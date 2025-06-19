Müsavat Dervişoğlu: "Sayın Yasin Öztürk\'e Kınama Kararı Veren TBMM\'nin Kararını Tanımıyor ve Kınıyorum"

(ANKARA) - Tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, TBMM'de İYİ Partlili Divan Katibi Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasını "tanımadığını ve kınadığını" söyledi ve kürsüye çıkan milletvekillerinin TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ü selamlamayacağını bildirdi. Dervişoğlu, yarın Talat Paşa'nın mezarını ziyaret edeceğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ali Yenişehirlioğlu, Seyit Yücel ve Suzan Küçüksaraç'ın da hazır bulunduğu ziyaretin ardından Özdağ ve Dervişoğlu gazetecilere açıklama yaptı.

Dervişoğlu, Özdağ'ın gözaltına bile alınmaması gereken bir suç nedeniyle 5 ay hürriyetinden mahrum kaldığını ifade etti. Kurban Bayramı'nda cezaevinde ziyarette bulunduğu Özdağ'a "Çarşamba günü duruşmanız olacak, perşembe günü de beraber olacağız. O zaman hem Türkiye'nin hem de bölgenin meselelerini hem de siyasi durum analizlerini karşılıklı oturmak suretiyle gerçekleştiririz" dediğini anlatan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Güzel bir görüşme oldu. Tutuklanmadan önce de bir görüşme planlamamız vardı ama süreç ona engel oldu. Bugün birlikteyiz, Türkiye'nin meselelerini konuştuk, bölgemizde ve ilgi alanımızda olan coğrafyayla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Siyasi projeksiyonlarla alakalı görüş teatisinde bulunduk. Bu görüşmeler sıklıkla devam edecektir. Çünkü, Türk siyasi hayatında bir takım birlikteliklere ihtiyaç vardır. Bu toplumsal beklentiye dönüşmüştür. Müştereken yaptığımız şey kendi aramızdaki birlikten ziyade Türk milletini bir araya getirmek, birleştirebilmek ve onun sinerjisinden bu aziz milletin istifadesinin önünü açmaktır. Bu konuların hemen hepsinde hemfikiriz. Ayrıca bu görüşmelerde partililerimizin ve şahıslarımızın siyasi faydasını değil, milletin talep ve beklentilerine cevap verecek şekilde büyük Türk milletinin beklentilerini karşılayacak bir biçimde ortak hareket etme ihtiyacı hasıl olursa bundan geri durmayacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik. Tabi sözlerim aslına bakarsanız üzerine çok fazla değerlendirme yapmaya elverişlidir. Müsade edin o değerlendirmeyi önümüzdeki süreçte kendi aramızda yapalım. Yarın saat 11.00'de Talat Paşa'nın kabrinin başında bulunacağım."

Dervişoğlu, İran'dan Türkiye'ye muhtemel göçe ilişkin soru üzerine İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin sığınmacılar konusunda hassasiyeti bulunduğunu kamuoyuyla sıklıkla paylaştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Özellikle Suriye'den gelenlerin demografik yapımıza zarar vereceğini, bunun üniter devlet yapımızı tehdit ettiğini, aynı zamanda Suriye'den gelen sığınmacıların vatandaşlık hakkına sahip bulunmadığını ve bu hakkın istisnai vatandaşlık olarak onlara verilmeyeceğini ifade ederek hem idari mahkemeye hem de Danıştaya dava açmışlığımız var. Hassasiyet alanımız Türkiye'de zaten çok sayıda düzensiz sığınmacı var. İran'ın karşı karşıya bulunduğu saldırılar çerçevesinde de sınır kapımızda bir birikme olduğunu açık kaynaklardan öğreniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başına zaten bela olan bu sığınmacı problemine karşı her zamankinden daha fazla uyanık olması gerektiğini işaret ederek hükümet yetkililerini tedbir alma noktasında uyarmaya devam edeceğiz.

"Talat Paşa Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli şehit ilan edilmiştir"

Dün TBMM'de yaşananlar kamuoyunun malumu. DEM Parti Milletvekili, ismi George, TBMM kürsüsüne çıkarak hem Türk tarihine hem de Türk tarihindeki önemli şahsiyetlere hakaret etti. Hem Evren Paşa'ya hakaret ederken, Türk milletini işgalci ve soykırımcı diye tanımlarken onun kullandığı dilin 'temiz bir olduğundan' hareketle Meclis Başkanı ona müdahale etmedi ama böyle bir şeyin TBMM'de konuşulmasının uygun olmadığını ve bunun lanetlenmesi gerektiğini söyleyen kişinin de temiz bir dil kullanmaması münasabaetiyle Meclis Başkanvekili tarafından sözünün kesildiğine şahit olduk. İYİ Parti milletvekillerimiz buna uygun bir tepki verdiler. Ama maalesef ve maalesef o anda gecici olarak Divanda bulunan ve Meclis Başkanını uyaran, Divan Katibi olan Denizli Milletvekilimiz Yasin Öztürk Bey'i kınama cezasıyla cezalandırdılar. Mecliste AK Parti ve CHP ortaklaştılar. O sebeple ben her zaman olduğu gibi tekrarlıyorum, hepsi bir olabilir ama Türkiye'nin geleceği açısında biz tekiz. Mücalemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

"Milletvekillerimiz kürsüye çıktıklarında 'Sayın Başkan' diye hitap etmeyeceklerdir"

Eğer bir ülkenin tarihine hakaret ediliyorsa, milli kahramanlarına hakarete ediliyorsa o Türkiye'nin sadece Meclis'inin kürsüsünde değil hiçbir yerinde yapılmaması gereken bir şey. Bazı tarihi şahsiyetlere sahip çıkılması gerekiyor. Talat Paşa denilen şahsiyet Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli şehit ilan edilmiştir, Meclis kararıyla. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli kahraman ilan ettiği bir kişiyi katil sıfatıyla yaftalamaya kalkışmak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bir süreç yaşanmış, yeni seçilmiş bir Meclis Başkanvekili önümüzdeki dönemlerde Meclisi rahat yönetebilmek adına bir otorite tesis etmeye çalışıyor ama bunu yaparken Türkiye'nin milli hassasiyetlerini nazarıitibara almıyor. Bu kabul edilebilir değildir. Sayın Yasin Öztürk'e kınama kararı veren TBMM'nin o kararını tanımıyor ve kınıyorum. Yarın milli şehidimizin kabrinin başında olacağım. Bunu yaparken CHP'nin bir belediye başkanının Talat Paşa için yaptığı anıtı argüman olarak gösteriyor. Kendi belediye başkanına hakaret edilirken seyirci kalan, tarihi şahsiyetlere hakaret edilirken seyirci kalan, milli kahramalara hakaret edilirken seyirci kalan, Ermeni diasporasının tezlerini Türkiye'ye taşımaktan imtina etmeyen bir zihniyete karşı sessiz kalıp, suküt eden Meclis Başkanına da artık milletvekillerimiz kürsüye çıktıklarında 'Sayın Başkan' diye hitap etmeyeceklerdir."

"Milletin menfaatini ve geleceğini düşünürüz"

Görüşmenin 'Üçüncü yol' arayışı için mi yapıldığı sorusunu yanıtlayan Dervişoğlu "bir yeni yol arayışları" bulunmadığını ifade ederek, "Bizim milletimiz için, devletimizin bekası için attığımız adımlara yeni bir cepheleşme hissiyatı yaratacak bir şekilde sıfatlama yapmamanızı istirham ediyorum. Öyle ceberrut bir sistemle yönetiliyoruz ki herkes yeni bir yol bulduğunda ona üçüncü yol diyor. Bizim yolumuz da yolculuğumuz da bellidir. O sebeple milletin menfaatini ve geleceğini düşünürüz. Çok önemli bir mücadele veriyoruz. Otokrasiye karşı adalet, hürriyet ve eşitlik arayışıdır. Bu başlı başına bir yol ve yolculuktur" diye konuştu.

Dervişoğlu, PKK'nın fesih kararı sonrası yürülen süreçte kurulacak komisyona ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Meseleye toptancı bir tarih şuuru ile yaklaşıp karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümüne yönelik çalışmalarımız var. Türkiye'de devreye sokulmak istenen bir kalkışma söz konusu. Bu kalkımaya karşı milli hassasiyetlerini ve haysiyetini savunmak durumunda olanlar elbetteki vaziyet alacaktır. Bir süreç yaşatılıyor, o sürecin kendi içindeki noktalarına işaret ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de TBMM'de kurulması arzulanan komisyondur. O komisyonla ilgili Abdullah Öcalan denen caniyi Meclise getiremediler, şimdi TBMM'yi onun ayağına götürmek istiyorlar. Buna Türk milletinin izin vermeyeceğini ifade ettim. Ayrıca yaşananlar bir ihanet olarak telaki edilecekse Türk milletinin buna karşı direnme hakkı vardır, bu anayasal bir haktır, kısıtlanamaz. Ülke nasıl darbeye karşı direndiyse, ihanete karşı direnmekten imtina etmeyecektir. Bu milletin karakteri zaten böyle şekillenmiştir."

İran- İsrail çatışması üzerinden Türkiye ekonomisinin zarar görmemesine ilişkin partilerin programlarının ne olduğu sorusunu yanıtlayan Dervişoğlu şöyle konuştu.

"Bütün bu konularla ilgili biz hükümet tarafından bilgilendirilmiyoruz. Diğer muhalefet partisi liderlerine de soruyorum onlar da herhangi bir bilgi, fikir sahibi değil. Böyle kritik süreçlerde toplumsal hayatımızı olumsuz yönde etkilemesi beklenen gelişmeler beklenirken bu ülkeyi yönettiğini zannedenlerin hem kamuoyunu doğru bir biçimde bilgilendirmeleri gerekli hem de bunun yanında siyasi partilerin liderlerine bilgi verilmesini temin edecek adımlar atmalılar. Bu yapılmıyor. Ben de sizler gibi açık kaynaklardan istifa ederek bir değerlendirme yapma imkanında bulunabiliyorum. Hükümet bilgi vermiyorsa bile biz neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Türkiye elbetteki ekonomik, sosyal, siyasi olarak etkilecektir. Önemli olan Türkiye'nin emparyalist güçlerinin hedef tahtasından çıkarılmasıdır. Bu da güçlü bir devlet birliğinin muhafaza eden milletle temin edilir. Farkımız şudur biz Türk milli kimliği ile üniter devlet kurmuş bir milletiz. O sebeple bu coğrafyada diğer devletler gibi kolay yutulabilir olmayışımızın sebebi de üniter devlet yapımız ve güçlü milli kimliğimizdir. Bunu güçlendirmek ve savunmak noktasında çabalarımızı sürdüreceğiz."