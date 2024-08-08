MSB: Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 64 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonlarında son 1 haftada 64 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Aktürk, "1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 796'sı Irak'ın, 856'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1652 olmuştur. Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mağara ve sığınak tespit etmiştir. Tespit edilen mağara ve sığınaklar dahil arama-tarama faaliyetlerinde muhtelif miktarda; el yapımı patlayıcı (EYP), el ve keskin nişancı dürbünü, telsiz, jeneratör, termal şemsiye, havan, roketatar ve keskin nişancı mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" dedi.

'HUDUTLARDA 395 ŞAHIS YAKALANDI'

Aktürk, hudutların, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz şekilde korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 807 olmuştur. Son bir haftada engellenen 973 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 67 bin 948'e ulaşmıştır" diye konuştu.

'18 YANGINA 54 HELİKOPTER İLE 1030 SORTİ YAPILDI'

TSK tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olunduğunu kaydeden Aktürk, "Bu kapsamda, bugüne kadar 18 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 54 helikopter ile 1030 sorti yapılarak destek sağlanmıştır" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON ÇIRPINIŞLARI'

Öte yandan MSB kaynakları, terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarının Irak'ın kuzeyinde pek çok askerin şehit olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık kaynakları, "Pençe bölgesindeki operasyonlarımız etkili ve başarılı şekilde devam ediyor. Irak ile koordinasyonumuz hem olumlu, hem de her geçen gün artarak devam ediyor. Dönem dönem terör örgütüne müzahir basın-yayın organları ve sosyal medyada gerçek dışı bazı yayınlar yapılıyor. Bunlar terör örgütünün son çırpınışlarından başka bir şey değil. Operasyon bölgesinde çatışmalar, sızma çabaları oluyor. Bunları kamuoyuna şeffaf şekilde açıklıyoruz. Bunun dışında terör örgütüne müzahir yayın organları tarafından yapılan gerçek dışı bütün açıklamalara ihtiyatla yaklaşılmasını tavsiye ediyoruz. MSB'nin açıklamalarının dışındaki açıklamalar dikkate alınmamalı. Son dönemde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının artması, kapsamlı ve sürekli operasyon evresine geçmemizle alakalı bir konu. Oradaki mağaralarda kalan teröristler var, onlar yavaş yavaş temizleniyor. Orası tamamen temizleninceye kadar operasyonlar devam edecek. Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz" yanıtını verdi.

'PKK'NIN IRAK'TA 'TERÖR ÖRGÜTÜ' İLAN EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Bakanlık kaynakları, terörle mücadelede kapsamında Irak hükümeti ile koordinasyonun nasıl devam ettiği, ortak operasyon yapılıp yapılmadığıyla ilgili soruya ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son Irak ziyaretinde alınan kararlar çerçevesinde Irak hükümeti ile koordineli çalışmalarımız olumlu şekilde devam ediyor. Hem sahada hem de Irak tarafından alınan son kararlarda bunu açıkça görüyoruz. PKK'nın 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi önemli bir adım ama biz tamamen 'terör örgütü' ilan edilmesini bekliyoruz. PKK ile bağlantılı 3 organizasyonun kapatılmasını da önemsiyoruz. Sahadaki iş birliğinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz" yanıtını verdi.

'BU ÇATIŞMALAR DÖNEM DÖNEM ALEVLENİYOR'

Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/ YPG arasında devam eden son çatışmalarla ilişkin soruya da "Bu çatışmalar dönem dönem alevleniyor. Çünkü Deyrizor bölgesinde terör örgütü SDG ve YPG'nin yapmaya çalıştığı işlere oranın gerçek sahipleri olan yerel halk karşı çıkıyor. ABD'nin de o bölgeye oraya bir miktar SDG'liyi sevk ettiğine dair bilgiler var. İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik sonrası İran'ın bazı ABD üslerine de saldırısı olmuştu. ABD'nin yeni bir saldırı endişesiyle SDG'lileri bu bölgeye sevk ettiğini değerlendiriyoruz" cevabını verdi.

'BİZİM İÇİN ESAS OLAN SINIRLARIMIZIN, HALKIMIZIN GÜVENLİĞİDİR'

Bakanlık kaynakları, Rusya ile Suriye rejiminin Ayn-el Arap bölgesinde ortak üs kurduğuna ilişkin haberlerle ilgili soruya da "Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD ve Rusya ile iki mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakatlar kapsamında; terörist unsurların belli bir bölgeye çekilmesiyle ilgili tedbir alınması yer alıyordu. Biz o günden bugüne kadar bu kapsamda yapılacak her türlü çalışmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Orada da Ruslar ile rejimin bir faaliyeti olduğu açık ve bizim tespitlerimizde de bu var. Bu çalışmayı terör örgütü PKK/SDG/PYD-YPG varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz ve yakinen de gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim için esas olan sınırlarımızın, halkımızın güvenliğidir. O bölgelerden bize herhangi bir taciz, saldırı olması durumunda da gerekli karşılığı her zaman misliyle veririz" yanıtı verdi.

'ÇELİK KUBBE' AÇIKLAMASI

Bakanlık kaynakları, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda 'Çelik Kubbe' olarak adlandırılan çok katmanlı hava savunma sistemi oluşturulmasına yönelik alınan kararla ilgili, " Türkiye'nin hava ve füze savunmasını bir bütünlük halinde, çok katmanlı olacak şekilde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.

'455 ALBAYIN GÖREV SÜRESİ, 2 YIL SÜREYLE UZATILMIŞTIR'

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan ve 400'den fazla albayın emekli edildiği iddialarına ilişkin de "Sosyal medyada iddia edildiği gibi 400'den fazla albayın emekli edildiği bilgisi doğru değildir, abartılı bir ifadedir. Emekli edilen albay sayısı çok daha azdır. Emekli bildirimleri personelin kişilik haklarını korumak maksadıyla sadece 'kişiye özel' yapılmaktadır. Emekli edilen albaylarla ilgili ortaya atılan iddialar doğru olmadığı gibi, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 455 albayın görev süresi, 2 yıl süreyle uzatılmıştır. TSK'da her bir personel kıymetlidir. Emeklilikle ilgili yapılan tüm değerlendirmeler TSK'nın ihtiyaçları, personelin mesleki safahati ve kadro durumuna göre yapılmaktadır" dedi.