MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|324
|Toplam Seçmen
|:
|108.432
|Açılan Sandık
|:
|324
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|82.262
|Geçerli Oy
|:
|79.479
|Katılım Oranı
|:
|% 75,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 36,23
|28.793
|CHP
|HULUS ÖZEN
|% 25,59
|20.341
|MHP
|HAMDİ DOĞAN
|% 19,03
|15.121
|İYİ PARTİ
|NAİM OSMAN EREM
|% 11,62
|9.236
|YENİDEN REFAH
|İDRİS TURGUT
|% 4,11
|3.270
|ZAFER PARTİSİ
|AZİZ DOĞAN
|% 1,09
|864
|SAADET
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|% 1
|791
|DEVA PARTİSİ
|ÜMİT GÜNGÖR
|% 0,26
|210
|DEM PARTİ
|BAŞAK CANER AKTAŞ
|% 0,19
|148
|MİLLET
|ADEM GÜNDOĞAN
|% 0,15
|120
|BAĞIMSIZ
|İLHAN ŞAHİN
|% 0,09
|69
|HÜDA PAR
|FERHAT UZUN
|% 0,08
|67
|DSP
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|% 0,08
|65
|BTP
|HİMMET GÖKTAŞ
|% 0,08
|63
|TKP
|SERDAR POLAT
|% 0,07
|55
|VATAN PARTİSİ
|HASAN AKŞEN
|% 0,07
|55
|YTP
|MAHMUT SAMİ KAYMAK
|% 0,07
|54
|DP
|SALİH YILDIRIM ŞENAY
|% 0,05
|43
|BAĞIMSIZ
|HALİL İBRAHİM AK
|% 0,05
|42
|HKP
|BATUHAN KUŞÇU
|% 0,03
|24
|AB PARTİ
|MURAT TÜYLÜ
|% 0,03
|22
|HAK-PAR
|MELTEM SAN
|% 0,02
|18
|TKH
|DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
|% 0,01
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NEŞET DOYGUN
|% 49,43
|1.036
|MHP
|VEDAT KİRAZCI
|% 46,32
|971
|YENİDEN REFAH
|FATİH TAŞ
|% 2,1
|44
|İYİ PARTİ
|UFUK İPEK
|% 0,81
|17
|SAADET
|AYHAN ÖZYURT
|% 0,62
|13
|ZAFER PARTİSİ
|AYŞE SOYER
|% 0,28
|6
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA YANAR
|% 0,24
|5
|BTP
|İSA GÖKTAŞ
|% 0,05
|1
|YTP
|AYTAÇ DEMİR
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|YASİN YILDIZ
|% 0,05
|1
|DEVA PARTİSİ
|FATİH ÖZÇELİK
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN BARAN
|% 54,32
|12.668
|MHP
|SITKI ERAT
|% 30,59
|7.134
|CHP
|AHMET YALÇINKAYA
|% 6,96
|1.623
|YENİDEN REFAH
|MEHTAP TEMELTAŞ
|% 3,16
|736
|ZAFER PARTİSİ
|CELALETTİN ÇALIŞKAN
|% 1,08
|251
|SAADET
|MUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ
|% 0,92
|215
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALTA
|% 0,75
|174
|MİLLET
|GÖKHAN KILIÇ
|% 0,66
|155
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN FERHAT
|% 0,65
|152
|BTP
|HACER CANDEMİR
|% 0,36
|85
|YTP
|İBRAHİM GÖÇMEN
|% 0,17
|40
|HÜDA PAR
|MEHMET BUCAK
|% 0,14
|33
|DEM PARTİ
|AYTEN YILDIRIM
|% 0,12
|29
|HKP
|SÜLEYMAN ÖZER
|% 0,12
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ PINAR
|% 35,37
|953
|CHP
|MUSTAFA EMİROĞLU
|% 35,08
|945
|MHP
|GABİL DEMİR
|% 27,73
|747
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET YENİGÜL
|% 1,19
|32
|SAADET
|RAHİM EMLİ
|% 0,29
|8
|ZAFER PARTİSİ
|BİLAL SOYER
|% 0,15
|4
|DP
|SELİM ÖZBEK
|% 0,11
|3
|HKP
|BEYAZ ÇATLI
|% 0,04
|1
|YTP
|NUH BAHADIR SOYLU
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ARİF ÇAKIL
|% 35,43
|1.134
|MHP
|İBRAHİM TEKİN
|% 31,86
|1.020
|AK PARTİ
|SERKAN GÜZEL
|% 31,49
|1.008
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN SUNGUR
|% 0,47
|15
|HKP
|ABDULLAH DEMİRBAŞ
|% 0,19
|6
|YTP
|MEVLÜT ŞAHİN
|% 0,16
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET ALDANMA
|% 0,16
|5
|SAADET
|FATİH AKPINAR
|% 0,15
|5
|BTP
|ZEKİ YETİŞ
|% 0,06
|2
|DEVA PARTİSİ
|HAYRİ İLHAN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ UĞURLU
|% 49,3
|1.947
|CHP
|HÜSEYİN TOKER
|% 45,76
|1.807
|MHP
|MURAT AKTÜRK
|% 2,48
|98
|YENİDEN REFAH
|GÜLAY BOZ
|% 1,32
|52
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KOYUNCU
|% 0,46
|18
|SAADET
|ALİ ÖZMEN
|% 0,2
|8
|HKP
|İBRAHİM HAKKI ÇATLI
|% 0,18
|7
|HÜDA PAR
|EMRAH DEĞİRMANCI
|% 0,15
|6
|YTP
|ÖMER FARUK SAATÇİ
|% 0,08
|3
|BTP
|MERVE ÇETİN
|% 0,05
|2
|DEVA PARTİSİ
|İZZET TUNÇER
|% 0,02
|1
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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