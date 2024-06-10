Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Hava sıcaklıkları artacak - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde daha da artacağını bildirdi. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyrediyor. Tahminlere göre, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde olacak. Hafta sonu ise yağışla birlikte sıcaklıklar batı kesimlerde normale dönecek. Vatandaşlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli olmalıdır.

10.06.2024 15:11
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde daha da artacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların Ankara'da 34-36, İstanbul'da 32-34, İzmir'de 37-40, Kayseri'de 31-35, Aydın'da 42-45, Balıkesir'de 39-42, Bursa'da 37-39, Sakarya'da 36-39, Antalya'da 37-45, Adana'da 37-42, Bolu'da 32-35, Samsun'da 27-30, Trabzon'da 26-28, Erzurum'da 25-28, Malatya'da 33-36, Diyarbakır'da 36-40 ve Şanlıurfa'da 36-40 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Hava sıcaklıkları artacak - Son Dakika

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