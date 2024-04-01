MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|324
|Toplam Seçmen
|:
|108.432
|Açılan Sandık
|:
|324
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|82.262
|Geçerli Oy
|:
|79.490
|Katılım Oranı
|:
|% 75,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 36,22
|28.793
|CHP
|HULUS ÖZEN
|% 25,59
|20.341
|MHP
|HAMDİ DOĞAN
|% 19,02
|15.121
|İYİ PARTİ
|NAİM OSMAN EREM
|% 11,62
|9.235
|YENİDEN REFAH
|İDRİS TURGUT
|% 4,11
|3.270
|ZAFER PARTİSİ
|AZİZ DOĞAN
|% 1,08
|861
|SAADET
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|% 1
|791
|DEVA PARTİSİ
|ÜMİT GÜNGÖR
|% 0,26
|209
|DEM PARTİ
|BAŞAK CANER AKTAŞ
|% 0,19
|148
|MİLLET
|ADEM GÜNDOĞAN
|% 0,15
|120
|BAĞIMSIZ
|İLHAN ŞAHİN
|% 0,09
|68
|HÜDA PAR
|FERHAT UZUN
|% 0,08
|66
|DSP
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|% 0,08
|65
|BTP
|HİMMET GÖKTAŞ
|% 0,08
|63
|TKP
|SERDAR POLAT
|% 0,07
|55
|VATAN PARTİSİ
|HASAN AKŞEN
|% 0,07
|55
|YTP
|MAHMUT SAMİ KAYMAK
|% 0,07
|54
|DP
|SALİH YILDIRIM ŞENAY
|% 0,06
|43
|BAĞIMSIZ
|HALİL İBRAHİM AK
|% 0,05
|41
|HKP
|BATUHAN KUŞÇU
|% 0,03
|23
|AB PARTİ
|MURAT TÜYLÜ
|% 0,03
|22
|HAK-PAR
|MELTEM SAN
|% 0,02
|19
|DİĞER
|% 0,02
|19
|TKH
|DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
|% 0,01
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NEŞET DOYGUN
|% 49,43
|1.036
|MHP
|VEDAT KİRAZCI
|% 46,32
|971
|YENİDEN REFAH
|FATİH TAŞ
|% 2,1
|44
|İYİ PARTİ
|UFUK İPEK
|% 0,81
|17
|SAADET
|AYHAN ÖZYURT
|% 0,62
|13
|ZAFER PARTİSİ
|AYŞE SOYER
|% 0,28
|6
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA YANAR
|% 0,24
|5
|BTP
|İSA GÖKTAŞ
|% 0,05
|1
|YTP
|AYTAÇ DEMİR
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|YASİN YILDIZ
|% 0,05
|1
|DEVA PARTİSİ
|FATİH ÖZÇELİK
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN BARAN
|% 54,32
|12.668
|MHP
|SITKI ERAT
|% 30,59
|7.134
|CHP
|AHMET YALÇINKAYA
|% 6,96
|1.623
|YENİDEN REFAH
|MEHTAP TEMELTAŞ
|% 3,16
|736
|ZAFER PARTİSİ
|CELALETTİN ÇALIŞKAN
|% 1,08
|251
|SAADET
|MUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ
|% 0,92
|215
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALTA
|% 0,75
|174
|MİLLET
|GÖKHAN KILIÇ
|% 0,66
|155
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN FERHAT
|% 0,65
|152
|BTP
|HACER CANDEMİR
|% 0,36
|85
|YTP
|İBRAHİM GÖÇMEN
|% 0,17
|40
|HÜDA PAR
|MEHMET BUCAK
|% 0,14
|33
|DEM PARTİ
|AYTEN YILDIRIM
|% 0,12
|29
|HKP
|SÜLEYMAN ÖZER
|% 0,12
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ PINAR
|% 35,37
|953
|CHP
|MUSTAFA EMİROĞLU
|% 35,08
|945
|MHP
|GABİL DEMİR
|% 27,73
|747
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET YENİGÜL
|% 1,19
|32
|SAADET
|RAHİM EMLİ
|% 0,29
|8
|ZAFER PARTİSİ
|BİLAL SOYER
|% 0,15
|4
|DP
|SELİM ÖZBEK
|% 0,11
|3
|HKP
|BEYAZ ÇATLI
|% 0,04
|1
|YTP
|NUH BAHADIR SOYLU
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ARİF ÇAKIL
|% 35,43
|1.134
|MHP
|İBRAHİM TEKİN
|% 31,86
|1.020
|AK PARTİ
|SERKAN GÜZEL
|% 31,49
|1.008
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN SUNGUR
|% 0,47
|15
|HKP
|ABDULLAH DEMİRBAŞ
|% 0,19
|6
|YTP
|MEVLÜT ŞAHİN
|% 0,16
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET ALDANMA
|% 0,16
|5
|SAADET
|FATİH AKPINAR
|% 0,15
|5
|BTP
|ZEKİ YETİŞ
|% 0,06
|2
|DEVA PARTİSİ
|HAYRİ İLHAN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ UĞURLU
|% 49,3
|1.947
|CHP
|HÜSEYİN TOKER
|% 45,76
|1.807
|MHP
|MURAT AKTÜRK
|% 2,48
|98
|YENİDEN REFAH
|GÜLAY BOZ
|% 1,32
|52
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KOYUNCU
|% 0,46
|18
|SAADET
|ALİ ÖZMEN
|% 0,2
|8
|HKP
|İBRAHİM HAKKI ÇATLI
|% 0,18
|7
|HÜDA PAR
|EMRAH DEĞİRMANCI
|% 0,15
|6
|YTP
|ÖMER FARUK SAATÇİ
|% 0,08
|3
|BTP
|MERVE ÇETİN
|% 0,05
|2
|DEVA PARTİSİ
|İZZET TUNÇER
|% 0,02
|1
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