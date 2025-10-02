Müsavat Dervişoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanı'yla da Bütün Siyasi Partilerin Genel Başkanlarıyla da Medeni Sınırlar İçerisinde Elbette Ki Görüşürüm" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Müsavat Dervişoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanı'yla da Bütün Siyasi Partilerin Genel Başkanlarıyla da Medeni Sınırlar İçerisinde Elbette Ki Görüşürüm"

Haberin Videosunu İzleyin
Müsavat Dervişoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanı\'yla da Bütün Siyasi Partilerin Genel Başkanlarıyla da Medeni Sınırlar İçerisinde Elbette Ki Görüşürüm"
02.10.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Müsavat Dervişoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanı\'yla da Bütün Siyasi Partilerin Genel Başkanlarıyla da Medeni Sınırlar İçerisinde Elbette Ki Görüşürüm"
Haber Videosu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis açılış özel oturumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer parti temsilcilerinin bir araya gelmesine ilişkin, "Televizyonlarda zirveden falan bahsediliyor. Eğer böyle bir görüşmeye zirve deniyorsa bu zırvadır. Bu Türk siyasetinde olmaması gereken şey. Sayın Cumhurbaşkanı’yla da bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla da elbette ki medeni sınırlar içerisinde görüşürüm. Bütün siyasi liderler de bunu yapmalıdır. Türk siyasetindeki kutuplaşmadan hepimiz rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu törenler hem kutuplaşmayla alakalı olumsuzlukları ortadan kaldırır hem de siyasi tansiyonu düşürür" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Milliyetçi Çalışma Partisi 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, hayatını kaybeden Şendiller için, "Benim çok eski bir dostum, yarım asırlık bir dostluğumuz ve mücadele geçmişi kendisine yakışan bir arkadaşımız. Beklemediğimiz bir ölüm oldu. Merhum Şendiller'e Cenabıallah'tan rahmet diliyorum, kederli ailesine de başsağlığı diliyorum" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANININ AMELİYAT GEÇİRDİĞİME DAİR BİLGİSİ YOKMUŞ"

Meclis'in dünkü yeni yasama yılı açılışı oturumunun ardından Genel Kurul salonunun arkasındaki Başkanlık Divanı salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kendisinin de arasında bulunduğu Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ve milletvekillerinin bir araya gelmesine ilişkin soruya Dervişoğlu, şöyle yanıt verdi: "Spekülatif birtakım şeyleri hem televizyonlarda hem sosyal medyada gördüm. Burnumdan bir ameliyat oldum ve daha önce de bacağımdan by-pass ameliyatı olmuştum, sonra bir ameliyat daha geçirdim. Biz ameliyat olurken her tarafa haber vermiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bilgisi yokmuş. Cumhurbaşkanı durumumdan haberdar olmadığı için bana geçmiş olsun demek istemiş. Meclis Başkanlığı'nın Genel Kurul'un arkasındaki odasında bütün siyasi partiler, onlarca milletvekilinin arasında birbirimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Televizyonlarda zirveden falan bahsediliyor. Eğer böyle bir görüşmeye zirve deniyorsa bu zırvadır. Bu Türk siyasetinde olmaması gereken şey.

"KUTUPLAŞMADAN HEPİMİZ RAHATSIZ OLDUĞUMUZU İFADE EDİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla da elbette ki medeni sınırlar içerisinde görüşürüm. Bütün siyasi liderler de bunu yapmalıdır. Türk siyasetindeki kutuplaşmadan hepimiz rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu törenler hem kutuplaşmayla alakalı olumsuzlukları ortadan kaldırır hem de siyasi tansiyonu düşürür. Bunu organize edenler var mı, elbette ki var. Bundan istifade etmeye çalışmak peşinde koşanlar elbette ki varlar. Bunların bize bir faydası yok.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'yla, TBMM'de bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmenin yadırganacak bir şeyi de yok. Fikirlerinizi değiştirmedikten ve kendinizi pazarlamaya kalkışmadıktan sonra bunlar olağan şeylerdir. Ama böyle ortamlardan kendilerine siyasi ikbal ve istikbal arandığına dair kanaat de siyasete hakim kılınmak isteniyorsa biz ona gelmeyiz."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, İYİ Parti, Ameliyat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müsavat Dervişoğlu: 'Sayın Cumhurbaşkanı'yla da Bütün Siyasi Partilerin Genel Başkanlarıyla da Medeni Sınırlar İçerisinde Elbette Ki Görüşürüm' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyün tamamı aynı soyadı taşıyor, kimse ismiyle anılmıyor Bu köyün tamamı aynı soyadı taşıyor, kimse ismiyle anılmıyor
Böylesi görülmedi Kuyumcu altınları alıp kaçtı, mağdurlar dükkanı yağmaladı Böylesi görülmedi! Kuyumcu altınları alıp kaçtı, mağdurlar dükkanı yağmaladı
İYİ Partili Özatıcı: Avrupa Konseyi Öcalan’a umut hakkı verilmesi yönünde karar aldı İYİ Partili Özatıcı: Avrupa Konseyi Öcalan'a umut hakkı verilmesi yönünde karar aldı
AK Partili Nasıroğlu hemşerilerine müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor AK Partili Nasıroğlu hemşerilerine müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor
Yeniyol Partisi Grup Başkanı Kaya: Türkiye’de artık silah bir hak arama aracı olmamalı Yeniyol Partisi Grup Başkanı Kaya: Türkiye'de artık silah bir hak arama aracı olmamalı
DEM Partili Parlak: Hakkari’nin yüzde 90’ı sürece destek veriyor DEM Partili Parlak: Hakkari'nin yüzde 90'ı sürece destek veriyor
İstanbullular dikkat Saat verildi, kuvvetli geliyor İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
Kylian Mbappe’nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

13:16
Haftalarca yok Fenerbahçe’nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı
Haftalarca yok! Fenerbahçe'nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı
13:11
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı
13:01
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı
12:54
Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü
Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü
12:20
MSB’den 300 kilogramlık patlayıcı taşıyan deniz aracıyla ilgili uyarı
MSB'den 300 kilogramlık patlayıcı taşıyan deniz aracıyla ilgili uyarı
12:02
Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
11:39
MHP’den dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı
MHP'den dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı
11:29
Yıllar sonra yan yana geldiler İşte TBMM’deki ses getiren fotoğrafın perde arkası
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2025 14:06:43. #7.12#
SON DAKİKA: Müsavat Dervişoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanı'yla da Bütün Siyasi Partilerin Genel Başkanlarıyla da Medeni Sınırlar İçerisinde Elbette Ki Görüşürüm" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.