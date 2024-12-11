Mustafa Destici basın toplantısı düzenledi

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir'in Mucur ilçesinde partililerle bir araya geldikten sonra Kayseri'ye geldi. Burada, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesine katılan Destici, ardından kentte partisinin il başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin Amerika'nın desteğiyle bir bölge işgal etmesi ve Suriye'yi bölüp onlara da bir özerk bölge verilmesi, Türkiye için kabul edilemez bir durumdur. Bizim gelecekteki 10, 20, 100 yılımızı Suriye'deki gelişmeler belirleyecektir. Bunu iyi öngörmek ve burada kararlı durmak gerekiyor. Bakın İsrail ne yapıyor? İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Yetmedi, Lübnan'ı, Hizbullah'ı bitirdi. Şimdi Suriye'ye girdi. Biz neyi bekliyoruz? Biz Ayn el-Arap'a neden girmiyoruz? Biz Kamışlı'ya niye girmiyoruz? Münbiç'i, Özgür Suriye Ordusu Allah razı olsun PKK/PYD'den temizliyor. Ama bizim de orada olmamız lazım. Bize bu saatten sonra kim ne diyecek? Eğer birisine bir şey diyeceklerse terörist İsrail'e desinler. İsrail, her gün Suriye'nin havaalanlarını, askeri gemilerini bombaladı. En son içeriye fiili ordusunu soktu. Golan'ı kendi toprakları ilan etti. Ona bir şey diyemeyenler, Türkiye'ye hiçbir şey diyemez. Ne bir Batı ülkesi, ne bir Doğu ülkesi, ne de bu coğrafyadaki herhangi bir ülke. Onun için Türkiye hiç beklememeli. Bizzat 30 kilometre derinliğini önce tamamıyla garanti altına almalı" ifadelerini kullandı.

'İŞ DÜNYAMIZIN İHTİYACI VARSA DÜZENLİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLİR'

Suriyelilerin geri dönüşleri sonrası Türk sanayisi için nasıl bir süreç olacağının sorulması üzerine Destici, "Suriye'de huzur ortamı devam ederse sadece Türkiye'de değil, Ürdün'deki, Lübnan'daki Suriyelilerin büyük çoğunluğunun kendi ülkelerine döneceğini düşünüyorum. En son İçişleri Bakanımız 2 milyon 900 bin Suriyeli mülteci olduğunu açıkladı. Bunların 2 milyondan fazlasının gideceğini düşünüyorum. İşi iyi olup ya da işi iyi yerde çalışıp kendisine yeter maaşla çalışıp burada kalmak isteyenler işte o 900 bin kişi olabilir. Aileleriyle beraber. Yani bunlar diyelim 300 bin kişidir de aileleriyle 900 bin kişi yapıyordur. Bu nasıl çözülebilir? Eğer bizim iş dünyamızın da buna ihtiyacı varsa bunlar artık düzensiz göçmen olmaktan çıkarılır ve düzenli işçi statüsüne geçirilir. Türkiye, Suriye'den işçi almış olur. İş akitleri sona erdiğinde de memleketlerine dönerler" diye konuştu.

'2 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİNİN GİDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Suriye'de güven ortamının sağlanması halinde geri dönüşlerin hız kazanacağını aktaran Destici, "Yani böyle bir yol zaruret varsa şayet, Türkiye içinden bu işçi ihtiyacı karşılanamıyorsa bu yola gidilebilir. Zamanında Almanya'da başka Avrupa ülkeleri de bu yola gitmiştir. Hala gitmektedir. Farklı ülkelerden işçi almaktadırlar. Türkiye'de Suriye'den işçi alabilir ama düzenli, kayıtlı ve resmi anlamda. O da bugün yapılamaz. Ancak Suriye'de seçimler olur. Orada bir devlet kurulur. Ancak o zaman bu işler olabilir. Ama dediğim gibi bu güven, huzur ortamı devam ederse ben Türkiye'de bulunan sığınmacıların 2 milyon 900 binin, 2 milyondan fazlasının gideceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,