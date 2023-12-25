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Muş, Erzincan Tokat ve Sivas için deprem stres analiz haritası çıkarıldı - Son Dakika
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Muş, Erzincan Tokat ve Sivas için deprem stres analiz haritası çıkarıldı

Muş ilindeki deprem tehlikesine yönelik yapılan çalışmada, Varto fay zonu ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Erzincan, Tokat ve Sivas çevresinde faylarda gerilimin arttığı belirlendi. Bilim insanları, ilerleyen süreçlerde bu bölgelerde sismik aktiviteye dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Muş'ta ise yapılaşma denetimi sıklaştırılmalı ve doğru zeminde doğru bina inşa edilmelidir.

Muş, Erzincan Tokat ve Sivas için deprem stres analiz haritası çıkarıldı
25.12.2023 - 09:03,
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Muş, Erzincan Tokat ve Sivas için deprem stres analiz haritası çıkarıldı

Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek:

"Varto ve çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra faylarda bir stres yoğunluğu artmış durumda"

MUŞ - MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve farklı üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarının stres birikimini inceledi.

MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve farklı üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Muş ilindeki deprem tehlikesine yönelik yürüttükleri çalışmada Varto fay zonu ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Erzincan, Tokat ve Sivas çevresinde faylarda gerilimin arttığını belirlediler. Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde gerçekleşecek olan sismik aktiviteye dikkat çeken bilim insanları, Varto için de uyarılarda bulundular.

Muş'ta ise yapılaşma denetimini daha da sıklaştırılarak ovaya doğru yaşanan yapılaşmanın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra deprem gündemimizi işgal etmeye başlamıştı. Aradan geçen 8-9 aylık süreçte gündemimiz farklı konularla dolmaya başladı. Bir defa Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye'de deprem meydana geldiği zaman hayret edenlere ben hayret ediyorum. Deprem yaşamımızın doğal bir parçası olması gerekir ki bizim bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekir" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte Kuzey Anadolu fayında oluşan sismik aktiviteye dikkat çeken Dölek, faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremlerin meydana geleceğini ifade ederek, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte ortaya çıkan büyük bir enerjinin yer kabuğunda kaybolmayacağını düşündüğümüzde bu enerjinin başka fay hatlarını tetiklemesi veya oralarda enerji yüklemesi kaçınılmazdır. Özellikle Doğu Anadolu fayında yüklenmiş iken Doğu Anadolu fayındaki aktivite azalmaya başladıktan sonra Kuzey Anadolu fayında bir canlılık bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayında artacak sismik aktivite orda depo edilmiş, biriktirilmiş faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremde şüphesiz meydana getirecektir. Burada Muş için dikkat çeken özelliklerden bir tanesi özellikle Varto ve çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra faylarda bir stres yoğunluğu artmış durumda. Başka bir çalışmada da tespit ettiğimiz hususlardan bir tanesi Erzincan ve Tokat çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden öncesinde de yoğun bir stres birikimi söz konusuydu. Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde sismik aktiviteye dikkat çekmek lazım" şeklinde konuştu.

Muş'ta yapılaşma denetiminin daha da sıklaştırılması gerektiğine vurgu yapan Dölek, "Ovaya doğru yaşanan yapılaşmanın engellenmesi, çok katlı binaların önüne geçilmesi, doğru zeminde doğru bina inşa edilmesine özen gösterilmesi gerekir. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin bize öğrettiği en önemli şey öncesinde söylenen 'deprem öldürmez bina öldürür' sözüne doğru zeminde doğru bina inşa ederseniz deprem tehlike olmakta uzak doğal süreci içerisi gerçekleşen sadece bir sismik aktivite olarak kalır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Muş, Erzincan Tokat ve Sivas için deprem stres analiz haritası çıkarıldı - Son Dakika


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