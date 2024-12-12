MSB: Süleyman Şah Türbesi\'nin taşınması konusu değerlendirilecek

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'nin kuzeyinde sahada uygun koşulların oluşmasının ardından Süleyman Şah'ın türbesinin kendi yerine taşınması konusunun değerlendirileceğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Isparta'da 9 Aralık'ta eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan UH-1 tipi helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını belirtti. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEDE TUTUMUMUZ NET'

Suriye'deki gelişmelere değinen Tuğamiral Aktürk, "En başından beri Suriye halkının yanında olan, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam eden ülkemiz; bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, Suriye'nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir. Bu kapsamda, bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini, terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'596 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudutlarda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 223 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 527 olmuştur. Son bir haftada engellenen 596 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 93 bin 326'ya ulaşmıştır" dedi.

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in 1974 yılında imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiğini de belirterek, "İsrail, Suriye ile arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir. Suriye'de barış ve güven için yeni bir fırsat doğmuşken istikrarı bozucu, gerginliği artırıcı ve sivil halkı endişeye sürükleyen, aynı zamanda terör gruplarının işine yarayacak bu işgali şiddetle kınıyoruz. Suriye'de istikrarın tesis edilmesine engel teşkil edecek saldırılar, İsrail de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

'UYGUN KOŞULLAR OLUŞTUĞUNDA DEĞERLENDİRİLECEK'

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınıp taşınmayacağının sorulması üzerine, " Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ALAN KAZANMASINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

'Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği' algısı oluşturma çabalarının takip edildiğini belirten kaynaklar, "Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/ YPG'ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'MÜNBİÇ'İN TEMİZLENMESİ MEMNUNİYET VERİCİDİR'

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Münbiç'in tamamında kontrolü sağlayarak, bölgeyi terörden temizlediğini aktaran kaynaklar, "Söz konusu gelişme, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO'nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir" diye konuştu.

'KAZANIN HELİKOPTERİN YAŞIYLA İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR'

Bakanlık Kaynakları, Isparta'da 6 askeri personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili, "Uçuş eğitimindeki 2 helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir" açıklamasında bulundu.