FERAT AKTAN
|% 31,39
|2.476
|İYİ PARTİ
|İRFAN ŞAHİN
|% 4,03
|318
|YENİDEN REFAH
|EYÜP ÖZERK
|% 0,36
|28
|SAADET
|MEHMET FATİH ERCAN
|% 0,3
|24
|BAĞIMSIZ
|MEHMET SARI
|% 0,29
|23
|BTP
|SÜLEYMAN SÜNBÜL
|% 0,28
|22
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜN ÖLEKLİ
|% 0,16
|13
|DEVA PARTİSİ
|YAREN YAVUZ TEL
|% 0,14
|11
|HÜDA PAR
|İSMAİL EROĞLU
|% 0,11
|9
|MİLLET
|ÖMER TEKİN
|% 0,09
|7
|DSP
|ÖZKAN BAŞKAYA
|% 0,08
|6
|VATAN PARTİSİ
|HALİL BORA BOZKURT
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,59
|Katılım Oranı
|:
|% 85,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 38,04
|6.238
|İYİ PARTİ
|MEHMET TÜRE
|% 31,33
|5.138
|CHP
|BAYKAL ARIDENİZ
|% 28,63
|4.695
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ
|% 0,58
|95
|YENİDEN REFAH
|PINAR ALTINÖZ
|% 0,49
|80
|BTP
|BESİM ATAŞ
|% 0,21
|34
|TİP
|OĞUZHAN USTA
|% 0,21
|34
|SAADET
|MEHMET LUTFİ UĞUZ
|% 0,2
|33
|HÜDA PAR
|MURAT SOLAK
|% 0,13
|22
|MİLLET
|SADIK EMEN
|% 0,09
|14
|DEVA PARTİSİ
|MUSA HAN ÜNAL
|% 0,06
|10
|DSP
|ÇİĞDEM BİÇER
|% 0,03
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MEHMET FATİH SOFU
|% 49,2
|3.013
|MHP
|ALİ RIZA GENÇ
|% 45,9
|2.811
|CHP
|GÜLAY ŞİMŞEK
|% 3,95
|242
|HÜDA PAR
|LATİF AKPINAR
|% 0,28
|17
|DEVA PARTİSİ
|TORUN CANER ÇAKMAK
|% 0,21
|13
|YENİDEN REFAH
|BÜLENT ŞAHİN
|% 0,18
|11
|SAADET
|İZVAN NERGİZ
|% 0,11
|7
|HKP
|AYŞE ÇOLPA
|% 0,05
|3
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER SÖKER
|% 0,03
|2
|MİLLET
|TESLİME BAL
|% 0,03
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|SELAHATTİN UMUT LAĞAP
|% 0,02
|1
|DSP
|MUSTAFA ERKAN KAYGU
|% 0,02
|1
|BTP
|ERDAL AKSAY
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,40
|Katılım Oranı
|:
|% 83,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KARA
|% 42,22
|33.841
|CHP
|MEHMET MAVİ
|% 37,15
|29.775
|İYİ PARTİ
|MEHMET DUTAR
|% 16,21
|12.990
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ŞAHİN
|% 1,13
|902
|DİĞER
|% 1,11
|890
|ZAFER PARTİSİ
|DURMUŞ DOYDU
|% 0,72
|577
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,46
|369
|DEVA PARTİSİ
|SİNEM YÜRÜ
|% 0,18
|146
|DP
|HAVVA TEKELİ
|% 0,17
|133
|HÜDA PAR
|FERHAT PINAR
|% 0,16
|130
|MİLLET
|SALİH AKARÇAY
|% 0,14
|111
|BTP
|ÖMER ŞEN
|% 0,13
|101
|HKP
|CEMİL DEMİRCAN
|% 0,08
|61
|VATAN PARTİSİ
|ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR
|% 0,06
|52
|DSP
|TANER ZEHİR
|% 0,05
|40
|BAĞIMSIZ
|MURAT TIRAŞ
|% 0,03
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÖNGE
|% 35,33
|6.324
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL ÇELİK
|% 30,65
|5.486
|CHP
|BAYRAM ALİ DEDE
|% 29,98
|5.366
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ALİ BİLGİN
|% 2,96
|530
|DİĞER
|% 0,25
|44
|ZAFER PARTİSİ
|TARIK BERÇEM
|% 0,22
|40
|SAADET
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 0,15
|27
|HÜDA PAR
|ALİ HAYDAR UCAL
|% 0,09
|16
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ALİ YILDIZ
|% 0,08
|14
|MİLLET
|HATİCE AYKUN
|% 0,08
|14
|BTP
|ÇETİN ŞAHİN
|% 0,07
|12
|HKP
|NAZMİYE ALKANAT
|% 0,06
|11
|VATAN PARTİSİ
|CAN CENGİZ
|% 0,05
|9
|DSP
|MUSTAFA KEMAL TEKİN
|% 0,03
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SERKAN TUNCER
|% 63,9
|72.973
|AK PARTİ
|MEVLÜT EKMEKCİ
|% 23,79
|27.164
|BAĞIMSIZ
|NEŞET TARHAN
|% 5,81
|6.631
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
|% 2,03
|2.316
|İYİ PARTİ
|NÜSRET OLİGER
|% 1,1
|1.258
|YENİDEN REFAH
|RECEP GÜL
|% 0,86
|984
|BTP
|OSMAN KÖKER
|% 0,47
|540
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIRATLI
|% 0,31
|356
|SAADET
|BURAK CANLI
|% 0,29
|331
|MEMLEKET
|YASEMİN GÜNGÖR
|% 0,28
|320
|TKP
|FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ
|% 0,27
|310
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ÖZEN
|% 0,25
|285
|HÜDA PAR
|ABDULSELAM CANTAY
|% 0,21
|240
|VATAN PARTİSİ
|ABDULLAH ŞUVAK
|% 0,15
|175
|DP
|CELAL KEREM KARASOLAK
|% 0,1
|119
|MİLLET
|HASAN DEMİRCAN
|% 0,07
|80
|DSP
|FİKRET İMAMOĞLU
|% 0,07
|78
|MİLLİ YOL
|MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT
|% 0,03
|35
|DİĞER
|% 0,01
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,34
|Katılım Oranı
|:
|% 87,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MURAT ORHAN
|% 49,59
|16.995
|MHP
|VOLKAN ŞEKER
|% 32,41
|11.107
|CHP
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|% 12,75
|4.371
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DEMİR
|% 3,15
|1.080
|SAADET
|AHMET KARA
|% 0,46
|157
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ÇELİK KOVAN
|% 0,44
|150
|MEMLEKET
|FİKRET ÇAYIR
|% 0,33
|115
|HÜDA PAR
|ÖMER BELEN
|% 0,23
|78
|HKP
|KERİM BALKAN
|% 0,15
|50
|MİLLET
|İBRAHİM AYHAN KOÇAK
|% 0,13
|46
|VATAN PARTİSİ
|REFAH TOPÇU
|% 0,12
|41
|BTP
|DURMUŞ KUMRU
|% 0,11
|39
|DİĞER
|% 0,09
|31
|DSP
|SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
|% 0,04
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,86
|Katılım Oranı
|:
|% 83,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA TURGUT
|% 56,76
|43.265
|MHP
|SADIK ALTUNOK
|% 37,5
|28.583
|İYİ PARTİ
|ALİ ÖZGÜR
|% 1,35
|1.027
|ZAFER PARTİSİ
|ZEYNEL DİNİZ
|% 1,23
|936
|YENİDEN REFAH
|ERSOY ŞAHİN
|% 0,75
|575
|BTP
|ÇETİN ŞENYURT
|% 0,42
|321
|MİLLET
|DURMUŞ KALE
|% 0,33
|249
|SAADET
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,22
|166
|BAĞIMSIZ
|BİLAL DÖLEK
|% 0,22
|165
|HÜDA PAR
|ABDULLAH DUMAN
|% 0,2
|157
|DP
|HASAN KILIÇ
|% 0,2
|151
|DİĞER
|% 0,18
|135
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DEMİR
|% 0,17
|133
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM YANIÇ
|% 0,17
|127
|MEMLEKET
|İBRAHİM KARABULUT
|% 0,12
|89
|VATAN PARTİSİ
|TÜLAY ETİLER
|% 0,1
|78
|DSP
|FATMA ALTUNOK
|% 0,08
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,41
|Katılım Oranı
|:
|% 78,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ BOLTAÇ
|% 46,47
|75.183
|MHP
|MAHMUT TAT
|% 35,35
|57.190
|MEMLEKET
|OZAN MEHMET BOZDOĞAN
|% 6,02
|9.743
|İYİ PARTİ
|MEHMET YUNUS SEVEN
|% 5,96
|9.651
|HÜDA PAR
|SERVET ASLAN
|% 1,07
|1.735
|YENİDEN REFAH
|ALİ SARI
|% 1,01
|1.640
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA BATIN ŞENER
|% 0,87
|1.406
|SAADET
|ENVER VARLI
|% 0,64
|1.029
|DİĞER
|% 0,57
|930
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN YILDIRIM
|% 0,45
|722
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ATAY
|% 0,44
|705
|BTP
|NEZİHA KARATAŞ
|% 0,29
|464
|MİLLET
|FİKRET ADIGÜZEL
|% 0,27
|434
|TKP
|UĞUR ÖZER
|% 0,15
|248
|AB PARTİ
|YAKUP CAN GÜNGÖR
|% 0,14
|226
|VATAN PARTİSİ
|MURAT ÜNSAL
|% 0,11
|182
|DSP
|TOLGA ÇAKIR
|% 0,1
|171
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BİLAL EROĞLU
|% 0,09
|139
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,23
|Katılım Oranı
|:
|% 74,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|% 47,39
|64.862
|MHP
|ALİ ÖZ
|% 38,72
|52.990
|İYİ PARTİ
|NİHAT SOYSAL
|% 5,54
|7.584
|YENİDEN REFAH
|SONER ÇELİK
|% 1,77
|2.424
|DİĞER
|% 1,43
|1.960
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA ÖZMEN
|% 1,11
|1.520
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN DOĞAN
|% 0,87
|1.192
|SAADET
|BİLAL OĞUZ
|% 0,76
|1.040
|DEVA PARTİSİ
|SULTAN AYDOĞAN
|% 0,52
|716
|DP
|TURGAY ÇELİK
|% 0,35
|474
|BÜYÜK BİRLİK
|SABİT TURGAY KARADİKEN
|% 0,28
|381
|BTP
|MEHMET ÖZGÜR
|% 0,26
|358
|TKP
|YUSUF ÖZER
|% 0,23
|316
|MİLLET
|SERAP UYSAL
|% 0,2
|266
|DSP
|MEHMET KARACAOĞLU
|% 0,16
|221
|EMEP
|İMDAT DAĞ
|% 0,15
|210
|VATAN PARTİSİ
|NURİYE TÜRKOĞLU
|% 0,1
|141
|HKP
|ERCAN BİLGEÇ
|% 0,1
|131
|BAĞIMSIZ
|BURCU TEMİZKAN
|% 0,06
|85
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,95
|Katılım Oranı
|:
|% 73,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|% 62,44
|85.610
|AK PARTİ
|KENAN PEKER
|% 16,89
|23.154
|BAĞIMSIZ
|AŞKIN TANGIZ
|% 6,79
|9.305
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GENÇ
|% 3,91
|5.356
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ EMENGEN
|% 2,04
|2.797
|İYİ PARTİ
|AHMET ARICAN
|% 1,93
|2.642
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|% 1,09
|1.499
|DEVA PARTİSİ
|FAİK TOK
|% 0,91
|1.253
|TİP
|GENÇER BAYKUL
|% 0,82
|1.129
|BTP
|ALİ ÖZDEMİR
|% 0,75
|1.024
|HÜDA PAR
|ABDULLAH EKİNCİ
|% 0,49
|671
|SAADET
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|% 0,39
|537
|BÜYÜK BİRLİK
|FÜSUN BEKER
|% 0,31
|431
|TKP
|ZÜHAL KURT
|% 0,26
|353
|MEMLEKET
|SEHER DÜZGÜN
|% 0,26
|352
|DP
|HASAN TÜRKER ŞAMAN
|% 0,19
|257
|DİĞER
|% 0,15
|204
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
|% 0,14
|187
|DSP
|MURAT EMRE DOLGUN
|% 0,11
|159
|MİLLET
|GÜLŞEN AYKUN
|% 0,08
|113
|MİLLİ YOL
|TUFAN TUNCEL
|% 0,05
|64
Son Dakika › Güncel › MERSİN SON - Son Dakika
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?