BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.626
|Toplam Seçmen
|:
|814.986
|Açılan Sandık
|:
|2.052
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,14
|Kullanılan Oy
|:
|511.017
|Geçerli Oy
|:
|492.634
|Katılım Oranı
|:
|% 80,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ARAS
|% 55,32
|272.534
|AK PARTİ
|AYDIN AĞAN AYAYDIN
|% 32,53
|160.266
|İYİ PARTİ
|METİN ERGUN
|% 5,58
|27.466
|ZAFER PARTİSİ
|ÜNAL YİĞİT
|% 1,69
|8.349
|DEM PARTİ
|YUSUF ULUDAĞ
|% 1,62
|8.002
|YENİDEN REFAH
|MEHMET MELİH TATLICI
|% 1,05
|5.196
|DİĞER
|% 0,41
|2.040
|SAADET
|CEBRAİL TÜMENCİ
|% 0,27
|1.315
|TKP
|İSMAİL BOZKAYA
|% 0,23
|1.120
|DEVA PARTİSİ
|MUHSİN ERDEM
|% 0,22
|1.106
|BTP
|ÖZNUR ATAYETER
|% 0,2
|980
|EMEP
|DÖNDÜ TAKA ÇINAR
|% 0,16
|772
|YTP
|İSMAİL FENER
|% 0,15
|743
|VATAN PARTİSİ
|EMRE AYKIN
|% 0,13
|629
|DSP
|SEVİNÇ ERENCAN
|% 0,09
|432
|MİLLET
|HÜSEYİN KARA
|% 0,07
|355
|HÜDA PAR
|KAMURAN CENGİZ
|% 0,07
|346
|HAK-PAR
|SEMRA ARCAN GÖKÇEN
|% 0,07
|323
|TKH
|CİHAN TAN
|% 0,05
|251
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL USLU
|% 0,04
|193
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN KILIÇ
|% 0,03
|123
|BAĞIMSIZ
|MÜŞTEBA KARAMANOĞLU
|% 0,02
|93
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,99
|Katılım Oranı
|:
|% 73,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAMER MANDALİNCİ
|% 58,77
|39.678
|AK PARTİ
|MEHMET TOSUN
|% 31,25
|21.099
|DEM PARTİ
|MEHMET POLAT
|% 3,59
|2.423
|İYİ PARTİ
|RAŞİT EMİR SÜER
|% 1,56
|1.053
|ZAFER PARTİSİ
|NİHAL ESİN GÜRSOY
|% 1,29
|874
|DİĞER
|% 0,98
|660
|TİP
|ÖZGÜL TUZCU
|% 0,8
|537
|BAĞIMSIZ
|VOLKAN İLGÜZ
|% 0,56
|381
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR
|% 0,24
|161
|TKP
|AHMET AKSÜT
|% 0,21
|139
|BTP
|MAHMUT AĞSU
|% 0,18
|121
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET BİLLORER
|% 0,12
|81
|SAADET
|MUHAMMED ARİF KARACA
|% 0,09
|62
|HÜDA PAR
|MEHMET NESİM KAR
|% 0,09
|59
|MİLLİ YOL
|CENGİZHAN SANCAR
|% 0,07
|49
|VATAN PARTİSİ
|ŞEREF BOZKURT
|% 0,07
|48
|DSP
|GÜLŞEN ONURSAL
|% 0,06
|37
|HKP
|HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ
|% 0,04
|30
|MİLLET
|HAVANE YÜKSEL
|% 0,03
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,55
|Katılım Oranı
|:
|% 80,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEZER DURMUŞ
|% 57,37
|14.466
|AK PARTİ
|MUHAMMET KARAKUŞ
|% 26,64
|6.719
|ZAFER PARTİSİ
|BAHADIR BAKIRCI
|% 6,25
|1.576
|İYİ PARTİ
|AYHAN GÜNAY
|% 5,64
|1.421
|YENİDEN REFAH
|FİLİZ KUBİLAY
|% 1,68
|423
|DEM PARTİ
|HALİT ORUÇ
|% 0,78
|197
|SAADET
|ESAT KONUR
|% 0,35
|89
|BAĞIMSIZ
|FİKRET NAZMİ KENTEL
|% 0,31
|79
|DİĞER
|% 0,26
|66
|BTP
|ZEHRA MISIR
|% 0,24
|60
|DEVA PARTİSİ
|BİLAL BAYKAN
|% 0,17
|44
|VATAN PARTİSİ
|EVRİM MURAT KARAGÖZ
|% 0,14
|35
|HÜDA PAR
|ENİS CENGİZ
|% 0,12
|29
|MİLLET
|FATMA USLU
|% 0,05
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,24
|Katılım Oranı
|:
|% 77,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYTAÇ KURT
|% 46,01
|6.439
|MHP
|FEYZULLAH GÜLADA
|% 37,5
|5.248
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET MESUT YAR
|% 7,65
|1.071
|DEM PARTİ
|FATMA ÇETİNKAYA
|% 2,52
|353
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GÜNAY DEMİR
|% 1,47
|205
|TİP
|BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ
|% 1,32
|185
|İYİ PARTİ
|ÖMER SERKAN İĞCİ
|% 0,87
|122
|BTP
|MESUD RAHMAN SÖZER
|% 0,75
|105
|DİĞER
|% 0,66
|92
|ZAFER PARTİSİ
|AYDIN FIÇICIOĞLU
|% 0,51
|72
|VATAN PARTİSİ
|ASLAN ATİLLA YORULMAZ
|% 0,21
|30
|YENİDEN REFAH
|MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU
|% 0,19
|26
|MİLLET
|İZZET ÇAYLI
|% 0,13
|18
|SAADET
|ATAKAN ÇEĞİL
|% 0,12
|17
|HÜDA PAR
|AYHAN CENGİZ
|% 0,09
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52,78
|Katılım Oranı
|:
|% 78,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİM KARACA
|% 46,3
|24.364
|MHP
|MUHAMMET KÖKTEN
|% 25,66
|13.503
|İYİ PARTİ
|BEHÇET SAATCI
|% 24,43
|12.856
|ZAFER PARTİSİ
|MÜJGAN DİKMEN
|% 0,69
|361
|YENİDEN REFAH
|ENGİN DAĞ
|% 0,6
|315
|DEM PARTİ
|HASAN YILDIRIM
|% 0,39
|206
|MİLLİ YOL
|ALAATTİN ARSLAN
|% 0,33
|173
|DEVA PARTİSİ
|SANİYE KULAÇ
|% 0,29
|154
|SAADET
|ÖMER FARUK KILINÇ
|% 0,29
|152
|TKP
|ALTAN TÜREL
|% 0,24
|127
|BAĞIMSIZ
|EMİN KONUK
|% 0,15
|79
|MİLLET
|ABDİL ÖLEMEZ
|% 0,1
|54
|VATAN PARTİSİ
|SELÇUK SELVİ
|% 0,1
|52
|DSP
|EDA ALBAYRAK
|% 0,09
|47
|YTP
|YASİN CANYURT
|% 0,09
|47
|HÜDA PAR
|İLYAS CENGİZ
|% 0,09
|47
|DİĞER
|% 0,09
|46
|BTP
|FADİME AMAÇ
|% 0,07
|39
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DEMİR
|% 56,82
|4.292
|CHP
|SAFFET KARABIYIK
|% 38,43
|2.903
|DİĞER
|% 2,56
|193
|İYİ PARTİ
|LEVENT AKKALI
|% 1,56
|118
|YENİDEN REFAH
|SERDAR OĞUZ ÇELİKEL
|% 0,24
|18
|ZAFER PARTİSİ
|SERAP KAYA
|% 0,19
|14
|SAADET
|AHMET ERGİN
|% 0,05
|4
|DEM PARTİ
|ADALET AYDIN SÖZKESEN
|% 0,04
|3
|HÜDA PAR
|SELAHATTİN GÖZÜNGÜL
|% 0,04
|3
|BTP
|EMİR TORAMAN
|% 0,03
|2
|MİLLET
|CUMA SEVMEZ
|% 0,03
|2
|TİP
|GÜLCAN GÜZEL
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,37
|Katılım Oranı
|:
|% 83,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERDOĞAN
|% 59,96
|14.861
|AK PARTİ
|KAMİL CEYLAN
|% 33,62
|8.333
|İYİ PARTİ
|PELİN EKER KARAMAN
|% 3,36
|832
|DİĞER
|% 1,23
|304
|YENİDEN REFAH
|FARUK ÖĞE
|% 0,63
|157
|ZAFER PARTİSİ
|ERKAN BOZ
|% 0,38
|94
|DEM PARTİ
|AHMET UKAŞ
|% 0,32
|80
|SAADET
|MEMDUH KARAKUZU
|% 0,13
|32
|BTP
|YUSUF YENİ
|% 0,12
|29
|HÜDA PAR
|RAHMİ ÇELİK
|% 0,09
|22
|DSP
|GÖKHAN İLENDEMLİ
|% 0,06
|15
|VATAN PARTİSİ
|YAĞIZ COŞKUN
|% 0,05
|14
|BAĞIMSIZ
|BAYRAM DİLMAÇ
|% 0,03
|7
|MİLLET
|RECEP AKŞİT
|% 0,02
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,02
|Katılım Oranı
|:
|% 75,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ACAR ÜNLÜ
|% 45,13
|23.486
|AK PARTİ
|SERKAN YAZICI
|% 41,39
|21.535
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ALİ ACAR
|% 9,94
|5.170
|DEM PARTİ
|AYŞE İNANMA
|% 1,37
|713
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ÇELİK
|% 0,78
|404
|TİP
|TANLA SÖYLEMEZ
|% 0,6
|313
|YENİDEN REFAH
|ALİ SÜMENOĞLU
|% 0,25
|131
|BTP
|ABDULLAH PEKER
|% 0,11
|57
|BAĞIMSIZ
|METİN GÜLDÜZ
|% 0,08
|43
|SAADET
|BİRKAN SERTCAN
|% 0,08
|41
|HÜDA PAR
|ZEYNEP CENGİZ
|% 0,06
|31
|DSP
|HATİCE ÖBEKLİ
|% 0,05
|28
|HKP
|AYÇA ORAL
|% 0,05
|27
|VATAN PARTİSİ
|İLYAS YILMAZ
|% 0,04
|22
|DEVA PARTİSİ
|NAZIM ÇELİK
|% 0,04
|20
|DİĞER
|% 0,02
|11
|MİLLET
|AYSEL KARTAL
|% 0,01
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,46
|Katılım Oranı
|:
|% 83,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GONCA KÖKSAL
|% 53,98
|34.460
|AK PARTİ
|ŞADİ BALLI
|% 32,57
|20.792
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN NİZAMOĞLU
|% 8,01
|5.113
|ZAFER PARTİSİ
|TAN BİLGİNER
|% 2,01
|1.282
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN SU
|% 0,82
|523
|DEM PARTİ
|AYLA ERKUT
|% 0,66
|422
|TİP
|NAZMİYE KULAÇ
|% 0,65
|417
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SERKAN ÖZÇELİK
|% 0,29
|184
|SAADET
|SALİH ÇİFÇİ
|% 0,29
|184
|DP
|YUSUF YILDIZ
|% 0,18
|115
|BTP
|ASYA FATMA KAYA
|% 0,18
|112
|HÜDA PAR
|İBRAHİM KARATAY
|% 0,1
|66
|VATAN PARTİSİ
|GÜZİN BAŞ
|% 0,08
|52
|DİĞER
|% 0,07
|44
|HKP
|EBRU GÖKSAL
|% 0,06
|40
|MİLLET
|İZZET USLU
|% 0,05
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,60
|Katılım Oranı
|:
|% 81,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FEVZİ TOPUZ
|% 50,21
|39.628
|AK PARTİ
|RÜŞTÜ YİĞİTKAYA
|% 35,47
|27.993
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÇAYIRLI
|% 6,51
|5.136
|DEM PARTİ
|CUMALİ ÇELİK
|% 2,65
|2.092
|ZAFER PARTİSİ
|SUAT YAŞAR
|% 1,44
|1.137
|TİP
|BADE DUDU TAKIM
|% 0,94
|745
|YENİDEN REFAH
|ERSİN TOPTAŞ
|% 0,78
|619
|DİĞER
|% 0,34
|264
|SAADET
|MURAT TEKİN
|% 0,29
|231
|BTP
|ÇETİN ÇUKUR
|% 0,28
|222
|AP
|SALİH ÖNEL
|% 0,24
|192
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ ÖZDEMİR
|% 0,23
|185
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMET ÇİÇEK
|% 0,16
|124
|HÜDA PAR
|ADEM ÖZEL
|% 0,15
|121
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET KAYA
|% 0,13
|99
|DSP
|TÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI
|% 0,12
|92
|MİLLET
|KADİR GÜVEN
|% 0,06
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,91
|Katılım Oranı
|:
|% 82,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EVREN TEZCAN
|% 46,37
|14.577
|MHP
|ALİM UZUNDEMİR
|% 35,85
|11.272
|İYİ PARTİ
|RECEP GÜNEŞ
|% 12,7
|3.994
|DEM PARTİ
|HÜSNİYE KAYA
|% 1,37
|430
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ÇÖMEN
|% 0,84
|263
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YAMAÇ
|% 0,71
|223
|TİP
|NEZAKET ÜNAL
|% 0,37
|117
|TKP
|FATMA ASLAN
|% 0,35
|112
|SAADET
|MURAT İKİZ
|% 0,23
|73
|BAĞIMSIZ
|CEMİL DURMUŞ
|% 0,22
|69
|MİLLET
|MUSTAFA ÖLEMEZ
|% 0,21
|67
|VATAN PARTİSİ
|SELAHATTİN KOZAK
|% 0,21
|65
|BTP
|AYKUP EGE AVŞAROĞLU
|% 0,18
|56
|DEVA PARTİSİ
|ÇETİN TATLI
|% 0,16
|50
|HÜDA PAR
|ERCAN CENGİZ
|% 0,12
|37
|HKP
|İBRAHİM TAŞAR
|% 0,1
|31
|DİĞER
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,06
|Katılım Oranı
|:
|% 89,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ
|% 60,66
|21.445
|CHP
|ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN
|% 23,46
|8.294
|İYİ PARTİ
|AYFER İLHAN ÖÇER
|% 8,19
|2.897
|DEVA PARTİSİ
|ORHAN USTAOĞLU
|% 2,25
|797
|YENİDEN REFAH
|RABİA TİLKİCİ
|% 1,65
|583
|SAADET
|SALİHA GÜZEL
|% 1,49
|526
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULKADİR YILDIZ
|% 0,85
|299
|DEM PARTİ
|MİKAİL AKBALIK
|% 0,36
|128
|DİĞER
|% 0,3
|107
|TİP
|SOLMAZ TOKAY
|% 0,25
|89
|BTP
|RESUL ÖZDİL
|% 0,21
|73
|HÜDA PAR
|HAKAN YAĞCI
|% 0,13
|47
|MİLLET
|OSMAN SİVRİ
|% 0,11
|37
|VATAN PARTİSİ
|ŞABAN CAN GİRGİN
|% 0,09
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,14
|Katılım Oranı
|:
|% 83,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET CANER
|% 56,44
|9.329
|AK PARTİ
|ÖZAY TÜRKLER
|% 36,91
|6.101
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRAN ÇİÇEK
|% 2,2
|363
|BAĞIMSIZ
|YUNUSEMRE ARAPOĞLU
|% 1,6
|265
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER SEBEN
|% 0,75
|124
|YENİDEN REFAH
|DURSUN ÇELEBİ
|% 0,63
|104
|DEM PARTİ
|RIDVAN YAŞAR
|% 0,5
|83
|BTP
|İHSAN BULUT
|% 0,27
|45
|DİĞER
|% 0,24
|40
|HÜDA PAR
|ELİF CENGİZ
|% 0,12
|19
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL HAZIR
|% 0,12
|19
|MİLLET
|ŞÜKRAN ÖZLER
|% 0,08
|14
|SAADET
|ALİ OSMAN TOK
|% 0,08
|14
|VATAN PARTİSİ
|POLAT SOYTÜRK
|% 0,06
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,03
|Katılım Oranı
|:
|% 88,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT GÜNAY
|% 50,71
|4.365
|AK PARTİ
|MUSTAFA TOKSÖZ
|% 39,44
|3.395
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU
|% 6,89
|593
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL DURMUŞ
|% 1,27
|109
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN ALTUNKUM
|% 0,71
|61
|DEM PARTİ
|ALİ CAVİT NACAR
|% 0,29
|25
|BTP
|ESRA ÜSTÜN
|% 0,22
|19
|HÜDA PAR
|HASAN DURAN
|% 0,12
|10
|SAADET
|TAYFUN KARTAL
|% 0,09
|8
|HKP
|ŞENOL KAYA
|% 0,08
|7
|DİĞER
|% 0,08
|7
|MİLLET
|NEDAİ ÖLMEZ
|% 0,06
|5
|VATAN PARTİSİ
|DOĞUKAN AKINCI
|% 0,04
|3
Son Dakika › Güncel › MUĞLA SON - Son Dakika
Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Filiz Gencan Akın, kesin olmayan sonuçlara göre 45 bin 958 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Belgin İba ise 41 bin 943 oy aldı. Akın, avukatlık kariyerinin ardından 2011 yılında siyasete atıldı ve 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Tahir Büyükakın, kesin olmayan sonuçlara göre 477 bin 41 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Atasoy Bilgin ise 299 bin 620 oy aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmış ve ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırlamıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Büyükakın, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre 1 milyon 720 bin 993 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Turgut Altınok ise 922 bin 641 oy aldı. Yavaş, daha önce Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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