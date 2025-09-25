Metroda Şakalara Düşen Yaşlı Adam Hayatta Kaldı - Son Dakika
Metroda Şakalara Düşen Yaşlı Adam Hayatta Kaldı

25.09.2025 15:41
Bursa'da öğrencilerin şakası sonucu raylara düşen 80 yaşındaki adam, kadın vatmanın dikkatiyle kurtuldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Şehreküstü Metro İstasyonu'nda dün saat 17.00 sıralarında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören kardeşinin eşini ziyaret eden 80 yaşındaki Abdulkadir Kavaklıgil, evine dönmek için bindiği metrodan Şehreküstü İstasyonu'nda indi.

ÖĞRENCİLER ŞAKALAŞIRKEN METRODA RAYLARA DÜŞTÜ

Kavaklıgil, istasyon çıkışına ilerlediği sırada, iddiaya göre birbirleriyle şakalaşan 4-5 kişilik öğrenci grubu, koşarak kendisine çarptı. Kavaklıgil, çarpmanın etkisiyle metro raylarına düşerken, kadın vatmanın ani freniyle ezilmekten son anda kurtuldu. Metronun altında kalarak yaralanan Abdulkadir Kavaklıgil, istasyon görevlileri tarafından güvenli bölgeye çıkarılırken; ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kavaklıgil, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADIN VATMANIN DİKKATİ SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Tedavisinin ardından taburcu edilen Abdulkadir Kavaklıgil'in kadın vatmanın dikkati sayesinde hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, metronun kabin kamerasına yansıdı. Görüntülerde; raylarda yatan yolcuyu gören kadın vatmanın aniden fren yaparak metroyu durdurduğu görüldü. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Abdulkadir Kavaklıgil, olay anını DHA muhabirine anlattı.

"BİRAZ DAHA İLERLESE BEN YOLCUYDUM"

Metrodan indikten sonra asansörün bozuk olduğunu fark edince merdivenlere yöneldiğini söyleyen Kavaklıgil, "Merdivenlere doğru yürüdüğüm sırada, 4-5 kişilik bir grup koşarak bana çarptı. Ben de çarpmanın etkisiyle rayların üzerine düştüm. Düşer düşmez etraftakiler vatmana seslendi, metro aniden durdu. Yoksa 2 saniye daha ilerleseydi, metro tekerleği üstümden geçecekti. O anda her yeri bembeyaz gördüm. Metronun altında, 'Demek ki ölüm böyle bir şeymiş, artık gidiyorum' diye düşündüm. Bir anda etrafımın karanlık olduğunu fark ettim ve tekerlekle aramda yarım metre kadar mesafe olduğunu gördüm. Allah korudu, yoksa işimiz zordu. Metroyu kullanan vatmanı görmedim. Çevredekiler, kadın bir vatman olduğunu söyledi. Kendisine zamanında durduğu için çok teşekkür ederim. 50 santimetre daha ilerleseydi, ben yolcuydum" diye konuştu.

"ŞU AN KENDİME 'BEDAVA YAŞIYORUM' DİYORUM"

Güvenlik görevlilerinin yanına gelerek kendisini düştüğü yerden çıkardığını belirten Kavaklıgil, "Sağlıkçı arkadaşlarla beraber ambulansa bindim, hastaneye götürdüler. Acilde gerekli tetkikleri yaptılar, tedavi ettiler ve ilaç yazarak taburcu ettiler. Bugün tekrar kontrole gideceğim. Şu an kendime, 'Bedava yaşıyorum' diyorum. Bana çarpanları şimdi görsem tanımam bile; birbirlerine şaka yapıyorlardı. 4-5 kişiydiler ve tahmini 15-16 yaşlarındaydılar. Ben düştükten sonra oradan gittiler. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından çocukları bulabileceğini söyledi. Ben de karakola gidip ifade verdim ve şikayetçi oldum. Bir dahaki sefere daha dikkatli olsunlar" dedi.

3 YIL ÖNCE DE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

3 yıl önce de ölümden döndüğünü anlatan Kavaklıgil, "Yolun karşısına geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklediğim sırada, benden 5 metre kadar ileride park halindeki bir araba geri geri gelerek, bana vurdu. Ben de aracın altında kaldım. O dönem ameliyat olmuştum. Hala yürürken aksaklık oluyor, pek rahat yürüyemiyorum. Şimdi de başımdan yaralandım, ayaklarım ağrıyor, kolumda yaralar var. İlaç kullanınca ağrılarım hafifliyor" diye konuştu.

"NAZAR MI DEĞİYOR ANLAMADIM"

Ailesinin kaza sonucu çok üzüldüğünü belirten Abdulkadir Kavaklıgil, "Ailem durumuma üzülünce bana, 'Neden dikkat etmiyorsun' dediler. Benim dikkat edeceğim bir şey yok, bana gelip çarptılar. İnsanlar bana, Maşallah amca, yaşın 80 ama iyi görünüyorsun' diyor. Sonra böyle talihsizlikler başımıza geliyor, nazar mı değiyor anlamadım. Ailem sağ olsun yanımda ve gereken yardımı yapıyor" dedi.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.