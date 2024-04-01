MERSİN SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 4.360
Açılan Sandık Oranı : % 98,18
Kullanılan Oy : 1.079.109
Geçerli Oy : 1.032.866
Katılım Oranı : % 78,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,53614.881
MHPSERDAR SOYDAN% 30,84318.527
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,4135.194
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 1,1712.043
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 1,0510.855
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,656.685
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,626.407
SAADETSONER ÇONTAR% 0,444.504
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,343.481
DİĞER% 0,292.978
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,212.220
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,212.174
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,181.910
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,181.868
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,171.727
TKPDERYA DEMİR% 0,161.679
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,131.293
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,111.185
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,11.074
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,11.047
TKHBERKAY ÇELEN% 0,04443
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,04411
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,03280
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 96,74
Katılım Oranı : % 78,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 36,646.454
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 29,6637.645
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 23,4729.784
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,582.006
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,481.883
DİĞER% 1,391.769
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,241.574
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,891.123
BTPCEMİL KARA% 0,62791
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,54689
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,52654
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,45570
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,38483
DPGÖKHAN BENER% 0,34430
TKPHAMİT SAKAR% 0,27341
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,18229
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,1122
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,09116
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,09112
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,0895
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0344
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 97,33
Katılım Oranı : % 86,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 57,7324.356
MHPHİDAYET KILINÇ% 37,1615.679
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 1,99840
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,87367
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,42176
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,34143
SAADETALİ BAL% 0,27114
DPALPAY KARAMAN% 0,26111
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,2294
BTPHAKAN KUZİN% 0,2190
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,1979
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,1147
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0939
DİĞER% 0,0939
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0520
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 62,664.948
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,362.476
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,03318
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,3931
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,324
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,2923
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,2923
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,1915
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,1411
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,1310
MİLLETÖMER TEKİN% 0,18
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,086
VATAN PARTİSİHALİL BORA BOZKURT% 0,043
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 37,596.642
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,825.622
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 27,764.906
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,84149
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,71126
TİPOĞUZHAN USTA% 0,3257
BTPBESİM ATAŞ% 0,2748
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,2646
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,1831
MİLLETSADIK EMEN% 0,1221
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,0916
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,047
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 48,13.023
MHPALİ RIZA GENÇ% 44,742.812
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 5,28332
HÜDA PARLATİF AKPINAR% 0,4830
YENİDEN REFAHBÜLENT ŞAHİN% 0,3522
DEVA PARTİSİTORUN CANER ÇAKMAK% 0,3220
ZAFER PARTİSİÖMER SÖKER% 0,1610
SAADETİZVAN NERGİZ% 0,1610
BÜYÜK BİRLİKSELAHATTİN UMUT LAĞAP% 0,16
MİLLETTESLİME BAL% 0,096
HKPAYŞE ÇOLPA% 0,085
BTPERDAL AKSAY% 0,085
DSPMUSTAFA ERKAN KAYGU% 0,032
VATAN PARTİSİSUZAN FALCIOĞLU% 0,032
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,03
Katılım Oranı : % 83,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 42,1435.857
CHPMEHMET MAVİ% 37,7832.146
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 16,1513.742
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,15978
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,73624
DİĞER% 0,53453
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,47402
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,18154
DPHAVVA TEKELİ% 0,18152
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,17146
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,14121
BTPÖMER ŞEN% 0,13110
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0870
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0755
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0544
DSPTANER ZEHİR% 0,0538
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,196.315
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 30,55.474
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 29,985.380
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 3,12559
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,3258
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,1934
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,1425
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,1222
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,1222
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,1120
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,0917
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,0814
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,047
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 63,1572.578
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 23,7827.331
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 6,177.091
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 2,112.419
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,121.289
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,911.045
BTPOSMAN KÖKER% 0,64735
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,32369
SAADETBURAK CANLI% 0,32365
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,28324
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,28323
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,26300
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,2225
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,18204
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,11121
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0783
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0783
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0338
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 96,97
Katılım Oranı : % 88,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 48,8419.334
MHPVOLKAN ŞEKER% 33,7413.355
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 12,214.835
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,121.237
SAADETAHMET KARA% 0,46184
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,42165
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,33131
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,2494
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1871
HKPKERİM BALKAN% 0,1665
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,1455
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1248
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,0414
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 98,79
Katılım Oranı : % 83,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 56,5144.737
MHPSADIK ALTUNOK% 37,6829.829
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,41.109
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,22967
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,83660
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,44346
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,41325
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,22177
DPHASAN KILIÇ% 0,22173
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,22171
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,2162
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,18141
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,17137
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,1295
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,178
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0861
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 99,51
Katılım Oranı : % 79,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,2488.078
MHPMAHMUT TAT% 35,5567.701
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 6,0411.508
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 5,9911.404
HÜDA PARSERVET ASLAN% 1,192.260
YENİDEN REFAHALİ SARI% 1,182.247
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,941.784
SAADETENVER VARLI% 0,691.319
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,48913
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,44837
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,31590
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,27520
TKPUĞUR ÖZER% 0,17332
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,15291
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,13247
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,13241
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,09174
DİĞER% 0,0118
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 98,12
Katılım Oranı : % 74,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,1275.098
MHPALİ ÖZ% 39,5262.985
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,679.045
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,792.847
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 1,332.119
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,931.485
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,81.282
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,61979
DPTURGAY ÇELİK% 0,38613
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,31499
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,3475
TKPYUSUF ÖZER% 0,26406
MİLLETSERAP UYSAL% 0,23362
EMEPİMDAT DAĞ% 0,18287
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,17272
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,12187
DİĞER% 0,11169
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,1165
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,07119
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 62,2688.227
AK PARTİKENAN PEKER% 16,8623.892
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 6,939.820
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 4,035.710
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 2,062.925
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,922.721
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,111.577
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,911.290
TİPGENÇER BAYKUL% 0,841.189
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,761.078
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,5707
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,41576
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,32452
TKPZÜHAL KURT% 0,26367
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,26365
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,19270
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,14192
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,12172
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,08119
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0454

Kaynak: AA

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