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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 03:34  Güncelleme: 03:35
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MERKEZ

Toplam Sandık : 324
Toplam Seçmen : 108.432
Açılan Sandık : 324
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 82.262
Geçerli Oy : 79.490
Katılım Oranı : % 75,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 36,2228.793
CHPHULUS ÖZEN% 25,5920.341
MHPHAMDİ DOĞAN% 19,0215.121
İYİ PARTİNAİM OSMAN EREM% 11,629.235
YENİDEN REFAHİDRİS TURGUT% 4,113.270
ZAFER PARTİSİAZİZ DOĞAN% 1,08861
SAADETMURAT GÜNGÖRDÜ% 1791
DEVA PARTİSİÜMİT GÜNGÖR% 0,26209
DEM PARTİBAŞAK CANER AKTAŞ% 0,19148
MİLLETADEM GÜNDOĞAN% 0,15120
BAĞIMSIZİLHAN ŞAHİN% 0,0968
HÜDA PARFERHAT UZUN% 0,0866
DSPYONCA FATMA DEMİRCİ% 0,0865
BTPHİMMET GÖKTAŞ% 0,0863
TKPSERDAR POLAT% 0,0755
VATAN PARTİSİHASAN AKŞEN% 0,0755
YTPMAHMUT SAMİ KAYMAK% 0,0754
DPSALİH YILDIRIM ŞENAY% 0,0643
BAĞIMSIZHALİL İBRAHİM AK% 0,0541
HKPBATUHAN KUŞÇU% 0,0323
AB PARTİMURAT TÜYLÜ% 0,0322
HAK-PARMELTEM SAN% 0,0219
DİĞER% 0,0219
TKHDAVUT SİNAN ALTUNTAŞ% 0,018
ALTUNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNEŞET DOYGUN% 49,431.036
MHPVEDAT KİRAZCI% 46,32971
YENİDEN REFAHFATİH TAŞ% 2,144
İYİ PARTİUFUK İPEK% 0,8117
SAADETAYHAN ÖZYURT% 0,6213
ZAFER PARTİSİAYŞE SOYER% 0,286
BAĞIMSIZMUSTAFA YANAR% 0,245
BTPİSA GÖKTAŞ% 0,051
YTPAYTAÇ DEMİR% 0,051
HÜDA PARYASİN YILDIZ% 0,051
DEVA PARTİSİFATİH ÖZÇELİK% 0,051
BOR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN BARAN% 54,3212.668
MHPSITKI ERAT% 30,597.134
CHPAHMET YALÇINKAYA% 6,961.623
YENİDEN REFAHMEHTAP TEMELTAŞ% 3,16736
ZAFER PARTİSİCELALETTİN ÇALIŞKAN% 1,08251
SAADETMUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ% 0,92215
İYİ PARTİMUSTAFA BALTA% 0,75174
MİLLETGÖKHAN KILIÇ% 0,66155
DEVA PARTİSİRAMAZAN FERHAT% 0,65152
BTPHACER CANDEMİR% 0,3685
YTPİBRAHİM GÖÇMEN% 0,1740
HÜDA PARMEHMET BUCAK% 0,1433
DEM PARTİAYTEN YILDIRIM% 0,1229
HKPSÜLEYMAN ÖZER% 0,1227
ÇAMARDI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ PINAR% 35,37953
CHPMUSTAFA EMİROĞLU% 35,08945
MHPGABİL DEMİR% 27,73747
YENİDEN REFAHMUHAMMET YENİGÜL% 1,1932
SAADETRAHİM EMLİ% 0,298
ZAFER PARTİSİBİLAL SOYER% 0,154
DPSELİM ÖZBEK% 0,113
HKPBEYAZ ÇATLI% 0,041
YTPNUH BAHADIR SOYLU% 0,041
ÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPARİF ÇAKIL% 35,431.134
MHPİBRAHİM TEKİN% 31,861.020
AK PARTİSERKAN GÜZEL% 31,491.008
ZAFER PARTİSİDOĞAN SUNGUR% 0,4715
HKPABDULLAH DEMİRBAŞ% 0,196
YTPMEVLÜT ŞAHİN% 0,165
HÜDA PARMEHMET ALDANMA% 0,165
SAADETFATİH AKPINAR% 0,155
BTPZEKİ YETİŞ% 0,062
DEVA PARTİSİHAYRİ İLHAN% 0,031
ULUKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ UĞURLU% 49,31.947
CHPHÜSEYİN TOKER% 45,761.807
MHPMURAT AKTÜRK% 2,4898
YENİDEN REFAHGÜLAY BOZ% 1,3252
ZAFER PARTİSİFATİH KOYUNCU% 0,4618
SAADETALİ ÖZMEN% 0,28
HKPİBRAHİM HAKKI ÇATLI% 0,187
HÜDA PAREMRAH DEĞİRMANCI% 0,156
YTPÖMER FARUK SAATÇİ% 0,083
BTPMERVE ÇETİN% 0,052
DEVA PARTİSİİZZET TUNÇER% 0,021

Kaynak: AA

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