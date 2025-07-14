Milli Savunma Bakanı Güler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni"nde konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil, aynı zamanda bir milletin kendi iradesine ve kaderine sahip çıkma iradesinin tescilidir." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yılı nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni" düzenlendi.

Törene, Genelkurmay Başkanı, bakan yardımcıları, kuvvet komutanları ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik komutanlıklarınca anma konseri verildi.

Konserin ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, vatanı, bayrağı, mukaddesatı için 15 Temmuz'da hainlere karşı dimdik durarak canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andığını, gazilere ise şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Tarihin, geçmişin tanığı, geleceğin de rehberi olduğunu söyleyen Güler, milletlerin kaderinin tarihten ibret ve ilham alarak şekillendiğini belirtti.

Binlerce yıllık şanlı tarihin millet için ibretlik hadiselerle dolu olduğunu aktaran Güler, "İşte 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi de şanlı tarihimizin en karanlık olayı olarak ortaya çıkarken, kısa sürede onurlu bir destana dönüşerek hafızalarımızdaki yerini de almıştır." diye konuştu.

Bakan Güler, devletin bekasına, milletin iradesine kasteden bu menfur teşebbüsün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, asil milletin sarsılmaz iradesi ve güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesiyle akamete uğratıldığını vurguladı.

15 Temmuz gecesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, jandarma ve emniyet teşkilatının vatansever mensuplarının, vatandaşlarla omuz omuza vererek, milli iradeye, bağımsızlığa ve hukuka olan bağlılıklarını tüm dünyaya ilan ettiğini söyleyen Güler, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil, aynı zamanda bir milletin kendi iradesine ve kaderine sahip çıkma iradesinin tescilidir. Bu şanlı direniş, Türk milletinin topyekun bir inançla, egemenliğine ve istiklaline nasıl sahip çıktığının eşsiz bir örneğidir. Ordu millet anlayışındaki asil milletimiz, kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimizle birlikte tek yürek, tek yumruk olarak Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlara canı pahasına sahip çıkmış, bir kez daha dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini bir kez daha göstermiştir."

"FETÖ ile mücadelemizi ilk günkü kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kore ve Kıbrıs'ta sergilediği kahramanlığı, karada, denizde, havada, ülkenin ve asil milletin huzur ile güvenliğini sağlamak için gösterdiği kararlılığı, 15 Temmuz'daki asil duruşu ile milletin gözbebeği olduğunu dile getirdi.

Ordunun, içine sızan hainlerden temizlenerek her zamankinden daha güçlü, disiplinli ve caydırıcı şekilde görevlerini yaptığını vurgulayan Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak FETÖ ile mücadelemizi ilk günkü kararlılıkla sürdürüyoruz. Kim olduğuna bakmaksızın, iltisaklı tek bir kişi dahi kalmayana dek bu mücadelemiz hukuk çerçevesinde etkin bir şekilde devam edecektir. Zira devletin kılcal damarlarına sızmış her illegal yapı, güvenliğimiz için ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuya dış güvenlik penceresinden bakıldığında meselenin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Güler, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında aynı şekilde Ukrayna ve Rusya içerisindeki asimetrik saldırılarda iç tehditlerin dış güvenliği nasıl zafiyete uğratabileceğine şahit olunduğunu hatırlattı.

Geçmişten ders alarak geleceği inşa etme sorumluluğu taşıdıklarını anlatan Güler, ülkenin güvenliğini zedeleyebilecek en küçük bir zafiyete dahi tahammüllerinin olmadığını kaydetti.

Dünyanın hızla değiştiğini, krizlerin, çok yönlü tehlikelerin her geçen gün yeni boyutlar kazandığına işaret eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Risklerin ve tehditlerin giderek çeşitlendiği bu ortamda, ülkemizin hem bölgesel hem küresel ölçekte güçlü olması bir zaruret halini almıştır. Bu hassas ortamda Türkiye sadece kendi coğrafyasında değil, gönül coğrafyamızda da umudunu bize bağlamış dost ve kardeş ülkelerin güvenliğini gözeten aktif ve yapıcı bir rol üstlenmektedir. Bu durum, şanlı tarihimizin omuzlarımıza yüklediği büyük bir sorumluluktur. Bugün, Afrika'da kalkınmanın, Kafkasya'da barışın, Karadeniz'de istikrarın, Orta Doğu'da huzurun, Avrupa'da da güvenliğin temel taşlarından biri olmuştur Türkiye."

Terörsüz Türkiye

Türkiye'nin vizyoner dış politikasının sahadaki en güçlü temsilcisinin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu kaydeden Güler, ordunun Azerbaycan'dan Libya'ya, Somali'den Katar'a Kosova'dan Bosna Hersek'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrarın teminatı olarak görev yaptığını dile getirdi.

Bakanlık olarak milli ve manevi değerler ışığında vatanın güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Güler, şunları paylaştı:

"Terörsüz Türkiye hedefi yakın zamanda ulaşmayı amaçladığımız en temel eşiklerden biridir. Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugün de bir ve beraber olarak her türlü tehdidin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyor her türlü kirli planı bertaraf edebilecek güçte olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Gerçek şu ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen süreç sadece bugünümüzün değil yarınlarımızın da güvenliğini sağlamaya yönelik tarihi bir adımdır. Yegane amacımız sürecin başarıyla tamamlanması ile milletimizin birliğinin ve kardeşliğinin pekişmesidir. Bu doğrultuda ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde dikkatli ve akılcı bir yaklaşımla çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları sayesinde ülkemizin bölünmez bütünlüğü korunmuş, terör örgütlerine karşı kararlı duruşumuz ve etkin mücadelemiz gerçekleşmiştir."

"Şehit ve gazilerimizin ailelerine şükranlarımı sunuyorum"

Savunma ve güvenlik görevlerinin diğer önemli cephelerinin de Mavi Gök ve Siber Vatan olduğunu söyleyen Güler, bu alanlardaki hak ile menfaatleri korumak için yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirilmesinden, geniş çaplı tatbikatlara kadar çok yönlü faaliyetler yapıldığına dikkati çekti.

Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye ve daha kudretli bir Türk Silahlı Kuvvetleri bırakmak için çalışmalara yüksek bir heyecan ve motivasyonla devam edeceklerini vurgulayan Güler, konuşmasını şöyle tamamladı:

" Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, 15 Temmuz gecesi vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Tören sonunda şehit ve gazi yakınlarıyla toplu fotoğraf çektirildi.