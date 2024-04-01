MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.441
|Toplam Seçmen
|:
|1.392.176
|Açılan Sandık
|:
|4.290
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,60
|Kullanılan Oy
|:
|1.061.826
|Geçerli Oy
|:
|1.017.088
|Katılım Oranı
|:
|% 78,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP SEÇER
|% 59,58
|605.968
|MHP
|SERDAR SOYDAN
|% 30,68
|312.042
|İYİ PARTİ
|MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
|% 3,37
|34.292
|YENİDEN REFAH
|İZZEDDİN ALKAN
|% 1,16
|11.776
|ZAFER PARTİSİ
|EMİRCAN ÇATIKKAŞ
|% 1,04
|10.603
|MEMLEKET
|CELALETTİN DENLİ
|% 0,65
|6.574
|HÜDA PAR
|TAHİR UYSAL
|% 0,61
|6.242
|DİĞER
|% 0,49
|5.018
|SAADET
|SONER ÇONTAR
|% 0,43
|4.405
|DEVA PARTİSİ
|GÜRAN DİNÇER
|% 0,33
|3.387
|DP
|BÜNYAMİN ÇELİK
|% 0,21
|2.145
|YTP
|CEMALETTİN TONĞA
|% 0,2
|2.065
|MİLLİ YOL
|MELİH ARSLAN
|% 0,18
|1.794
|AB PARTİ
|FEYYAZ AKTAŞ
|% 0,18
|1.790
|BTP
|GARİP CAN COŞKUN
|% 0,17
|1.682
|TKP
|DERYA DEMİR
|% 0,16
|1.625
|HAK-PAR
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,12
|1.252
|MİLLET
|HASAN TAHSİN UYSAL
|% 0,12
|1.160
|DSP
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,11
|1.151
|VATAN PARTİSİ
|YALÇIN ÖKTEM
|% 0,1
|1.016
|TKH
|BERKAY ÇELEN
|% 0,04
|426
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM DOĞRU
|% 0,04
|399
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT GÜLENAY
|% 0,03
|276
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,66
|Katılım Oranı
|:
|% 78,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HOŞYAR SARIYILDIZ
|% 36,04
|44.641
|AK PARTİ
|MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK
|% 29,28
|36.259
|CHP
|NESİBE TEKER HAZİM
|% 23,33
|28.895
|DİĞER
|% 2,64
|3.273
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA TEKBAŞ
|% 1,55
|1.921
|İYİ PARTİ
|ONUR KÖSEL
|% 1,43
|1.766
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÖZKANER
|% 1,21
|1.493
|HÜDA PAR
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|% 0,86
|1.067
|BTP
|CEMİL KARA
|% 0,62
|774
|MEMLEKET
|CEMİL EVİS
|% 0,53
|653
|DEVA PARTİSİ
|EMRAH ŞİMŞEK
|% 0,51
|637
|SAADET
|MEHMET FARUK SÜZEN
|% 0,44
|550
|BAĞIMSIZ
|MEHMET DİNDAR
|% 0,39
|480
|DP
|GÖKHAN BENER
|% 0,33
|404
|TKP
|HAMİT SAKAR
|% 0,27
|332
|DSP
|MÜRSEL ÇİFTÇİ
|% 0,19
|237
|VATAN PARTİSİ
|FIRAT ARKALI
|% 0,1
|119
|MİLLET
|ALİ NEŞET YAZAR
|% 0,09
|111
|HKP
|AYHAN GEZMİŞOĞLU
|% 0,08
|105
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN ÇALOĞLU
|% 0,08
|93
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM HALİL KARAYILAN
|% 0,03
|41
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,51
|Katılım Oranı
|:
|% 86,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DURMUŞ DENİZ
|% 57,79
|23.060
|MHP
|HİDAYET KILINÇ
|% 37,03
|14.779
|İYİ PARTİ
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|% 1,97
|787
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA KEMAL ASLAN
|% 0,88
|350
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞLAR KÖKSEL
|% 0,42
|169
|YENİDEN REFAH
|SEFA ÇAYLAR
|% 0,33
|133
|SAADET
|ALİ BAL
|% 0,27
|108
|DP
|ALPAY KARAMAN
|% 0,27
|107
|MİLLET
|ÖMER FARUK DEDE
|% 0,22
|87
|BTP
|HAKAN KUZİN
|% 0,21
|83
|HÜDA PAR
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|% 0,19
|75
|DİĞER
|% 0,18
|71
|MEMLEKET
|MUSTAFA BOZ
|% 0,11
|43
|VATAN PARTİSİ
|AYKUT BABACAN
|% 0,09
|35
|DSP
|AHMET CENGİZ KARA
|% 0,04
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN KILIÇARPA
|% 62,66
|4.948
|AK PARTİ
|FERAT AKTAN
|% 31,36
|2.476
|İYİ PARTİ
|İRFAN ŞAHİN
|% 4,03
|318
|YENİDEN REFAH
|EYÜP ÖZERK
|% 0,39
|31
|SAADET
|MEHMET FATİH ERCAN
|% 0,3
|24
|BTP
|SÜLEYMAN SÜNBÜL
|% 0,29
|23
|BAĞIMSIZ
|MEHMET SARI
|% 0,29
|23
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜN ÖLEKLİ
|% 0,19
|15
|DEVA PARTİSİ
|YAREN YAVUZ TEL
|% 0,14
|11
|HÜDA PAR
|İSMAİL EROĞLU
|% 0,13
|10
|MİLLET
|ÖMER TEKİN
|% 0,1
|8
|DSP
|ÖZKAN BAŞKAYA
|% 0,08
|6
|VATAN PARTİSİ
|HALİL BORA BOZKURT
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,65
|Katılım Oranı
|:
|% 88,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 37,87
|6.597
|İYİ PARTİ
|MEHMET TÜRE
|% 31,36
|5.463
|CHP
|BAYKAL ARIDENİZ
|% 27,97
|4.873
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ
|% 0,85
|148
|YENİDEN REFAH
|PINAR ALTINÖZ
|% 0,72
|125
|TİP
|OĞUZHAN USTA
|% 0,33
|57
|BTP
|BESİM ATAŞ
|% 0,26
|46
|SAADET
|MEHMET LUTFİ UĞUZ
|% 0,25
|43
|HÜDA PAR
|MURAT SOLAK
|% 0,17
|30
|MİLLET
|SADIK EMEN
|% 0,11
|20
|DEVA PARTİSİ
|MUSA HAN ÜNAL
|% 0,07
|13
|DSP
|ÇİĞDEM BİÇER
|% 0,04
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MEHMET FATİH SOFU
|% 48,86
|3.023
|MHP
|ALİ RIZA GENÇ
|% 45,43
|2.811
|CHP
|GÜLAY ŞİMŞEK
|% 4,32
|267
|HÜDA PAR
|LATİF AKPINAR
|% 0,42
|26
|YENİDEN REFAH
|BÜLENT ŞAHİN
|% 0,26
|16
|DEVA PARTİSİ
|TORUN CANER ÇAKMAK
|% 0,24
|15
|SAADET
|İZVAN NERGİZ
|% 0,13
|8
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER SÖKER
|% 0,07
|4
|BTP
|ERDAL AKSAY
|% 0,06
|4
|MİLLET
|TESLİME BAL
|% 0,06
|4
|BÜYÜK BİRLİK
|SELAHATTİN UMUT LAĞAP
|% 0,05
|3
|HKP
|AYŞE ÇOLPA
|% 0,05
|3
|DSP
|MUSTAFA ERKAN KAYGU
|% 0,03
|2
|VATAN PARTİSİ
|SUZAN FALCIOĞLU
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,15
|Katılım Oranı
|:
|% 83,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KARA
|% 42,2
|35.252
|CHP
|MEHMET MAVİ
|% 37,6
|31.403
|İYİ PARTİ
|MEHMET DUTAR
|% 16,09
|13.439
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ŞAHİN
|% 1,12
|938
|DİĞER
|% 0,78
|656
|ZAFER PARTİSİ
|DURMUŞ DOYDU
|% 0,72
|598
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,46
|383
|DEVA PARTİSİ
|SİNEM YÜRÜ
|% 0,18
|151
|DP
|HAVVA TEKELİ
|% 0,18
|147
|HÜDA PAR
|FERHAT PINAR
|% 0,17
|140
|MİLLET
|SALİH AKARÇAY
|% 0,14
|118
|BTP
|ÖMER ŞEN
|% 0,13
|106
|HKP
|CEMİL DEMİRCAN
|% 0,08
|68
|VATAN PARTİSİ
|ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR
|% 0,06
|52
|DSP
|TANER ZEHİR
|% 0,05
|41
|BAĞIMSIZ
|MURAT TIRAŞ
|% 0,04
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÖNGE
|% 35,19
|6.315
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL ÇELİK
|% 30,51
|5.474
|CHP
|BAYRAM ALİ DEDE
|% 29,98
|5.380
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ALİ BİLGİN
|% 3,11
|558
|ZAFER PARTİSİ
|TARIK BERÇEM
|% 0,32
|58
|SAADET
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 0,19
|34
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ALİ YILDIZ
|% 0,14
|25
|MİLLET
|HATİCE AYKUN
|% 0,12
|22
|BTP
|ÇETİN ŞAHİN
|% 0,12
|21
|HÜDA PAR
|ALİ HAYDAR UCAL
|% 0,11
|19
|HKP
|NAZMİYE ALKANAT
|% 0,09
|17
|VATAN PARTİSİ
|CAN CENGİZ
|% 0,08
|14
|DSP
|MUSTAFA KEMAL TEKİN
|% 0,04
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SERKAN TUNCER
|% 63,16
|72.578
|AK PARTİ
|MEVLÜT EKMEKCİ
|% 23,78
|27.331
|BAĞIMSIZ
|NEŞET TARHAN
|% 6,17
|7.091
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
|% 2,1
|2.418
|İYİ PARTİ
|NÜSRET OLİGER
|% 1,12
|1.287
|YENİDEN REFAH
|RECEP GÜL
|% 0,91
|1.045
|BTP
|OSMAN KÖKER
|% 0,64
|735
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIRATLI
|% 0,32
|369
|SAADET
|BURAK CANLI
|% 0,32
|365
|MEMLEKET
|YASEMİN GÜNGÖR
|% 0,28
|324
|TKP
|FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ
|% 0,28
|323
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ÖZEN
|% 0,26
|300
|HÜDA PAR
|ABDULSELAM CANTAY
|% 0,2
|224
|VATAN PARTİSİ
|ABDULLAH ŞUVAK
|% 0,18
|204
|DP
|CELAL KEREM KARASOLAK
|% 0,11
|121
|MİLLET
|HASAN DEMİRCAN
|% 0,07
|83
|DSP
|FİKRET İMAMOĞLU
|% 0,07
|82
|MİLLİ YOL
|MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT
|% 0,03
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,42
|Katılım Oranı
|:
|% 87,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MURAT ORHAN
|% 49,21
|18.526
|MHP
|VOLKAN ŞEKER
|% 33,13
|12.473
|CHP
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|% 12,3
|4.632
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DEMİR
|% 3,2
|1.203
|SAADET
|AHMET KARA
|% 0,46
|175
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ÇELİK KOVAN
|% 0,43
|162
|MEMLEKET
|FİKRET ÇAYIR
|% 0,34
|127
|HÜDA PAR
|ÖMER BELEN
|% 0,23
|87
|BTP
|DURMUŞ KUMRU
|% 0,18
|67
|HKP
|KERİM BALKAN
|% 0,16
|60
|MİLLET
|İBRAHİM AYHAN KOÇAK
|% 0,14
|51
|VATAN PARTİSİ
|REFAH TOPÇU
|% 0,12
|46
|DİĞER
|% 0,07
|28
|DSP
|SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
|% 0,03
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,89
|Katılım Oranı
|:
|% 83,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA TURGUT
|% 56,67
|44.512
|MHP
|SADIK ALTUNOK
|% 37,52
|29.474
|İYİ PARTİ
|ALİ ÖZGÜR
|% 1,39
|1.091
|ZAFER PARTİSİ
|ZEYNEL DİNİZ
|% 1,22
|963
|YENİDEN REFAH
|ERSOY ŞAHİN
|% 0,83
|650
|MİLLET
|DURMUŞ KALE
|% 0,44
|346
|BTP
|ÇETİN ŞENYURT
|% 0,41
|323
|SAADET
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,22
|173
|DP
|HASAN KILIÇ
|% 0,22
|171
|BAĞIMSIZ
|BİLAL DÖLEK
|% 0,22
|171
|HÜDA PAR
|ABDULLAH DUMAN
|% 0,21
|162
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DEMİR
|% 0,18
|140
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM YANIÇ
|% 0,17
|136
|MEMLEKET
|İBRAHİM KARABULUT
|% 0,12
|95
|VATAN PARTİSİ
|TÜLAY ETİLER
|% 0,1
|77
|DSP
|FATMA ALTUNOK
|% 0,08
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,01
|Katılım Oranı
|:
|% 79,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ BOLTAÇ
|% 46,29
|87.650
|MHP
|MAHMUT TAT
|% 35,45
|67.118
|MEMLEKET
|OZAN MEHMET BOZDOĞAN
|% 6,06
|11.469
|İYİ PARTİ
|MEHMET YUNUS SEVEN
|% 6
|11.363
|HÜDA PAR
|SERVET ASLAN
|% 1,19
|2.258
|YENİDEN REFAH
|ALİ SARI
|% 1,18
|2.240
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA BATIN ŞENER
|% 0,94
|1.777
|SAADET
|ENVER VARLI
|% 0,7
|1.319
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN YILDIRIM
|% 0,48
|911
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ATAY
|% 0,44
|833
|BTP
|NEZİHA KARATAŞ
|% 0,31
|588
|MİLLET
|FİKRET ADIGÜZEL
|% 0,27
|518
|TKP
|UĞUR ÖZER
|% 0,18
|332
|AB PARTİ
|YAKUP CAN GÜNGÖR
|% 0,15
|285
|VATAN PARTİSİ
|MURAT ÜNSAL
|% 0,13
|247
|DSP
|TOLGA ÇAKIR
|% 0,13
|241
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BİLAL EROĞLU
|% 0,09
|173
|DİĞER
|% 0,01
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,50
|Katılım Oranı
|:
|% 74,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|% 47,28
|72.655
|MHP
|ALİ ÖZ
|% 39,26
|60.333
|İYİ PARTİ
|NİHAT SOYSAL
|% 5,6
|8.607
|YENİDEN REFAH
|SONER ÇELİK
|% 1,79
|2.755
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA ÖZMEN
|% 1,27
|1.952
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN DOĞAN
|% 0,94
|1.441
|SAADET
|BİLAL OĞUZ
|% 0,81
|1.242
|DEVA PARTİSİ
|SULTAN AYDOĞAN
|% 0,61
|932
|DP
|TURGAY ÇELİK
|% 0,38
|590
|DİĞER
|% 0,34
|524
|BTP
|MEHMET ÖZGÜR
|% 0,31
|468
|BÜYÜK BİRLİK
|SABİT TURGAY KARADİKEN
|% 0,29
|449
|TKP
|YUSUF ÖZER
|% 0,25
|387
|MİLLET
|SERAP UYSAL
|% 0,22
|333
|EMEP
|İMDAT DAĞ
|% 0,18
|277
|DSP
|MEHMET KARACAOĞLU
|% 0,17
|265
|VATAN PARTİSİ
|NURİYE TÜRKOĞLU
|% 0,12
|177
|HKP
|ERCAN BİLGEÇ
|% 0,11
|161
|BAĞIMSIZ
|BURCU TEMİZKAN
|% 0,07
|113
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,83
|Katılım Oranı
|:
|% 73,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|% 62,26
|88.095
|AK PARTİ
|KENAN PEKER
|% 16,85
|23.850
|BAĞIMSIZ
|AŞKIN TANGIZ
|% 6,91
|9.784
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GENÇ
|% 4,02
|5.689
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ EMENGEN
|% 2,06
|2.921
|İYİ PARTİ
|AHMET ARICAN
|% 1,92
|2.714
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|% 1,11
|1.571
|DEVA PARTİSİ
|FAİK TOK
|% 0,91
|1.287
|TİP
|GENÇER BAYKUL
|% 0,84
|1.186
|BTP
|ALİ ÖZDEMİR
|% 0,76
|1.077
|HÜDA PAR
|ABDULLAH EKİNCİ
|% 0,5
|706
|SAADET
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|% 0,41
|574
|BÜYÜK BİRLİK
|FÜSUN BEKER
|% 0,32
|451
|TKP
|ZÜHAL KURT
|% 0,26
|367
|MEMLEKET
|SEHER DÜZGÜN
|% 0,26
|362
|DP
|HASAN TÜRKER ŞAMAN
|% 0,19
|269
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
|% 0,13
|190
|DSP
|MURAT EMRE DOLGUN
|% 0,12
|172
|MİLLET
|GÜLŞEN AYKUN
|% 0,08
|119
|DİĞER
|% 0,05
|65
|MİLLİ YOL
|TUFAN TUNCEL
|% 0,04
|54
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?