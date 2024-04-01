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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:16
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 2.052
Açılan Sandık Oranı : % 78,14
Kullanılan Oy : 511.017
Geçerli Oy : 492.634
Katılım Oranı : % 80,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 55,32272.534
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,53160.266
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,5827.466
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,698.349
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,628.002
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 1,055.196
DİĞER% 0,412.040
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,271.315
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,231.120
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,221.106
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,2980
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,16772
YTPİSMAİL FENER% 0,15743
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,13629
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,09432
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,07355
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,07346
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,07323
TKHCİHAN TAN% 0,05251
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,04193
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,03123
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,0293
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 61,99
Katılım Oranı : % 73,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 58,7739.678
AK PARTİMEHMET TOSUN% 31,2521.099
DEM PARTİMEHMET POLAT% 3,592.423
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,561.053
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,29874
DİĞER% 0,98660
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,8537
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,56381
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,24161
TKPAHMET AKSÜT% 0,21139
BTPMAHMUT AĞSU% 0,18121
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1281
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,0962
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,0959
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0749
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0748
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0637
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,0430
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0320
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 86,55
Katılım Oranı : % 80,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 57,3714.466
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 26,646.719
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 6,251.576
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 5,641.421
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,68423
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,78197
SAADETESAT KONUR% 0,3589
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,3179
DİĞER% 0,2666
BTPZEHRA MISIR% 0,2460
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,1744
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,1435
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,1229
MİLLETFATMA USLU% 0,0513
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 88,24
Katılım Oranı : % 77,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 46,016.439
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 37,55.248
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 7,651.071
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,52353
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 1,47205
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,32185
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,87122
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,75105
DİĞER% 0,6692
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,5172
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,2130
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,1926
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,1318
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1217
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,0912
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 52,78
Katılım Oranı : % 78,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 46,324.364
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 25,6613.503
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 24,4312.856
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,69361
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,6315
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,39206
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,33173
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,29154
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,29152
TKPALTAN TÜREL% 0,24127
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,1579
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,154
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,152
DSPEDA ALBAYRAK% 0,0947
YTPYASİN CANYURT% 0,0947
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,0947
DİĞER% 0,0946
BTPFADİME AMAÇ% 0,0739
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 56,824.292
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,432.903
DİĞER% 2,56193
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,56118
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,2418
ZAFER PARTİSİSERAP KAYA% 0,1914
SAADETAHMET ERGİN% 0,054
DEM PARTİADALET AYDIN SÖZKESEN% 0,043
HÜDA PARSELAHATTİN GÖZÜNGÜL% 0,043
BTPEMİR TORAMAN% 0,032
MİLLETCUMA SEVMEZ% 0,032
TİPGÜLCAN GÜZEL% 0,011
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 95,37
Katılım Oranı : % 83,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 59,9614.861
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 33,628.333
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 3,36832
DİĞER% 1,23304
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,63157
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,3894
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,3280
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,1332
BTPYUSUF YENİ% 0,1229
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,0922
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,0615
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,0514
BAĞIMSIZBAYRAM DİLMAÇ% 0,037
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,026
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 96,02
Katılım Oranı : % 75,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 45,1323.486
AK PARTİSERKAN YAZICI% 41,3921.535
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 9,945.170
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,37713
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,78404
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,6313
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,25131
BTPABDULLAH PEKER% 0,1157
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0843
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,0841
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,0631
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0528
HKPAYÇA ORAL% 0,0527
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,0422
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,0420
DİĞER% 0,0211
MİLLETAYSEL KARTAL% 0,015
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 90,46
Katılım Oranı : % 83,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 53,9834.460
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,5720.792
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 8,015.113
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 2,011.282
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,82523
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,66422
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,65417
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,29184
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,29184
DPYUSUF YILDIZ% 0,18115
BTPASYA FATMA KAYA% 0,18112
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,166
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0852
DİĞER% 0,0744
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0640
MİLLETİZZET USLU% 0,0528
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 86,60
Katılım Oranı : % 81,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 50,2139.628
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 35,4727.993
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,515.136
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,652.092
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,441.137
TİPBADE DUDU TAKIM% 0,94745
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,78619
DİĞER% 0,34264
SAADETMURAT TEKİN% 0,29231
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,28222
APSALİH ÖNEL% 0,24192
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,23185
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,16124
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,15121
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,1399
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,1292
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0648
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 91,91
Katılım Oranı : % 82,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 46,3714.577
MHPALİM UZUNDEMİR% 35,8511.272
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 12,73.994
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,37430
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,84263
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,71223
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,37117
TKPFATMA ASLAN% 0,35112
SAADETMURAT İKİZ% 0,2373
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2269
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,2167
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,2165
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1856
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,1650
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1237
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,131
DİĞER% 0,012
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 83,06
Katılım Oranı : % 89,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 60,6621.445
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 23,468.294
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 8,192.897
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,25797
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,65583
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,49526
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,85299
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,36128
DİĞER% 0,3107
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,2589
BTPRESUL ÖZDİL% 0,2173
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1347
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,1137
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,0932
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 91,14
Katılım Oranı : % 83,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 56,449.329
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 36,916.101
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 2,2363
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,6265
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,75124
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,63104
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,583
BTPİHSAN BULUT% 0,2745
DİĞER% 0,2440
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,1219
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1219
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,0814
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,0814
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,0610
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 28,03
Katılım Oranı : % 88,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 50,714.365
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 39,443.395
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 6,89593
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,27109
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,7161
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,2925
BTPESRA ÜSTÜN% 0,2219
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,1210
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,098
HKPŞENOL KAYA% 0,087
DİĞER% 0,087
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,065
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,043

Kaynak: AA

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