MSB: Kılıçlı yemine ilişkin karar, 10 gün içerisinde hazırlanacak

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) gerekçeli kararının, 10 gün içerinde hazırlanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "62'si son 1 haftada olmak üzere 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3 bin 226 (Irak'ın kuzeyi 1539/Suriye'nin kuzeyi 1687) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Diğer yandan geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Hakurk'ta devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine eli kanlı teröristler, ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecektir" diye konuştu.

'2 BİN 695 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudutlarda, son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 107 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, "Yakalanan şahıslardan 1'i terör örgütü mensubudur. 2 bin 695 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle,1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 215, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3 bin 634 olmuştur. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 21 bin 310 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.

'YENİ YÖNETİMLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ'

Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'de istikrarın tesisi ve sığınmacıların onurlu geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kalıcı güvenliğin tesisi için desteğimizi dünden daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, yeni yönetimle Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olacağımızı ifade ediyoruz. Sınırlarımıza ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'ın, Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle, 20 Ocak 2018'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başlayan, güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalayan, hudutlarımızın ve bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ATEŞKES MUTABAKATINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Hamas ve İsrail arasında ateşkes mutabakatını değerlendiren Aktürk, " Orta Doğu'da uluslararası hukuku hiçe sayan ve Gazze'de insanlık utancının yaşanmasına neden olan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ereceğine dair varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sağlanmış olmasının, tüm sorunların çözümü anlamına gelmediğini, 2 devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin devletinin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

'YDK BUGÜN TOPLANACAK'

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemine ilişkin yürütülen disiplin sürecine ilişkin, "Yüksek Disiplin Kurulu, bugün saat 14.00'te toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar, hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

'SURİYE YÖNETİMİNE DESTEK İRADEMİZİ ORTAYA KOYDUK'

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Ankara ziyaretine ilişkin, "Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirtiler. Biz hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye'de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz, onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak" ifadelerini kullandı.

'SİVİLLERİN PAZARLIK KONUSU YAPILMASINDA MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında Tirşin Barajı bölgesinde süren çatışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Terör örgütü, çatışmaların olduğu bölgeye sivilleri zorla getirerek uluslararası kamuoyunu sivillere yönelik saldırı yapıldığı şeklinde dezenformasyon ile aldatmaya çalışmaktadır. Terör örgütünün insani altyapı tesislerini, olası bir afetin engellenmesi hususlarını ve masum sivilleri pazarlık konusu yapmasına müsaade edilmeyecektir" dedi.